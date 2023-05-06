VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Примож Роглич: “С Джиро д’Италия у меня связаны хорошие воспоминания”

Примож Роглич о старте на Джиро д’Италия-2023

 

  Велокоманде Jumbo-Visma пришлось провести несколько замен в стартовом составе перед самым стартом Джиро д’Италия-2023. Сначала из-за ковида от старта пришлось отказаться Роберту Гесинку и Тобиасу Фоссу, которых заменили Роан Деннис и Йос Ван Эмден. Но Йос Ван Эмден тоже заболел ковидом, его в составе заменил 27-летний нидерландский гонщик Сэм Оомен.

 

  За день до старта во время тренировки упал и получил травму колена 33-летний словенский гонщик Ян Тратник. Вместо него в состав Jumbo-Visma на Джиро д’Италия-2023 включили 21-летнего британского гонщика Тома Глоага (Thomas Gloag), который впервые в карьере поедет Гранд-тур.

 

  Таким образом, с капитаном команды Jumbo-Visma Приможем Рогличем стартуют Эдоардо Аффини, Кун Бауман, Роан Деннис, Сепп Кусс, Сэм Оомен, Михель Хессманн и Томас Глоаг.

 

 

Photo Credits: LaPresse

 

  33-летний словенский гонщик Примож Роглич перед стартом на Джиро д’Италия-2023 рассказал о подготовке и настрое на гонку:

 

  «Впереди три зрелищных недели. Мы сознательно решили убавить количество гонок весной. После победы на Тиррено-Адриатико и Вуэльте Каталонии я наилучшим образом готовился к Джиро. Мне пошёл на пользу сбор на высоте, на Тенерифе. Вместе с командой мы хорошо поработали. Тренировались, восстанавливались, отдыхали, и так каждый день.

 

  С Джиро у меня связаны хорошие воспоминания. В 2016 я выиграл здесь мой первый этап Гранд-тура, а потом завоевал первый подиум Гранд-тура в 2019 году.  Джиро - ближайшая к нашей стране гонка, поэтому, как я знаю по прошлому опыту, будет много болельщиков из Словении. Для меня это почти домашняя гонка. Когда начал мечтать о том, чтобы стать велогонщиком, ставил целью Джиро. Конечно, сейчас всё по-другому. В 2016 я только начинал, в 2019 начал бороться с сильнейшими, а теперь у меня опыт всех этих лет. Поэтому могу стартовать более спокойно.

 

  В этом сезоне проехал не так много разделок, но долго тренировался на разделочном велосипеде на Тенерифе. Я готов.

 

  На Джиро будут всевозможные варианты, но фактически 1-й этап важен для генеральной классификации, разрывы могут быть и минутными, и секундными.  Потом на следующем этапе всё пойдёт по-новому, и так каждый день до финала. Мы не знаем, что ждёт впереди, кто останется позади в конце гонки. Но уверен, что финиш будет захватывающим. Тяжёлые этапы 18, 19, 20 - каждый из них может изменить игру.

 

  Мне прекрасно знакомы дороги последней разделки Джиро, хотя, конечно, как прыгуну на лыжах, потому что Монте-Луссари рядом со Словенией. Но мы всегда поднимались в кабинке подъёмника, а теперь придётся на велосипеде.

 

  Я всегда говорил, что Ремко - великий гонщик. Чтобы с ним соперничать, я приложить максимум усилий. Поэтому не будем забегать вперёд, поедем день за днём, в финале увидим, каков будет результат.  Однако, если мы будем бороться только друг с другом, кто-то ещё может воспользоваться шансом и преуспеть.

 

  Не слишком внимательно следил за Туром Альп-2023, но на Тиррено Тео Геоган Харт был моим соперником, уже там показал силу. Я знаю, на что он способен. Тео к тому же уже выигрывал Джиро, а Джи - победитель Тура. Они очень мотивированы. Им нет необходимости доказывать, что они могут выиграть. Поэтому я должен сконцентрироваться на своём выступлении, приложить все силы, а там посмотрим».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Джиро д'Италия-2023 Giro d'Italia-2023 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 28 мая 2023

Giro d'Italia

6 мая 2023

Grand Prix du Morbihan

7 мая 2023

Tro-Bro Leon

10 - 14 мая 2023

Tour de Hongrie

16 - 21 мая 2023

4 Jours de Dunkerque

25 - 28 мая 2023

Boucles de la Mayenne

26 - 29 мая 2023

Tour of Norway

4 - 11 июня 2023

Criterium du Dauphine

4 июня 2023

Brussels Cycling Classic

7 - 11 июня 2023

ZLM Tour

11- 18 июня 2023

Tour de Suisse

13 июня 2023

Mont Ventoux Denivele Challenge

14 - 18 июня 2023

Tour of Slovenia

14 - 18 июня 2023

Baloise Belgium Tour

ОПРОС

Какой из Монументов-2023 понравился больше всего?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

6 мая

David De La Cruz (Astana Qazaqstan Team)

Jan Polanc (UAE Team Emirates)

Oscar Rodriguez (Movistar Team)

Joshua Kench (Bolton Equities - Black Spoke)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5865
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5262
3 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4865
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3092
5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2425
7 Педерсен М. (Den) (TFS) 2414
8 Паулесс Н. (USA) (EFE) 2404
9 Роглич П. (Slo) (TJV) 2003
10 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2258

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2023 (31)
Апрель 2023 (144)
Март 2023 (163)
Февраль 2023 (179)
Январь 2023 (137)
Декабрь 2022 (86)