Примож Роглич: “С Джиро д’Италия у меня связаны хорошие воспоминания”

Примож Роглич о старте на Джиро д’Италия-2023

Велокоманде Jumbo-Visma пришлось провести несколько замен в стартовом составе перед самым стартом Джиро д’Италия-2023. Сначала из-за ковида от старта пришлось отказаться Роберту Гесинку и Тобиасу Фоссу, которых заменили Роан Деннис и Йос Ван Эмден. Но Йос Ван Эмден тоже заболел ковидом, его в составе заменил 27-летний нидерландский гонщик Сэм Оомен.

За день до старта во время тренировки упал и получил травму колена 33-летний словенский гонщик Ян Тратник. Вместо него в состав Jumbo-Visma на Джиро д’Италия-2023 включили 21-летнего британского гонщика Тома Глоага (Thomas Gloag), который впервые в карьере поедет Гранд-тур.

Таким образом, с капитаном команды Jumbo-Visma Приможем Рогличем стартуют Эдоардо Аффини, Кун Бауман, Роан Деннис, Сепп Кусс, Сэм Оомен, Михель Хессманн и Томас Глоаг.

Photo Credits: LaPresse

33-летний словенский гонщик Примож Роглич перед стартом на Джиро д’Италия-2023 рассказал о подготовке и настрое на гонку:

«Впереди три зрелищных недели. Мы сознательно решили убавить количество гонок весной. После победы на Тиррено-Адриатико и Вуэльте Каталонии я наилучшим образом готовился к Джиро. Мне пошёл на пользу сбор на высоте, на Тенерифе. Вместе с командой мы хорошо поработали. Тренировались, восстанавливались, отдыхали, и так каждый день.

С Джиро у меня связаны хорошие воспоминания. В 2016 я выиграл здесь мой первый этап Гранд-тура, а потом завоевал первый подиум Гранд-тура в 2019 году. Джиро - ближайшая к нашей стране гонка, поэтому, как я знаю по прошлому опыту, будет много болельщиков из Словении. Для меня это почти домашняя гонка. Когда начал мечтать о том, чтобы стать велогонщиком, ставил целью Джиро. Конечно, сейчас всё по-другому. В 2016 я только начинал, в 2019 начал бороться с сильнейшими, а теперь у меня опыт всех этих лет. Поэтому могу стартовать более спокойно.

В этом сезоне проехал не так много разделок, но долго тренировался на разделочном велосипеде на Тенерифе. Я готов.

На Джиро будут всевозможные варианты, но фактически 1-й этап важен для генеральной классификации, разрывы могут быть и минутными, и секундными. Потом на следующем этапе всё пойдёт по-новому, и так каждый день до финала. Мы не знаем, что ждёт впереди, кто останется позади в конце гонки. Но уверен, что финиш будет захватывающим. Тяжёлые этапы 18, 19, 20 - каждый из них может изменить игру.

Мне прекрасно знакомы дороги последней разделки Джиро, хотя, конечно, как прыгуну на лыжах, потому что Монте-Луссари рядом со Словенией. Но мы всегда поднимались в кабинке подъёмника, а теперь придётся на велосипеде.

Я всегда говорил, что Ремко - великий гонщик. Чтобы с ним соперничать, я приложить максимум усилий. Поэтому не будем забегать вперёд, поедем день за днём, в финале увидим, каков будет результат. Однако, если мы будем бороться только друг с другом, кто-то ещё может воспользоваться шансом и преуспеть.

Не слишком внимательно следил за Туром Альп-2023, но на Тиррено Тео Геоган Харт был моим соперником, уже там показал силу. Я знаю, на что он способен. Тео к тому же уже выигрывал Джиро, а Джи - победитель Тура. Они очень мотивированы. Им нет необходимости доказывать, что они могут выиграть. Поэтому я должен сконцентрироваться на своём выступлении, приложить все силы, а там посмотрим».