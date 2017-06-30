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Эган Берналь: “Хотел бы вернуться на Тур де Франс в 2023 году”

Эган Берналь о подготовке к сезону 2023 года

 

 

  Многочисленные травмы после падения на январской тренировке, операции и восстановление перечеркнули сезон Эгана Берналя. Но, несмотря на это 25-летний колумбийский велогонщик команды INEOS Grenadiers в 2022 году набрал 12 гоночных дней, выступая с середины августа до середины сентября. Завершив сезон на итальянской классике «Коппа Сабатини», Эган Берналь вернулся в Колумбию, где ему провели запланированную операцию (артроскопию) на правом колене.  

 

  Победитель Тур де Франс и Джиро д’Италия в интервью на колумбийском радио El Vbar Caraco рассказал, что надеется принять участие в Тур де Франс-2023 при идеальном сценарии подготовки к сезону. Маршрут французского Гранд-тура следующего года будет представлен 27 октября.

 

 

Эган Берналь: “Хотел бы вернуться на Тур де Франс в 2023 году”

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

 

  Эган Берналь: «Если всё пойдёт хорошо, я бы хотел вернуться на Тур и попробовать приложить все силы, будь то просто доехать до финиша или, может быть, бороться за генеральную классификацию, если буду в хорошей форме. Мы говорим об идеальном сценарии. Если всё будет хорошо, если верну силу правой ноги, потому что, когда не двигался, потерял мышечную массу, то думаю, сезон 2023 года будет обычным. Я верю, что это возможно. Впереди у меня 8 – 9 месяцев, чтобы достичь формы, морально я готов. Считаю, фактически, этот перерыв, который был у меня в этом году, мне поможет.

 

  Последнюю операцию на колене мне провели месяц назад. С тех пор отдохнул, понемногу тренировался. Я готов вернуться в гонки в январе или феврале. Не ожидал, что восстановление пойдёт так быстро. Сначала после падения думал только о возвращении к нормальной жизни, а не о том, буду ли снова профессиональным велогонщиком. Теперь этот второй шанс у меня есть.

 

  Команда на меня не давит, я сам себя подгоняю. Они говорят, чтобы я не торопился, я сам повторяю себе, что если хочу снова выступать на своём высшем уровне, попробовать снова выиграть Тур, то я должен снова начать двигаться. Я люблю велоспорт, живу им. Больше, чем кто-либо, я хотел проверить в этом сезоне, появится ли страх после инцидента, и первые несколько километров в гонке я очень нервничал. Как будто опять ехал первую гонку в карьере. Но потом преодолел это ощущение.

 

Я бы хотел поехать Гранд-тур, надеюсь, это будет Тур де Франс».   

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal INEOS Grenadiers

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:00 | Регистрация: 30.06.2017

    Берналю не быть больше чемпионом Тур де Франс. Да и Джиро с Вуэльтой. Слишком много воды утекло .

    Вся жизнь это гонка.
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Презентация маршрута Тур де Франс-2023

ОПРОС

Какая классика из пяти Монументов велоспорта понравилась в 2022 году больше всего?

Комментарии

  • SVS
    Ремко Эвенепул о переезде в Ис ... (3)
    SVS-Фото
    Как раз наоборот. Нормальное желание человека, который хочет жить и тренироваться, а не быть звездой каждую минуту, ИМХО.
  • Astanaforever
    Эган Берналь: “Хотел бы вернут ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Берналю не быть больше чемпионом Тур де Франс. Да и Джиро с Вуэльтой. Слишком много воды утекло .
  • Astanaforever
    Ремко Эвенепул о переезде в Ис ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Эвенпул: - Самое опасное, что каждый хочет заполучить «кусочек меня».//////////// Ну все, зазвизделся как Басков с Бузовой. Неприятный он все таки чел.
  • velodoctor
    Ремко Эвенепул о переезде в Ис ... (3)
    velodoctor-Фото

    Барокамеру решил купит или там вов сем номере атмосфера как в барокаемере регулируется? В любом случае парень серьезно натсроен biggrin Кстати Syncrosfera это Колобнева отель вроде. 

  • velodoctor
    Команда Jumbo-Visma не исключа ... (9)
    velodoctor-Фото

    Я думаю это всё утка, научились у Лефевра шум из ничего создавать.

  • Геродот
    Команда Jumbo-Visma не исключа ... (9)
    Геродот-Фото

    Правильно.Перед Туром надо соломки подстелить) Хотя непонятно на кого рассчитан этот бред насчет нерешенной поездки Вингегора на Тур.

  • nightbuster33
    Луис Леон Санчес возвращается ... (10)
    nightbuster33-Фото
    А еще точнее можно посмотреть возраст каждого члена команды на официальном сайте Астана.Просто некоторым хочется поднять кипеш и посмотреть со стороны как будут реагировать другие и искать среди них своих союзников в правоте ими сказанного. После всех перетрубаций,с учетом ухода и прихода сейчас в команде официально 28 гонцов без стажеров.Контракт, возможно заканчивается у некоторых молодых. Переподпишут их+ 2 стажера+1 из молодежи. Вероятно, может быть по другому 1-2 новых нам неизвестных.
  • sixpack
    Команда Jumbo-Visma не исключа ... (9)
    sixpack-Фото
    важнейшая составляющая этой джиро - плоские разделки, руководство джамбы говорит в основном о них, хиндли тоже. Офигительные горы почему-то не заслужили особого внимания. А помимо этого Зееман ничего не сказал. "Мы ещё не решили." Разве что упомянул Роглу, что тоже показатель а свете слухов об уходе.
  • Roman Avdeev
    Луис Леон Санчес возвращается ... (10)
    Roman Avdeev-Фото

    Цитата: Astanaforever
    И так Астана одна из самых старых по возрасту гонцов команд. Посмотрите на возраст гонщиков в Инеос, Джамбо. Одни юнцы. Вот молодцы спортивные менеджеры. Зрят в корень. В будущее. Вот так надо.

     

    Это не совсем правда. В 2022 году сразу восемь команд Мирового Тура были старше по среднему возрасту гонщиков, чем Астана (28.61 средний возраст). Самая "старая" команда - Израиль-Премьер Тех - 30.92 средний возраст. Одни из самых "старых" - Бахрейн (29.42), Кофидис (29.31), Групама ФДЖ (29.46).

    "Старше" Астаны даже такие именитые команды, как Квик Степ (29.07) и упомянутый вами Инеос (28.71).

    Ну а самая молодая команда - Бора (27.55).



    Если посмотреть на новости прошлого года и на информацию из PCS, у команды не такой уж и большой люфт в плане подписания новых гонщиков - просто нет мест, так как подавляющее большинство в прошлом году было подписано сразу на два сезона. Думаю, в районе 4-5 новых гонщиков может появиться - это максимум.

    Думаю, что вполне реально ждать появления нескольких молодых ребят, опять же, есть стажеры, которые себя хорошо проявили, очевидно, что с ними подпишут. 

  • BlAr
    Итоговый индивидуальный Мирово ... (14)
    BlAr-Фото
    Нда... называется, выиграй десять первенств песочниц и возглавь мировой рейтинг...

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