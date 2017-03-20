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Команда Movistar – победитель 2-го этапа Вуэльты Каталонии-2017

Гонщики команды Movistar – победители командной разделки 2-го этапа Вуэльты Каталонии-2017

 

 

  Гонщики испанской команды Movistar стали победителями командной гонки на время на 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2017. Дистанцию протяжённостью 41,3 км они преодолели за 48 минут 55 секунд, на 2 секунды опередив команду BMC, действующих чемпионов мира в разделке. Movistar проехали дистанцию со средней скоростью 50.658  км/час.

 

Команда Movistar – победитель 2-го этапа Вуэльты Каталонии-2017

 

Команда Movistar – победитель 2-го этапа Вуэльты Каталонии-2017

 

Гонщики Movistar показали лучший результат на первой отсечке, где на 9 секунд опередили команду BMC.

 

Гонщики британской команды Sky замкнули на этапе тройку лучших, уступив команде Movistar 46 секунд.

 

Хосе-Хоакин Рохас (Movistar) возглавил классификацию Вуэльты Каталонии-2017.

 

Результаты 2-го этапа Вуэльты Каталонии-2017

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Теги к статье: Movistar TTT командная гонка на время Вуэльта Каталонии гонка Мирового тура Volta Ciclista a Catalunya многодневная гонка Мировой Тур UCI

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Комментарии

  • velodoctor
    «Дварс доор Влаандерен» – перв ... (1)
    velodoctor-Фото

    Судя по Сан-Ремо Цатевич далек от формы прошлых лет. Я буду за Кузнецовым следить,но мне почему-то кажется, что теперь, когда гонка стала ВТ, её поедут куда агрессивнее. Вполне возможно снова будет группка во главе с Саганом, которая все и разыграет. 

  • Danny
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (12)
    Danny-Фото

    Да эта разделка ничего не решает. А все решт Lo Port на 5 этапе. Почти 10 км, в градиентом 9 местами 15-17 - где там кто окажется можно только педполагать.

    А сам подъем, по сути, начнетя за15 км

  • motte
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (12)
    motte-Фото

    Михаил, этапы, предстоящие, полны многим,включая заключительный....да разрывы, да Ильнур почти 3 мин в минусе, но будем посмотреть, тем более, что эта Каталония для основных фаворитов на ГТ, своего рода гоночные км.

    Одно  Мувики сегодня "сломали хрупкую мечту" ЧМ в командной, а именно ВМСна победу, вот БМС сегодня явно в трауре

    По Ланде...такое чувство, что Скай просто губит его карьеру...

  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (12)
    velodoctor-Фото

    Вальверде/Томас/Фрум/Амадор/Конта/Деннис/ТВГ/Санчес/Херманс/Ейтс/Молема

     

    Как думаете кто из этих 11 не попадет в 10ку итоговую? А может кто-то другой еще там будет? Кастровьехо?  Ох да Ланду еще забыл. diablo

  • Vadik22
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (12)
    Vadik22-Фото
    Втоптали всех кроме BMC, последних просто на немного обогнали
  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (12)
    velodoctor-Фото

    Может быть что у Мувистара будет в 10ке Амадор и Вальверде, если не в 5ке, так же у бмс и Скай. Ну и конта на зубах может в 10ку попадет. Браво орги, молодцы. Но Катюшу это не оправдывает, проехали, мне кажется, секунд на 30 слабее чем могли. Рейн на Туре был около 10ки на 50км, мачадо на Вуэльте тоже, Ильнур на уровне Вальверде тянет, на бумаге они не должны столько проигрывать. 

  • W3105
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (12)
    W3105-Фото

    Командная разделка,это красиво, но в рамках многодневки 10-15 км максимум.

     

  • motte
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (12)
    motte-Фото

    Цитата: Berdok
    вот правильная дистанция для командной ТТ, кмк
    с удовольствием глянул этап, отдельно доставил момент обгона одной командой другую - наблюдал впервые
    Мувики просто втоптали всех без вариантов, с победой!

    Привет!

    Не только втоптали, да некоторым теперь вообще домой надо собираться после сегодняшнего этапа....-:)

  • evgeny1330
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (12)
    evgeny1330-Фото
    Согласен, здесь и отыграться-то негде, если только Хорхе не лоханется сам.
  • aksbor
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (12)
    aksbor-Фото

    На недельных гонках устраивать такую длиннющую командную разделку - полный бред. Многие генеральщики становятся заложниками слабости своих команд и теряют все шансы

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2 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
4 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
5 Деннис Р. (Aus) (BMC) 653
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
7 Энао С. (Col) (SKY) 607
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 598
9 Дюмулин Т. (Ned) (Sun) 541
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