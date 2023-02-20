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Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2023. Маршрут и участники

 Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2023. Превью

 

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2023. Маршрут и участники

Photo credit @Sprint Cycling Agency

 

 

  Тур Объединённых Арабских Эмиратов (UAE Tour), велогонка Мирового тура, пройдёт в пятый раз. Семь этапов  - четыре спринтерских, два горных этапа и командная гонка на время составят маршрут Тура ОАЭ-2023.  

 

 

Маршрут Тура ОАЭ-2023

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2023. Маршрут и участники

 

 

  За семь этапов, которые пройдут с 20 по 26 февраля, участникам предстоит преодолеть 1028 км с общим набором высоты 3500 м, причём набор высоты в основном ударит по ногам на двух этапах с горными финишами, уже знакомыми по прошлым выпускам подъёмами  Джебель Джаис/ Jebel Jais и Джебель Хафит/ Jebel Hafeet, которые определят победителя генеральной классификации. В этом году впервые с 2019 года организаторы вернулись к командной гонке на время, в трёх прошлых выпусках участникам предлагалась индивидуальная гонка на время.

 

  1-й этап – равнинный 151-км этап по пустыне по прямым широким дорогам с финальным 18-км кругом, который проедут дважды. Финишный километр – по широкой дороге с качественным покрытием, круговыми развязками и коротким подъёмом (с отрезком, где градиент достигнет 7%) после первого прохождения финишной черты.  

 

  2-й этап – командная гонка на время, полностью проложенная на территории Порта Халифа, глубоководного островного порта, построенного для размещения самых больших на момент его постройки кораблей. Порт Халифа обслуживает все контейнерные перевозки ОАЭ.

  Дорога, по которой пройдёт командная гонка на время, идеально ровная, широкая, с широкими поворотами, позволяющими удержать высокую скорость, а также двумя разворотами на 180 градусов.

 

  3-й этап – первый из двух горных этапов Тура ОАЭ-2023. Этап делится на две части – равнинный подъезд к финальной горе Джебель Джаис и сам подъём – 20 км со средним градиентом 5%, который на финальных 2 км вырастет до 7%. Пиковый градиент – 9% за 2 км до финиша, финиш – по широкой ровной дороге.

 

  4-й этап. Вновь внимание переключится на спринтеров, этап по широкой ровной дороге с круговыми развязками большого радиуса.

 

  5-й этап. Спринтеры вновь сразятся на широких ровных дорогах.

 

 6-й этап проложен вокруг Абу-Даби. Со старта гонщики отправятся на север, а достигнув Порта Халифа, повернут на юг и вернутся в Абу-Даби. Широкие ровные дороги вновь проверят спринтеров на скорость.

 

  7-й этап, решающий классический горный этап Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2023. После традиционной первой части этапа, проложенной по пустыне, где участники также проедут через четвёртый по численности город ОАЭ – Аль-Айн (что в переводе означает «родник»). Это единственный крупный город - оазис вдали от моря с многочисленными знаковыми достопримечательностями, включая крупнейший в ОАЭ зоопарк, парк аттракционов «Hili Fun City». Аль-Айн находится у подножия решающего подъёма гонки – горы Джебель Хафит.

 

  Финальный подъём  - 10,8 км по трёхполосному шоссе, открытому всем ветрам. Средний градиент 6,6%, максимальный достигает 11% за 3 км до финиша. Очень короткий спуск на последнем километре обманчив, так как после него дорога сразу идёт вверх.

 

 

Участники Тура ОАЭ-2023

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates) – победитель трёх выпусков гонки, на этот раз не будет защищать свой титул, но на старт выйдет победитель 2020 года, призёр 2021 и 2022 годов Адам Йейтс, для которого Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2023 станет первой гонкой в составе команды UAE Team Emirates.  

 

  Однако, Адаму Йейтсу не так просто повторить успех, так как одним из претендентов на победу в Туре Объединённых Арабских Эмиратов-2023 будет чемпион мира, 23-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул (Soudal Quick –Step). Он поедет Тур ОАЭ второй раз в карьере, Эвенепул дебютировал в этой гонке в 2019 году.  

 

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2023. Маршрут и участники

Адам Йейтс - Photo @Sprint Cycling Agency

 

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2023. Маршрут и участники

Ремко Эвенепул – Photo @LaPresse

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2023. Маршрут и участники

Пельо Бильбао Photo @Sprint Cycling Agency

 

  

  Среди претендентов на высокие места в генеральной классификации также Пельо Бильбао и Ваут Пулс (Bahrain Victorious), призёр недавнего Тура Омана-2023 Жоффрей Бушар (AG2R Citroen), Эмануэль Бухман (Bora-hansgrohe), Брэндон Макналти и Марк Солер (Bahrain Victorious), Сеп Кусс и Томас Глоаг (Jumbo-Visma), Алексей Луценко и Харольд Техада (Astana Qazaqstan), Рейн Таарамяэ, занявший недавно 4-е место на Туре Омана, и Луис Мейнтьес (Intermarché - Circus – Wanty), Бен Тулетт (INEOS Grenadiers), Андрей Амадор (EF Education-EasyPost), Якоб Фульсанг (Israel-Premier Tech) и другие.

 

 

Тур ОАЭ – это парад спринтеров. Недостатка в звёздных гонщиках не будет и на этот раз.

 

  За победы на этапах поборются Тим Мерлир (Soudal Quick-Step), Дилан Груневеген (Jayco-AlUla),  Элиа Вивиани (INEOS Grenadiers), Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe), Калеб Юэн (Lotto Dstny), Сэм Уэлсфорд (DSM), Фернандо Гавирия (Movistar), Арно Демар (Groupama-FDJ), Фил Баухаус (Bahrain-Victorious), Олав Коой (Jumbo-Visma).

 

 

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2023. Маршрут и участники

 

Марк Кэвендиш - Photo ©Astana Qazaqstan Team

 

  Большое внимание будет приковано к Марку Кэвендишу, который поборется за победы в новой для себя команде Astana Qazaqstan, но на Туре ОАЭ-2023 может проявить себя и главный развозящий британского спринтера – Кейс Бол.

 

 

Этапы Тура ОАЭ-2023

1 этап. Al Dhafra Castle - Al Mirfa, 151 км

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2023. Маршрут и участники

 

2 этап. Khalifa Port - Khalifa Port, 17,3 км, TTT

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2023. Маршрут и участники

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2023. Маршрут и участники

3 этап. Umbrella Beach Al Fujairah - Jebel Jais, 185 км

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2023. Маршрут и участники

 

4 этап . Al Shindagha - Dubai Harbour, 174 км

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2023. Маршрут и участники

 

5 этап.  Al Marjan Island - Umm al Quwain, 170 км

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2023. Маршрут и участники

 

6 этап. Warner Bros. World Abu Dhabi - Abu Dhabi Breakwater, 166 км

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2023. Маршрут и участники

 

7 этап. Hazza Bin Zayed Stadium - Jebel Hafeet, 153 км

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2023. Маршрут и участники

 

 Стартовый состав Тура ОАЭ-2023

 

SOUDAL QUICK-STEP (BEL)
  1   Remco Evenepoel   BEL  
  2   Josef Cerný   CZE  
  3   Tim Merlier   BEL  
  4   Mauro Schmid   SUI  
  5   Pieter Serry   BEL  
  6   Bert Van Lerberghe   BEL  
  7   Louis Vervaeke   BEL  
             
AG2R CITROEN TEAM (FRA)
  11   Geoffrey Bouchard   FRA  
  12   Alex Baudin   FRA  
  13   Clément Berthet   FRA  
  14   Jaakko Hänninen   FIN  
  15   Paul Lapeira   FRA  
  16   Valentin Paret Peintre   FRA  
  17   Lawrence Warbasse   USA  
             
ALPECIN-DECEUNINCK (BEL)
  21   Ramon Sinkeldam   NED  
  22   Maurice Ballerstedt   GER  
  23   Senne Leysen   BEL  
  24   Jason Osborne   GER  
  25   Edward Planckaert   BEL  
  26   Jensen Plowright   AUS  
  27   Fabio Van Den Bossche   BEL  
             
ASTANA QAZAQSTAN TEAM (KAZ)
  31   Mark Cavendish   GBR  
  32   Cees Bol   NED  
  33   Dmitriy Gruzdev   KAZ  
  34   Alexey Lutsenko   KAZ  
  35   Davide Martinelli   ITA  
  36   Javier Romo Oliver   ESP  
  37   Harold Tejada   COL  
             
BAHRAIN VICTORIOUS (BRN)
  41   Pello Bilbao   ESP  
  42   Nikias Arndt   GER  
  43   Matevž Govekar   SLO  
  44   Fran Miholjevic   CRO  
  45   Wouter Poels   NED  
  46   Johan Price Pejtersen   DEN  
  47   Phil Bauhaus   GER  
             
BORA - HANSGROHE (GER)
  51   Sam Bennett   IRL  
  52   Shane Archbold   NZL  
  53   Emanuel Buchmann   GER  
  54   Patrick Gamper   AUT  
  55   Ryan Mullen   IRL  
  56   Danny Van Poppel   NED  
  57   Ben Zwiehoff   GER  
             
EF EDUCATION - EASYPOST (USA)
  61   Andrey Amador   CRC  
  62   Diego Andres Camargo Pineda   COL  
  63   Simon Carr   GBR  
  64   Stefan De Bod   RSA  
  65   Georg Steinhauser   GER  
  66   Marijn Van Den Berg   NED  
  67   Lukasz Wisniowski   POL  
             
GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' (ITA)
  71   Luca Colnaghi   ITA  
  72   Luca Covili   ITA  
  73   Riccardo Lucca   ITA  
  74   Filippo Magli   ITA  
  75   Alessandro Tonelli   ITA  
  76   Enrico Zanoncello   ITA  
  77   Samuele Zoccarato   ITA  
             
GROUPAMA - FDJ (FRA)
  81   Arnaud Demare   FRA  
  82   Clement Davy   FRA  
  83   Ignatas Konovalovas   LTU  
  84   Laurence Pithie   NZL  
  85   Michael Storer   AUS  
  86   Reuben Thompson   NZL  
  87   Bram Welten   NED  
             
INEOS GRENADIERS (GBR)
  91   Elia Viviani   ITA  
  92   Kim Alexander Heiduk   GER  
  93   Lucas Plapp   AUS  
  94   Ben Swift   GBR  
  95   Michael Joshua Tarling   GBR  
  96   Ben Tulett   GBR  
  97   Cameron Wurf   AUS  
             
INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY (BEL)
  101   Louis Du Bouisson Meintjes   RSA  
  102   Julius Johansen   DEN  
  103   Tom Paquot   BEL  
  104   Simone Petilli   ITA  
  105   Rein Taaramäe   EST  
  106   Gerben Thijssen   BEL  
  107   Boy Van Poppel   NED  
             
ISRAEL - PREMIER TECH (ISR)
  111   Jakob Fuglsang   DEN  
  112   Itamar Einhorn   ISR  
  113   Derek Gee   CAN  
  114   Ben Hermans   BEL  
  115   Taj Jones   AUS  
  116   Matthew Riccitello   USA  
  117   Mads Würtz Schmidt   DEN  
             
JUMBO-VISMA (NED)
  121   Sepp Kuss   USA  
  122   Thomas Gloag   GBR  
  123   Michel Heßmann   GER  
  124   Lennard Hofstede   NED  
  125   Olav Kooij   NED  
  126   Timo Roosen   NED  
  127   Tosh Van Der Sande   BEL  
             
LOTTO DSTNY (BEL)
  131   Caleb Ewan   AUS  
  132   Thomas De Gendt   BEL  
  133   Jarrad Drizners   AUS  
  134   Jacopo Guarnieri   ITA  
  135   Michael Schwarzmann   GER  
  136   Rüdiger Selig   GER  
  137   Eduardo Sepulveda   ARG  
             
MOVISTAR TEAM (ESP)
  141   Fernando Gaviria Rendon   COL  
  142   Juri Hollmann   GER  
  143   Johan Jacobs   SUI  
  144   Oier Lazkano Lopez   ESP  
  145   Oscar Rodriguez Garaicoechea   ESP  
  146   Einer Augusto Rubio Reyes   COL  
  147   Albert Torres Barcelo   ESP  
             
TEAM DSM (NED)
  151   Andreas Leknessund   NOR  
  152   Lund Tobias Andresen   DEN  
  153   Alexander Edmondson   AUS  
  154   Rodenberg Frederik Madsen   DEN  
  155   Niklas Märkl   GER  
  156   Harm Vanhoucke   BEL  
  157   Sam Welsford   AUS  
             
TEAM JAYCO ALULA (AUS)
  161   Dylan Groenewegen   NED  
  162   Michael Hepburn   AUS  
  163   Jan Maas   NED  
  164   Luka Mezgec   SLO  
  165   Blake Quick   AUS  
  166   Elmar Reinders   NED  
  167   Callum Scotson   AUS  
             
TREK - SEGAFREDO (USA)
  171   Antonio Tiberi   ITA  
  172   Jon Aberasturi Izaga   ESP  
  173   Marc Brustenga Masague   ESP  
  174   Amanuel Gehbreigzabhier   ERI  
  175   Asbjørn Hellemose   DEN  
  176   Emils Liepins   LAT  
  177   Antwan Tolhoek   NED  
             
TUDOR PRO CYCLING TEAM (SUI)
  181   Arvid De Kleijn   NED  
  182   Sebastian Kolze Changizi   DEN  
  183   Miká Heming   GER  
  184   Arthur Kluckers   LUX  
  185   Rick Pluimers   NED  
  186   Yannis Voisard   SUI  
  187   Maikel Zijlaard   NED  
             
UAE TEAM EMIRATES (UAE)
  191   Adam Yates   GBR  
  192   Mikkel Bjerg   DEN  
  193   Vegard Stake Laengen   NOR  
  194   Brandon Mcnulty   USA  
  195   Juan Sebastian Molano   COL  
  196   Marc Soler   ESP  
  197   Jay Vine   AUS  
             

 

 

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Теги к статье: Тур ОАЭ-2023 Тур Объединённых Арабских Эмиратов UAE Tour гонка Мирового тура маршрут Тура ОАЭ-2023

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Кто станет победителем Тура ОАЭ-2023?


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Ближайшие старты

20 - 26 февраля 2023

UAE Tour

23 - 26 февраля 2023

O Gran Camino

25 февраля 2023

Faun-Ardeche Classic

25 февраля 2023

Omloop Het Nieuwsblad Elite

26 февраля 2023

Kuurne - Bruxelles - Kuurne

26 февраля 2023

Faun Drome Classic

28 февраля 2023

Le Samyn

1 марта 2023

Trofeo Laigueglia

4 марта 2023

Strade Bianche

5 - 12 марта 2023

Paris-Nice

6 - 12 марта 2023

Tirreno-Adriatico

15 марта 2023

Milano - Torino

18 марта 2023

Milano-Sanremo

ОПРОС

Кто выиграет Тур ОАЭ-2023?

Комментарии

  • RVL
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (5)
    RVL-Фото
    Согласен. Хотя по именам все выглядит гораздо сильнее прошлогоднего варианта. Тоже думаю+должны и скататься и раскатиться)
  • старт-шоссе 82
    Волта Алгарве-2023. Этап 5 (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Разрыв между Ганной и Мартинесом (всего 6 сек) удивил.

    Я ставил на победу Ганны в общем зачете.

    Если не ошибаюсь Каванья впервые выиграл разделку у Ганны.(?)

  • motte
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (5)
    motte-Фото
    Пока я вижу слабую команду эмиратов, надеюсь, к тдф раскатятся.
  • RVL
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (5)
    RVL-Фото

    Развоз эмиратов плохой получился. Рано начали , и одного не хватило. Но Даже при таком развозе, если бы раскатывали погачара- он бы выиграл 

  • velodoctor
    Волта Алгарве-2023. Этап 5 (5)
    velodoctor-Фото
    У меня такой же вопрос, как он 3 мин Лопесу проиграл дома)
  • uran
    Волта Алгарве-2023. Этап 5 (5)
    uran-Фото
    На таком столе и Ганна не затащил генерал? Неужто так упахался на прошлых этапах. Или очередное перевоплощение из раздельщика-Дюмолана в генерала-Денниса.
  • Earl57
    Волта Алгарве-2023. Этап 5 (5)
    Earl57-Фото

    Из 18-ти команд Мирового тура осталась всего одна, у которой еще нет побед в этом году. И даже 2-х и 3-х мест нет. И меньше всего попаданий в топ-10. Этой командой стал Альпецин...

  • nightbuster33
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Такое ощущение, что  в Астане почти все выступали больными.Даже "Маячок" пропал с "радаров" на последнем этапе. Не мог же А.Зейтц,будучи здоровым висеть в хвосте гонки. Здесь, что-то не так.

  • nightbuster33
    Тур Руанды-2023. Этап 1 (3)
    nightbuster33-Фото

    Эта гонка известна уже давно. На ней побеждал М.Кудус(Астана),побеждал на этапе Контрерас(Астана) был в призерах Е.Федоров(Астана).Успешно выступала конт.команда "Вино ...Казахстан.

  • kwwk
    Волта Алгарве-2023. Этап 5 (5)
    kwwk-Фото

    Однако, шах и мат от Мартинеса. Но впечатлил ван Вилдер как отстоял итоговый подиум. Ганна в очередной раз не смог.

     

    п.с Мартинес однозначно сильнейший колумбийский раздельщик, а на чемпе страны они видать в карты чемпионство разыгрывают)))).

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Lawson Craddock (Jayco AlUla)

George Jackson (Bolton Equities - Black Spoke)

21 февраля

Louis Meintjes (Intermarche - Circus - Wanty)

David Gonzalez (Caja Rural - Seguros RGA)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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