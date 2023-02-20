Эйнер Рубио выиграл 3-й этап Тура ОАЭ-2023 в свой день рождения 

Эйнер Рубио одержал первую в карьере победу в день своего 25-летия

Колумбийский велогонщик команды Movistar Эйнер Рубио (Einer Augusto Rubio) отпраздновал 25-летие первой победой в карьере, которую одержал, выиграв 3-й этап Тура Объединённых Арабских Эмиратов с финишем на вершине Джебель-Джаис (Jebel Jais). Эйнер Рубио также принёс команде Movistar первую в этом сезоне победу на этапе гонки Мирового тура.

Photo ©LaPresse/©Sprint Cycling Agency

Команда Movistar была активна с самого старта первого из горных этапов Тура ОАЭ-2023. Ойер Ласкано (Oier Lazkano)отобрался в ранний отрыв дня вместе с тремя гонщиками, а затем атаковал в одиночку. За 48 км до финиша он опережал бывших попутчиков на 36 секунд, а пелотон – на 3 минуты 10 секунд. Пелотон догнал его лишь за 14 км до финиша.

32-летний гонщик команды Movistar, спринтер по специализации Альберт Торрес за 10 км до финиша приложил все силы, чтобы обеспечить товарищу по команде, уроженцу Чикисы (департамента Бояка) Эйнеру Рубио трамплин для атаки, благодаря чему колумбийский гонщик набрал минуту преимущества за 6 км до финиша. Никто из претендентов на общий зачёт Тура ОАЭ-2023 ответил на атаку молодого гонщика, который в одиночку пересёк линию финиша, одержав первую в карьере победу.

Чемпион мира Ремко Эвенепул (Soudal-Quick Step) выиграл спринт из пелотона через 14 секунд после победителя этапа и надел майку лидера. Тройку лучших на этапе замкнул победитель Тура ОАЭ-2020 и двукратный призёр гонки Адам Йейтс (UAE Team Emirates).

22-летний австралийский велогонщик команды INEOS Grenadiers Люк Плапп финишировал 5-м и в общем зачёте спустился на вторую позицию, уступая Ремко Эвенепулу 7 секунд.

Photo ©LaPresse/©Sprint Cycling Agency

Эйнер Рубио: «Если честно, не могу поверить. Моя первая профессиональная победа! За несколько прошлых лет я прошёл через столько трудностей, мне было очень тяжело. Теперь я снова на верном пути. Этот результат превысил мои ожидания, потому что ставил задачу на подъёме держаться на колесе фаворитов.

Команда меня защищала, очень спокойно привезла меня к подножию подъёма. Моя тактика была в том, чтобы как можно дольше выжидать, но я настолько великолепно себя чувствовал, и рядом были товарищи по команде, что я попробовал, когда увидел возможность для атак. Приложил все силы, и удержался до финиша.

Я понимал, что пелотон близко, но держал ровную скорость, и пока не появился знак километра до финиша, я даже не понимал, что выиграл этап. После гонки в Аргентине, с которой хорошо начал сезон, надеялся продолжить в этом же духе. Я раскрыл свой потенциал, теперь уверен, что 2023 году будет для меня успешным. И сегодня мой день рождения! Должен сказать, лучшего подарка не придумать».