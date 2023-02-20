Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2023. Маршрут и участники

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2023. Превью

Photo credit @Sprint Cycling Agency

Тур Объединённых Арабских Эмиратов (UAE Tour), велогонка Мирового тура, пройдёт в пятый раз. Семь этапов - четыре спринтерских, два горных этапа и командная гонка на время составят маршрут Тура ОАЭ-2023.

Маршрут Тура ОАЭ-2023

За семь этапов, которые пройдут с 20 по 26 февраля, участникам предстоит преодолеть 1028 км с общим набором высоты 3500 м, причём набор высоты в основном ударит по ногам на двух этапах с горными финишами, уже знакомыми по прошлым выпускам подъёмами Джебель Джаис/ Jebel Jais и Джебель Хафит/ Jebel Hafeet, которые определят победителя генеральной классификации. В этом году впервые с 2019 года организаторы вернулись к командной гонке на время, в трёх прошлых выпусках участникам предлагалась индивидуальная гонка на время.

1-й этап – равнинный 151-км этап по пустыне по прямым широким дорогам с финальным 18-км кругом, который проедут дважды. Финишный километр – по широкой дороге с качественным покрытием, круговыми развязками и коротким подъёмом (с отрезком, где градиент достигнет 7%) после первого прохождения финишной черты.

2-й этап – командная гонка на время, полностью проложенная на территории Порта Халифа, глубоководного островного порта, построенного для размещения самых больших на момент его постройки кораблей. Порт Халифа обслуживает все контейнерные перевозки ОАЭ.

Дорога, по которой пройдёт командная гонка на время, идеально ровная, широкая, с широкими поворотами, позволяющими удержать высокую скорость, а также двумя разворотами на 180 градусов.

3-й этап – первый из двух горных этапов Тура ОАЭ-2023. Этап делится на две части – равнинный подъезд к финальной горе Джебель Джаис и сам подъём – 20 км со средним градиентом 5%, который на финальных 2 км вырастет до 7%. Пиковый градиент – 9% за 2 км до финиша, финиш – по широкой ровной дороге.

4-й этап. Вновь внимание переключится на спринтеров, этап по широкой ровной дороге с круговыми развязками большого радиуса.

5-й этап. Спринтеры вновь сразятся на широких ровных дорогах.

6-й этап проложен вокруг Абу-Даби. Со старта гонщики отправятся на север, а достигнув Порта Халифа, повернут на юг и вернутся в Абу-Даби. Широкие ровные дороги вновь проверят спринтеров на скорость.

7-й этап, решающий классический горный этап Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2023. После традиционной первой части этапа, проложенной по пустыне, где участники также проедут через четвёртый по численности город ОАЭ – Аль-Айн (что в переводе означает «родник»). Это единственный крупный город - оазис вдали от моря с многочисленными знаковыми достопримечательностями, включая крупнейший в ОАЭ зоопарк, парк аттракционов «Hili Fun City». Аль-Айн находится у подножия решающего подъёма гонки – горы Джебель Хафит.

Финальный подъём - 10,8 км по трёхполосному шоссе, открытому всем ветрам. Средний градиент 6,6%, максимальный достигает 11% за 3 км до финиша. Очень короткий спуск на последнем километре обманчив, так как после него дорога сразу идёт вверх.

Участники Тура ОАЭ-2023

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) – победитель трёх выпусков гонки, на этот раз не будет защищать свой титул, но на старт выйдет победитель 2020 года, призёр 2021 и 2022 годов Адам Йейтс, для которого Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2023 станет первой гонкой в составе команды UAE Team Emirates.

Однако, Адаму Йейтсу не так просто повторить успех, так как одним из претендентов на победу в Туре Объединённых Арабских Эмиратов-2023 будет чемпион мира, 23-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул (Soudal Quick –Step). Он поедет Тур ОАЭ второй раз в карьере, Эвенепул дебютировал в этой гонке в 2019 году.

Адам Йейтс - Photo @Sprint Cycling Agency

Ремко Эвенепул – Photo @LaPresse

Пельо Бильбао Photo @Sprint Cycling Agency

Среди претендентов на высокие места в генеральной классификации также Пельо Бильбао и Ваут Пулс (Bahrain Victorious), призёр недавнего Тура Омана-2023 Жоффрей Бушар (AG2R Citroen), Эмануэль Бухман (Bora-hansgrohe), Брэндон Макналти и Марк Солер (Bahrain Victorious), Сеп Кусс и Томас Глоаг (Jumbo-Visma), Алексей Луценко и Харольд Техада (Astana Qazaqstan), Рейн Таарамяэ, занявший недавно 4-е место на Туре Омана, и Луис Мейнтьес (Intermarché - Circus – Wanty), Бен Тулетт (INEOS Grenadiers), Андрей Амадор (EF Education-EasyPost), Якоб Фульсанг (Israel-Premier Tech) и другие.

Тур ОАЭ – это парад спринтеров. Недостатка в звёздных гонщиках не будет и на этот раз.

За победы на этапах поборются Тим Мерлир (Soudal Quick-Step), Дилан Груневеген (Jayco-AlUla), Элиа Вивиани (INEOS Grenadiers), Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe), Калеб Юэн (Lotto Dstny), Сэм Уэлсфорд (DSM), Фернандо Гавирия (Movistar), Арно Демар (Groupama-FDJ), Фил Баухаус (Bahrain-Victorious), Олав Коой (Jumbo-Visma).

Марк Кэвендиш - Photo ©Astana Qazaqstan Team

Большое внимание будет приковано к Марку Кэвендишу, который поборется за победы в новой для себя команде Astana Qazaqstan, но на Туре ОАЭ-2023 может проявить себя и главный развозящий британского спринтера – Кейс Бол.

Этапы Тура ОАЭ-2023

1 этап. Al Dhafra Castle - Al Mirfa, 151 км

2 этап. Khalifa Port - Khalifa Port, 17,3 км, TTT

3 этап. Umbrella Beach Al Fujairah - Jebel Jais, 185 км

4 этап . Al Shindagha - Dubai Harbour, 174 км

5 этап. Al Marjan Island - Umm al Quwain, 170 км

6 этап. Warner Bros. World Abu Dhabi - Abu Dhabi Breakwater, 166 км

7 этап. Hazza Bin Zayed Stadium - Jebel Hafeet, 153 км

Стартовый состав Тура ОАЭ-2023