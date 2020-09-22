Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2022. Превью

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2022. Маршрут и участники

Тур Объединённых Арабских Эмиратов (UAE Tour)-2022 открывает календарь гонок Мирового тура этого сезона и пройдёт с 20 по 26 февраля. В гонке примут участие 17 команд Мирового тура и 3 проконтинентальных команды – Alpecin-Fenix, Bardiani CSF Faizane и Gazprom-RusVelo.

Маршрут Тура ОАЭ-2022

В 4-м выпуске Тура ОАЭ организаторы, как и в прошлые годы, предлагают этапы для гонщиков всех специализаций – в маршрут войдут два этапа с горными финишами (Джебель Хафит/ Jebel Hafeet и Джебель Джаис/ Jebel Jais), четыре спринтерских этапа и быстрая 9-км индивидуальная гонка на время. Общий набор высоты составит 3500 м (подъёмы сосредоточены в основном на 4-м и 7-м этапах).

Маршрут 1 этапа проложен полностью по пустыне, 45 км в начале и в финале этапа пройдут по прямым дорогам. Велика вероятность образования эшелонов.

2-й этап – квинтэссенция равнинного рельефа без единой неровности в окрестностях Абу-Даби, финальных пяти километрах – широкий поворот.

3-й этап – 9-километровая плоская индивидуальная гонка на время. Ровно на середине дистанции гонщики повернут на 180%, пройдя U-образный поворот, и вернутся к стартовой точке по другой полосе той же дороги.

4-й этап выведет на первый план претендентов на генеральную классификацию. Этап завершится в 21,1 км подъём со средним градиентом 5,4% Джебель Джаис (Jebel Jais), финишная точка будет расположена на высоте 1491 м. Градиенты увеличатся до 7% , максимальный градиент достигнет 9% на последних двух километрах. Финальный подъём открыт ветрам, к финишу ведёт прямой отрезок.

5-й и 6-й этапы равнинные, вновь вернут внимание к спринтерам.

7-й этап определит победителя Тура ОАЭ-2022. Этот этап – визитная карточка Тура Объединённых Арабских Эмиратов. Дорога поведёт мимо «Парка дикой природы» Аль-Айна, крепости Аль-Каттара, оазиса Аль-Хили и оазиса Аль-Айн, крупнейшего оазиса города-сада Аль-Айн в полутора часах езды от Абу-Даби. Оазисы Аль-Айн и Аль-Хили внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В оазисе Аль-Айн выращивают тысячи финиковых пальм ста разных сортов, кормовые культуры и фруктовые деревья ― манго, апельсины, бананы, инжир и зизифусы (китайские финики). Земельные участки и фермы разделены между собой сохранившимися с давних времен ограждающими стенами.

Но гонщиков будет ждать не оазис, а финиш на горе Джебель Хафит, 10,8 км подъёме по трёхполосному шоссе, открытому всем ветрам. Средний градиент 6,6%, максимальный достигает 11% за 3 км до финиша. Затем будет короткий спуск перед финальным уступом.

Этапы Тура ОАЭ-2022

1 этап. Madinat Zayed - Madinat Zayed, 184 км

2 этап. Hudayriyat Island - Abu Dhabi Breakwater, 176 км

3 этап. Ajman – Ajman, 9 км, ITT

4 этап. Fujairah Fort - Jebel Jais, 181 км

5 этап. Ras al Khaimah Corniche - Al Marjan Island, 182 км

6 этап. Expo 2020 Dubai - Expo 2020 Dubai, 180 км

7 этап. Al Ain - Jebel Hafeet, 148 км

Участники и претенденты Тура ОАЭ-2022

Photo Credit: LaPresse

Двукратный победитель Тур де Франс, 23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар одерживал победу на Туре ОАЭ в прошлом году. Этот сезон он снова начинает на Туре Объединённых Арабских Эмиратов и будет защищать свой титул. Однако в этом году Тадей Погачар стартует, восстановившись после Covid-19.

Победитель Тура ОАЭ-2020 и призёр гонки прошлого года, 29-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers Адам Йейтс также начинает сезон на этой гонке и вновь будет одним из главных претендентов на победу.

Тур ОАЭ-2022 станет первой гонкой сезона и для 31-летнего нидерландского гонщика команды Jumbo-Visma Тома Дюмулина, который выступал на Туре ОАЭ в 2019 году и занял тогда 6-е место.

Среди претендентов также недавний победитель Вуэльты Валенсии-2022, 25-летний российский гонщик Александр Власов (Bora-hansgrohe), призёр Тура Омана-2022 Фаусто Маснада (Quick-Step Alpha Vinyl), Жуан Алмейда (UAE Team Emirates), Пельо Бильбао и Джино Медер (Bahrain Victorious), Давид Де Ла Крус (Astana Qazaqstan), Роман Барде (DSM), Кун Бауман (Jumbo-Visma), Карлос Верона (Movistar), Михал Квятковски (Ineos Grenadiers), Рейн Таарамяэ (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) и другие.

Photo Credit: LaPresse

Тадей Погачар: «Для меня много значила победа на этой гонке в прошлом году, потому что я выступаю в команде UAE Team Emirates). С каждым годом вижу, что всё больше людей здесь занимаются велоспортом. Постараюсь выиграть гонку снова.

Зима у меня прошла отлично. Когда поехал в Сьерра-Неваду, в Испанию, к сожалению, подхватил ковид, но ничего серьёзного. Просто четыре дня не садился на велосипед. Так что к первой гонке сезона я готов. На спринтерские этапы у нас есть Паскаль Акерман, Микеель Бьерг на разделку, и для борьбы за генеральную классификацию у нас сильная команда – есть ещё Рафал Майка и Джордж Беннетт».

Том Дюмулин: «С Туром ОАЭ у меня связаны хорошие воспоминания. Я был здесь трижды, если включать участие в Туре Абу-Даби. В этой гонке есть всего понемногу – и спринты, и ветер, и разделка, и подъёмы, всё, что надо, чтобы стать генеральщиком! Наша команда нацеливается бороться за общий зачёт со мной или Крисом Харпером».

На спринтерских этапах поборются Дилан Груневеген (BikeExchange Jayco), Марк Кэвендиш (Quck-Step Alpha Vinyl), Элиа Вивиани (Ineos Grenadiers), Арно Демар (Groupama-FDJ), Паскаль Акерман (UAE Team Emirates), Яспер Филипсен (Alpecin-Fenix), Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe) и другие.