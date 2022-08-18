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Названы ранние фавориты Тур де Франс-2023

Названы ранние фавориты Тур де Франс-2023

 

 

 

  Несмотря на то, что до старта очередной легендарной многодневки Тур де Франс остается еще чуть меньше года, эксперты беттинг-сферы уже предлагают предсказать ее победителя.

 

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet 

 

  Лишь недавно отгремели баталии на Тур де Франс-2022, подарившем любителям велоспорта множество захватывающих поворотов сюжета и три с половиной недели борьбы за итоговую победу, которая досталась датчанину Йонасу Вингегору из команды «Jumbo-Visma». А беттинг-эксперты уже составили своеобразный рейтинг фаворитов следующего Тур де Франс, который состоится в 2023-м году, и судя по котировкам, во многом их представление о потенциальном победителе сформировано на основе результатов предыдущей многодневки.

 

  В частности, линию на победителя Тур де Франс можно отыскать на сайте популярного букмекера Фонбет, чьи эксперты всегда внимательно следят за перипетиями в мире велогонок. И те любители данного вида спорта, которые знают, как сделать ставку на Фонбет, уже успели заметить, что аналитики этого букмекера видят главным фаворитом Тур де Франс-2023 его действующего победителя – датчанина Йонаса Вингергора. Гонщику уже сейчас отводят ровно 50% вероятности защиты титула в следующем году, что можно назвать очень солидным показателем.

 

  Главным конкурентом датчанина эксперты считают словенца Тадея Погачара, который получил от аналитиков 40% шансов на успех в 2023-м году. А вот остальные конкуренты этой «парочки» серьезно отстают от главных фаворитов, если судить по котировкам. Еще одному представителю Словении Приможу Рогличу оставляют лишь 13% шансов на победу, бельгийцу Ремко Эвенепулу – 7% вероятности успеха, а представителю Эквадора Ричарду Карапасу – и вовсе менее 4% шансов. Что уж говорить о других…

 

  Безусловно, котировки, представленные букмекером, лишь предварительные и по ходу всего следующего сезона они будут меняться, в зависимости от новостей о здоровье и готовности того или иного гонщика. Тот же Погачар вполне может выбраться в главные фавориты, как это было перед стартом Тур де Франс-2022. И это будет оправдано, ведь, как сообщает Betonmobile.ru, Тадей уже дважды становился победителем этой престижной многодневки – в 2020-м и 2021-м годах, да и в 2022-м лишь немного не дотянул до итоговой победы, уступив лишь Вингегору, проиграв датчанину 2 минуты и 43 секунды.

 

  Этот отрыв победителя от ближайшего преследователя стал одним из двух самых крупных за последние шесть лет. Больше времени на финише «привез» своим конкурентам лишь сам Погачар в 2021-м году, когда оторвался от второго места в генеральной классификации на 5 минут и 20 секунд. В остальных же случаях отставание второго места от первого составляло не более двух минут.

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • motte
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (22)
    motte-Фото

    М-да, смотрим дальше

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (22)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Даниил
    Не являюсь фанатом Рэмко, но то что он сделал достойно уважения (как минимум). Приятно удивил Аюса от него атаки не ожидал.
    У меня лишь один вопрос, на чëм он это сделал и иссякнет ли такая пруха ... 

  • Earl57
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (22)
    Earl57-Фото

    Взрослые дяди решили не рисковать в таких условиях. Опыт, сын ошибок трудных...

     

    Интересный рассказ о падении на скользкой дороге и тяжелых последствиях, как физических, так и психологических.

    https://www.redbull.com/mea-en/tom-pidcock-recovery-tour-de-lavenir-crash

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (22)
    Гонщик-Фото

    Цитата: vadi
    На равнинной разделке Евенпул имеет шансы еще полминуты-минуту всем привезти и обеспечить себе комфортное преимущество, откуда его трудно будет сдвинуть. Все таки эта Вуэльта не слишком горная
    Шансы есть всегда, но после такого впахивания в горе, посмотрим на что этот парниша способен. 

  • Gorn9k
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (22)
    Gorn9k-Фото
    Но он же вывалился...
    Ну и карапуз тогда был, если на то уж пошло
  • vadi
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (22)
    vadi-Фото
    Тогда не было такого сильного и молодого конкурента, да еще и крутого раздельщика. А сейчас наверстывать будет сложнее.
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Горка в середине этапа не сыграет большой роли, если спринтеры выдержат, то этап для них.

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (22)
    Николай Н.-Фото

    Этап получился красивым. По началу думал, что всё идет как на Туре, гонка делится на две. Отрыв уезжает, на генералы едут свою гонку. А нет, за дело взялась Волчья стая. Особенно мне понравился Алло Филиппо, отработал на все 100. А потом пошёл Ремко. Падун всё таки рановато пошёл в атаку и его не хватило, но он повторит это. Роглич наверно всё же не стал себя насиловать, вить это ещё только начало. Хорошо выглядит Паша, держится в горах не плохо.

  • RVL
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (22)
    RVL-Фото

    А смысл ?
    Ремко своей стабильностью хоть кого убедил? Как и мас 

    Отпустили порезвиться

     

     

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (22)
    Sezar-Фото

    Не день, а праздник, даже несколько!

    Ремко, видать, надоело медленно ехать. Устал уже. Теперь маечку надо технично скинуть очередному Молару. Смотрел на английском, вот даже интересно, как Курдюков объяснял себе и зрителям победу этого "негенеральщика" Ремко? Его вечный хейт и последующие разрывы шаблона всегда такие забавные..

    Вайн-красавчик, не зря с Ремко они рекорды устанавливали в Норвегии. Вот кого надо в горный квиковский поезд подписывать.

    Мас - молодца, единственный, у кого второй подряд ГТ едется лучше первого. Ну и на колесе усидел, приятно. Не всем так везет.

    Аюсо, просто зверь! При всей моей вере в него не ждал такого быстрого прогресса.

    Роглич, хоть и не восстановился после Тура, все равно силен.

    Остальные генеральщики переглянулись и сели на поломанного Роглича. Не самим же ехать. Без него бы, наверно им еще минуту им привезли.

     

    И все-таки Ремко пошел на огромный риск. Еще два тяжелых горных этапа до дня отдыха.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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