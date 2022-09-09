Названы фавориты мужской шоссейной гонки на чемпионате мира в Австралии

Австралийский Вуллонгонг готовится принять 95-й чемпионат мира по шоссейному велоспорту, а эксперты беттинг-сферы уже представили свой список фаворитов индивидуального соревнования у мужчин.

Сражение лучших велосипедистов мира в Австралии состоятся с 18-го по 25-е сентября, однако уже сейчас поклонники велоспорта имеют возможность предсказать победителя мужской шоссейной гонки, традиционно считающейся центральным событием мирового первенства.

Кого же эксперты видят главными фаворитами этого соревнования в данный момент. Проанализировав котировки от БК Leon, можно прийти к выводу, что самые высокие шансы на победу у представителя Бельгии Ваута Ван Арта. Если Leon скачать на Айфон в виде удобного мобильного приложения и отыскать в меню «роспись» на победителя мужской шоссейной гонки в Вуллонгонге, то выяснится, что шансы бельгийского гонщика оцениваются в 27% вероятности. Это самый высокий показатель среди всех потенциальных участников заезда.

Также в Топ-5 главных претендентов на победу, по мнению аналитиков, вошли еще один бельгиец Ремко Эвенепул (почти 18% шансов на золото), голландец Матье Ван Дер Пул (14%), Жулиан Алафилипп из Франции и словенец Тадей Погачар, шансы которых оценены в 11.5% вероятности.

Стоит напомнить, что двое из пятерки нынешних фаворитов – Ван Арт и Эвенепул, стали призерами индивидуальной мужской гонки на прошлом чемпионате мира. Как сообщал портал Бетонмобайл (https://betonmobile.ru/), на соревнованиях, прошедших в прошлом году в бельгийской Фландрии, Ваут занял второе место, а Ремко финишировал на третьей позиции. Победителем же тогда стал итальянский велогонщик Филиппо Ганна, выигравший титул во второй раз подряд.

Примечательно, что перед стартом нового чемпионата мира представитель Италии и действующий победитель индивидуальной гонки не входит даже в Топ-10 фаворитов, исходя из букмекерских котировок.

Напомним, что именно Италия является самой титулованной страной за всю историю мировых первенств по шоссейным велогонкам. Представители Апеннинского полуострова завоевали в сумме 144 медали на 94-х предыдущих турнирах, 54 из которых стали золотыми.