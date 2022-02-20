Названы фавориты чемпионата мира по велокроссу

Чуть больше месяца осталось до старта чемпионата мира по велокроссу в американском Фейетвилле, а эксперты беттинг-сферы уже определили для себя главных фаворитов соревнований.

Гонки в рамках чемпионата мира по велокроссу в Фейетвилле (штате Арканзас) запланированы на 29 и 30 января 2022 года, и в элитных состязаниях мужского и женского разрядов беттинг-аналитики уже видят явных главных претендентов на золото, между которыми предположительно и развернутся основные баталии за победу.

Вот и в линии известной беттинг-компании Fonbet, уделяющей особое внимание велокроссу и топ-турнирам по этой спортивной дисциплине, уже появились котировки на победителей чемпионата мира среди мужчин и женщин. И те любители данного вида спорта, которые планируют использовать бонус Fonbet для пари именно на соревнованиях в Фейетвилле в конце января, уже успели ознакомиться со списком главных фаворитов.

У мужчин это голландец Матье Ван Дер Пул и бельгиец Ваут ван Арт, которым отдают 55% и 43% вероятности победы в гонке соответственно. Что касается женской гонки в Арканзасе, то здесь также две явных главных претендентки на золото, и обе они представляют Нидерланды – Люсинда Бранд (Lucinda Brand) и Марианне Вос (Marianne Vos). Первой отводят около 50% шансов на успех, а второй – чуть более 38%. Остальные участницы заезда заметно отстают по шансам на золото, исходя из котировок.

Отметим, что представители нынешней «касты фаворитов» становились чемпионами мира в прошлом году. Как сообщал сайт https://Favoritnr1.com/, на ЧМ по велокроссу, который в январе 2021-го года принимал бельгийский Остенде, победу праздновали Матье Ван Дер Пул и Люсинда Бранд. Примечательно, что вторым у мужчин тогда финишировал Ваут ван Арт.

Любопытно, что новый чемпионат мира по велокроссу станет лишь вторым в истории соревнований этого ранга турниром, который будет проведен за пределами Европы. Впервые такое произошло в 2013-м году, когда ЧМ принимал другой американский город – Луисвиль. И что символично – на том турнире Матье Ван Дер Пул также завоевал золото. Правда, не во «взрослой» гонке, а в соревновании юниоров.