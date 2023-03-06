Том Глоаг и Сепп Кусс довольны ощущениями после первого горного этапа Тура ОАЭ-2023

Спортивный директор команды Jumbo-Visma доволен выступлением Сепа Кусса и Тома Глоага на 3-м этапе Тура ОАЭ-2023

21-летний британец Том Глоаг (Thomas Gloag), начавший в этом году карьеру профессионального велогонщика в команде Jumbo-Visma, и его товарищ по команде, 28-летний американский велогонщик Сепп Кусс (Sepp Kuss) финишировали в десятке сильнейших на 3-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2023 с финишем в подъём Джебель-Джаис (20 км со средним градиентом 5%, и 7% на финальных 2 км).

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Сепп Кусс едет первую гонку в сезоне. Перед стартом Тура ОАЭ-2023 в интервью VeloNews он сказал, что, несмотря на шестой сезон в профессиональном шоссейном велоспорте, не потерял свежести ощущений и радости от выступления в гонках:

«Я всё ещё люблю велосипед. В конце концов, это простой вид спорта – чтобы потренироваться, ты садишься в седло велосипеда и путешествуешь. Когда я пришёл в велоспорт, он уже зависел от деталей и показателей, но теперь подход стал совсем научным. Хотя ты можешь брать только то, что работает для тебя, а остальное оставить в стороне, если тебе не подходит. Меня интересуют показатели, но я знаю себя, знаю, что меня мотивирует. Меня вдохновляет велосипед, приключения, открытие нового».

Спортивный директор команды Jumbo-Visma Маартен Винантс (Maarten Wynants) доволен своими подопечными:

«Ребята отлично проехали. Мы знали, что они уже в форме, но всегда надо убедиться, как это проявится в гонке. Том Глоаг ещё в Валенсии доказал, что у него отличный финальный рывок, сегодня он мог попробовать. Он слегка разочарован, что спринт прошёл не так, как ему хотелось, но фактически, он многообещающий гонщик.

То же самое касается Сеппа, он занял 9-е место, хотя Джебель Джаис – не его гора, она ему не подходит. Такое выступление на этом подъёме даёт ему уверенность перед воскресным этапом».

На спринтерских этапах команда Jumbo-Visma рассчитывает на 21-летнего нидерландского спринтера Олава Кооя (Olav Kooij), который на 1-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2023 финишировал 4-м.