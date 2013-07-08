У организаторов Джиро д’Италия-2023 возникли проблемы с маршрутом решающей разделки 20-го этапа

Участники Джиро д’Италия-2023 просят пересмотреть маршрут горной разделки 20-го этапа

Один из самых ожидаемых и решающих этапов Джиро д’Италия-2023 - завершающая горная разделка 20-го этапа под угрозой отмены или изменения маршрута. 18,6 км индивидуальная гонка на время должна финишировать в 7,3-километровый подъём со средним градиентом 12,1%, максимальным 22%. После равнинных 9,4 км участникам выделено место для смены разделочного велосипеда на шоссейный.

Подъём Монте-Луссари сложен не только градиентами, но и тем, что дорога там узкая и с плохим покрытием, а следовательно, технички не смогут сопровождать гонщиков до вершины, и запасные велосипеды на случай поломки или прокола придётся везти на мотоциклах.

Photo (c ) Doremo CC BY-SA 3.0

Но, как сообщает Sporza, оказалось, что на вершине недостаточно места для размещения всех прибывших на финиш, а спуститься мотоциклам и финишировавшим гонщикам по дороге будет невозможно. Поэтому не получится обеспечить мотоциклом сопровождения каждого гонщика.

Cyclingnews узнали о письме, которое Ассоциация профессиональных велогонщиков (AIGCP) направила UCI ещё в марте. В письме выражаются опасения, что гонщики не смогут получить надлежащую помощь в случае механических проблем. Cyclingnews также сообщают, что UCI попросил организаторов, RCS Sport, внести изменения в маршрут и предупредил о возможности полной отмены этапа.

Организаторы Джиро д’Италия-2023 на совещании с директорами команд обсудят этот вопрос за день до старта, 5 мая.

В интервью Sporza один из главных фаворитов на борьбу за розовую майку Джиро д’Италия-2023 Ремко Эвенепул (Soudal Quick-Step) прокомментировал проблему с маршрутом 20-го этапа:

«Немного досадно, что они только сейчас осознали все проблемы. Они должны были разобраться раньше. Мы можем доехать до подножия подъёма и там финишировать - получится 11-километровая разделка. Думаю, полностью отменять этап сложно.

Но они всегда могут найти какой-то другой маршрут. Рядом полно подъёмов, на вершину которых мы сможем подняться. Они смогут что-то придумать. Запланирована индивидуальная гонка на время, таким этап и должен остаться - горной разделкой, но, желательно на трассе, удобной для всех типов транспортных средств».