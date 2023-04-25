VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ремко Эвенепул начал заключительный этап подготовки к Джиро д’Италия-2023

Тренер Ремко Эвенепула о финальном этапе подготовки к Джиро д’Италия-2023

 

 

  Ремко Эвенепул после победы на Льеж-Бастонь-Льеж-2023 отправился в Испанию. Неделю перед Джиро д’Италия-2023 он проведёт в отеле “Syncrosfera”, в номере, создающем условия высокогорья с пониженным содержанием кислорода.

 

  Тренер 24-летнего бельгийского гонщика команды Soudal Quick-Step Кун Пелгрим (Koen Pelgrim) в интервью бельгийским журналистам объяснил, что большую часть запланированных тренировок завершили на Тенерифе, а неделя в отеле “Syncrosfera” поможет Ремко Эвенепулу продлить пик формы до третьей недели Джиро д’Италия-2023, которая будет решающей.

 

Ремко Эвенепул начал заключительный этап подготовки к Джиро д’Италия-2023

 

 

  Кун Пелгрим, тренер Ремко Эвенепула: «Главная часть работы к этому моменту уже должна быть выполнена. Что-то добавлять сейчас уже сложно.  В основном мы хотим сохранить его форму и ещё немного улучшить. Но что-то ещё прибавлять точно не будем. Его выступление в воскресенье даёт уверенность, хотя это не гарантия того, что Джиро обязательно будет успешной.

 

  Оценивая его показатели, я бы сказал, что сейчас он вышел на сто процентов своих возможностей. Где-то ещё можно подняться выше, но уже сейчас он близко к лучшей версии Ремко. Теперь мы хотим удержать эту базу. Как можно ближе к Джиро поставим тренировки на высоте, чтобы на третьей неделе он остался на пике. Проведём ещё тренировки на разделочном велосипеде.

 

  Когда спускаешься с гор, эффект высокогорья постепенно исчезает. Чем дольше можешь сохранить его, тем лучше.  Мы хотим удержать этот эффект до третьей недели Джиро, которая может стать решающей».

 

  Кун Пелгрим учитывает, что у Ремко Эвенепула будут сильные соперники: «Мы видели сильного Роглича в Каталонии, в последние годы он один из лучших гонщиков на Гранд-турах, и он фантастический раздельщик. Это очень сильный соперник. Есть и другие конкуренты. Все думают о дуэли, но Джиро едет и Герант Томас. Есть и другие гонщики, так что, не думаю, что будет борьба один на один».

 

  Ремко Эвенепул после победы на Льеж-Бастонь-Льеж-2023 отметил: «С начала января и до конца Джиро д’Италия, до конца мая, дома проведу не более восьми дней. Довольно тяжело быть дома меньше двух недель за полгода. Но когда побеждаешь на важной гонке, это того стоит».

 

Ожидается, что Ремко Эвенепул останется в отеле “Syncrosfera” до 3 мая, после чего сразу поедет в Италию, где 6 мая стартует Джиро.

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal-Quick-Step Джиро д'Италия-2023 Giro d'Italia-2023 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

25-30 апреля 2023

Tour de Romandie

1 мая 2023

Eschborn-Frankfurt

6 - 28 мая 2023

Giro d'Italia

6 мая 2023

Grand Prix du Morbihan

7 мая 2023

Tro-Bro Leon

10 - 14 мая 2023

Tour de Hongrie

16 - 21 мая 2023

4 Jours de Dunkerque

25 - 28 мая 2023

Boucles de la Mayenne

26 - 29 мая 2023

Tour of Norway

4 - 11 июня 2023

Criterium du Dauphine

4 июня 2023

Brussels Cycling Classic

7 - 11 июня 2023

ZLM Tour

11- 18 июня 2023

Tour de Suisse

13 июня 2023

Mont Ventoux Denivele Challenge

14 - 18 июня 2023

Tour of Slovenia

14 - 18 июня 2023

Baloise Belgium Tour

ОПРОС

Какой из Монументов-2023 понравился больше всего?

Комментарии

  • M-07
    Тур Романдии-2023. Пролог (7)
    M-07-Фото
    У Кошты прям на стартовом усилии сломалась цепь (может, перестарался), из-за чего он очень неприятно ударился коленом об раму, с больным коленом так и ехал до финиша. Видать, учли эти обстоятельства.
  • patar
    Тур Романдии-2023. Пролог (7)
    patar-Фото
    Как руи кошта otl не схватил?
  • Kay82
    Тур Романдии-2023. Пролог (7)
    Kay82-Фото
    Крис Фрум лучше бы уже готовился на пенсию, уже не тот и не те времена
  • Sezar
    Тур Романдии-2023. Пролог (7)
    Sezar-Фото

    Ого, Аюсо 13-й.

    Эйтдебрукс и Ленни Мартинес не блеснули.

    Крис Фрум продолжает готовиться к Туру.

  • uran
    Тур Романдии-2023. Маршрут и у ... (4)
    uran-Фото
    У Фрума шансы на генерал "немногим" меньше победы Луценко на ЛБЛ, однако там Леша в тройке после двух бигов. Так что опросник скорее предпочтение форумчан в победе конкретного гонщика. Мое мнение.
  • uran
    Тур Романдии-2023. Пролог (7)
    uran-Фото
    Да, Кастровьехо в инеос немного потерялся. Личные амбиции променять на командную работу. Вася хоть успел ЧМ взять.
  • BlAr
    Тур Романдии-2023. Пролог (7)
    BlAr-Фото
    Каванья тоже меньше секунды проиграл. В принципе для дистанции такой небольшой протяженности маленькие разрывы между призерами не сильно удивили. Но концовка вышла любопытной. Чех, наверное, изпереживался!
  • Shalam s Urala
    Тур Романдии-2023. Пролог (7)
    Shalam s Urala-Фото

    эх всего 29 соток Фосс.. лефевра мурлыкает

  • MVDP
    Матье ван дер Пул стал послом ... (4)
    MVDP-Фото
    Это вы его на велосипеде еще не видели. Там вообще срамота!
  • старт-шоссе 82
    Тур Романдии-2023. Маршрут и у ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Этап под номером 4, такой этап не часто на гранд-турах встретиш. По болею за Луценко ,шансы есть, хотя на четвертом этапе навернека =отхватит=. 

    На этом туре братья Йейтс впервые встречаются как соперники или уже было? Что то запаметовал.

    Цитата: Astanaforever
    1000000000% Ага. reforg_ перелогинился.

    В голосовалке за Фрума проголосовало 8 человек так что дело reforga живет.

    Интересно посмотреть в какой форме Магнус Корт и по моему Изагире должен удивить.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

26 апреля

Albert Torres (Movistar Team)

Alessio Martinelli (Green Project - Bardiani - CSF - Faizane)

Kevin Vauquelin (Team Arkea - Samsic)

27 апреля

Jonathan Castroviejo (INEOS Grenadiers)

Florian Stork (Team DSM)

Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team)

Mikel Retegi Go?i (Equipo Kern Pharma)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5865
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5262
3 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4865
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3092
5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2425
7 Педерсен М. (Den) (TFS) 2414
8 Паулесс Н. (USA) (EFE) 2404
9 Роглич П. (Slo) (TJV) 2003
10 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2258

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2023 (122)
Март 2023 (163)
Февраль 2023 (179)
Январь 2023 (137)
Декабрь 2022 (86)
Ноябрь 2022 (85)