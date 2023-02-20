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Эйнер Рубио выиграл 3-й этап Тура ОАЭ-2023 в свой день рождения

Эйнер Рубио одержал первую в карьере победу в день своего 25-летия

 

 

  Колумбийский велогонщик команды Movistar Эйнер Рубио (Einer Augusto Rubio) отпраздновал 25-летие первой победой в карьере, которую одержал, выиграв 3-й этап Тура Объединённых Арабских Эмиратов с финишем на вершине Джебель-Джаис (Jebel Jais). Эйнер Рубио также принёс команде Movistar первую в этом сезоне победу на этапе гонки Мирового тура.

 

Эйнер Рубио выиграл 3-й этап Тура ОАЭ-2023 в свой день рождения

Photo ©LaPresse/©Sprint Cycling Agency

 

 

  Команда Movistar была активна с самого старта первого из горных этапов Тура ОАЭ-2023. Ойер Ласкано (Oier Lazkano)отобрался в ранний отрыв дня вместе с  тремя гонщиками, а затем атаковал в одиночку. За 48 км до финиша он опережал бывших попутчиков на 36 секунд, а пелотон – на 3 минуты 10 секунд. Пелотон догнал его лишь за 14 км до финиша.

 

  32-летний гонщик команды Movistar, спринтер по специализации Альберт Торрес за 10 км до финиша приложил все силы, чтобы обеспечить товарищу по команде,  уроженцу Чикисы (департамента Бояка) Эйнеру Рубио трамплин для атаки, благодаря чему колумбийский гонщик набрал минуту преимущества за 6 км до финиша. Никто из претендентов на общий зачёт Тура ОАЭ-2023 ответил на атаку молодого гонщика, который в одиночку пересёк линию финиша, одержав первую в карьере победу.

 

  Чемпион мира Ремко Эвенепул (Soudal-Quick Step) выиграл спринт из пелотона через 14 секунд после победителя этапа и надел майку лидера. Тройку лучших на этапе замкнул победитель Тура ОАЭ-2020 и двукратный призёр гонки Адам Йейтс (UAE Team Emirates).

 

  22-летний австралийский велогонщик команды INEOS Grenadiers Люк Плапп финишировал 5-м и в общем зачёте спустился на вторую позицию, уступая Ремко Эвенепулу 7 секунд.

 

Эйнер Рубио выиграл 3-й этап Тура ОАЭ-2023 в свой день рождения

Эйнер Рубио выиграл 3-й этап Тура ОАЭ-2023 в свой день рождения 

Эйнер Рубио выиграл 3-й этап Тура ОАЭ-2023 в свой день рождения

Эйнер Рубио выиграл 3-й этап Тура ОАЭ-2023 в свой день рождения

 

Photo ©LaPresse/©Sprint Cycling Agency

 

  Эйнер Рубио: «Если честно, не могу поверить. Моя первая профессиональная победа! За несколько прошлых лет я прошёл через столько трудностей, мне было очень тяжело. Теперь я снова на верном пути. Этот результат превысил мои ожидания, потому что ставил задачу на подъёме держаться на колесе фаворитов.

 

  Команда меня защищала, очень спокойно привезла меня к подножию подъёма. Моя тактика была в том, чтобы как можно дольше выжидать, но я настолько великолепно себя чувствовал, и рядом были товарищи по команде, что я попробовал, когда увидел возможность для атак. Приложил все силы, и удержался до финиша.

 

  Я понимал, что пелотон близко, но держал ровную скорость, и пока не появился знак километра до финиша, я даже не понимал, что выиграл этап. После гонки в Аргентине, с которой хорошо начал сезон, надеялся продолжить в этом же духе. Я раскрыл свой потенциал, теперь уверен, что 2023 году будет для меня успешным.  И сегодня мой день рождения! Должен сказать, лучшего подарка не придумать».

 

 

Результаты 3 этапа Тура ОАЭ-2023

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Теги к статье: Эйнер Рубио Einer Rubio Movistar Тур ОАЭ-2023 Тур Объединённых Арабских Эмиратов UAE Tour гонка Мирового тура

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18 марта 2023

Milano-Sanremo

ОПРОС

Кто выиграет Тур ОАЭ-2023?

Комментарии

  • Sezar
    Тур Объединённых Арабских Эмир ... (2)
    Sezar-Фото

    Все-таки какая разница между универсалом Погачаром и раздельщиком с хорошим горным ходом Ремко. Тадей быстро впрыгивает в форму, а Ремко нужно двигаться вперед медленно, с постепенным наращиванием. 

  • s75
    Победа Soudal Quick-Step в ком ... (2)
    s75-Фото
    Что самое печальное - там рыба с головы портится (Юсиай).
    З.Ы. прочитал на CN - у Uno-X новые прикольные шлемы были на португальской разделке
  • Earl57
    Тадей Погачар пропустит Страде ... (5)
    Earl57-Фото
    Он же предупреждал что будет меньше ездить шоссейные гонки, ибо хочет отобраться на ОИ по МТБ.
    Отбор на олимпиаду в МТБ отличается от шоссе. Там всего 38 лицензий. Это включая чемпиона мира и континентальных чемпионов, которые получают путевку на ОИ автоматически. Плюс одно место зарезервировано за страной-хозяйкой, в данном случае за французами, если никто из них не отберется в общем порядке. А общий порядок - это рейтинговые очки, набранные в соревнованиях.
    То есть чтобы попасть на ОИ, Сагану нужно либо становиться чемпионом мира или Европы, что для него весьма проблематично, либо регулярно участвовать в гонках по МТБ и набирать очки.
    Люди, которые не следят за МТБ, не очень понимают ситуацию. Маутинбайкеры редко ездят шоссейные гонки и еще реже бывают там успешны. Поэтому шоссейные болельщики их плохо знают, а то и вовсе не знают. Но конкретно в МТБ конкуренция очень высокая. И "пришел, увидел, победил" там не прокатит.
  • Esperus2006
    Тур Объединённых Арабских Эмир ... (2)
    Esperus2006-Фото
    Слишком легко его отпустили, Рубио молодец, красивая победа, пелатону-неуд
  • Freejazz
    Тадей Погачар пропустит Страде ... (5)
    Freejazz-Фото
    По PCS Total Страде Бьянки едет. У Пети в профиле этой гонки нет.
  • SVS
    Тадей Погачар пропустит Страде ... (5)
    SVS-Фото
    Да я про белые дороги. Он едет, или нет? Что-то на сайте тотальэнержи я не увидел ничего про это...
  • Earl57
    Тадей Погачар пропустит Страде ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: SVS
    Саган, ну? :-)

    Сагана Ницца не интересует. Он в эти выходные Омлоп и Кюрн едет, а потом в середине марта МСР.

  • SVS
    Тадей Погачар пропустит Страде ... (5)
    SVS-Фото

    Саган, ну? :-)

  • SportSpirit
    Тур Объединённых Арабских Эмир ... (6)
    SportSpirit-Фото
    Да-а, Мерлир красиво сделал! И вообще отлично вписался в новую команду.
  • uran
    Победа Soudal Quick-Step в ком ... (2)
    uran-Фото
    По поводу командной гонки в точку. Большинство не понимают ее прелести.

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