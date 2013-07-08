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У организаторов Джиро д’Италия-2023 возникли проблемы с маршрутом решающей разделки 20-го этапа

Участники Джиро д’Италия-2023 просят пересмотреть маршрут горной разделки 20-го этапа

 

 

  Один из самых ожидаемых и решающих этапов Джиро д’Италия-2023 - завершающая горная разделка 20-го этапа под угрозой отмены или изменения маршрута.  18,6 км индивидуальная гонка на время должна финишировать в 7,3-километровый подъём со средним градиентом 12,1%, максимальным 22%. После равнинных 9,4 км участникам выделено место для смены разделочного велосипеда на шоссейный.

 

 

Подъём Монте-Луссари сложен не только градиентами, но и тем, что дорога там узкая и с плохим покрытием, а следовательно, технички не смогут сопровождать гонщиков до вершины, и запасные велосипеды на случай поломки или прокола придётся везти на мотоциклах.

 

У организаторов Джиро д’Италия-2023 возникли проблемы с маршрутом решающей разделки 20-го этапа

Photo (c ) Doremo CC BY-SA 3.0

 

  Но, как сообщает Sporza, оказалось, что на вершине недостаточно места для размещения всех прибывших на финиш, а спуститься мотоциклам и финишировавшим гонщикам по дороге будет невозможно. Поэтому не получится обеспечить мотоциклом сопровождения каждого гонщика.

 

  Cyclingnews узнали о письме, которое Ассоциация профессиональных велогонщиков (AIGCP) направила UCI ещё в марте. В письме выражаются опасения, что гонщики не смогут получить надлежащую помощь в случае механических проблем. Cyclingnews также сообщают, что UCI попросил организаторов, RCS Sport, внести изменения в маршрут и предупредил о возможности полной отмены этапа.

 

 Организаторы Джиро д’Италия-2023 на совещании с директорами команд обсудят этот вопрос за день до старта, 5 мая.

 

  В интервью Sporza один из главных фаворитов на борьбу за розовую майку Джиро д’Италия-2023 Ремко Эвенепул (Soudal  Quick-Step) прокомментировал проблему с маршрутом 20-го этапа:

 

  «Немного досадно, что они только сейчас осознали все проблемы. Они должны были разобраться раньше. Мы можем доехать до подножия подъёма и там финишировать - получится 11-километровая разделка. Думаю, полностью отменять этап сложно.  

  Но они всегда могут найти какой-то другой маршрут. Рядом полно подъёмов, на вершину которых мы сможем подняться. Они смогут что-то придумать. Запланирована индивидуальная гонка на время, таким этап и должен остаться - горной разделкой, но, желательно на трассе, удобной для всех типов транспортных средств».

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия-2023 Giro d'Italia-2023 Гранд-тур 20-й этап Джиро д'Италия-2023

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  1. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 00:59 | Регистрация: 8.07.2013

    Странно ,как можно было сделать так что бы эта проблема =выплыла= за два дня до старта Джиро.

    Ремко прав в своем высказывание =Немного досадно, что они только сейчас осознали все проблемы.=

    А фразу =Мы можем доехать до подножия подъёма и там финишировать= многие сейчас начнут двояко комментировать, ведь такой вариант как нельзя лучше подходит Ремко.

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Комментарии

  • старт-шоссе 82
    У организаторов Джиро д’Италия ... (1)
    старт-шоссе 82-Фото

    Странно ,как можно было сделать так что бы эта проблема =выплыла= за два дня до старта Джиро.

    Ремко прав в своем высказывание =Немного досадно, что они только сейчас осознали все проблемы.=

    А фразу =Мы можем доехать до подножия подъёма и там финишировать= многие сейчас начнут двояко комментировать, ведь такой вариант как нельзя лучше подходит Ремко.

  • motte
    Джиро д'Италия-2023. Синяя ма ... (2)
    motte-Фото

    Товарищ фортунато? 

  • Sezar
    Бен Хили о дебюте на Джиро д’И ... (4)
    Sezar-Фото

    Интересный гонщик. Хз насчет тройки, но если заедет в десятку - это будет гигантский зеленый флаг. С настоящими талантами так обычно и бывает что-то неочевидное происходит либо меняется и вдруг гонщик начинает показывать суперрезультаты.

  • BlAr
    Велокоманда Jumbo-Visma из-за ... (5)
    BlAr-Фото

    Замены продолжаются... Оомен вместо Ван Эмдена. Тоже ковид...negative

  • RVL
    Бен Хили о дебюте на Джиро д’И ... (4)
    RVL-Фото

    Методом проб и ошибок, и практика помогла.

    именно так.

    Амстел был удачной пробой ... ЛБЛ  скорее ошибкой...

    без того и другого он не прочувствует как и что нужно делать

    но он  талантлив, удачи ему

  • BlAr
    La Vuelta Femenina by Carrefou ... (1)
    BlAr-Фото

    Ткнул трансляцию этапа за 30 с чем-то км до финиша, и нахлынула ностальгия - включил олимпийскую групповую гонку! 

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2023. Синяя ма ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Генеральщики не дадут никому эту майку.
  • Earl57
    Бен Хили о дебюте на Джиро д’И ... (4)
    Earl57-Фото

    На сайте PSC вышла статья о Хили.

    https://www.procyclingstats.com/article/giro-2023-ben-healy-can-finish-on-the-p
    odium-in-rome

    Автор статьи утверждает, что Бен Хили может претендовать на подиум Джиро. Неважно, что он проехал мало гонок и у него совсем нет опыта борьбы за ГК. Он же совсем молодой, не успел еще набрать этот опыт. Но он хорошо прогрессирует в этом сезоне, показал отличные результаты на двух престижных классиках, значит и на Джиро сможет заехать на подиум.

    Но из участников опроса читателей этой статьи 80% с этим не согласны. В шансы Бена Хили на подиум Джиро верят только 47 из 292-х принявших участие в голосовании.

     

  • SVS
    Бен Хили о дебюте на Джиро д’И ... (4)
    SVS-Фото

    Пока всё, что читаю об этом парне - делает мнение о нём всё лучше :). Пожелаю ему удачи и успехов!

     

    Хорошо, когда результатов можно достичь убрав всё, что мешает. Теперь, ИМХО - впереди большая дорога. Надеюсь, он сможет.

  • lazhu
    Джиро д'Италия-2023. Цикламен ... (7)
    lazhu-Фото
    В пару к нему еще Виго дайте. Чтоб забрасывал на перевалы аки в мэдисоне

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5865
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5262
3 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4865
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3092
5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2425
7 Педерсен М. (Den) (TFS) 2414
8 Паулесс Н. (USA) (EFE) 2404
9 Роглич П. (Slo) (TJV) 2003
10 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2258

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