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Победа Soudal Quick-Step в командной гонке на время на 2-м этапе Тура ОАЭ-2023

Велогонщики Soudal Quick-Step - победители командной гонки 2 этапа Тура ОАЭ-2023, Люк Плапп - лидер общего зачёта

 

 

  Велогонщики команды Soudal Quick-Step одержали победу на 2-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2023. Организаторы проложили дистанцию командной гонки протяженностью 17,3 км по территории Порта Халифа, глубоководного островного порта, построенного обслуживания всех контейнерных перевозок ОАЭ.

 

 

Победа Soudal Quick-Step в командной гонке на время на 2-м этапе Тура ОАЭ-2023

Победа Soudal Quick-Step в командной гонке на время на 2-м этапе Тура ОАЭ-2023

Photo ©LaPresse/©Sprint Cycling Agency

 

  Интрига на этапе сохранялась до финиша команды лидера гонки Тима Мерлира, стартовавшей последней. Долгое время первое место удерживала команда EF Education – EasyPost со временем 18 минут и 18 секунд, которые проехали дистанцию со средней скоростью 56,721 км/час.

 

  На промежуточной отсечке времени, расположенной на 6,8 км дистанции, команда EF Education – Easypost смогла показать лучшее время дня – 7 минут и 13 секунд. Заключительный отрезок дистанции они преодолели со средней скоростью 56,842 км/час.

 

  Команда Ineos Grenadiers на промежуточной отсечке времени показала время 7 минут и 20 секунд и в итоге на финише, заехав с четырьмя гонщиками, уступили 2 секунды.

 

  Команда Soudal Quick-Step на промежуточной отсечке времени показала время 7 минут и 23 секунды, но вторую часть они преодолели со средней скоростью 57,798 км/час. За 1 км до финиша из их рядов выпал победитель 1 этапа Тура ОАЭ-2023 Тим Мерлир, а их время составляло 17 минут и 20 секунд.

 

 В итоге, финишировав вчетвером, гонщики Soudal Quick-Step смогли опередить команду EF Education – EasyPost на 1 секунду и остановить секундомер на 18 минутах и 17 секундах, проехав дистанцию со средней скоростью 56,773 км/час.

 

  Генеральную же классификацию Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2023 по итогам двух этапов возглавил чемпион Австралии в групповой гонке Люк Плапп (Luke Plapp), но у чемпиона Австралии одно время с чемпионом мира Ремко Эвенепулом (Soudal Quick-Step), который занимает вторую строчку общего зачёта.

 

Победа Soudal Quick-Step в командной гонке на время на 2-м этапе Тура ОАЭ-2023

 

  Ремко Эвенепул (Soudal Quick-Step): «Мы не поняли, что выиграли этап, потому что следили только за временем ближайших соперников по общему зачёту. INEOS показали супербыстрое время. Невероятно, что мы выиграли. Мы идеально выполнили план. Умопомрачительно - выиграть благодаря одной секунде! Это моя первая победа в командной гонке на время, прекрасно, что у команды две победы подряд».

 

 

Победа Soudal Quick-Step в командной гонке на время на 2-м этапе Тура ОАЭ-2023

Photo ©LaPresse/©Sprint Cycling Agency

 

  Люк Плапп (INEOS Grenadiers): «До тех пор, пока не увидел результаты, не понял, что взял красную майку лидера. Здесь очень маленькие разрывы. Командная гонка – моя любимая дисциплина в велоспорте, люди часто не осознают, насколько она может быть захватывающей. Потрясающе надеть красную майку, и наша команда теперь на очень хорошей позиции перед следующими этапами».

 

 

Результаты 2 этапа Тура ОАЭ-2023

 

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Теги к статье: Soudal Quick-Step командная гонка на время Тур ОАЭ-2023 Тур Объединённых Арабских Эмиратов UAE Tour гонка Мирового тура

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 00:22 | Регистрация: 27.05.2017

    По поводу командной гонки в точку. Большинство не понимают ее прелести.

    No war!

    1. s75

      Вчера, 18:00 | Регистрация: 9.06.2015

      Что самое печальное - там рыба с головы портится (Юсиай).
      З.Ы. прочитал на CN - у Uno-X новые прикольные шлемы были на португальской разделке

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Комментарии

  • Sezar
    Тур Объединённых Арабских Эмир ... (2)
    Sezar-Фото

    Все-таки какая разница между универсалом Погачаром и раздельщиком с хорошим горным ходом Ремко. Тадей быстро впрыгивает в форму, а Ремко нужно двигаться вперед медленно, с постепенным наращиванием. 

  • s75
    Победа Soudal Quick-Step в ком ... (2)
    s75-Фото
    Что самое печальное - там рыба с головы портится (Юсиай).
    З.Ы. прочитал на CN - у Uno-X новые прикольные шлемы были на португальской разделке
  • Earl57
    Тадей Погачар пропустит Страде ... (5)
    Earl57-Фото
    Он же предупреждал что будет меньше ездить шоссейные гонки, ибо хочет отобраться на ОИ по МТБ.
    Отбор на олимпиаду в МТБ отличается от шоссе. Там всего 38 лицензий. Это включая чемпиона мира и континентальных чемпионов, которые получают путевку на ОИ автоматически. Плюс одно место зарезервировано за страной-хозяйкой, в данном случае за французами, если никто из них не отберется в общем порядке. А общий порядок - это рейтинговые очки, набранные в соревнованиях.
    То есть чтобы попасть на ОИ, Сагану нужно либо становиться чемпионом мира или Европы, что для него весьма проблематично, либо регулярно участвовать в гонках по МТБ и набирать очки.
    Люди, которые не следят за МТБ, не очень понимают ситуацию. Маутинбайкеры редко ездят шоссейные гонки и еще реже бывают там успешны. Поэтому шоссейные болельщики их плохо знают, а то и вовсе не знают. Но конкретно в МТБ конкуренция очень высокая. И "пришел, увидел, победил" там не прокатит.
  • Esperus2006
    Тур Объединённых Арабских Эмир ... (2)
    Esperus2006-Фото
    Слишком легко его отпустили, Рубио молодец, красивая победа, пелатону-неуд
  • Freejazz
    Тадей Погачар пропустит Страде ... (5)
    Freejazz-Фото
    По PCS Total Страде Бьянки едет. У Пети в профиле этой гонки нет.
  • SVS
    Тадей Погачар пропустит Страде ... (5)
    SVS-Фото
    Да я про белые дороги. Он едет, или нет? Что-то на сайте тотальэнержи я не увидел ничего про это...
  • Earl57
    Тадей Погачар пропустит Страде ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: SVS
    Саган, ну? :-)

    Сагана Ницца не интересует. Он в эти выходные Омлоп и Кюрн едет, а потом в середине марта МСР.

  • SVS
    Тадей Погачар пропустит Страде ... (5)
    SVS-Фото

    Саган, ну? :-)

  • SportSpirit
    Тур Объединённых Арабских Эмир ... (6)
    SportSpirit-Фото
    Да-а, Мерлир красиво сделал! И вообще отлично вписался в новую команду.
  • uran
    Победа Soudal Quick-Step в ком ... (2)
    uran-Фото
    По поводу командной гонки в точку. Большинство не понимают ее прелести.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
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