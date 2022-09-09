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Названы фавориты мужской шоссейной гонки на чемпионате мира в Австралии

Названы фавориты мужской шоссейной гонки на чемпионате мира в Австралии

 

 

  Австралийский Вуллонгонг готовится принять 95-й чемпионат мира по шоссейному велоспорту, а эксперты беттинг-сферы уже представили свой список фаворитов индивидуального соревнования у мужчин.

  Сражение лучших велосипедистов мира в Австралии состоятся с 18-го по 25-е сентября, однако уже сейчас поклонники велоспорта имеют возможность предсказать победителя мужской шоссейной гонки, традиционно считающейся центральным событием мирового первенства.

 

 

  Кого же эксперты видят главными фаворитами этого соревнования в данный момент. Проанализировав котировки от БК Leon, можно прийти к выводу, что самые высокие шансы на победу у представителя Бельгии Ваута Ван Арта. Если Leon скачать на Айфон в виде удобного мобильного приложения и отыскать в меню «роспись» на победителя мужской шоссейной гонки в Вуллонгонге, то выяснится, что шансы бельгийского гонщика оцениваются в 27% вероятности. Это самый высокий показатель среди всех потенциальных участников заезда.

 

Названы фавориты мужской шоссейной гонки на чемпионате мира в Австралии

 

 

  Также в Топ-5 главных претендентов на победу, по мнению аналитиков, вошли еще один бельгиец Ремко Эвенепул (почти 18% шансов на золото), голландец Матье Ван Дер Пул (14%), Жулиан Алафилипп из Франции и словенец Тадей Погачар, шансы которых оценены в 11.5% вероятности.

 

  Стоит напомнить, что двое из пятерки нынешних фаворитов – Ван Арт и Эвенепул, стали призерами индивидуальной мужской гонки на прошлом чемпионате мира. Как сообщал портал Бетонмобайл (https://betonmobile.ru/), на соревнованиях, прошедших в прошлом году в бельгийской Фландрии, Ваут занял второе место, а Ремко финишировал на третьей позиции. Победителем же тогда стал итальянский велогонщик Филиппо Ганна, выигравший титул во второй раз подряд.

 

 Примечательно, что перед стартом нового чемпионата мира представитель Италии и действующий победитель индивидуальной гонки не входит даже в Топ-10 фаворитов, исходя из букмекерских котировок.

 

  Напомним, что именно Италия является самой титулованной страной за всю историю мировых первенств по шоссейным велогонкам. Представители Апеннинского полуострова завоевали в сумме 144 медали на 94-х предыдущих турнирах, 54 из которых стали золотыми.  

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Это как все спринтерские этапы, интересны только перед финишем. Педерсон как всегда на высоте.

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (71)
    Гонщик-Фото

    Цитата: uran
    Видимо память короткая: из этого десятилетия
    Виггинс, Дюмолан, Форум. Постарше Армстронг Ульрих Меньшов
    Ну вы и сравнили, малыша с такими монстрами, Вада уже плачет по этому Ремко. 



    Цитата: Крайний
    Тем временем Роглич и Jumbo-Visma:«Фред Райт выбил руль у меня из рук. После падения мне потребовалось время, чтобы разобраться во всём. Я недоумевал: как это возможно? Мой вывод состоит в том, что то, как произошло это падение, — неприемлемо. Не все поняли это правильно. Правда в том, что причиной падения стала не выбоина или отсутствие безопасности, а поведение гонщика. У меня нет глаз на спине, но Райт атаковал меня сзади и вырвал руль из моих рук, прежде чем я успел опомниться».
    Это похоже на правду, падать там не из-за чего было , самое странное что видио отсутствует. 

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (2)
    Серафим-Фото

     Не знаю, что интересного Курдюков нашел на этом этапе, но то, что прошел час после окончания, и не одного комментария, говорит о другом. Педерсон просто обязан был забрать этот как-бы "непростой" этап. Трек это понял и все пришло к логическому завершению. Есть пруха у Мадса и нет уже конкуренции.

  • Earl57
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (71)
    Earl57-Фото
    Это опубликовано на официальном сайте Юмбо.
    Гораздо интереснее обсуждение этого заявления в твиттере. Люди пишут, что после прочтения этого у них убавилось уважения к Рогличу и Юмбо. И что Рогличу должно быть стыдно обвинять Райта в своей собственной ошибке. Он пытался протиснуться туда, где не было места.
  • Aboba
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (71)
    Aboba-Фото
    тебе говорят про вес на отдельно взятой гонке, где фрум скидывал вес и набрал форму.
    при чем тут вообще его скачок
  • SVS
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (71)
    SVS-Фото
    Ого! А можно ссылочку?
  • Крайний
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (71)
    Крайний-Фото
    Тем временем Роглич и Jumbo-Visma: «Фред Райт выбил руль у меня из рук. После падения мне потребовалось время, чтобы разобраться во всём. Я недоумевал: как это возможно? Мой вывод состоит в том, что то, как произошло это падение, — неприемлемо. Не все поняли это правильно. Правда в том, что причиной падения стала не выбоина или отсутствие безопасности, а поведение гонщика. У меня нет глаз на спине, но Райт атаковал меня сзади и вырвал руль из моих рук, прежде чем я успел опомниться».
  • litxaa
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (71)
    litxaa-Фото
    Мас вполне мог бы третье место зацепить) Как никак у него есть уже два вторых)
  • Karmatron
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (71)
    Karmatron-Фото
    Так толсто, что аж тонко.
  • Ice
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (17)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Там за Ремко не углядели и он нахамил в твиттере, предложив тем, кто обсуждал его прокол за 6,5 км до финиша, попросту заткнуться. Мол вы никчемные людишки и ваше мнение ничего не значит. Твит быстро удалили.
    Ноги у Ремко есть, а вот ума и элементарного воспитания нет. Уж извините...
    обычный быдлан

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
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