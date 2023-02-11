VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ван дер Пул имеет высокие шансы вновь выиграть Тур Фландрии

Ван дер Пул имеет высокие шансы вновь выиграть Тур Фландрии

 

  Голландский велогонщик Матье Ван дер Пул назван экспертами беттинг-сферы главным фаворитом очередного Тура Фландрии, который намечен на апрель 2023 года.

 

 

Ван дер Пул имеет высокие шансы вновь выиграть Тур Фландрии

 

  Очередная гонка в Бельгии, являющаяся одной из самых престижных в международном календаре и входящая в состав пяти «Монументов велоспорта», намечена в 2023-м году на 2-е апреля. И хотя окончательный состав участников однодневной велогонки пока не определен, у экспертов беттинг-сферы уже сформировался список основных фаворитов.

 

  В частности, своим видением потенциальных итоговых результатов Тура Фландрии-2023 поделились эксперты компании Мелбет. Поклонники этой спортивной дисциплины, которые установили мобильное приложение Мелбет (https://betonmobile.ru/prilozhenie-melbet), наверняка нашли в его удобном меню «роспись» на будущего победителя престижной гонки в Бельгии. Согласно котировкам, главным фаворитом эксперты считают действующего чемпиона Тура Фландрии – голландца Матье Ван дер Пула (Alpecin-Deceuninck), чьи шансы на защиту титула оценены в 22% вероятности.

 

  Также в Топ-3 главных претендентов вошли бельгиец Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma) и словенец Тадей Погочар (UAE Team Emirates) – их вероятность победы оценена аналитиками в 18% и 16% соответственно.

 

  Положительные прогнозы относительно выступления Ван дер Пула на бельгийской трассе связаны с его успешным опытом соревнований здесь. По информации Бетонмобайл (https://betonmobile.ru/), голландский гонщик уже дважды побеждал на Туре Фландрии – в 2020-м и 2022-м годах, а в 2021-м финишировал на втором месте. То есть, вот уже три сезона подряд Матье находится в двойке лучших этой престижной классики.

 

  Еще одним важным мотивационным фактором для Ван дер Пула во время Тура Фландрии в новом сезоне станет желание сравняться по количеству побед с историческими рекордсменами данного этапа. Сейчас у Матье две победы в активе, а у обладателей рекорда – по три триумфа за карьеру. Речь о бельгийцах Ахиле Бейссе, Эрике Лемане, Йохане Мюзеуве и Томе Бонене, а также итальянце Фьоренцо Маньи и представителе Швейцарии Фабиане Канчелларе.

 

  Именно с этими выдающимися велогонщиками Ван дер Пул может встать вровень по количеству побед на Туре Фландрии уже в новом сезоне, а в перспективе – и обойти всю «шестерку», ведь все ее представители уже давно завершили карьеру, а голландец, которому недавно исполнилось 28 лет, еще намерен «попылить» на мировых велотрассах.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

  • (0)
  • Просмотров
  • (297)

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Ближайшие старты

11 - 15 февраля 2023

Tour of Oman

15 - 19 февраля 2023

Volta ao Algarve em Bicicleta

15 - 19 февраля 2023

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

17 - 19 февраля 2023

Tour des Alpes Maritimes et du Varl

20 - 26 февраля 2023

UAE Tour

23 - 26 февраля 2023

O Gran Camino

25 февраля 2023

Faun-Ardeche Classic

25 февраля 2023

Omloop Het Nieuwsblad Elite

26 февраля 2023

Kuurne - Bruxelles - Kuurne

26 февраля 2023

Faun Drome Classic

28 февраля 2023

Le Samyn

1 марта 2023

Trofeo Laigueglia

4 марта 2023

Strade Bianche

5 - 12 марта 2023

Paris-Nice

6 - 12 марта 2023

Tirreno-Adriatico

15 марта 2023

Milano - Torino

18 марта 2023

Milano-Sanremo

ОПРОС

С какой гонки для Вас начинается велосезон болельщика?

Комментарии

  • nightbuster33
    Тур Омана-2023. Этап 3 (6)
    nightbuster33-Фото
    Вы знаете,что такое:-Bay window-,а что такое:"Ваy window".
  • Camel
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (5)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    А какая конкуренция была, просто зашибись! Топ на топе...

    drinks

  • patar
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (5)
    patar-Фото
    Ну, как не крути, а атака за 40 км в первой гонке, хоть против кого, а силу показывает. Те же молодые из Инеоса точно не из робкого десятка, хоть и не топы ПОКА.
    А вообще да, все топы в ОАЭ катались.
  • Astanaforever
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Прошлый , Луценко в гордом одиночестве его забрал. Если не ошибаюсь ,вторым был тот же Тим Веленс.
  • Earl57
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (5)
    Earl57-Фото
    А какая конкуренция была, просто зашибись! Топ на топе...
  • patar
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (5)
    patar-Фото
    Силен, конечно. Чего уж тут ещё сказать...
  • Earl57
    Тур Омана-2023. Этап 3 (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Ожидания начинают оправдываться,имея ввиду Харольда.Глядя, на представленные снимки он работал на Лутченко,а тот не потянул.И Тахеде вновь пришлось минимизировть отставание.А если бы он не активничал так рано на этом участке,то его результат был бы иным. Все не плохо.Молодец! 

    "Лутченко". "Тахеда". Человек вроде как болельщик Астаны...

    На сайте Астаны есть же русская версия. Хоть один раз посмотрите там, как гонщиков по-русски зовут. На бумажке запишите, если на память не надеетесь... 

  • patar
    Тур Омана-2023. Этап 3 (6)
    patar-Фото

    Йоргенсен ещё в конце прошлого сезона выглядел вполне ничего. Единственный из мувиков (кроме вальверде и солера), кто конкуренцию навязывал в горах/холмах.

  • nightbuster33
    Тур Омана-2023. Этап 3 (6)
    nightbuster33-Фото

    Наблюдается успешный старт в этом сезоне команды Муви,повидимому что-то изменилось в руководстве команды и соответственно график тренировочного процесса и т. д..Кроме Вальверде,что ещё может быть.

  • VeloliveTeam
    Тур Омана-2023. Этап 3 (6)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: nightbuster33
    И ещё один вопрос. Почему из таблицы:"Ближайшие старты" убрали данную гонку,она ,что, закончилась или ее отменили?

     

    Спасибо за внимательность! Случайно удалили, уже вернули в старты.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

14 февраля

Jan Bakelants (Intermarche - Circus - Wanty)

Cyril Barthe (Burgos - BH)

Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal WB)

Peio Goikoetxea Goiogana (Euskaltel - Euskadi)

Antoine Raugel (Ag2r - Citroen)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2023 (76)
Январь 2023 (137)
Декабрь 2022 (86)
Ноябрь 2022 (85)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)