Погачар и Роглич – главные фавориты Тур де Франс-2022

Все меньше времени остается до начала главного события года в мире велогонок – легендарной многодневки Тур де Франс, а эксперты беттинг-сферы уже определились с собственными фаворитами этого увлекательного соревнования.

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Любители велогонок замерли в ожидании первого дня июля – именно он ознаменует начало Тур де Франс-2022, легендарной многодневки, которая в этот раз стартует в столице Дании – Копенгагене, а затем, транзитом через Бельгию, Швейцарию и множество французских городов доберется до Елисейских полей 24-го июля.

Кто же победит в 2022-м? Прогнозы самые разные, но если говорить о мнении беттинг-экспертов, сформированном на сумме различных факторов и статистических выкладок, то главными претендентами на самый престижный титул в велоспорте являются два словенских гонщика – Тадей Погачар и Примож Роглич.

Такого мнения, в частности, придерживаются и аналитики известной компании Париматч, в линии которой всегда уделяется особое внимание велоспорту. Если установить последнюю версию приложения Париматч на iOS, то в его удобном меню можно без труда отыскать «роспись» на победителей грядущего Тур де Франс-2022. Согласно котировкам, шансы Погачара выиграть Тур де Франс в 2022-м году – более 62%, а его соотечественника Роглича – около 33% шансов на успех.

На фоне словенских велогонщиков их конкуренты по легендарной многодневке выглядят совсем неубедительно. Проанализировав коэффициенты, которые предлагают самые популярные приложения букмекерских контор, стоит отметить, что третьим в списке фаворитов Тур де Франс-2022 расположился датчанин Йонас Вингегор. Так вот, его шансы – всего лишь 19% вероятности. А у идущего четвертым в списке наиболее вероятных победителей гонки колумбийца Эгана Берналя – и вовсе менее 10% шансов на итоговый успех, хотя в данный момент вероятность участия Берналя в Тур де Франс-2022 ничтожно мала. Впору говорить о целой пропасти между двумя словенскими фаворитами соревнований и всеми остальными их участниками.

Надо сказать, что статус явных фаворитов, которым беттинг-эксперты наградили Погачара и Роглича перед грядущим Тур де Франс, сформировался отнюдь не на ровном месте. Эта словенская парочка действительно выглядит угрожающе, если судить по среднему уровню результатов, которые они показывают в последние два-три года.

Начиная с 2019-го, Роглич и Погачар не отдают соперникам первую строчку рейтинга UCI, причем Примож трижды кряду попадал в Топ-3 этой классификации, дважды становясь лучшим в мире.

У Погачара свой личный повод для гордости – именно этот 23-летний велогений становился победителем Тур де Франс два последних года подряд – в 2020-м и 2021-м году. Причем в каждом из соревнований словенцу покорялось по 3 выигранных этапа и это самый высокий показатель за семь последних лет.