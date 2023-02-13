Каспер Педерсен — победитель 1-го выпуска велогонки “Figueira Champions Classic”

Первая победа Каспера Педерсена в составе команды Soudal Quick-Step

26-летний датский велогонщик Каспер Педерсен (Casper Pedersen) выиграл первый в истории выпуск португальской однодневной велогонки “Figueira Champions Classic”. Это третья в карьере победа Каспера Педерсена и первая в составе команды Soudal Quick-Step. Для команды Quick-Step эта победа стала 899 в истории.

Организаторы “Figueira Champions Classic”-2023 проложили маршрут по побережью Атлантического океана, где гонщикам пришлось преодолеть шесть категорийных подъёмов.

За 50 км до финиша часть спринтеров выпала из пелотона, а для оставшихся началась гонка на выживание. 27-летний французский велогонщик команды Soudal-Quick Step Реми Каванья провёл свою фирменную атаку задолго до финиша, за ним смогли уехать пять гонщиков. Отрыв набрал около минуты преимущества, но за 17 км до финиша беглецов добрали. После этого Каванья удержался в группе и вместе с Иланом Ван Вильдером помог Касперу Педерсену.

Сильный встречный ветер усложнил спринт на финишной прямой, но Каспер Педерсен точно рассчитал момент для начала ускорения, спринтовав за 100 м до финиша по левой стороне дороги и отпраздновал победу, первую с 2020 года.

24-летний бельгийский велогонщик команды Intermarché - Circus – Wanty Руне Херрегодтс (Rune Herregodts) финишировал вторым, а 23-летний нидерландский велогонщик команды EF Education-EasyPost Марейн ван ден Берг (Marijn van den Berg) занял 3-е место.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©João Fonseca Photographer - Photo credit: ©João Fonseca Photographer

Каспер Педерсен: «Маршрут был трудным, но об этом мы уже знали, потому что потренировались на нём в субботу. С каждым преодолением подъёмов я чувствовал себя всё лучше, сумел удержаться в первой группе. Не ожидал, что приеду в такой небольшой группе и поборюсь за победу. Но меня потрясающе поддержали Реми и Илан, они сделали эту победу возможной, за что им очень благодарен.

Невероятно, что я влился в состав «Волчьей Стаи». Это всего моя третья гонка с командой, но каждый раз мы боролись за победу, а это много говорит о менталитете всех гонщиков. Мне здесь нравится. А то, что этой победой я приблизил Soudal-Quick Step к юбилейной 900 победе, показывает, насколько у команды невероятная и богатая история».