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Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2022. Превью

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2022. Маршрут и участники

 

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2022. Превью

 

 

  Тур  Объединённых Арабских Эмиратов (UAE Tour)-2022  открывает календарь гонок Мирового тура этого сезона и пройдёт с 20 по 26 февраля. В гонке примут участие 17 команд Мирового тура и 3 проконтинентальных команды – Alpecin-Fenix, Bardiani CSF Faizane и Gazprom-RusVelo.

 

Маршрут Тура ОАЭ-2022

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2022. Превью

 

 

  В 4-м выпуске Тура ОАЭ организаторы, как и в прошлые годы,  предлагают этапы для гонщиков всех специализаций – в маршрут войдут два этапа с горными  финишами (Джебель Хафит/ Jebel Hafeet и Джебель Джаис/ Jebel Jais), четыре спринтерских этапа и быстрая 9-км индивидуальная гонка на время. Общий набор высоты составит 3500 м (подъёмы сосредоточены в основном на 4-м и 7-м этапах).

 

  Маршрут 1 этапа проложен полностью по пустыне, 45 км в начале и в финале этапа пройдут по прямым дорогам. Велика вероятность образования эшелонов.

  2-й этап – квинтэссенция равнинного рельефа без единой неровности в окрестностях Абу-Даби,  финальных пяти километрах – широкий поворот.

3-й этап – 9-километровая плоская индивидуальная гонка на время. Ровно на середине дистанции гонщики повернут на 180%, пройдя U-образный поворот, и вернутся к стартовой точке по другой полосе той же дороги.

 

4-й этап выведет на первый план претендентов на генеральную классификацию. Этап завершится в 21,1 км подъём со средним градиентом 5,4% Джебель Джаис (Jebel Jais), финишная  точка будет расположена на высоте 1491 м. Градиенты увеличатся до 7% , максимальный градиент достигнет 9% на последних двух километрах. Финальный подъём открыт ветрам, к финишу ведёт прямой отрезок.

 

5-й и 6-й этапы равнинные, вновь вернут внимание к спринтерам.

 

7-й  этап определит победителя Тура ОАЭ-2022. Этот этап – визитная карточка Тура Объединённых Арабских  Эмиратов. Дорога поведёт мимо «Парка дикой природы» Аль-Айна, крепости Аль-Каттара, оазиса Аль-Хили и оазиса Аль-Айн, крупнейшего оазиса города-сада Аль-Айн в полутора часах езды от Абу-Даби. Оазисы Аль-Айн и Аль-Хили внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В оазисе Аль-Айн выращивают тысячи финиковых пальм ста разных сортов, кормовые культуры и фруктовые деревья ― манго, апельсины, бананы, инжир и зизифусы (китайские финики). Земельные участки и фермы разделены между собой сохранившимися с давних времен ограждающими стенами.

 

  Но гонщиков будет ждать не оазис, а финиш на горе Джебель Хафит, 10,8 км подъёме по трёхполосному шоссе, открытому всем ветрам. Средний градиент 6,6%, максимальный достигает 11% за 3 км до финиша. Затем будет короткий спуск перед финальным уступом.

 

Этапы Тура ОАЭ-2022

 

1 этап. Madinat Zayed - Madinat Zayed, 184 км

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2022. Маршрут и участники

 

2 этап. Hudayriyat Island - Abu Dhabi Breakwater, 176 км

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2022. Маршрут и участники

 

3 этап. Ajman – Ajman, 9 км, ITT

 

4 этап. Fujairah Fort - Jebel Jais, 181 км

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2022. Маршрут и участники

 

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2022. Маршрут и участники

 

5 этап. Ras al Khaimah Corniche - Al Marjan Island, 182 км

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2022. Маршрут и участники

 

6 этап. Expo 2020 Dubai - Expo 2020 Dubai, 180 км

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2022. Маршрут и участники

 

7 этап. Al Ain - Jebel Hafeet, 148 км

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2022. Маршрут и участники

 

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2022. Маршрут и участники

 

 

Участники и претенденты Тура ОАЭ-2022

 

 

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2022. Маршрут и участники

 

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2022. Маршрут и участники

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Двукратный победитель Тур де Франс, 23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар одерживал победу на Туре ОАЭ в прошлом году. Этот сезон он снова начинает на Туре Объединённых Арабских Эмиратов и будет защищать свой титул. Однако в этом году Тадей Погачар стартует, восстановившись после Covid-19.

  Победитель Тура ОАЭ-2020 и призёр гонки прошлого года, 29-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers Адам Йейтс также начинает сезон на этой гонке и вновь  будет одним из главных претендентов на победу.

  Тур ОАЭ-2022 станет первой гонкой сезона и для 31-летнего нидерландского гонщика команды Jumbo-Visma Тома Дюмулина, который выступал на Туре ОАЭ в 2019 году и занял тогда 6-е место.

  Среди претендентов также недавний победитель Вуэльты Валенсии-2022, 25-летний российский гонщик Александр Власов (Bora-hansgrohe), призёр Тура Омана-2022 Фаусто Маснада (Quick-Step Alpha Vinyl), Жуан Алмейда (UAE Team Emirates), Пельо Бильбао и Джино Медер (Bahrain Victorious), Давид Де Ла Крус (Astana Qazaqstan), Роман Барде (DSM), Кун Бауман (Jumbo-Visma), Карлос Верона (Movistar), Михал Квятковски (Ineos Grenadiers), Рейн Таарамяэ (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) и другие.

 

 

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2022. Маршрут и участники

Photo Credit: LaPresse

 

  Тадей Погачар: «Для меня много значила победа на этой гонке в прошлом году, потому что я выступаю в команде UAE Team Emirates). С каждым годом вижу, что всё больше людей здесь занимаются велоспортом. Постараюсь  выиграть гонку снова.

  Зима у меня прошла отлично. Когда поехал в Сьерра-Неваду, в Испанию, к сожалению, подхватил ковид, но ничего серьёзного. Просто четыре дня не садился на велосипед. Так что к первой гонке сезона я готов. На спринтерские этапы у нас есть Паскаль Акерман, Микеель Бьерг на разделку, и для борьбы за генеральную классификацию у нас сильная команда – есть ещё Рафал Майка и Джордж Беннетт».

 

  Том Дюмулин: «С Туром ОАЭ у меня связаны хорошие воспоминания. Я был здесь трижды, если включать участие в Туре Абу-Даби.  В этой гонке есть всего понемногу – и спринты, и ветер, и разделка, и подъёмы, всё, что надо, чтобы стать генеральщиком! Наша команда нацеливается  бороться  за общий зачёт со мной или Крисом Харпером».

 

  На спринтерских этапах поборются Дилан Груневеген (BikeExchange  Jayco), Марк Кэвендиш (Quck-Step Alpha Vinyl), Элиа Вивиани (Ineos Grenadiers), Арно Демар (Groupama-FDJ), Паскаль Акерман (UAE Team Emirates), Яспер Филипсен (Alpecin-Fenix), Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe) и другие.

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Теги к статье: Тур ОАЭ Тур Объединённых Арабских Эмиратов UAE Tour велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 07:17 | Регистрация: 22.09.2020

    Удачи Астане

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Комментарии

  • Ернат
    Тур Объединённых Арабских Эмир ... (1)
    Ернат-Фото

    Удачи Астане

  • nightbuster33
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (11)
    nightbuster33-Фото

    Такое очущение,что результат сегоднешней работы Лутсенко может сказатся на завтрашний ход гонки. Поэлс был сзади Лутсенко ,зная,кто именно начнет рывок для отрыва.Они почти  одновременню встали на педали и начали отрыв. Во второй раз Поэлс опять был сзади Леши,только немного проспал начало рывка Леши и поработал догоняя лидера и вместе с ним.(Работа А.Шефера) Повлияет ли это на его работоспособность завтра,покажут окончательные результаты гонки.

  • tds
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (2)
    tds-Фото
    Цитата: reforg34
    Если будет полноценный горный этап, Кинтана без проблем сбросит бельгийца и одержит очередную победу в генеральной классификации. Будем надеяться что второе место займет Моллема, т.к. является перспективным генеральщиком на ТОП-7-8 в гранд турах.
    Моллема уже не гонется за генералом!
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Сколько уже наСобирали этих вторых мест команды АСТАНА за последнюю неделю? 

     - Рута дель Соль: этап №2

     - Альгарве: этап №2

     - Рута дель Соль: этап №4

    Всегда близко, но всё время без золота победы 

    Цитата: levonardo
    Цитата: reforg34
    Пулс все ближе и ближе к победе. Не зря был помощником Кристофера Фрума. Многому от него научился. На ближайшем горном этапе без проблем должен забирать этап и генеральную классификацию.

    Мистика...

    Ну тут надо ПЛЮСануть товарищу...заслужил угадал)

    Кстати, почему в титрах у В.Пулса флаг Англии, когда он голландец ?

  • Earl57
    Волта Алгарве-2022. Этап 4 (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: marketbk
    Вот  и кинута минута второму месту. Что скажет Пидкок)))
    А? Earl57)))

    А Пидкок здесь причем? Он на этой гонке вообще ни за что не борется и еще до начала гонки сказал, что приехал просто покататься. В отличие от многих он может себе это позволить. И ему позволяют.

  • дрокер
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (11)
    дрокер-Фото
    Интересный этап, как получилось, что отъехало столько генералов. Пульс вообще редиска, берёшь генерал, отдай этап. Алексей работал честно. Неписанное правило. Вот завтра Пулса и разберут в горе
  • marketbk
    Волта Алгарве-2022. Этап 4 (6)
    marketbk-Фото

    Вот  и кинута минута второму месту. Что скажет Пидкок)))

    А? Earl57)))

  • MVDP
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (5)
    MVDP-Фото
    Меньшова?
  • reforg34
    Волта Алгарве-2022. Этап 4 (6)
    reforg34-Фото

    Герант Томас видимо еще не набрал свою форму, иначе без проблем победил бы бельгийца, швейцарца и привез бы порядка 1-2 минуты, т.к. не один год провел на треке и выступал бок о бок с Брэдли Виггинсом.

  • reforg34
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (2)
    reforg34-Фото

    Если будет полноценный горный этап, Кинтана без проблем сбросит бельгийца и одержит очередную победу в генеральной классификации. Будем надеяться что второе место займет Моллема, т.к. является перспективным генеральщиком на ТОП-7-8 в гранд турах.

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Theo Delacroix (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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