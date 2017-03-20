Команда Movistar – победитель 2-го этапа Вуэльты Каталонии-2017

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 19:15
Гонщики команды Movistar – победители командной разделки 2-го этапа Вуэльты Каталонии-2017
Гонщики испанской команды Movistar стали победителями командной гонки на время на 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2017. Дистанцию протяжённостью 41,3 км они преодолели за 48 минут 55 секунд, на 2 секунды опередив команду BMC, действующих чемпионов мира в разделке. Movistar проехали дистанцию со средней скоростью 50.658 км/час.
Гонщики Movistar показали лучший результат на первой отсечке, где на 9 секунд опередили команду BMC.
Гонщики британской команды Sky замкнули на этапе тройку лучших, уступив команде Movistar 46 секунд.
Хосе-Хоакин Рохас (Movistar) возглавил классификацию Вуэльты Каталонии-2017.
Результаты 2-го этапа Вуэльты Каталонии-2017
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены
Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- (0)
- Просмотров
- (279)