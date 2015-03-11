Матье ван дер Пул стал послом “Lamborghini”

Матье ван дер Пул о новом статусе посла «Ламборгини» и фаворитах на Льеж-Бастонь-Льеж-2023

После победы на Монументах Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ-2023 Матье ван дер Пул не только наслаждается отдыхом перед второй частью сезона. Он с радостью взял на себя обязанности посла филиала компании "Lamborghni" в Антверпене. Он получил в своё распоряжение новую модель “Lamborghini Urus S”, которая может развивать скорость до 305 км/ч, достигать скорости 100 км/ч за 3,5 секунды.

По словам директора филиала "Lamborghini Antwerp" Эрика Михельса (Erik Michiels), МVDP означает «драйв, менталитет победителя, революционные качества», с которыми компания продвигает на рынок свою новую модель Urus S (спорт). Матье ван дер Пул сможет, по меньшей мере, год бесплатно ездить на “Lamborghini Urus S”, модели, стоимость которой около 300 000 евро. Матье ван дер Пул познакомился с Эриком Михельсом благодаря своей подруге Роксане (Roxanne Bertels), которая раньше работала в отделе маркетинга Porsche компании Эрика Михельса.

О своём новом статусе Матье ван дер Пул сообщил в соцсетях. Для пятикратного чемпиона мира по велокроссу, двукратного победителя Тура Фландрии, победителя Милан-Сан-Ремо, Париж-Рубэ, Амстел Голд Рэйс, Страде Бьянке, этапа Тур де Франс был сделан персональный номерной знак ‘I MVDP I’.

Photo @mathieuvanderpoel

В интервью GVA.be Матье ван дер Пул сказал:

«Тестировать новый автомобиль для меня необычно. Не волнуйтесь, если я когда-нибудь и захочу попробовать скорость, поеду в Золдер или Франкоршам. На фламандских дорогах я соблюдаю скоростной режим. Мне нравятся мотогонки, я даже получил необходимые лицензии, чтобы ездить по бельгийским трассам. Возможно, там протестирую новый автомобиль. Может, как Том (Боонен) тоже перейду в автоспорт, но до этого ещё очень далеко.

Думаю, серый цвет очень стильный. Предпочитаю не слишком выделяться. Поэтому на машине нет никаких рисунков и слоганов. Я буду использовать только персональный номерной знак “I MVDP I”. На моей велоформе не появится надпись “Lamborghini”, только имена спонсоров Alpecin и Deceuninck».

Матье ван дер Пул стал послом «Ламборгини» накануне Льеж-Бастонь-Льеж, классики, которую проехал лишь однажды в 2020 году и занял тогда 6-е место. На вопрос журналистов о том, кого считает фаворитом перед стартом Льеж-Бастонь-Льеж-2023, Матье ван дер Пул ответил:

«Ремко возможно, выступит мощно, но я бы сказал, что больше шансов, что удача улыбнётся Тадею, потому что за последние недели он привык к плохой погоде, которую прогнозируют и на воскресенье».