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Названы фавориты весенней классики "Милан - Сан-Ремо-2023"

Названы фавориты весенней классики-Монумента "Милан - Сан-Ремо"-2023

 

 

  Текущий календарный год в велоспорте еще не завершен, а беттинг-эксперты уже заглядывают в новый сезон, делясь своими котировками на его первые большие гонки.

 

  В линии беттинг-компании 1xСтавка появились котировки на первую из Монументов велоспорта классику "Милан – Сан-Ремо", королеву итальянских классик  - "Классичиссиму", которая в 2023-м году пройдёт 18 марта.

 

 

  Самые высокие шансы на выигрыш, по мнению аналитиков БК 1xСтавка, у бельгийского велогонщика Вута Ван Арта, победителя «Весенней классики-2020». Его шансы в данный момент оцениваются в 15.5% вероятности. Впрочем, не сильно отстают от него и главные конкуренты – словенец Матей Мохорич (14.2% шансов) и австралиец Калеб Юэн (12.5%).

 

Названы фавориты весенней классики "Милан - Сан-Ремо-2023"

Photo © A.S.O . /  Pauline Ballet

 

  Не особо верят в успех на "Милан - Сан-Ремо" эксперты звёздного дуэта – Тадея Погачара и Приможа Роглича. Наверняка фанаты велоспорта захотят задействовать для ставок на этих гонщиков  букмекерские промокоды, широкий выбор которых доступен на сайте Бетон  (https://betonmobile.ru/promokodyi), и рассчитывают на дополнительные выигрыши с их помощью во время классики Милан – Сан-Ремо. Но они должны знать, что коэффициенты на обоих представителей Словении весьма высоки, и соответственно – шансы на победу видятся экспертам намного более низкими, чем у главных фаворитов. Погачару аналитики отводят лишь 4% вероятности успеха на "Классичиссиме" в Италии, а Рогличу – и вовсе лишь менее 2%.

 

  Напомним, что победителем последнего выпуска Милан – Сан-Ремо весной 2022-го года стал словенец Матей Мохорич, атаковавший на спуске с Поджио из группы фаворитов. В зрелищном сражении  победитель всего на 2 секунды опередил целую группу преследователей, в которую тогда вошел, в том числе и Тадей Погачар. Мохорич стал первым гонщиком из Словении, выигравшим легендарную классику.

 

  Рекордсменом по количеству первых ступеней подиума на Милан-Сан-Ремо по сей день является бельгийский велогонщик Эдди Меркс, выигравший "Классичиссиму" 7 раз в период с 1966-го по 1976-й год. А если говорить о самой успешной стране, чьи представители чаще всего выигрывали гонку Милан – Сан-Ремо, то здесь вне конкуренции Италия – хозяева трассы 51 раз за всю историю добивались триумфа.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5296
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4565
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4482
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3179
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2454
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2239
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