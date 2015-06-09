Победа Soudal Quick-Step в командной гонке на время на 2-м этапе Тура ОАЭ-2023

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- VeloNEWS / VeloRACE |
- Дата:
- 21-02-2023, 15:25
Велогонщики Soudal Quick-Step - победители командной гонки 2 этапа Тура ОАЭ-2023, Люк Плапп - лидер общего зачёта
Велогонщики команды Soudal Quick-Step одержали победу на 2-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2023. Организаторы проложили дистанцию командной гонки протяженностью 17,3 км по территории Порта Халифа, глубоководного островного порта, построенного обслуживания всех контейнерных перевозок ОАЭ.
Photo ©LaPresse/©Sprint Cycling Agency
Интрига на этапе сохранялась до финиша команды лидера гонки Тима Мерлира, стартовавшей последней. Долгое время первое место удерживала команда EF Education – EasyPost со временем 18 минут и 18 секунд, которые проехали дистанцию со средней скоростью 56,721 км/час.
На промежуточной отсечке времени, расположенной на 6,8 км дистанции, команда EF Education – Easypost смогла показать лучшее время дня – 7 минут и 13 секунд. Заключительный отрезок дистанции они преодолели со средней скоростью 56,842 км/час.
Команда Ineos Grenadiers на промежуточной отсечке времени показала время 7 минут и 20 секунд и в итоге на финише, заехав с четырьмя гонщиками, уступили 2 секунды.
Команда Soudal Quick-Step на промежуточной отсечке времени показала время 7 минут и 23 секунды, но вторую часть они преодолели со средней скоростью 57,798 км/час. За 1 км до финиша из их рядов выпал победитель 1 этапа Тура ОАЭ-2023 Тим Мерлир, а их время составляло 17 минут и 20 секунд.
В итоге, финишировав вчетвером, гонщики Soudal Quick-Step смогли опередить команду EF Education – EasyPost на 1 секунду и остановить секундомер на 18 минутах и 17 секундах, проехав дистанцию со средней скоростью 56,773 км/час.
Генеральную же классификацию Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2023 по итогам двух этапов возглавил чемпион Австралии в групповой гонке Люк Плапп (Luke Plapp), но у чемпиона Австралии одно время с чемпионом мира Ремко Эвенепулом (Soudal Quick-Step), который занимает вторую строчку общего зачёта.
Ремко Эвенепул (Soudal Quick-Step): «Мы не поняли, что выиграли этап, потому что следили только за временем ближайших соперников по общему зачёту. INEOS показали супербыстрое время. Невероятно, что мы выиграли. Мы идеально выполнили план. Умопомрачительно - выиграть благодаря одной секунде! Это моя первая победа в командной гонке на время, прекрасно, что у команды две победы подряд».
Photo ©LaPresse/©Sprint Cycling Agency
Люк Плапп (INEOS Grenadiers): «До тех пор, пока не увидел результаты, не понял, что взял красную майку лидера. Здесь очень маленькие разрывы. Командная гонка – моя любимая дисциплина в велоспорте, люди часто не осознают, насколько она может быть захватывающей. Потрясающе надеть красную майку, и наша команда теперь на очень хорошей позиции перед следующими этапами».
Результаты 2 этапа Тура ОАЭ-2023
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