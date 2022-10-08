- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 13:05
Погачару по силам повторить успех на "Ломбардии"-2022
Словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар считается беттинг-экспертами главным фаворитом предстоящей классики "Ломбардия". Знаменитая итальянская однодневная велогонка "Ломбардия" (или "Джиро ди Ломбардия", как ее еще называют), входящая в число Монументов велоспорта, в этом году пройдет 8-го октября.
Беттинг-аналитики уже определили для себя основного фаворита на победу в соревновании велогонщиков между городами Бергамо и Комо, и не удивительно, что им, по мнению экспертов, стал прошлогодний победитель Ил Ломбардии словенец Тадей Погачар.
Photo (c) UAE Team Emirates
Среди тех, кто отдает предпочтение 24-летнему словенцу на трассе в Ломбардии, и известная компания Пари, в линии которой всегда есть широкий выбор объектов для ставок на велоспорт и другие спортивные дисциплины. Если скачать БК Пари на Айфон в виде удобного мобильного приложения, то в его меню нетрудно будет найти «роспись» на грядущее состязание велогонщиков на севере Италии. И согласно котировкам, шансы Погочара повторить прошлогодний успех и пересечь финишную черту первым составляют более 25% вероятности.
Для сравнения, ближайшему конкуренту Тадея в предстоящей гонке – датчанину Йонасу Вингегору, букмекеры оставляют лишь 13% шансов на успех, а остальным потенциальным претендентам на титул – и того меньше.
Отметим, что в прошлом году Погачар стал первым словенцем, победившим на классике-Монументе "Ломбардия" в истории этой гонки. Как сообщает сайт Bet On mobile, наиболее успешными здесь на протяжении 117-ти лет проведения являются хозяева трассы – итальянцы. Рекордсменом по количеству титулов по сей день остается Фаусто Коппи, выигравший Джиро ди Ломбардия 5 раз за карьеру. Четыре победы на счету Альфредо Бинды.
Правда, все эти триумфы случились уже довольно давно – не позднее 50-х годов прошлого столетия. А вот из относительно недавних мульти-победителей "Ломбардии" стоит отметить итальянца Дамиана Кунего, выигравшего эту гонку трижды – в 2004-м, 2007-м и 2008-м годах.
После Кунего трижды победить здесь не удалось никому, но по две победы в актив записали себе бельгиец Филипп Жильбер (2009 и 2010 годы), испанец Хоаким Родригес (2012 и 2013), а также итальянец Винченцо Нибали (2015 и 2017). Так что Тадей Погачар, в случае своего повторного триумфа в Ломбардии может оказаться в весьма славной компании, а в будущем – замахнуться и на лавры главных рекордсменов Монумента.
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