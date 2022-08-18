Названы ранние фавориты Тур де Франс-2023

Несмотря на то, что до старта очередной легендарной многодневки Тур де Франс остается еще чуть меньше года, эксперты беттинг-сферы уже предлагают предсказать ее победителя.

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Лишь недавно отгремели баталии на Тур де Франс-2022, подарившем любителям велоспорта множество захватывающих поворотов сюжета и три с половиной недели борьбы за итоговую победу, которая досталась датчанину Йонасу Вингегору из команды «Jumbo-Visma». А беттинг-эксперты уже составили своеобразный рейтинг фаворитов следующего Тур де Франс, который состоится в 2023-м году, и судя по котировкам, во многом их представление о потенциальном победителе сформировано на основе результатов предыдущей многодневки.

В частности, линию на победителя Тур де Франс можно отыскать на сайте популярного букмекера Фонбет, чьи эксперты всегда внимательно следят за перипетиями в мире велогонок. И те любители данного вида спорта, которые знают, как сделать ставку на Фонбет, уже успели заметить, что аналитики этого букмекера видят главным фаворитом Тур де Франс-2023 его действующего победителя – датчанина Йонаса Вингергора. Гонщику уже сейчас отводят ровно 50% вероятности защиты титула в следующем году, что можно назвать очень солидным показателем.

Главным конкурентом датчанина эксперты считают словенца Тадея Погачара, который получил от аналитиков 40% шансов на успех в 2023-м году. А вот остальные конкуренты этой «парочки» серьезно отстают от главных фаворитов, если судить по котировкам. Еще одному представителю Словении Приможу Рогличу оставляют лишь 13% шансов на победу, бельгийцу Ремко Эвенепулу – 7% вероятности успеха, а представителю Эквадора Ричарду Карапасу – и вовсе менее 4% шансов. Что уж говорить о других…

Безусловно, котировки, представленные букмекером, лишь предварительные и по ходу всего следующего сезона они будут меняться, в зависимости от новостей о здоровье и готовности того или иного гонщика. Тот же Погачар вполне может выбраться в главные фавориты, как это было перед стартом Тур де Франс-2022. И это будет оправдано, ведь, как сообщает Betonmobile.ru, Тадей уже дважды становился победителем этой престижной многодневки – в 2020-м и 2021-м годах, да и в 2022-м лишь немного не дотянул до итоговой победы, уступив лишь Вингегору, проиграв датчанину 2 минуты и 43 секунды.

Этот отрыв победителя от ближайшего преследователя стал одним из двух самых крупных за последние шесть лет. Больше времени на финише «привез» своим конкурентам лишь сам Погачар в 2021-м году, когда оторвался от второго места в генеральной классификации на 5 минут и 20 секунд. В остальных же случаях отставание второго места от первого составляло не более двух минут.