Ремко Эвенепул начал заключительный этап подготовки к Джиро д’Италия-2023

Тренер Ремко Эвенепула о финальном этапе подготовки к Джиро д’Италия-2023

Ремко Эвенепул после победы на Льеж-Бастонь-Льеж-2023 отправился в Испанию. Неделю перед Джиро д’Италия-2023 он проведёт в отеле “Syncrosfera”, в номере, создающем условия высокогорья с пониженным содержанием кислорода.

Тренер 24-летнего бельгийского гонщика команды Soudal Quick-Step Кун Пелгрим (Koen Pelgrim) в интервью бельгийским журналистам объяснил, что большую часть запланированных тренировок завершили на Тенерифе, а неделя в отеле “Syncrosfera” поможет Ремко Эвенепулу продлить пик формы до третьей недели Джиро д’Италия-2023, которая будет решающей.

Кун Пелгрим, тренер Ремко Эвенепула: «Главная часть работы к этому моменту уже должна быть выполнена. Что-то добавлять сейчас уже сложно. В основном мы хотим сохранить его форму и ещё немного улучшить. Но что-то ещё прибавлять точно не будем. Его выступление в воскресенье даёт уверенность, хотя это не гарантия того, что Джиро обязательно будет успешной.

Оценивая его показатели, я бы сказал, что сейчас он вышел на сто процентов своих возможностей. Где-то ещё можно подняться выше, но уже сейчас он близко к лучшей версии Ремко. Теперь мы хотим удержать эту базу. Как можно ближе к Джиро поставим тренировки на высоте, чтобы на третьей неделе он остался на пике. Проведём ещё тренировки на разделочном велосипеде.

Когда спускаешься с гор, эффект высокогорья постепенно исчезает. Чем дольше можешь сохранить его, тем лучше. Мы хотим удержать этот эффект до третьей недели Джиро, которая может стать решающей».

Кун Пелгрим учитывает, что у Ремко Эвенепула будут сильные соперники: «Мы видели сильного Роглича в Каталонии, в последние годы он один из лучших гонщиков на Гранд-турах, и он фантастический раздельщик. Это очень сильный соперник. Есть и другие конкуренты. Все думают о дуэли, но Джиро едет и Герант Томас. Есть и другие гонщики, так что, не думаю, что будет борьба один на один».

Ремко Эвенепул после победы на Льеж-Бастонь-Льеж-2023 отметил: «С начала января и до конца Джиро д’Италия, до конца мая, дома проведу не более восьми дней. Довольно тяжело быть дома меньше двух недель за полгода. Но когда побеждаешь на важной гонке, это того стоит».

Ожидается, что Ремко Эвенепул останется в отеле “Syncrosfera” до 3 мая, после чего сразу поедет в Италию, где 6 мая стартует Джиро.