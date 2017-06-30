Сходы с Тура Романдии-2023

Руй Кошта, Марк Кэвендиш, Алексей Луценко, Саймон Йейтс сошли с Тура Романдии-2023

Через день после старта с Тура Романдии-2023 сошли гонщики, которые входили в число претендентов на высокие места в генеральной классификации и в борьбе за этапы.

На 1-м этапе не стартовал 30-летний казахстанский велогонщик команды Astana Qazaqstan Алексей Луценко. Команда сообщила, что у него диагностирован Covid-19. Во время 1-го этапа из-за плохого самочувствия сошёл и 37-летний британский гонщик команды Astana Qazaqstan Марк Кэвендиш.

Команда Jayco-AlUla сообщила о сходе 30-летнего британского гонщика Саймона Йейтса из-за внезапных проблем с желудком, возникших во время 1 этапа.

Руй Кошта (Intermarché-Circus-Wanty) сошёл с 1 этапа Тура Романдии-2023, не выдержав темпа пелотона. Во время пролога из-за слетевшей или порвавшейся цепи 36-летний португальский гонщик получил травму колена, а пролог закончил на шоссейном, а не на разделочном велосипеде. Травмированное колено дало о себе знать на 1-м этапе, перед стартом которого Руй Кошта сказал, что боль и воспаление не прошли.