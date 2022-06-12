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Погачар и Роглич – главные фавориты Тур де Франс-2022

Погачар и Роглич – главные фавориты Тур де Франс-2022

 

 

 

  Все меньше времени остается до начала главного события года в мире велогонок – легендарной многодневки Тур де Франс, а эксперты беттинг-сферы уже определились с собственными фаворитами этого увлекательного соревнования.

 

Photo ©A.S.O/Pauline Ballet

 

  Любители велогонок замерли в ожидании первого дня июля – именно он ознаменует начало Тур де Франс-2022, легендарной многодневки, которая в этот раз стартует в столице Дании – Копенгагене, а затем, транзитом через Бельгию, Швейцарию и множество французских городов доберется до Елисейских полей 24-го июля.

 

  Кто же победит в 2022-м? Прогнозы самые разные, но если говорить о мнении беттинг-экспертов, сформированном на сумме различных факторов и статистических выкладок, то главными претендентами на самый престижный титул в велоспорте являются два словенских гонщика – Тадей Погачар и Примож Роглич.

 

  Такого мнения, в частности, придерживаются и аналитики известной компании Париматч, в линии которой всегда уделяется особое внимание велоспорту. Если установить последнюю версию приложения Париматч на iOS, то в его удобном меню можно без труда отыскать «роспись» на победителей грядущего Тур де Франс-2022. Согласно котировкам, шансы Погачара выиграть Тур де Франс в 2022-м году – более 62%, а его соотечественника Роглича – около 33% шансов на успех.

 

  На фоне словенских велогонщиков их конкуренты по легендарной многодневке выглядят совсем неубедительно. Проанализировав коэффициенты, которые предлагают самые популярные приложения букмекерских контор, стоит отметить, что третьим в списке фаворитов Тур де Франс-2022 расположился датчанин Йонас Вингегор. Так вот, его шансы – всего лишь 19% вероятности. А у идущего четвертым в списке наиболее вероятных победителей гонки колумбийца Эгана Берналя – и вовсе менее 10% шансов на итоговый успех, хотя в данный момент вероятность участия Берналя в Тур де Франс-2022 ничтожно мала. Впору говорить о целой пропасти между двумя словенскими фаворитами соревнований и всеми остальными их участниками.

 

 Надо сказать, что статус явных фаворитов, которым беттинг-эксперты наградили Погачара и Роглича перед грядущим Тур де Франс, сформировался отнюдь не на ровном месте. Эта словенская парочка действительно выглядит угрожающе, если судить по среднему уровню результатов, которые они показывают в последние два-три года.

 

Начиная с 2019-го, Роглич и Погачар не отдают соперникам первую строчку рейтинга UCI, причем Примож трижды кряду попадал в Топ-3 этой классификации, дважды становясь лучшим в мире.

 

У Погачара свой личный повод для гордости – именно этот 23-летний велогений становился победителем Тур де Франс два последних года подряд – в 2020-м и 2021-м году. Причем в каждом из соревнований словенцу покорялось по 3 выигранных этапа и это самый высокий показатель за семь последних лет. 

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Baloise Belgium Tour

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Tour of Slovenia

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Tour de France

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Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто выиграет Тур Швейцарии-2022?

Комментарии

  • MVDP
    Тур Словении-2022. Этап 2 (1)
    MVDP-Фото

    Изи катка для Груни.

  • nightbuster33
    Тур Словении-2022. Этап 1 (9)
    nightbuster33-Фото

    Старт в Словении,затем въезжает в Италию(см.пунктир)на 5км.,дальше Словения.Первая гора:3,3км.-10.8%,вторая:3,4км.-6,2% и третья:6,7км-6,7%.Наиболее решительные рвали и поддавали,остальным куда торопиться,отсюда и большие разрывы.Ведь кроме индивидуальных зачетов есть и псевдо- командные.

  • RVL
    Велокоманда Jumb-Visma снялась ... (4)
    RVL-Фото

    у Ремко сегодня есть шанс прибавить..но...я не знаю...

    завтра-послезавтра интересно как он будет выживать-думаю и томас (привет рефорг34) и хирши , да ..и кто то другой из топ 20 тут его могут качественно проверить.

    ну и разделка напоследок ему в плюс

    в общем, я в него не верю...просто восхищаюсь его фанами верящими в его горопригодность 

  • RVL
    Велокоманда Jumb-Visma снялась ... (4)
    RVL-Фото
    Ейтс с ковидом точно...
    так и на туре можно легко найти вирус..снимутся ли?
    если да, то ремко и гт потянет в перспективе ))
    а серьезность юмбы никуда и не девалась...думаю та оплеуха им от тадея, не дает им покоя
  • EL-Fenomeno
    Тур Словении-2022. Этап 1 (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как объяснить, что Тур Словении 2022, который начинался в Новой Горице, а на профиле первые 7-8 (километров) избражены под флагом Италии ? Или я шо то не усёк)

    Цитата: Earl57
    Цитата: AmaAma
    Провёл дальнюю атаку за 58 км, большую часть времени был на первой позиции. Как по мне, такое смотреть интересней.. чем разборки на последней горе или вообще на финиша.

    17 человек приехали через 58 сек, 20 человек - от 6-30 до 7-30. Половина пелотона через 13-19 минут, некоторым и вовсе понадобилось 27 минут, чтобы добраться до финиша. Ноу комментс.

    И это  при том, что на стартовом этапе только 3 горы, из которых 2 - второй категории + финиш через 15 км. после последней вершины, а разрывы в итоге такие как будто заколесивали в годный перевал 1-й категори

    Цитата: Earl57
    Ну, там уже назвали это "биг Погачар шоу"...

    Что тут сказать - Дiрка по Словении biggrin пусть феерит, а на ТдФ хочется (но будет ли) борьбы и добротной конкуренции вплоть до самой инд.разделки 20 этапа

  • M-07
    Велокоманда Jumb-Visma снялась ... (4)
    M-07-Фото
    С Власовым, наверное. А так заколебали с этой раздутой проблемой обычной простуды. Не хочется после таких снятий смотреть соревнования.
  • motte
    Велокоманда Jumb-Visma снялась ... (4)
    motte-Фото

    Видимо, юмба серьёзно смотрит на тдф.

    Вопрос, с кем ремко будет тягаться, если все снялись и Адам тоже? Сам с собой?

  • RVL
    Тур Швейцарии-2022. Этап 4 (15)
    RVL-Фото

    это наброс на вентилятор. не вижу смысла обсуждать.
    всем понятно, что паспорт он всем покажет и поедет, уже давно ездит под француским флагом))

    кстати от русских к нему достаточно претензий в этом смысле

  • VeloVelo
    Тур Швейцарии-2022. Этап 4 (15)
    VeloVelo-Фото
    Однозначно! )
  • motte
    Тур Швейцарии-2022. Этап 4 (15)
    motte-Фото
    У меня дочь переехали из Ниццы в Канны и, как она говорит, подальше от арабских кварталов, но они все французы-:)

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Aime De Gendt (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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