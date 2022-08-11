Эвенепул «поджимает» Роглича в списке главных фаворитов Вуэльты Испании

На фоне новостей о неполном восстановлении Приможа Роглича после падения на Тур де Франс статус словенца как главного фаворита грядущей Вуэльты Испании оказался под вопросом.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Роглич лишь в конце первой недели августа вернулся к полноценным тренировкам, и его команда Jumbo-Visma пока не объявила состав на Вуэльту Испании-2022. Хотя словенский гонщик есть в предварительном составе на одну из самых престижных велогонок, теперь уже эксперты беттинг-сферы сомневаются в том, что Приможу Рогличу удастся защитить свой титул.

В числе тех, кто дает крайне осторожные котировки на исход многодневки, компания Фонбет, в чьей линии всегда можно отыскать объекты для пари на велоспорт. Если Фонбет скачать на Айфон в виде удобного мобильного приложения, то в меню можно отыскать «роспись» на победителя Вуэльты Испании-2022. И согласно котировкам, шансы Приможа уже не так высоки, как это было еще месяц тому назад. Если ранее вероятность успеха словенца оценивалась более чем в 50%, то сейчас этот показатель опустился до 38% шансов.

В то же время сильно улучшил свои перспективы в глазах беттинг-аналитиков бельгийский гонщик Ремко Эвенепул, представляющий команду Quick-Step Alpha Vinyl. Согласно котировкам, шансы этого спортсмена на победу подросли до отметки в 25%, и именно его считают сейчас основным претендентом на то, чтобы отобрать у Роглича титул победителя престижной многодневки.

Кроме того, как сообщает портал BetON (https://betonmobile.ru/), в пятерку основных фаворитов Вуэльты Испании, помимо Роглича и Эвенепула, вошли австралиец Джай Хиндли, эквадорец Ричард Карапаc и португалец Жоао Алмейда. Их шансы оцениваются в интервале от 7% до 10% вероятности успеха. Такие цифры получаются по итогам мониторинга коэффициентов на сайтах ведущих беттинг-компаний.

Напомним, что Примож Роглич становился победителем Вуэльты Испании трижды подряд с 2019-го по 2021-й год. Он повторил достижение испанца Роберто Эраса, который также выигрывал велогонку трижды кряду с 2003-го по 205-й год, а в случае успеха в 2022-м словенец станет единоличным лидером в истории многодневки по этому показателю.

Вуэльта Испании-2022 стартует 19-го августа в голландском городе Утрехт, а финишируют гонщики 11-го сентября в Мадриде.