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Погачару по силам повторить успех на "Ломбардии"

Погачару по силам повторить успех на "Ломбардии"-2022

 

  Словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар считается беттинг-экспертами главным фаворитом предстоящей классики "Ломбардия". Знаменитая итальянская однодневная велогонка "Ломбардия" (или "Джиро ди Ломбардия", как ее еще называют), входящая в число Монументов велоспорта, в этом году пройдет 8-го октября.

 

  Беттинг-аналитики уже определили для себя основного фаворита на победу в соревновании велогонщиков между городами Бергамо и Комо, и не удивительно, что им, по мнению экспертов, стал прошлогодний победитель Ил Ломбардии словенец Тадей Погачар.

 

Погачару по силам повторить успех на "Ломбардии"

Photo (c) UAE Team Emirates

 

  Среди тех, кто отдает предпочтение 24-летнему словенцу на трассе в Ломбардии, и известная компания Пари, в линии которой всегда есть широкий выбор объектов для ставок на велоспорт и другие спортивные дисциплины. Если скачать БК Пари на Айфон в виде удобного мобильного приложения, то в его меню нетрудно будет найти «роспись» на грядущее состязание велогонщиков на севере Италии. И согласно котировкам, шансы Погочара повторить прошлогодний успех и пересечь финишную черту первым составляют более 25% вероятности.

 

  Для сравнения, ближайшему конкуренту Тадея в предстоящей гонке – датчанину Йонасу Вингегору, букмекеры оставляют лишь 13% шансов на успех, а остальным потенциальным претендентам на титул – и того меньше.

 

  Отметим, что в прошлом году Погачар стал первым словенцем, победившим на классике-Монументе "Ломбардия" в истории этой гонки. Как сообщает сайт Bet On mobile, наиболее успешными здесь на протяжении 117-ти лет проведения являются хозяева трассы – итальянцы. Рекордсменом по количеству титулов по сей день остается Фаусто Коппи, выигравший Джиро ди Ломбардия 5 раз за карьеру. Четыре победы на счету Альфредо Бинды.

 

  Правда, все эти триумфы случились уже довольно давно – не позднее 50-х годов прошлого столетия. А вот из относительно недавних мульти-победителей "Ломбардии" стоит отметить итальянца Дамиана Кунего, выигравшего эту гонку трижды – в 2004-м, 2007-м и 2008-м годах.

 

   После Кунего трижды победить здесь не удалось никому, но по две победы в актив записали себе бельгиец Филипп Жильбер (2009 и 2010 годы), испанец Хоаким Родригес (2012 и 2013), а также итальянец Винченцо Нибали (2015 и 2017). Так что Тадей Погачар, в случае своего повторного триумфа в Ломбардии может оказаться в весьма славной компании, а в будущем – замахнуться и на лавры главных рекордсменов Монумента.

 

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4946
2 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4767
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4565
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3088
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2447
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2231
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2200
8 Роглич П. (Slo) (TJV) 2110
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