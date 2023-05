Джиро д'Италия-2023. Результаты 1 этапа Категория:

Сегодня, 18:03 Фоссачезия - Ортона (ITT), 19,6 км 1 Remco Evenepoel (Bel) Soudal - Quick Step 21:18.37 2 Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers 00:22.10 3 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 00:29.26 4 Tao Geoghegan Hart (Gbr) INEOS Grenadiers 00:39.88 5 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ 00:42.65 6 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 00:43.11 7 Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates 00:46.27 8 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 00:47.89 9 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 00:55.00 10 Alexander Vlasov (Rus) Bora-hansgrohe 00:55.14 11 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 00:57.01 12 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 01:02.09 13 Michael Matthews (Aus) Jayco AlUla 01:09.24 14 Michael Hepburn (Aus) Jayco AlUla 01:09.61 15 William Barta (Usa ) Movistar Team 01:11.05 16 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal - Quick Step 01:12.45 17 Stefan De Bod (Rsa) EF Education-EasyPost 01:14.54 18 Daan Hoole (Ned) Trek-Segafredo 01:17.05 19 Pavel Sivakov (Fra) INEOS Grenadiers 01:17.93 20 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM 01:18.60 21 Mattia Cattaneo (Ita) Soudal - Quick Step 01:22.68 22 Lennard Kämna (Ger) Bora-hansgrohe 01:23.08 23 Nico Denz (Ger) Bora-hansgrohe 01:23.37 24 Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla 01:24.97 25 Edoardo Affini (Ita) Jumbo - Visma 01:25.90 26 Bob Jungels (Lux) Bora-hansgrohe 01:26.11 27 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel - Premier Tech 01:26.76 28 Laurens De Plus (Bel) INEOS Grenadiers 01:27.07 29 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 01:27.37 30 Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious 01:27.53 31 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 01:28.39 32 Thymen Arensman (Ned) INEOS Grenadiers 01:31.44 33 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost 01:31.87 34 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarche - Circus - Wanty 01:32.54 35 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 01:33.75 36 Rigoberto Uran (Col) EF Education-EasyPost 01:35.47 37 Lukas Postlberger (Aut) Jayco AlUla 01:36.05 38 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 01:36.12 39 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 01:37.02 40 Ryan Gibbons (Rsa) UAE Team Emirates 01:37.83 41 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost 01:37.99 42 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic 01:38.19 43 Josef Cerny (Cze) Soudal - Quick Step 01:38.52 44 Rein Taaramae (Est) Intermarche - Circus - Wanty 01:40.12 45 Alessandro De Marchi (Ita) Jayco AlUla 01:41.10 46 Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech 01:41.11 47 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 01:43.10 48 Michel Hessmann (Ger) Jumbo - Visma 01:44.60 49 Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost 01:45.28 50 Derek Gee (Can) Israel - Premier Tech 01:46.80 51 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 01:47.91 52 Callum Scotson (Aus) Jayco AlUla 01:48.92 53 Mirco Maestri (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 01:49.20 54 Jasha Sutterlin (Ger) Bahrain Victorious 01:51.23 55 Harm Vanhoucke (Bel) Team DSM 01:53.19 56 Stefano Oldani (Ita) Alpecin-Deceuninck 01:55.77 57 Hugh Carthy (Gbr) EF Education-EasyPost 01:55.96 58 Florian Stork (Ger) Team DSM 01:57.77 59 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-hansgrohe 01:58.43 60 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 02:00.85 61 Alan Riou (Fra) Team Arkea - Samsic 02:00.86 62 Alessandro Verre (Ita) Team Arkea - Samsic 02:01.98 63 Gianni Moscon (Ita) Astana Qazaqstan Team 02:02.21 64 Rohan Dennis (Aus) Jumbo - Visma 02:02.35 65 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 02:02.49 66 Filippo Zana (Ita) Jayco AlUla 02:03.15 67 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 02:07.39 68 Sepp Kuss (Usa) Jumbo - Visma 02:09.41 69 Aurélien Paret-Peintre (Fra) Ag2r - Citroën 02:10.13 70 Erik Fetter (Hun) Eolo - Kometa Cycling Team 02:10.22 71 Domenico Pozzovivo (Ita) Israel - Premier Tech 02:11.12 72 Larry Warbasse (Usa) Ag2r - Citroën 02:11.46 73 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Qazaqstan Team 02:11.97 74 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 02:13.78 75 Louis Vervaeke (Bel) Soudal - Quick Step 02:15.27 76 Marius Mayrhofer (Ger) Team DSM 02:15.79 77 Jonathan Lastra (Esp) Cofidis 02:16.47 78 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 02:18.78 79 Campbell Stewart (Nzl) Jayco AlUla 02:19.69 80 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-EasyPost 02:21.34 81 Cristian Scaroni (Ita) Astana Qazaqstan Team 02:25.09 82 Nicola Conci (Ita) Alpecin-Deceuninck 02:25.39 83 Carlos Verona (Esp) Movistar Team 02:25.62 84 Koen Bouwman (Ned) Jumbo - Visma 02:25.66 85 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 02:27.27 86 Pieter Serry (Bel) Soudal - Quick Step 02:29.42 87 Valerio Conti (Ita) Corratec – Selle Italia 02:30.95 88 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 02:31.22 89 Clement Russo (Fra) Team Arkea - Samsic 02:32.02 90 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 02:33.04 91 Jefferson Cepeda (Ecu) EF Education-EasyPost 02:33.29 92 Alex Baudin (Fra) Ag2r - Citroën 02:33.73 93 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 02:34.28 94 Oscar Rodriguez (Esp) Movistar Team 02:36.11 95 Paul Lapeira (Fra) Ag2r - Citroën 02:38.26 96 Salvatore Puccio (Ita) INEOS Grenadiers 02:40.79 97 Albert Torres (Esp) Movistar Team 02:42.19 98 Stephen Williams (Gbr) Israel - Premier Tech 02:44.28 99 Anton Palzer (Ger) Bora-hansgrohe 02:44.31 100 Einer Rubio (Col) Movistar Team 02:44.74 101 Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech 02:45.20 102 Andrea Vendrame (Ita) Ag2r - Citroën 02:46.27 103 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Deceuninck 02:46.47 104 Andrea Pasqualon (Ita) Bahrain Victorious 02:46.96 105 Davide Bais (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 02:47.86 106 Samuele Zoccarato (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 02:48.30 107 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 02:48.68 108 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2r - Citroën 02:48.87 109 Simone Consonni (Ita) Cofidis 02:49.49 110 Arne Marit (Bel) Intermarche - Circus - Wanty 02:49.94 111 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck 02:50.05 112 Mattia Bais (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 02:50.75 113 Alexandre Delettre (Fra) Cofidis 02:50.89 114 Ben Swift (Gbr) INEOS Grenadiers 02:51.73 115 Charlie Quarterman (Gbr) Corratec – Selle Italia 02:52.51 116 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Team DSM 02:53.10 117 Jake Stewart (Gbr) Groupama - FDJ 02:53.92 118 Sebastian Berwick (Aus) Israel - Premier Tech 02:56.67 119 Jan Hirt (Cze) Soudal - Quick Step 02:56.96 120 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Deceuninck 02:58.75 121 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - FDJ 02:58.82 122 Pascal Ackermann (Ger) UAE Team Emirates 02:59.59 123 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 03:00.00 124 Laurenz Rex (Bel) Intermarche - Circus - Wanty 03:00.02 125 Lars van den Berg (Ned) Groupama - FDJ 03:01.03 126 Simon Clarke (Aus) Israel - Premier Tech 03:02.47 127 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team 03:02.72 128 Simone Petilli (Ita) Intermarche - Circus - Wanty 03:03.47 129 Hugo Toumire (Fra) Cofidis 03:05.80 130 Alessandro Tonelli (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 03:06.46 131 Lorenzo Rota (Ita) Intermarche - Circus - Wanty 03:07.37 132 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic 03:08.07 133 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Trek-Segafredo 03:08.34 134 Laurens Huys (Bel) Intermarche - Circus - Wanty 03:09.82 135 Davide Gabburo (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 03:09.88 136 Fabian Lienhard (Sui ) Groupama - FDJ 03:10.69 137 Otto Vergaerde (Bel) Trek-Segafredo 03:11.10 138 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 03:11.42 139 Natnael Tesfatsion (Eri) Trek-Segafredo 03:13.53 140 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 03:14.11 141 Cesare Benedetti (Pol) Bora-hansgrohe 03:14.19 142 Kaden Groves (Aus) Alpecin-Deceuninck 03:15.10 143 Joe Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team 03:15.11 144 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea - Samsic 03:15.71 145 Ramon Sinkeldam (Ned) Alpecin-Deceuninck 03:16.07 146 Martin Marcellusi (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 03:18.65 147 Filippo Fiorelli (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 03:18.89 148 Thomas Gloag (Gbr) Jumbo - Visma 03:21.13 149 Francesco Gavazzi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 03:22.64 150 Niklas Märkl (Ger) Team DSM 03:22.88 151 Michel Ries (Lux) Team Arkea - Samsic 03:24.76 152 Davide Cimolai (Ita) Cofidis 03:25.14 153 Sam Oomen (Ned) Jumbo - Visma 03:25.39 154 Fernando Gaviria (Col) Movistar Team 03:26.42 155 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 03:27.81 156 Davide Ballerini (Ita) Soudal - Quick Step 03:28.66 157 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 03:29.06 158 Mikael Cherel (Fra) Ag2r - Citroën 03:29.18 159 Luca Covili (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 03:32.87 160 Max Kanter (Ger) Movistar Team 03:40.97 161 Thomas Champion (Fra) Cofidis 03:41.86 162 Alexander Konychev (Ita) Corratec – Selle Italia 03:43.56 163 Valentin Paret-Peintre (Fra) Ag2r - Citroën 03:43.67 164 Nicholas Dalla Valle (Ita) Corratec – Selle Italia 03:43.96 165 Veljko Stojnic (Srb) Corratec – Selle Italia 03:46.56 166 Francois Bidard (Fra) Cofidis 03:47.42 167 Niccolo Bonifazio (Ita) Intermarche - Circus - Wanty 03:48.89 168 David Dekker (Ned) Team Arkea - Samsic 03:50.24 169 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Deceuninck 03:52.18 170 Diego Sevilla (Esp) Eolo - Kometa Cycling Team 03:52.39 171 Filippo Magli (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 03:53.22 172 Karel Vacek (Cze) Corratec – Selle Italia 03:54.41 173 Henok Mulubrhan (Eri) Green Project - Bardiani-CSF 04:05.49 174 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 04:07.37 175 Stefano Gandin (Ita) Corratec – Selle Italia 04:12.42 176 Alessandro Iacchi (Ita) Corratec – Selle Italia 04:26.00 Отс. 9,8 км 1 Remco Evenepoel (Bel) Soudal - Quick Step 10:05.29 2 Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers 00:11.98 3 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 00:20.06 4 Alexander Vlasov (Rus) Bora-hansgrohe 00:20.93 5 Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates 00:21.28 6 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 00:21.63 7 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ 00:22.34 8 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 00:25.18 9 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 00:25.38 10 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 00:26.56 11 Tao Geoghegan Hart (Gbr) INEOS Grenadiers 00:27.19 12 Edoardo Affini (Ita) Jumbo - Visma 00:30.05 13 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 00:30.51 14 Thymen Arensman (Ned) INEOS Grenadiers 00:30.97 15 William Barta (Usa ) Movistar Team 00:32.04 16 Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious 00:33.04 17 Michael Hepburn (Aus) Jayco AlUla 00:33.37 18 Michael Matthews (Aus) Jayco AlUla 00:34.09 19 Lukas Postlberger (Aut) Jayco AlUla 00:35.39 20 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM 00:35.89 21 Laurens De Plus (Bel) INEOS Grenadiers 00:37.73 22 Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla 00:37.97 23 Bob Jungels (Lux) Bora-hansgrohe 00:37.98 24 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic 00:38.80 25 Lennard Kämna (Ger) Bora-hansgrohe 00:39.51 26 Daan Hoole (Ned) Trek-Segafredo 00:39.79 27 Stefan De Bod (Rsa) EF Education-EasyPost 00:39.96 28 Michel Hessmann (Ger) Jumbo - Visma 00:40.03 29 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel - Premier Tech 00:40.65 30 Pavel Sivakov (Fra) INEOS Grenadiers 00:40.76 31 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarche - Circus - Wanty 00:41.12 32 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost 00:41.17 33 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 00:41.53 34 Natnael Tesfatsion (Eri) Trek-Segafredo 00:41.58 35 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 00:41.64 36 Callum Scotson (Aus) Jayco AlUla 00:41.69 37 Josef Cerny (Cze) Soudal - Quick Step 00:41.99 38 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal - Quick Step 00:42.13 39 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 00:42.42 40 Jasha Sutterlin (Ger) Bahrain Victorious 00:43.96 41 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 00:44.63 42 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 00:47.65 43 Rohan Dennis (Aus) Jumbo - Visma 00:48.17 44 Ryan Gibbons (Rsa) UAE Team Emirates 00:48.52 45 Rein Taaramae (Est) Intermarche - Circus - Wanty 00:50.60 46 Derek Gee (Can) Israel - Premier Tech 00:51.09 47 Rigoberto Uran (Col) EF Education-EasyPost 00:52.43 48 Samuele Zoccarato (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 00:53.27 49 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost 00:54.67 50 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Qazaqstan Team 00:54.82 51 Harm Vanhoucke (Bel) Team DSM 00:55.12 52 Alessandro De Marchi (Ita) Jayco AlUla 00:55.24 53 Mirco Maestri (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 00:55.54 54 Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost 00:55.66 55 Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech 00:56.41 56 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 00:56.94 57 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 00:57.49 58 Hugh Carthy (Gbr) EF Education-EasyPost 00:57.55 59 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 00:57.70 60 Alan Riou (Fra) Team Arkea - Samsic 00:57.79 61 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 00:58.20 62 Larry Warbasse (Usa) Ag2r - Citroën 00:59.12 63 Erik Fetter (Hun) Eolo - Kometa Cycling Team 00:59.43 64 Gianni Moscon (Ita) Astana Qazaqstan Team 01:00.68 65 Domenico Pozzovivo (Ita) Israel - Premier Tech 01:01.11 66 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 01:02.29 67 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 01:02.65 68 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 01:02.79 69 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-EasyPost 01:04.36 70 Florian Stork (Ger) Team DSM 01:04.53 71 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 01:04.61 72 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team 01:04.71 73 Cristian Scaroni (Ita) Astana Qazaqstan Team 01:04.90 74 Aurélien Paret-Peintre (Fra) Ag2r - Citroën 01:05.93 75 Filippo Zana (Ita) Jayco AlUla 01:06.07 76 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 01:06.36 77 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 01:06.73 78 Campbell Stewart (Nzl) Jayco AlUla 01:07.70 79 Alessandro Verre (Ita) Team Arkea - Samsic 01:08.14 80 Koen Bouwman (Ned) Jumbo - Visma 01:08.30 81 Anton Palzer (Ger) Bora-hansgrohe 01:08.65 82 Pieter Serry (Bel) Soudal - Quick Step 01:09.56 83 Nicola Conci (Ita) Alpecin-Deceuninck 01:09.70 84 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-hansgrohe 01:10.30 85 Einer Rubio (Col) Movistar Team 01:10.98 86 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Deceuninck 01:12.00 87 Simon Clarke (Aus) Israel - Premier Tech 01:12.15 88 Sepp Kuss (Usa) Jumbo - Visma 01:12.60 89 Salvatore Puccio (Ita) INEOS Grenadiers 01:12.68 90 Jefferson Cepeda (Ecu) EF Education-EasyPost 01:13.00 91 Alexandre Delettre (Fra) Cofidis 01:13.07 92 Andrea Pasqualon (Ita) Bahrain Victorious 01:14.26 93 Carlos Verona (Esp) Movistar Team 01:14.36 94 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2r - Citroën 01:14.45 95 Albert Torres (Esp) Movistar Team 01:14.81 96 Stephen Williams (Gbr) Israel - Premier Tech 01:15.05 97 Jonathan Lastra (Esp) Cofidis 01:15.39 98 Clement Russo (Fra) Team Arkea - Samsic 01:15.95 99 Valerio Conti (Ita) Corratec – Selle Italia 01:16.05 100 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Deceuninck 01:16.50 101 Laurenz Rex (Bel) Intermarche - Circus - Wanty 01:16.56 102 Alex Baudin (Fra) Ag2r - Citroën 01:17.12 103 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 01:17.26 104 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 01:17.47 105 Lorenzo Rota (Ita) Intermarche - Circus - Wanty 01:17.55 106 Louis Vervaeke (Bel) Soudal - Quick Step 01:17.67 107 Davide Bais (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 01:17.78 108 Otto Vergaerde (Bel) Trek-Segafredo 01:17.94 109 Oscar Rodriguez (Esp) Movistar Team 01:18.02 110 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 01:18.33 111 Marius Mayrhofer (Ger) Team DSM 01:18.71 112 Simone Consonni (Ita) Cofidis 01:19.60 113 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic 01:20.22 114 Lars van den Berg (Ned) Groupama - FDJ 01:20.26 115 Fabian Lienhard (Sui ) Groupama - FDJ 01:21.39 116 Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech 01:21.54 117 Paul Lapeira (Fra) Ag2r - Citroën 01:22.74 118 Charlie Quarterman (Gbr) Corratec – Selle Italia 01:22.84 119 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 01:22.86 120 Samuele Zoccarato (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 01:23.37 121 Michel Ries (Lux) Team Arkea - Samsic 01:24.33 122 Ben Swift (Gbr) INEOS Grenadiers 01:24.73 123 Andrea Vendrame (Ita) Ag2r - Citroën 01:25.13 124 Niklas Märkl (Ger) Team DSM 01:25.66 125 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 01:25.98 126 Joe Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team 01:26.22 127 Alessandro Tonelli (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 01:27.06 128 Pascal Ackermann (Ger) UAE Team Emirates 01:27.08 129 Mattia Bais (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 01:27.13 130 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea - Samsic 01:27.29 131 Davide Ballerini (Ita) Soudal - Quick Step 01:27.33 132 Cesare Benedetti (Pol) Bora-hansgrohe 01:27.66 133 Sebastian Berwick (Aus) Israel - Premier Tech 01:28.12 134 Arne Marit (Bel) Intermarche - Circus - Wanty 01:29.13 135 Sam Oomen (Ned) Jumbo - Visma 01:29.88 136 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Trek-Segafredo 01:30.55 137 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck 01:31.43 138 Francois Bidard (Fra) Cofidis 01:31.56 139 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 01:31.59 140 Simone Petilli (Ita) Intermarche - Circus - Wanty 01:32.38 141 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - FDJ 01:32.54 142 Martin Marcellusi (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 01:32.87 143 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 01:32.94 144 Hugo Toumire (Fra) Cofidis 01:33.67 145 Jan Hirt (Cze) Soudal - Quick Step 01:33.69 146 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 01:33.95 147 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Team DSM 01:33.96 148 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 01:34.47 149 Thomas Gloag (Gbr) Jumbo - Visma 01:34.73 150 Davide Cimolai (Ita) Cofidis 01:35.82 151 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 01:36.01 152 Natnael Tesfatsion (Eri) Trek-Segafredo 01:37.23 153 Ramon Sinkeldam (Ned) Alpecin-Deceuninck 01:37.28 154 Veljko Stojnic (Srb) Corratec – Selle Italia 01:37.61 155 Alexander Konychev (Ita) Corratec – Selle Italia 01:38.32 156 Francesco Gavazzi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 01:38.85 157 Niccolo Bonifazio (Ita) Intermarche - Circus - Wanty 01:39.23 158 Kaden Groves (Aus) Alpecin-Deceuninck 01:39.25 159 Thomas Champion (Fra) Cofidis 01:40.23 160 Jake Stewart (Gbr) Groupama - FDJ 01:40.27 161 Filippo Fiorelli (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 01:41.55 162 Mikael Cherel (Fra) Ag2r - Citroën 01:42.16 163 Fernando Gaviria (Col) Movistar Team 01:42.77 164 Nicholas Dalla Valle (Ita) Corratec – Selle Italia 01:44.18 165 Laurens Huys (Bel) Intermarche - Circus - Wanty 01:44.40 166 David Dekker (Ned) Team Arkea - Samsic 01:45.96 167 Karel Vacek (Cze) Corratec – Selle Italia 01:45.98 168 Henok Mulubrhan (Eri) Green Project - Bardiani-CSF 01:46.35 169 Diego Sevilla (Esp) Eolo - Kometa Cycling Team 01:46.67 170 Luca Covili (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 01:49.00 171 Max Kanter (Ger) Movistar Team 01:49.14 172 Filippo Magli (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 01:49.83 173 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Deceuninck 01:59.07 174 Stefano Gandin (Ita) Corratec – Selle Italia 02:06.79 175 Valentin Paret-Peintre (Fra) Ag2r - Citroën 02:09.10 176 Alessandro Iacchi (Ita) Corratec – Selle Italia 02:09.62 От отс. 9,8 км до отсечки 16,8 км 1 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 06:52.17 2 Remco Evenepoel (Bel) Soudal - Quick Step 00:13.05 3 Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers 00:15.78 4 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 00:24.22 5 Michael Hepburn (Aus) Jayco AlUla 00:25.00 6 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ 00:27.85 7 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 00:28.17 8 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 00:28.93 9 Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates 00:29.20 10 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 00:29.71 11 Tao Geoghegan Hart (Gbr) INEOS Grenadiers 00:29.95 12 Alexander Vlasov (Rus) Bora-hansgrohe 00:31.71 13 Pavel Sivakov (Fra) INEOS Grenadiers 00:32.27 14 Michael Matthews (Aus) Jayco AlUla 00:32.40 15 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM 00:33.44 16 Daan Hoole (Ned) Trek-Segafredo 00:33.82 17 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 00:35.63 18 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal - Quick Step 00:36.33 19 Edoardo Affini (Ita) Jumbo - Visma 00:36.69 20 Bob Jungels (Lux) Bora-hansgrohe 00:36.97 21 Lennard Kämna (Ger) Bora-hansgrohe 00:38.22 22 Nico Denz (Ger) Bora-hansgrohe 00:38.41 23 Stefan De Bod (Rsa) EF Education-EasyPost 00:38.82 24 William Barta (Usa ) Movistar Team 00:38.96 25 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel - Premier Tech 00:39.23 26 Ryan Gibbons (Rsa) UAE Team Emirates 00:41.62 27 Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious 00:41.78 28 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost 00:42.06 29 Mattia Cattaneo (Ita) Soudal - Quick Step 00:42.34 30 Rein Taaramae (Est) Intermarche - Circus - Wanty 00:42.72 31 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 00:43.12 32 Rigoberto Uran (Col) EF Education-EasyPost 00:43.36 33 Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla 00:43.46 34 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarche - Circus - Wanty 00:43.76 35 Alessandro Verre (Ita) Team Arkea - Samsic 00:43.78 36 Mirco Maestri (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 00:44.51 37 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 00:44.96 38 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 00:45.42 39 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 00:45.53 40 Laurens De Plus (Bel) INEOS Grenadiers 00:45.67 41 Thymen Arensman (Ned) INEOS Grenadiers 00:45.71 42 Derek Gee (Can) Israel - Premier Tech 00:45.81 43 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost 00:46.19 44 Josef Cerny (Cze) Soudal - Quick Step 00:46.37 45 Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech 00:47.29 46 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic 00:47.31 47 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 00:47.86 48 Michel Hessmann (Ger) Jumbo - Visma 00:48.29 49 Harm Vanhoucke (Bel) Team DSM 00:48.74 50 Lukas Postlberger (Aut) Jayco AlUla 00:48.99 51 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 00:49.00 52 Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost 00:49.33 53 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 00:50.14 54 Alan Riou (Fra) Team Arkea - Samsic 00:50.32 55 Alessandro De Marchi (Ita) Jayco AlUla 00:52.22 56 Stefano Oldani (Ita) Alpecin-Deceuninck 00:52.80 57 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 00:52.88 58 Sepp Kuss (Usa) Jumbo - Visma 00:53.44 59 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 00:53.74 60 Hugh Carthy (Gbr) EF Education-EasyPost 00:54.35 61 Jasha Sutterlin (Ger) Bahrain Victorious 00:54.51 62 Florian Stork (Ger) Team DSM 00:54.78 63 Rohan Dennis (Aus) Jumbo - Visma 00:55.23 64 Filippo Zana (Ita) Jayco AlUla 00:55.25 65 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 00:55.65 66 Callum Scotson (Aus) Jayco AlUla 00:55.98 67 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-hansgrohe 00:56.19 68 Larry Warbasse (Usa) Ag2r - Citroën 00:56.72 69 Erik Fetter (Hun) Eolo - Kometa Cycling Team 00:56.73 70 Aurélien Paret-Peintre (Fra) Ag2r - Citroën 00:56.90 71 Carlos Verona (Esp) Movistar Team 00:57.63 72 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-EasyPost 00:58.03 73 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Qazaqstan Team 00:58.53 74 Jefferson Cepeda (Ecu) EF Education-EasyPost 00:59.12 75 Gianni Moscon (Ita) Astana Qazaqstan Team 00:59.15 76 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 00:59.31 77 Campbell Stewart (Nzl) Jayco AlUla 01:00.03 78 Jonathan Lastra (Esp) Cofidis 79 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 01:00.08 80 Simone Consonni (Ita) Cofidis 01:00.52 81 Pascal Ackermann (Ger) UAE Team Emirates 01:00.61 82 Koen Bouwman (Ned) Jumbo - Visma 01:00.71 83 Pieter Serry (Bel) Soudal - Quick Step 01:01.47 84 Albert Torres (Esp) Movistar Team 01:01.52 85 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Team DSM 01:01.70 86 Domenico Pozzovivo (Ita) Israel - Premier Tech 01:01.95 87 Fernando Gaviria (Col) Movistar Team 01:02.14 88 Cristian Scaroni (Ita) Astana Qazaqstan Team 01:02.33 89 Clement Russo (Fra) Team Arkea - Samsic 01:02.46 90 Nicola Conci (Ita) Alpecin-Deceuninck 01:03.16 91 Oscar Rodriguez (Esp) Movistar Team 01:04.11 92 Valerio Conti (Ita) Corratec – Selle Italia 01:04.35 93 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 01:04.36 94 Ben Swift (Gbr) INEOS Grenadiers 01:04.77 95 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Deceuninck 01:05.09 96 Paul Lapeira (Fra) Ag2r - Citroën 01:05.10 97 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 01:05.35 98 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 01:05.49 99 Alex Baudin (Fra) Ag2r - Citroën 01:05.70 100 Arne Marit (Bel) Intermarche - Circus - Wanty 01:06.38 101 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 01:07.56 102 Max Kanter (Ger) Movistar Team 01:07.85 103 Einer Rubio (Col) Movistar Team 01:08.08 104 Natnael Tesfatsion (Eri) Trek-Segafredo 01:08.31 105 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 01:08.79 106 Sebastian Berwick (Aus) Israel - Premier Tech 01:08.82 107 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 01:08.92 108 Salvatore Puccio (Ita) INEOS Grenadiers 01:09.00 109 Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech 01:09.05 110 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team 01:09.13 111 Fabian Lienhard (Sui ) Groupama - FDJ 01:09.28 112 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - FDJ 01:09.46 113 Mattia Bais (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 01:09.53 114 Andrea Vendrame (Ita) Ag2r - Citroën 01:09.87 115 Joe Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team 01:10.39 116 Samuele Zoccarato (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 01:10.46 117 Laurenz Rex (Bel) Intermarche - Circus - Wanty 01:10.74 118 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Trek-Segafredo 01:11.15 119 Charlie Quarterman (Gbr) Corratec – Selle Italia 01:11.89 120 Louis Vervaeke (Bel) Soudal - Quick Step 01:12.49 121 Marius Mayrhofer (Ger) Team DSM 01:12.85 122 Davide Bais (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 01:12.91 123 Stephen Williams (Gbr) Israel - Premier Tech 01:13.03 124 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2r - Citroën 01:13.29 125 Lars van den Berg (Ned) Groupama - FDJ 01:13.45 126 Alexandre Delettre (Fra) Cofidis 01:13.82 127 Andrea Pasqualon (Ita) Bahrain Victorious 128 Anton Palzer (Ger) Bora-hansgrohe 01:13.85 129 Kaden Groves (Aus) Alpecin-Deceuninck 01:14.07 130 Niklas Märkl (Ger) Team DSM 01:14.15 131 Simone Petilli (Ita) Intermarche - Circus - Wanty 01:14.63 132 Davide Gabburo (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 01:14.85 133 Lorenzo Rota (Ita) Intermarche - Circus - Wanty 01:15.40 134 Davide Cimolai (Ita) Cofidis 01:15.87 135 Ramon Sinkeldam (Ned) Alpecin-Deceuninck 01:16.44 136 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Deceuninck 01:16.61 137 Thomas Gloag (Gbr) Jumbo - Visma 01:16.83 138 Jan Hirt (Cze) Soudal - Quick Step 01:17.12 139 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea - Samsic 01:17.48 140 Alessandro Tonelli (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 01:17.68 141 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 01:18.25 142 Otto Vergaerde (Bel) Trek-Segafredo 01:18.83 143 Martin Marcellusi (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 01:19.74 144 Cesare Benedetti (Pol) Bora-hansgrohe 01:19.89 145 Jake Stewart (Gbr) Groupama - FDJ 01:20.29 146 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 01:20.39 147 Francesco Gavazzi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 01:20.58 148 Hugo Toumire (Fra) Cofidis 01:20.76 149 Laurens Huys (Bel) Intermarche - Circus - Wanty 01:21.50 150 Luca Covili (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 01:21.85 151 Davide Ballerini (Ita) Soudal - Quick Step 01:22.37 152 Filippo Fiorelli (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 01:22.58 153 Sam Oomen (Ned) Jumbo - Visma 01:23.06 154 Simon Clarke (Aus) Israel - Premier Tech 01:23.58 155 Mikael Cherel (Fra) Ag2r - Citroën 01:24.52 156 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic 01:24.60 157 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck 01:24.77 158 Michel Ries (Lux) Team Arkea - Samsic 01:25.32 159 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 01:25.48 160 Filippo Magli (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 01:26.36 161 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 01:26.54 162 Veljko Stojnic (Srb) Corratec – Selle Italia 01:27.26 163 Valentin Paret-Peintre (Fra) Ag2r - Citroën 01:28.81 164 Alexander Konychev (Ita) Corratec – Selle Italia 01:29.20 165 Nicholas Dalla Valle (Ita) Corratec – Selle Italia 01:29.93 166 Niccolo Bonifazio (Ita) Intermarche - Circus - Wanty 01:30.01 167 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Deceuninck 01:30.41 168 Stefano Gandin (Ita) Corratec – Selle Italia 01:30.79 169 Diego Sevilla (Esp) Eolo - Kometa Cycling Team 01:31.27 170 Thomas Champion (Fra) Cofidis 01:33.02 171 Karel Vacek (Cze) Corratec – Selle Italia 01:34.20 172 David Dekker (Ned) Team Arkea - Samsic 01:34.29 173 Francois Bidard (Fra) Cofidis 01:37.95 174 Henok Mulubrhan (Eri) Green Project - Bardiani-CSF 01:38.84 175 Alessandro Iacchi (Ita) Corratec – Selle Italia 01:47.89 176 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 01:55.25 Очки на финише 1 Remco Evenepoel (Bel) Soudal - Quick Step 15 2 Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers 12 3 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 9 4 Tao Geoghegan Hart (Gbr) INEOS Grenadiers 7 5 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ 6 6 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 5 7 Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates 4 8 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 3 9 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 2 10 Alexander Vlasov (Rus) Bora-hansgrohe 1 Горная премия 4 кат. Ortona 19,6 км 1 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 3 2 Tao Geoghegan Hart (Gbr) INEOS Grenadiers 2 3 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 1 Подъем 4 кат. время прохождения 1 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 03:51.54 2 Tao Geoghegan Hart (Gbr) INEOS Grenadiers 00:12.11 3 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 00:12.78 4 Marius Mayrhofer (Ger) Team DSM 00:13.60 5 Louis Vervaeke (Bel) Soudal - Quick Step 00:14.48 6 Remco Evenepoel (Bel) Soudal - Quick Step 00:16.32 7 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 00:17.75 8 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 00:20.69 9 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 00:20.89 10 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-hansgrohe 00:21.31 11 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ 00:21.83 12 Jake Stewart (Gbr) Groupama - FDJ 00:22.73 13 Alessandro De Marchi (Ita) Jayco AlUla 00:23.01 14 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck 00:23.22 15 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal - Quick Step 00:23.36 16 Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers 00:23.71 17 Stefan De Bod (Rsa) EF Education-EasyPost 00:25.13 18 Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates 00:25.16 19 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 00:25.32 20 Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech 00:26.78 21 Florian Stork (Ger) Team DSM 00:27.83 22 Rigoberto Uran (Col) EF Education-EasyPost 00:29.05 23 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 00:29.36 24 William Barta (Usa ) Movistar Team 00:29.42 25 Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost 00:29.66 26 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 00:30.01 27 Jonathan Lastra (Esp) Cofidis 00:30.42 28 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost 00:30.63 29 Filippo Zana (Ita) Jayco AlUla 00:31.20 30 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 00:31.49 31 Gianni Moscon (Ita) Astana Qazaqstan Team 00:31.75 32 Alexander Vlasov (Rus) Bora-hansgrohe 00:31.87 33 Michael Matthews (Aus) Jayco AlUla 00:32.12 34 Sepp Kuss (Usa) Jumbo - Visma 00:32.74 35 Nico Denz (Ger) Bora-hansgrohe 00:32.75 36 Daan Hoole (Ned) Trek-Segafredo 00:32.81 37 Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla 00:32.91 38 Laurens De Plus (Bel) INEOS Grenadiers 00:33.04 39 Laurens Huys (Bel) Intermarche - Circus - Wanty 00:33.29 40 Hugh Carthy (Gbr) EF Education-EasyPost 00:33.43 41 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost 00:33.88 42 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 00:33.92 43 Pavel Sivakov (Fra) INEOS Grenadiers 00:34.27 44 Lennard Kämna (Ger) Bora-hansgrohe 00:34.72 45 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 46 Valentin Paret-Peintre (Fra) Ag2r - Citroën 00:35.13 47 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 00:35.38 48 Jan Hirt (Cze) Soudal - Quick Step 00:35.52 49 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 00:36.06 50 Rein Taaramae (Est) Intermarche - Circus - Wanty 00:36.17 51 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel - Premier Tech 00:36.25 52 Aurélien Paret-Peintre (Fra) Ag2r - Citroën 00:36.67 53 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 00:36.71 54 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarche - Circus - Wanty 00:37.03 55 Ryan Gibbons (Rsa) UAE Team Emirates 00:37.06 56 Domenico Pozzovivo (Ita) Israel - Premier Tech 00:37.43 57 Mirco Maestri (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 00:38.52 58 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM 00:38.64 59 Harm Vanhoucke (Bel) Team DSM 00:38.70 60 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 00:39.00 61 Stefano Oldani (Ita) Alpecin-Deceuninck 00:39.07 62 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 00:39.18 63 Derek Gee (Can) Israel - Premier Tech 00:39.27 64 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 00:39.29 65 Alessandro Verre (Ita) Team Arkea - Samsic 00:39.43 66 Josef Cerny (Cze) Soudal - Quick Step 00:39.53 67 Paul Lapeira (Fra) Ag2r - Citroën 00:39.79 68 Valerio Conti (Ita) Corratec – Selle Italia 00:39.92 69 Alex Baudin (Fra) Ag2r - Citroën 00:40.28 70 Bob Jungels (Lux) Bora-hansgrohe 00:40.53 71 Michael Hepburn (Aus) Jayco AlUla 00:40.61 72 Callum Scotson (Aus) Jayco AlUla 00:40.62 73 Andrea Vendrame (Ita) Ag2r - Citroën 00:40.64 74 Hugo Toumire (Fra) Cofidis 00:40.74 75 Lukas Postlberger (Aut) Jayco AlUla 00:41.04 76 Campbell Stewart (Nzl) Jayco AlUla 00:41.33 77 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic 00:41.45 78 Nicola Conci (Ita) Alpecin-Deceuninck 00:41.90 79 Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious 00:42.08 80 Alan Riou (Fra) Team Arkea - Samsic 00:42.12 81 Jasha Sutterlin (Ger) Bahrain Victorious 00:42.13 82 Clement Russo (Fra) Team Arkea - Samsic 00:42.98 83 Carlos Verona (Esp) Movistar Team 00:43.00 84 Oscar Rodriguez (Esp) Movistar Team 00:43.35 85 Erik Fetter (Hun) Eolo - Kometa Cycling Team 00:43.43 86 Mattia Bais (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 00:43.46 87 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 00:43.73 88 Arne Marit (Bel) Intermarche - Circus - Wanty 00:43.80 89 Samuele Zoccarato (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 00:43.84 90 Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech 00:43.98 91 Thymen Arensman (Ned) INEOS Grenadiers 00:44.13 92 Filippo Fiorelli (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 93 Mattia Cattaneo (Ita) Soudal - Quick Step 00:44.33 94 Larry Warbasse (Usa) Ag2r - Citroën 00:44.99 95 Stephen Williams (Gbr) Israel - Premier Tech 00:45.57 96 Michel Hessmann (Ger) Jumbo - Visma 00:45.65 97 Simone Petilli (Ita) Intermarche - Circus - Wanty 00:45.83 98 Koen Bouwman (Ned) Jumbo - Visma 00:46.02 99 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 00:46.18 100 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - FDJ 00:46.19 101 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 00:46.50 102 Davide Bais (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 00:46.54 103 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Team DSM 00:46.81 104 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 00:47.08 105 Charlie Quarterman (Gbr) Corratec – Selle Italia 00:47.15 106 Cristian Scaroni (Ita) Astana Qazaqstan Team 00:47.23 107 Pieter Serry (Bel) Soudal - Quick Step 00:47.76 108 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Qazaqstan Team 00:47.99 109 Andrea Pasqualon (Ita) Bahrain Victorious 00:48.25 110 Rohan Dennis (Aus) Jumbo - Visma 00:48.32 111 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-EasyPost 112 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 00:48.37 113 Salvatore Puccio (Ita) INEOS Grenadiers 00:48.48 114 Edoardo Affini (Ita) Jumbo - Visma 00:48.53 115 Sebastian Berwick (Aus) Israel - Premier Tech 00:49.10 116 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2r - Citroën 00:50.50 117 Jefferson Cepeda (Ecu) EF Education-EasyPost 00:50.54 118 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 00:50.95 119 Alessandro Tonelli (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 00:51.09 120 Kaden Groves (Aus) Alpecin-Deceuninck 00:51.15 121 Anton Palzer (Ger) Bora-hansgrohe 00:51.18 122 Luca Covili (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 00:51.39 123 Davide Gabburo (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 00:51.46 124 Ben Swift (Gbr) INEOS Grenadiers 00:51.60 125 Ramon Sinkeldam (Ned) Alpecin-Deceuninck 00:51.72 126 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 00:51.79 127 Mikael Cherel (Fra) Ag2r - Citroën 00:51.87 128 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Deceuninck 00:52.07 129 Francesco Gavazzi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 00:52.58 130 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic 00:52.62 131 Alexandre Delettre (Fra) Cofidis 00:53.37 132 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Deceuninck 00:54.25 133 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 00:54.27 134 Einer Rubio (Col) Movistar Team 00:55.05 135 Albert Torres (Esp) Movistar Team 00:55.23 136 Martin Marcellusi (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 00:55.41 137 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Trek-Segafredo 00:56.01 138 Cesare Benedetti (Pol) Bora-hansgrohe 139 Simon Clarke (Aus) Israel - Premier Tech 00:56.11 140 Lars van den Berg (Ned) Groupama - FDJ 00:56.69 141 Natnael Tesfatsion (Eri) Trek-Segafredo 00:57.36 142 Alessandro Iacchi (Ita) Corratec – Selle Italia 00:57.86 143 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 00:57.89 144 Thomas Champion (Fra) Cofidis 00:57.98 145 Simone Consonni (Ita) Cofidis 00:58.74 146 Thomas Gloag (Gbr) Jumbo - Visma 00:58.94 147 Nicholas Dalla Valle (Ita) Corratec – Selle Italia 00:59.22 148 David Dekker (Ned) Team Arkea - Samsic 00:59.36 149 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Deceuninck 00:59.51 150 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea - Samsic 01:00.31 151 Pascal Ackermann (Ger) UAE Team Emirates 01:01.27 152 Sam Oomen (Ned) Jumbo - Visma 01:01.82 153 Laurenz Rex (Bel) Intermarche - Circus - Wanty 01:02.09 154 Davide Cimolai (Ita) Cofidis 01:02.82 155 Karel Vacek (Cze) Corratec – Selle Italia 01:03.60 156 Otto Vergaerde (Bel) Trek-Segafredo 01:03.70 157 Lorenzo Rota (Ita) Intermarche - Circus - Wanty 01:03.79 158 Diego Sevilla (Esp) Eolo - Kometa Cycling Team 01:03.82 159 Stefano Gandin (Ita) Corratec – Selle Italia 01:04.21 160 Michel Ries (Lux) Team Arkea - Samsic 01:04.48 161 Alexander Konychev (Ita) Corratec – Selle Italia 01:05.41 162 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 01:05.72 163 Filippo Magli (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 01:06.40 164 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 01:07.02 165 Francois Bidard (Fra) Cofidis 01:07.28 166 Joe Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team 01:07.87 167 Davide Ballerini (Ita) Soudal - Quick Step 01:08.33 168 Niccolo Bonifazio (Ita) Intermarche - Circus - Wanty 01:09.02 169 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 01:09.03 170 Fabian Lienhard (Sui ) Groupama - FDJ 01:09.39 171 Henok Mulubrhan (Eri) Green Project - Bardiani-CSF 01:09.67 172 Fernando Gaviria (Col) Movistar Team 01:10.88 173 Veljko Stojnic (Srb) Corratec – Selle Italia 01:11.06 174 Niklas Märkl (Ger) Team DSM 01:12.44 175 Max Kanter (Ger) Movistar Team 01:13.35 176 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team 01:18.25 Командная классификация этапа 1 INEOS Grenadiers (GBr) 1:05:51 2 UAE Team Emirates (UAE) 0:06 3 Soudal - Quick Step (Bel) 0:38 4 Groupama - FDJ (Fra) 1:26 5 Bora-hansgrohe (Ger) 1:44 6 Jayco AlUla (Aus) 1:46 7 Trek-Segafredo (USA) 1:49 8 Jumbo - Visma (Ned) 1:56 9 EF Education-EasyPost (USA) 2:24 10 Bahrain Victorious (Brn) 2:34 11 Israel - Premier Tech (Isr) 2:58 12 Team DSM (Ger) 3:12 13 Team Arkea - Samsic (Fra) 3:44 14 Intermarche - Circus - Wanty (Bel) 4:05 15 Movistar (Spa) 4:15 16 Eolo - Kometa Cycling Team (Ita) 4:16 17 Astana Qazaqstan Team (Kaz) 4:36 18 Ag2r - Citroën (Fra) 4:58 19 Alpecin-Deceuninck (Bel) 5:10 20 Cofidis (Fra) 5:59 21 Green Project - Bardiani - CSF - Faizane (Ita) 7:07 22 Corratec – Selle Italia (Ita) 7:09 Генеральная классификация после 1 этапа 1 Remco Evenepoel (Bel) Soudal - Quick Step 21:18 2 Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers 0:22 3 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 0:29 4 Tao Geoghegan Hart (Gbr) INEOS Grenadiers 0:40 5 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ 0:43 6 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 7 Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates 0:46 8 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 0:48 9 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 0:55 10 Alexander Vlasov (Rus) Bora-hansgrohe 11 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 0:57 12 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 1:02 13 Michael Matthews (Aus) Jayco AlUla 1:09 14 Michael Hepburn (Aus) Jayco AlUla 15 William Barta (Usa ) Movistar Team 1:11 16 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal - Quick Step 1:12 17 Stefan De Bod (Rsa) EF Education-EasyPost 1:14 18 Daan Hoole (Ned) Trek-Segafredo 1:17 19 Pavel Sivakov (Fra) INEOS Grenadiers 1:18 20 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM 21 Mattia Cattaneo (Ita) Soudal - Quick Step 1:23 22 Lennard Kämna (Ger) Bora-hansgrohe 23 Nico Denz (Ger) Bora-hansgrohe 24 Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla 1:25 25 Edoardo Affini (Ita) Jumbo - Visma 1:26 26 Bob Jungels (Lux) Bora-hansgrohe 27 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel - Premier Tech 1:27 28 Laurens De Plus (Bel) INEOS Grenadiers 29 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 30 Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious 31 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 1:28 32 Thymen Arensman (Ned) INEOS Grenadiers 1:31 33 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost 1:32 34 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarche - Circus - Wanty 35 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 1:34 36 Rigoberto Uran (Col) EF Education-EasyPost 1:35 37 Lukas Postlberger (Aut) Jayco AlUla 1:36 38 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 39 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 1:37 40 Ryan Gibbons (Rsa) UAE Team Emirates 1:38 41 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost 42 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic 43 Josef Cerny (Cze) Soudal - Quick Step 44 Rein Taaramae (Est) Intermarche - Circus - Wanty 1:40 45 Alessandro De Marchi (Ita) Jayco AlUla 1:41 46 Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech 47 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 1:43 48 Michel Hessmann (Ger) Jumbo - Visma 1:44 49 Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost 1:45 50 Derek Gee (Can) Israel - Premier Tech 1:47 51 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 1:48 52 Callum Scotson (Aus) Jayco AlUla 1:49 53 Mirco Maestri (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 54 Jasha Sutterlin (Ger) Bahrain Victorious 1:51 55 Harm Vanhoucke (Bel) Team DSM 1:53 56 Stefano Oldani (Ita) Alpecin-Deceuninck 1:56 57 Hugh Carthy (Gbr) EF Education-EasyPost 58 Florian Stork (Ger) Team DSM 1:58 59 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-hansgrohe 60 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 2:01 61 Alan Riou (Fra) Team Arkea - Samsic 62 Alessandro Verre (Ita) Team Arkea - Samsic 2:02 63 Gianni Moscon (Ita) Astana Qazaqstan Team 64 Rohan Dennis (Aus) Jumbo - Visma 65 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 66 Filippo Zana (Ita) Jayco AlUla 2:03 67 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 2:07 68 Sepp Kuss (Usa) Jumbo - Visma 2:09 69 Aurélien Paret-Peintre (Fra) Ag2r - Citroën 2:10 70 Erik Fetter (Hun) Eolo - Kometa Cycling Team 71 Domenico Pozzovivo (Ita) Israel - Premier Tech 2:11 72 Larry Warbasse (Usa) Ag2r - Citroën 73 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Qazaqstan Team 2:12 74 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 2:14 75 Louis Vervaeke (Bel) Soudal - Quick Step 2:15 76 Marius Mayrhofer (Ger) Team DSM 2:16 77 Jonathan Lastra (Esp) Cofidis 78 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 2:19 79 Campbell Stewart (Nzl) Jayco AlUla 2:20 80 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-EasyPost 2:21 81 Cristian Scaroni (Ita) Astana Qazaqstan Team 2:25 82 Nicola Conci (Ita) Alpecin-Deceuninck 83 Carlos Verona (Esp) Movistar Team 84 Koen Bouwman (Ned) Jumbo - Visma 2:26 85 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 2:27 86 Pieter Serry (Bel) Soudal - Quick Step 2:29 87 Valerio Conti (Ita) Corratec – Selle Italia 2:31 88 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 89 Clement Russo (Fra) Team Arkea - Samsic 2:32 90 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 2:33 91 Jefferson Cepeda (Ecu) EF Education-EasyPost 92 Alex Baudin (Fra) Ag2r - Citroën 2:34 93 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 94 Oscar Rodriguez (Esp) Movistar Team 2:36 95 Paul Lapeira (Fra) Ag2r - Citroën 2:38 96 Salvatore Puccio (Ita) INEOS Grenadiers 2:41 97 Albert Torres (Esp) Movistar Team 2:42 98 Stephen Williams (Gbr) Israel - Premier Tech 2:44 99 Anton Palzer (Ger) Bora-hansgrohe 100 Einer Rubio (Col) Movistar Team 2:45 101 Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech 102 Andrea Vendrame (Ita) Ag2r - Citroën 2:46 103 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Deceuninck 104 Andrea Pasqualon (Ita) Bahrain Victorious 2:47 105 Davide Bais (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 2:48 106 Samuele Zoccarato (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 107 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 2:49 108 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2r - Citroën 109 Simone Consonni (Ita) Cofidis 110 Arne Marit (Bel) Intermarche - Circus - Wanty 2:50 111 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck 112 Mattia Bais (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 2:51 113 Alexandre Delettre (Fra) Cofidis 114 Ben Swift (Gbr) INEOS Grenadiers 2:52 115 Charlie Quarterman (Gbr) Corratec – Selle Italia 116 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Team DSM 2:53 117 Jake Stewart (Gbr) Groupama - FDJ 2:54 118 Sebastian Berwick (Aus) Israel - Premier Tech 2:57 119 Jan Hirt (Cze) Soudal - Quick Step 120 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Deceuninck 2:59 121 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - FDJ 122 Pascal Ackermann (Ger) UAE Team Emirates 123 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 3:00 124 Laurenz Rex (Bel) Intermarche - Circus - Wanty 125 Lars van den Berg (Ned) Groupama - FDJ 3:01 126 Simon Clarke (Aus) Israel - Premier Tech 3:02 127 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team 3:03 128 Simone Petilli (Ita) Intermarche - Circus - Wanty 129 Hugo Toumire (Fra) Cofidis 3:06 130 Alessandro Tonelli (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 131 Lorenzo Rota (Ita) Intermarche - Circus - Wanty 3:07 132 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic 3:08 133 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Trek-Segafredo 134 Laurens Huys (Bel) Intermarche - Circus - Wanty 3:10 135 Davide Gabburo (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 136 Fabian Lienhard (Sui ) Groupama - FDJ 3:11 137 Otto Vergaerde (Bel) Trek-Segafredo 138 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 139 Natnael Tesfatsion (Eri) Trek-Segafredo 3:13 140 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 3:14 141 Cesare Benedetti (Pol) Bora-hansgrohe 142 Kaden Groves (Aus) Alpecin-Deceuninck 3:15 143 Joe Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team 144 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea - Samsic 3:16 145 Ramon Sinkeldam (Ned) Alpecin-Deceuninck 146 Martin Marcellusi (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 3:19 147 Filippo Fiorelli (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 148 Thomas Gloag (Gbr) Jumbo - Visma 3:21 149 Francesco Gavazzi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 3:23 150 Niklas Märkl (Ger) Team DSM 151 Michel Ries (Lux) Team Arkea - Samsic 3:25 152 Davide Cimolai (Ita) Cofidis 153 Sam Oomen (Ned) Jumbo - Visma 154 Fernando Gaviria (Col) Movistar Team 3:26 155 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 3:28 156 Davide Ballerini (Ita) Soudal - Quick Step 3:29 157 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 158 Mikael Cherel (Fra) Ag2r - Citroën 159 Luca Covili (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 3:33 160 Max Kanter (Ger) Movistar Team 3:41 161 Thomas Champion (Fra) Cofidis 3:42 162 Alexander Konychev (Ita) Corratec – Selle Italia 3:43 163 Valentin Paret-Peintre (Fra) Ag2r - Citroën 3:44 164 Nicholas Dalla Valle (Ita) Corratec – Selle Italia 165 Veljko Stojnic (Srb) Corratec – Selle Italia 3:46 166 Francois Bidard (Fra) Cofidis 3:47 167 Niccolo Bonifazio (Ita) Intermarche - Circus - Wanty 3:49 168 David Dekker (Ned) Team Arkea - Samsic 3:50 169 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Deceuninck 3:52 170 Diego Sevilla (Esp) Eolo - Kometa Cycling Team 171 Filippo Magli (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 3:53 172 Karel Vacek (Cze) Corratec – Selle Italia 3:54 173 Henok Mulubrhan (Eri) Green Project - Bardiani-CSF 4:05 174 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 4:07 175 Stefano Gandin (Ita) Corratec – Selle Italia 4:12 176 Alessandro Iacchi (Ita) Corratec – Selle Italia 4:26 Молодежная классификация 1 Remco Evenepoel (Bel) Soudal - Quick Step 21:18 2 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 0:29 3 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 0:48 4 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal - Quick Step 1:12 5 Daan Hoole (Ned) Trek-Segafredo 1:17 6 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM 1:18 7 Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious 1:27 8 Thymen Arensman (Ned) INEOS Grenadiers 1:31 9 Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech 1:41 10 Michel Hessmann (Ger) Jumbo - Visma 1:44 11 Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost 1:45 12 Stefano Oldani (Ita) Alpecin-Deceuninck 1:56 13 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-hansgrohe 1:58 14 Alessandro Verre (Ita) Team Arkea - Samsic 2:02 15 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 16 Filippo Zana (Ita) Jayco AlUla 2:03 17 Erik Fetter (Hun) Eolo - Kometa Cycling Team 2:10 18 Marius Mayrhofer (Ger) Team DSM 2:16 19 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 2:19 20 Campbell Stewart (Nzl) Jayco AlUla 2:20 21 Jefferson Cepeda (Ecu) EF Education-EasyPost 2:33 22 Alex Baudin (Fra) Ag2r - Citroën 2:34 23 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 24 Paul Lapeira (Fra) Ag2r - Citroën 2:38 25 Einer Rubio (Col) Movistar Team 2:45 26 Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech 27 Davide Bais (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 2:48 28 Samuele Zoccarato (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 29 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 2:49 30 Arne Marit (Bel) Intermarche - Circus - Wanty 2:50 31 Charlie Quarterman (Gbr) Corratec – Selle Italia 2:52 32 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Team DSM 2:53 33 Jake Stewart (Gbr) Groupama - FDJ 2:54 34 Sebastian Berwick (Aus) Israel - Premier Tech 2:57 35 Laurenz Rex (Bel) Intermarche - Circus - Wanty 3:00 36 Lars van den Berg (Ned) Groupama - FDJ 3:01 37 Hugo Toumire (Fra) Cofidis 3:06 38 Laurens Huys (Bel) Intermarche - Circus - Wanty 3:10 39 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 3:11 40 Natnael Tesfatsion (Eri) Trek-Segafredo 3:13 41 Kaden Groves (Aus) Alpecin-Deceuninck 3:15 42 Martin Marcellusi (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 3:19 43 Thomas Gloag (Gbr) Jumbo - Visma 3:21 44 Niklas Märkl (Ger) Team DSM 3:23 45 Michel Ries (Lux) Team Arkea - Samsic 3:25 46 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 3:28 47 Thomas Champion (Fra) Cofidis 3:42 48 Alexander Konychev (Ita) Corratec – Selle Italia 3:43 49 Valentin Paret-Peintre (Fra) Ag2r - Citroën 3:44 50 Veljko Stojnic (Srb) Corratec – Selle Italia 3:46 51 David Dekker (Ned) Team Arkea - Samsic 3:50 52 Filippo Magli (Ita) Green Project - Bardiani-CSF 3:53 53 Karel Vacek (Cze) Corratec – Selle Italia 3:54 54 Henok Mulubrhan (Eri) Green Project - Bardiani-CSF 4:05 55 Alessandro Iacchi (Ita) Corratec – Selle Italia 4:26 Джиро д'Италия-2023. 