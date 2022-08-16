Легенда «Манчестер Юнайтед» вновь готовится комментировать велоспорт

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Рой Кин отлично разбирается в велоспорте и сам активно поддерживает форму, используя спортивный велосипед.

Для большинства футбольных фанатов стало большим сюрпризом то, что ирландский бывший игрок, славившийся своим брутальным стилем игры, оказался не только любителем велоспорта, но и большим знатоком этого вида спорта. Кин уже успел поработать совместно с другим комментатором Недом Бултингом во время трансляций чемпионата Европы и Тур де Франс на канале ITV, а теперь Рой приглашен в студию в качестве эксперта во время многодневки Вуэльта Испании, где будет анализировать шансы участников на успех в одной из легендарных гонок.

Отметим, что эксперты беттинг-сферы за несколько дней до старта Вуэльты Испании все еще продолжают верить в четвертое кряду чемпионство словенского гонщика Приможа Роглича, и в числе тех, кто придерживается такого мнения, известная компания Олимпбет, в чьей линии всегда есть широкий выбор объектов для пари на велоспорт. Если установить мобильное приложение для Олимпбет на Айфон или другое подходящее устройство, можно убедиться, что до старта Вуэльты Испании шансы Роглича на победу равны примерно 39% вероятности, что намного выше, чем показатели других участников гонки.

К слову, Кин также считает Роглича главным фаворитом грядущей многодневки, но при этом отмечает неплохие шансы показать себя в Испании и у представителя Великобритании Саймона Йейтса. Его перспективы букмекеры сейчас оценивают в 8% вероятности победы.

Футбольные болельщики, узнав об интересе легенды «Манчестер Юнайтед» к велоспорту, шутят о том, что такое увлечение Кина связано с тем, что его главный клуб в карьере терпит в последние годы одну неудачу за другой. В частности, любители футбола, которые читают прогнозы на спорт касающиеся Английской Премьер-лиги, уже заметили, что МЮ после двух стартовых туров нового сезона и двух кошмарных поражений в них, был вычеркнут из списка претендентов на медали чемпионата и более того – занимает сейчас последнее место в турнирной таблице.

Впрочем, сам Кин отмечает, что его интерес к велоспорту никак не связан с разочарованием в футболе и родном клубе. Рой – давний поклонник езды на двух колесах, и называет этот вид спорта единственным способом поддерживать себя в форме после завершения футбольной карьеры.

Напомним, что ирландец в составе «Манчестер Юнайтед» семь раз становился чемпионом Англии, четырежды выигрывал Кубок Англии и имеет титул победителя Лиги чемпионов – главного турнира Европы среди клубных команд.