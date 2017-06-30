Эган Берналь: “Хотел бы вернуться на Тур де Франс в 2023 году”

Эган Берналь о подготовке к сезону 2023 года

Многочисленные травмы после падения на январской тренировке, операции и восстановление перечеркнули сезон Эгана Берналя. Но, несмотря на это 25-летний колумбийский велогонщик команды INEOS Grenadiers в 2022 году набрал 12 гоночных дней, выступая с середины августа до середины сентября. Завершив сезон на итальянской классике «Коппа Сабатини», Эган Берналь вернулся в Колумбию, где ему провели запланированную операцию (артроскопию) на правом колене.

Победитель Тур де Франс и Джиро д’Италия в интервью на колумбийском радио El Vbar Caraco рассказал, что надеется принять участие в Тур де Франс-2023 при идеальном сценарии подготовки к сезону. Маршрут французского Гранд-тура следующего года будет представлен 27 октября.

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

Эган Берналь: «Если всё пойдёт хорошо, я бы хотел вернуться на Тур и попробовать приложить все силы, будь то просто доехать до финиша или, может быть, бороться за генеральную классификацию, если буду в хорошей форме. Мы говорим об идеальном сценарии. Если всё будет хорошо, если верну силу правой ноги, потому что, когда не двигался, потерял мышечную массу, то думаю, сезон 2023 года будет обычным. Я верю, что это возможно. Впереди у меня 8 – 9 месяцев, чтобы достичь формы, морально я готов. Считаю, фактически, этот перерыв, который был у меня в этом году, мне поможет.

Последнюю операцию на колене мне провели месяц назад. С тех пор отдохнул, понемногу тренировался. Я готов вернуться в гонки в январе или феврале. Не ожидал, что восстановление пойдёт так быстро. Сначала после падения думал только о возвращении к нормальной жизни, а не о том, буду ли снова профессиональным велогонщиком. Теперь этот второй шанс у меня есть.

Команда на меня не давит, я сам себя подгоняю. Они говорят, чтобы я не торопился, я сам повторяю себе, что если хочу снова выступать на своём высшем уровне, попробовать снова выиграть Тур, то я должен снова начать двигаться. Я люблю велоспорт, живу им. Больше, чем кто-либо, я хотел проверить в этом сезоне, появится ли страх после инцидента, и первые несколько километров в гонке я очень нервничал. Как будто опять ехал первую гонку в карьере. Но потом преодолел это ощущение.

Я бы хотел поехать Гранд-тур, надеюсь, это будет Тур де Франс».