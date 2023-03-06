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Том Глоаг и Сепп Кусс довольны ощущениями после первого горного этапа Тура ОАЭ-2023

Спортивный директор команды Jumbo-Visma доволен выступлением Сепа Кусса и Тома Глоага на 3-м этапе Тура ОАЭ-2023

 

  21-летний британец Том Глоаг (Thomas Gloag), начавший в этом году карьеру профессионального велогонщика в команде Jumbo-Visma, и его товарищ по команде, 28-летний американский велогонщик Сепп Кусс (Sepp Kuss) финишировали в десятке сильнейших на 3-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2023 с финишем в подъём Джебель-Джаис (20 км со средним градиентом 5%, и 7% на финальных 2 км).

 

Спортивный директор команды Jumbo-Visma доволен выступлением Сепа Кусса и Тома Глоага на 3-м этапе Тура ОАЭ-2023

Photo ©LaPresse/©Sprint Cycling Agency

 

 

  Маршрут Тура Объединённых Арабских Эмиратов вдохновляет зрителей на путешествия и новые впечатления. Но для того, чтобы получить острые ощущения, почувствовать себя первопроходцем, обрести незабываемый опыт, совсем необязательно ехать далеко, достаточно заглянуть на https://MosFly.ru/. Эксперты в области экстремальных подарков “MosFly” помогут внести в жизнь яркие моменты настоящих приключений, от заезда на гоночном такси до скалодрома и полёта на параплане.  

 

  Сепп Кусс едет первую гонку в сезоне. Перед стартом Тура ОАЭ-2023 в интервью VeloNews он сказал, что, несмотря на шестой сезон в профессиональном шоссейном велоспорте, не потерял свежести ощущений и радости от выступления в гонках:

 

  «Я всё ещё люблю велосипед. В конце концов, это простой вид спорта – чтобы потренироваться, ты садишься в седло велосипеда и путешествуешь. Когда я пришёл в велоспорт, он уже зависел от деталей и показателей, но теперь подход стал совсем научным. Хотя ты можешь брать только то, что работает для тебя, а остальное оставить в стороне, если тебе не подходит. Меня интересуют показатели, но я знаю себя, знаю, что меня мотивирует. Меня вдохновляет велосипед, приключения, открытие нового».

 

 Спортивный директор команды Jumbo-Visma Маартен Винантс (Maarten Wynants) доволен своими подопечными:

 

  «Ребята отлично проехали. Мы знали, что они уже в форме, но всегда надо убедиться, как это проявится в гонке. Том Глоаг ещё в Валенсии доказал, что у него отличный финальный рывок, сегодня он мог попробовать. Он слегка разочарован, что спринт прошёл не так, как ему хотелось, но фактически, он многообещающий гонщик.

 

  То же самое касается Сеппа, он занял 9-е место, хотя Джебель Джаис – не его гора, она ему не подходит. Такое выступление на этом подъёме даёт ему уверенность перед воскресным этапом».

 

  На спринтерских этапах команда Jumbo-Visma рассчитывает на 21-летнего нидерландского спринтера Олава Кооя (Olav Kooij), который на 1-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2023 финишировал 4-м.

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Комментарии

  • Sezar
    Тур Объединённых Арабских Эмир ... (2)
    Sezar-Фото

    Все-таки какая разница между универсалом Погачаром и раздельщиком с хорошим горным ходом Ремко. Тадей быстро впрыгивает в форму, а Ремко нужно двигаться вперед медленно, с постепенным наращиванием. 

  • s75
    Победа Soudal Quick-Step в ком ... (2)
    s75-Фото
    Что самое печальное - там рыба с головы портится (Юсиай).
    З.Ы. прочитал на CN - у Uno-X новые прикольные шлемы были на португальской разделке
  • Earl57
    Тадей Погачар пропустит Страде ... (5)
    Earl57-Фото
    Он же предупреждал что будет меньше ездить шоссейные гонки, ибо хочет отобраться на ОИ по МТБ.
    Отбор на олимпиаду в МТБ отличается от шоссе. Там всего 38 лицензий. Это включая чемпиона мира и континентальных чемпионов, которые получают путевку на ОИ автоматически. Плюс одно место зарезервировано за страной-хозяйкой, в данном случае за французами, если никто из них не отберется в общем порядке. А общий порядок - это рейтинговые очки, набранные в соревнованиях.
    То есть чтобы попасть на ОИ, Сагану нужно либо становиться чемпионом мира или Европы, что для него весьма проблематично, либо регулярно участвовать в гонках по МТБ и набирать очки.
    Люди, которые не следят за МТБ, не очень понимают ситуацию. Маутинбайкеры редко ездят шоссейные гонки и еще реже бывают там успешны. Поэтому шоссейные болельщики их плохо знают, а то и вовсе не знают. Но конкретно в МТБ конкуренция очень высокая. И "пришел, увидел, победил" там не прокатит.
  • Esperus2006
    Тур Объединённых Арабских Эмир ... (2)
    Esperus2006-Фото
    Слишком легко его отпустили, Рубио молодец, красивая победа, пелатону-неуд
  • Freejazz
    Тадей Погачар пропустит Страде ... (5)
    Freejazz-Фото
    По PCS Total Страде Бьянки едет. У Пети в профиле этой гонки нет.
  • SVS
    Тадей Погачар пропустит Страде ... (5)
    SVS-Фото
    Да я про белые дороги. Он едет, или нет? Что-то на сайте тотальэнержи я не увидел ничего про это...
  • Earl57
    Тадей Погачар пропустит Страде ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: SVS
    Саган, ну? :-)

    Сагана Ницца не интересует. Он в эти выходные Омлоп и Кюрн едет, а потом в середине марта МСР.

  • SVS
    Тадей Погачар пропустит Страде ... (5)
    SVS-Фото

    Саган, ну? :-)

  • SportSpirit
    Тур Объединённых Арабских Эмир ... (6)
    SportSpirit-Фото
    Да-а, Мерлир красиво сделал! И вообще отлично вписался в новую команду.
  • uran
    Победа Soudal Quick-Step в ком ... (2)
    uran-Фото
    По поводу командной гонки в точку. Большинство не понимают ее прелести.

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