Ван дер Пул имеет высокие шансы вновь выиграть Тур Фландрии

Голландский велогонщик Матье Ван дер Пул назван экспертами беттинг-сферы главным фаворитом очередного Тура Фландрии, который намечен на апрель 2023 года.

Очередная гонка в Бельгии, являющаяся одной из самых престижных в международном календаре и входящая в состав пяти «Монументов велоспорта», намечена в 2023-м году на 2-е апреля. И хотя окончательный состав участников однодневной велогонки пока не определен, у экспертов беттинг-сферы уже сформировался список основных фаворитов.

В частности, своим видением потенциальных итоговых результатов Тура Фландрии-2023 поделились эксперты компании Мелбет. Поклонники этой спортивной дисциплины, которые установили мобильное приложение Мелбет (https://betonmobile.ru/prilozhenie-melbet), наверняка нашли в его удобном меню «роспись» на будущего победителя престижной гонки в Бельгии. Согласно котировкам, главным фаворитом эксперты считают действующего чемпиона Тура Фландрии – голландца Матье Ван дер Пула (Alpecin-Deceuninck), чьи шансы на защиту титула оценены в 22% вероятности.

Также в Топ-3 главных претендентов вошли бельгиец Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma) и словенец Тадей Погочар (UAE Team Emirates) – их вероятность победы оценена аналитиками в 18% и 16% соответственно.

Положительные прогнозы относительно выступления Ван дер Пула на бельгийской трассе связаны с его успешным опытом соревнований здесь. По информации Бетонмобайл (https://betonmobile.ru/), голландский гонщик уже дважды побеждал на Туре Фландрии – в 2020-м и 2022-м годах, а в 2021-м финишировал на втором месте. То есть, вот уже три сезона подряд Матье находится в двойке лучших этой престижной классики.

Еще одним важным мотивационным фактором для Ван дер Пула во время Тура Фландрии в новом сезоне станет желание сравняться по количеству побед с историческими рекордсменами данного этапа. Сейчас у Матье две победы в активе, а у обладателей рекорда – по три триумфа за карьеру. Речь о бельгийцах Ахиле Бейссе, Эрике Лемане, Йохане Мюзеуве и Томе Бонене, а также итальянце Фьоренцо Маньи и представителе Швейцарии Фабиане Канчелларе.

Именно с этими выдающимися велогонщиками Ван дер Пул может встать вровень по количеству побед на Туре Фландрии уже в новом сезоне, а в перспективе – и обойти всю «шестерку», ведь все ее представители уже давно завершили карьеру, а голландец, которому недавно исполнилось 28 лет, еще намерен «попылить» на мировых велотрассах.