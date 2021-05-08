Названы фавориты Тур де Франс-2021

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Легендарная велогонка Тур де Франс в 2021-м году пройдет с 26 июня по 18 июля, но уже сейчас эксперты беттинг-сферы назвали главных ее фаворитов.

Общая протяжённость Гранд-тура, который стартует 26 июня в Бресте, а завершится 18 июля на Елисейских полях в Париже, составит 3383 километра. В соревновании примут участие 23 команды и 127 велогонщиков со всего мира. Недостатка в претендентах на победу на Тур де Франс нет, возможно, Большая Петля преподнесёт сюрпризы, но эксперты беттинг-сферы уже сейчас, за полтора месяца до начала трёхнедельной велогонки, выделили двух основных фаворитов на успех.

По мнению аналитиков компании Париматч, стабильно предлагающей широкий выбор объектов для ставок на велоспорт, двумя главными претендентами на выигрыш Тур де Франс-2021 являются двое велогонщиков из Словении – 22-летний Тадей Погачар из команды «UAE Team Emirates» и его 31-летний соотечественник Примож Роглич из команды «Jumbo-Visma». При желании отыграть свой бонус от БК ПариМатч за ставку именно на потенциальном успехе этих двух именитых гонщиков, можно воспользоваться коэффициентами 2.18 на Погочара и 2.70 на Роглича. То есть при конвертации вероятность победы этих гонщиков – 45.8% и 37% соответственно. И это значительно выше, чем шансы остальных участников, по мнению аналитиков. Для сравнения, на идущего третьим в рейтинге вероятности победы на Тур де Франс-2021 британца Геранта Томаса (Ineos Grenadiers) предлагают заключить пари с коэффициентом 7.00. А это всего лишь чуть более 14% вероятности.

Отдельно стоит отметить еще один любопытный вариант для пари на двух главных фаворитов соревнований в генеральной классификации – на финиш Погачара и Роглича в топ-3 итоговой генеральной классификации. Здесь вероятность еще выше, а коэффициенты еще меньше – 1.31 и 1.44 соответственно, однако подобные котировки отлично подходят для формата, который предлагает рубрика «Экспресс дня» для тех, кто предпочитает минимизировать риски. По мнению экспертов, Тадей Погачар и Примож Роглич обязательно попадут в тройку призеров Тур де Франс-2021, а уж в какой последовательности – это уже станет ясно в середине июля.

Напомним, что именно эти два велогонщика составили дуэт победителя и призёра Тур де Франс в 2020-м году. Тогда Тадей Погочар выиграл Тур де Франс, преодолев дистанцию за 87 часов 20 минут и 05 секунд, Примож Роглич финишировал вторым, проиграв победителю лишь 59 секунд, а тройку призеров замкнул австралиец Ричи Порт из команды «Trek-Segafredo», проигравший чемпиону 3.5 минуты.