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Эвенепул «поджимает» Роглича в списке главных фаворитов Вуэльты Испании

Эвенепул «поджимает» Роглича в списке главных фаворитов Вуэльты Испании

 

  На фоне новостей о неполном восстановлении Приможа Роглича после падения на Тур де Франс статус словенца как главного фаворита грядущей Вуэльты Испании оказался под вопросом.

 

 

 

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

  Роглич лишь в конце первой недели августа вернулся к полноценным тренировкам, и его команда Jumbo-Visma пока не объявила состав на Вуэльту Испании-2022. Хотя словенский гонщик есть в предварительном составе на одну из самых престижных велогонок, теперь уже эксперты беттинг-сферы сомневаются в том, что Приможу Рогличу удастся защитить свой титул.

 

  В числе тех, кто дает крайне осторожные котировки на исход многодневки, компания Фонбет, в чьей линии всегда можно отыскать объекты для пари на велоспорт. Если Фонбет скачать на Айфон в виде удобного мобильного приложения, то в меню можно отыскать «роспись» на победителя Вуэльты Испании-2022. И согласно котировкам, шансы Приможа уже не так высоки, как это было еще месяц тому назад. Если ранее вероятность успеха словенца оценивалась более чем в 50%, то сейчас этот показатель опустился до 38% шансов.

 

  В то же время сильно улучшил свои перспективы в глазах беттинг-аналитиков бельгийский гонщик Ремко Эвенепул, представляющий команду Quick-Step Alpha Vinyl. Согласно котировкам, шансы этого спортсмена на победу подросли до отметки в 25%, и именно его считают сейчас основным претендентом на то, чтобы отобрать у Роглича титул победителя престижной многодневки.

 

  Кроме того, как сообщает портал BetON (https://betonmobile.ru/), в пятерку основных фаворитов Вуэльты Испании, помимо Роглича и Эвенепула, вошли австралиец Джай Хиндли, эквадорец Ричард Карапаc и португалец Жоао Алмейда. Их шансы оцениваются в интервале от 7% до 10% вероятности успеха. Такие цифры получаются по итогам мониторинга коэффициентов на сайтах ведущих беттинг-компаний.

 

  Напомним, что Примож Роглич становился победителем Вуэльты Испании трижды подряд с 2019-го по 2021-й год. Он повторил достижение испанца Роберто Эраса, который также выигрывал велогонку трижды кряду с 2003-го по 205-й год, а в случае успеха в 2022-м словенец станет единоличным лидером в истории многодневки по этому показателю.

 

Вуэльта Испании-2022 стартует 19-го августа в голландском городе Утрехт, а финишируют гонщики 11-го сентября в Мадриде.

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Комментарии

  • Earl57
    Аксель Зингль – победитель 1 э ... (8)
    Earl57-Фото

    Еще сотни лет назад великий бард заметил: "И видит он в любом из ближних ложь, поскольку ближний на него похож!"

  • Gorn9k
    Аксель Зингль – победитель 1 э ... (8)
    Gorn9k-Фото

    Больше капса, дружочек
    А то я не понимаю на каких словах надо ударения делать в своей голове

  • Адриен
    Аксель Зингль – победитель 1 э ... (8)
    Адриен-Фото

    Вот поэтому и отключают комментарии - из-за подобных "любителей" велоспорта, которые захлебываются от злорадства, обсуждая в общем то мелочную, ОБЫДЕННУЮ ситуацию. В соей неприязни к Астане они из шкуры лезут, стараясь быть святее Папы Римского  А UCI ясно и понятно заявляет, что считает вполне правдоподобными заявления спортсмена о том, что запрещенное вещество попало в организм случайно. Но хейтерам на это наплевать. Им грязи подавай побольше, негатива,  чернухи ... А на явный успех российского молодого гонщика - наплевать.

  • Kay82
    Аксель Зингль – победитель 1 э ... (8)
    Kay82-Фото

    в чатах многие обвиняли зарубежные ведущие команды в допинге, мол жрут его, а оказалось вот тебе Астана!!!! словили пожирателя , так что "знатоки" сначала думайте что писать. Позор конечно для команды!

  • dmar
    Аксель Зингль – победитель 1 э ... (8)
    dmar-Фото

    -Ну и чего ты молчишь?!

    -Дык, сама же сказала, что не будешь разговаривать!

    -А ты этого так и ждал! (с)

     

    Сырица: - Але!hunter

  • Lucky
    Аксель Зингль – победитель 1 э ... (8)
    Lucky-Фото
    Не верю, что профессиональный гонщик такой наивный, как бы по незнанию купил препарат с запрещенным веществом и не посоветовался с врачом команды
  • velodoctor
    Аксель Зингль – победитель 1 э ... (8)
    velodoctor-Фото
    Верится с трудом что гонщик может пойти в аптеку и купить капли без какой-то мысли. У них есть во-первых список лекарств разрешенных/запрещенных, во вторых он должен обязательно с врачом обсудить командным. Все подобные истории на мой взгляд очень странные.
  • sixpack
    Предварительные составы команд ... (14)
    sixpack-Фото

    Цитата: Esperus2006
    Неужели бедному Нибали под старость лет опять в своем темпе на генерал добирать, потому что Лопес не потянет... Я бы лучше посмотрел, как он красивый этап заберёт с финишем под спуск, например. Интересно, отправят ли Луценко, или тур совсем все силы забрал ? По остальным командам пока Бахрейн и Бора самые внушительные, бесспорного капитана у каждой команды не назвать, что для них может быть как плюсом, так и минусом.

     

    Луца наверняка не будет -- у него традиционно неплохи осенние однодневки, а однодневки приносят много очков в рейт, что для Астаны критично, после сезона-23 они могут отправиться в пердив

     

    имхо скорее Лопес за этапами, но посмотрим. этапов с финишем под спуск там и вообще негусто. У Боры Хиндли кэп, Игита этапы.

  • vadi
    Предварительные составы команд ... (14)
    vadi-Фото
    Вроде одна из первых гонок, где будут Нибали и Роглич. На этот раз Нибали уже точно не будет смотреть на Роглича волком, не подавать руку, и приглашать посмотреть на свой шкаф с наградами.
  • Esperus2006
    Предварительные составы команд ... (14)
    Esperus2006-Фото
    Неужели бедному Нибали под старость лет опять в своем темпе на генерал добирать, потому что Лопес не потянет... Я бы лучше посмотрел, как он красивый этап заберёт с финишем под спуск, например. Интересно, отправят ли Луценко, или тур совсем все силы забрал ? По остальным командам пока Бахрейн и Бора самые внушительные, бесспорного капитана у каждой команды не назвать, что для них может быть как плюсом, так и минусом.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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