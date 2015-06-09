Победа Soudal Quick-Step в командной гонке на время на 2-м этапе Тура ОАЭ-2023

Велогонщики Soudal Quick-Step - победители командной гонки 2 этапа Тура ОАЭ-2023, Люк Плапп - лидер общего зачёта

Велогонщики команды Soudal Quick-Step одержали победу на 2-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2023. Организаторы проложили дистанцию командной гонки протяженностью 17,3 км по территории Порта Халифа, глубоководного островного порта, построенного обслуживания всех контейнерных перевозок ОАЭ.

Photo ©LaPresse/©Sprint Cycling Agency

Интрига на этапе сохранялась до финиша команды лидера гонки Тима Мерлира, стартовавшей последней. Долгое время первое место удерживала команда EF Education – EasyPost со временем 18 минут и 18 секунд, которые проехали дистанцию со средней скоростью 56,721 км/час.

На промежуточной отсечке времени, расположенной на 6,8 км дистанции, команда EF Education – Easypost смогла показать лучшее время дня – 7 минут и 13 секунд. Заключительный отрезок дистанции они преодолели со средней скоростью 56,842 км/час.

Команда Ineos Grenadiers на промежуточной отсечке времени показала время 7 минут и 20 секунд и в итоге на финише, заехав с четырьмя гонщиками, уступили 2 секунды.

Команда Soudal Quick-Step на промежуточной отсечке времени показала время 7 минут и 23 секунды, но вторую часть они преодолели со средней скоростью 57,798 км/час. За 1 км до финиша из их рядов выпал победитель 1 этапа Тура ОАЭ-2023 Тим Мерлир, а их время составляло 17 минут и 20 секунд.

В итоге, финишировав вчетвером, гонщики Soudal Quick-Step смогли опередить команду EF Education – EasyPost на 1 секунду и остановить секундомер на 18 минутах и 17 секундах, проехав дистанцию со средней скоростью 56,773 км/час.

Генеральную же классификацию Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2023 по итогам двух этапов возглавил чемпион Австралии в групповой гонке Люк Плапп (Luke Plapp), но у чемпиона Австралии одно время с чемпионом мира Ремко Эвенепулом (Soudal Quick-Step), который занимает вторую строчку общего зачёта.

Ремко Эвенепул (Soudal Quick-Step): «Мы не поняли, что выиграли этап, потому что следили только за временем ближайших соперников по общему зачёту. INEOS показали супербыстрое время. Невероятно, что мы выиграли. Мы идеально выполнили план. Умопомрачительно - выиграть благодаря одной секунде! Это моя первая победа в командной гонке на время, прекрасно, что у команды две победы подряд».

Photo ©LaPresse/©Sprint Cycling Agency

Люк Плапп (INEOS Grenadiers): «До тех пор, пока не увидел результаты, не понял, что взял красную майку лидера. Здесь очень маленькие разрывы. Командная гонка – моя любимая дисциплина в велоспорте, люди часто не осознают, насколько она может быть захватывающей. Потрясающе надеть красную майку, и наша команда теперь на очень хорошей позиции перед следующими этапами».