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Легенда «Манчестер Юнайтед» вновь готовится комментировать велоспорт

Легенда «Манчестер Юнайтед» вновь готовится комментировать велоспорт

 

  Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Рой Кин отлично разбирается в велоспорте и сам активно поддерживает форму, используя спортивный велосипед.

 

Легенда «Манчестер Юнайтед» вновь готовится комментировать велоспорт

 

  Для большинства футбольных фанатов стало большим сюрпризом то, что ирландский бывший игрок, славившийся своим брутальным стилем игры, оказался не только любителем велоспорта, но и большим знатоком этого вида спорта. Кин уже успел поработать совместно с другим комментатором Недом Бултингом во время трансляций чемпионата Европы  и Тур де Франс на канале ITV, а теперь Рой приглашен в студию в качестве эксперта во время многодневки Вуэльта Испании, где будет анализировать шансы участников на успех в одной из легендарных гонок.

 

  Отметим, что эксперты беттинг-сферы за несколько дней до старта Вуэльты Испании все еще продолжают верить в четвертое кряду чемпионство словенского гонщика Приможа Роглича, и в числе тех, кто придерживается такого мнения, известная компания Олимпбет, в чьей линии всегда есть широкий выбор объектов для пари на велоспорт. Если установить мобильное приложение для Олимпбет на Айфон или другое подходящее устройство, можно убедиться, что до старта Вуэльты Испании шансы Роглича на победу равны примерно 39% вероятности, что намного выше, чем показатели других участников гонки.

 

  К слову, Кин также считает Роглича главным фаворитом грядущей многодневки, но при этом отмечает неплохие шансы показать себя в Испании и у представителя Великобритании Саймона Йейтса. Его перспективы букмекеры сейчас оценивают в 8% вероятности победы.

 

  Футбольные болельщики, узнав об интересе легенды «Манчестер Юнайтед» к велоспорту, шутят о том, что такое увлечение Кина связано с тем, что его главный клуб в карьере терпит в последние годы одну неудачу за другой. В частности, любители футбола, которые читают прогнозы на спорт  касающиеся Английской Премьер-лиги, уже заметили, что МЮ после двух стартовых туров нового сезона и двух кошмарных поражений в них, был вычеркнут из списка претендентов на медали чемпионата и более того – занимает сейчас последнее место в турнирной таблице.

 

  Впрочем, сам Кин отмечает, что его интерес к велоспорту никак не связан с разочарованием в футболе и родном клубе. Рой – давний поклонник езды на двух колесах, и называет этот вид спорта единственным способом поддерживать себя в форме после завершения футбольной карьеры.

 

  Напомним, что ирландец в составе «Манчестер Юнайтед» семь раз становился чемпионом Англии, четырежды выигрывал Кубок Англии и имеет титул победителя Лиги чемпионов – главного турнира Европы среди клубных команд.

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Комментарии

  • Earl57
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (9)
    Earl57-Фото
    К слову, можно будет сравнить молодых гонщиков, уже выступающих за профессиональные команды, с их сверстниками, выступавшими в андеровских командах.
    В старт-листе около десяти парней из команд высшего дивизиона и полтора десятка из проконтинентальных команд. Плюс пять гонщиков вроде Лео Хейтера и Тибо Ниса, которые с 1 августа числятся стажерами в элитных командах. Будет ли у Эйтдебрукса, которого называют фаворитом, преимущество перед молодыми французами, бельгийцами и англичанами, побеждавшими в андеровских гонках. И которые перейдут на элитный уровень только в следующем году?
  • sstasuk
    Предварительные составы команд ... (18)
    sstasuk-Фото

    Роглич, Карапаз, Мас на подиум я думаю пойдут.... хотя кто то может и стрельнуть вытеснив одного из трех....

  • Earl57
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (9)
    Earl57-Фото

    Kazakhstan (KAZ)
    Daniil PRONSKIY
    Orken SLAMZHANOV
    Andrey REMKHE
    Nicolas VINOKUROV
    Gleb BRUSSENSKIY
    Yegor STRELNIKOV

  • nightbuster33
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (9)
    nightbuster33-Фото

    Точнее,кто в команде:А.Винокуров(мл.)или Егор Стрельников,Н.Нурлыкасым или Оркен Сламжанов? См. составы команд на Тур л"Авенир.

  • Earl57
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: Fghk
    А дети Винокурова где?

    Дети Винокурова едут Л'Авенир, который будет с 18 по 28 августа.

    Состав сборной Казахстана:

    Нурберген Нурлыкасым

    Даниил Пронский

    Глеб Брусенский

    Андрей Ремхе

    Николя Винокуров

    Александр Винокуров

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (49)
    Earl57-Фото

    Квятковский продлил контракт с Инеос до 2025 г.

    https://twitter.com/INEOSGrenadiers/status/1559465089165627392

  • Astanaforever
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Fghk
    А дети Винокурова где?
    В Монако...куда ты нищеброд никогда не попадешь.
  • SVS
    Жулиан Алафилипп и Ремко Эвене ... (1)
    SVS-Фото

    Удачи им! И чтобы без травм, главное! Хотя, надеюсь на успех :)!

  • Fghk
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (9)
    Fghk-Фото
    А дети Винокурова где?
  • Ернат
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (9)
    Ернат-Фото

    хороший состав, радует что три казахстанца, причем молодые в составе 

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