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Названы фавориты чемпионата мира по велокроссу

Названы фавориты чемпионата мира по велокроссу

Названы фавориты чемпионата мира по велокроссу

 

 

 

  Чуть больше месяца осталось до старта чемпионата мира по велокроссу в американском Фейетвилле, а эксперты беттинг-сферы уже определили для себя главных фаворитов соревнований.

 

Гонки в рамках чемпионата мира по велокроссу в Фейетвилле (штате Арканзас) запланированы на 29 и 30 января 2022 года, и в элитных состязаниях мужского и женского разрядов беттинг-аналитики уже видят явных главных претендентов на золото, между которыми предположительно и развернутся основные баталии за победу.

 

  Вот и в линии известной беттинг-компании Fonbet, уделяющей особое внимание велокроссу и топ-турнирам по этой спортивной дисциплине, уже появились котировки на победителей чемпионата мира среди мужчин и женщин. И те любители данного вида спорта, которые планируют использовать бонус Fonbet для пари именно на соревнованиях в Фейетвилле в конце января, уже успели ознакомиться со списком главных фаворитов.

  У мужчин это голландец Матье Ван Дер Пул и бельгиец Ваут ван Арт, которым отдают 55% и 43% вероятности победы в гонке соответственно. Что касается женской гонки в Арканзасе, то здесь также две явных главных претендентки на золото, и обе они представляют Нидерланды – Люсинда Бранд (Lucinda Brand) и Марианне Вос (Marianne Vos). Первой отводят около 50% шансов на успех, а второй – чуть более 38%. Остальные участницы заезда заметно отстают по шансам на золото, исходя из котировок.

 

  Отметим, что представители нынешней «касты фаворитов» становились чемпионами мира в прошлом году. Как сообщал сайт https://Favoritnr1.com/, на ЧМ по велокроссу, который в январе 2021-го года принимал бельгийский Остенде, победу праздновали Матье Ван Дер Пул и Люсинда Бранд. Примечательно, что вторым у мужчин тогда финишировал Ваут ван Арт.

 

  Любопытно, что новый чемпионат мира по велокроссу станет лишь вторым в истории соревнований этого ранга турниром, который будет проведен за пределами Европы. Впервые такое произошло в 2013-м году, когда ЧМ принимал другой американский город – Луисвиль. И что символично – на том турнире Матье Ван Дер Пул также завоевал золото. Правда, не во «взрослой» гонке, а в соревновании юниоров.

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Комментарии

  • reforg34
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (8)
    reforg34-Фото

    В следующем сезоне Ланде надо настраиваться на Вуэльту, т.к. врядли Фрум и Томас решат брать 2 гранд-тура за один сезон. В этом случае Ланда может без проблем победить на Вуэльте.

  • MVDP
    Матье ван дер Пул отложил дебю ... (1)
    MVDP-Фото

    Да уж, не самое удачное место для дебюта.

  • Earl57
    Хет-трик Ваута ван Арта в вело ... (17)
    Earl57-Фото

    Цитата: Ice
    А через полторы минуты приехал сам победитель всего и вся. Пидкок планирует отравить ванов или как?) Все как всегда - когда Ваут или Матье в форме, Том позади. И при этом они не гнут пальцы, мол ЧМ заберу. Все-таки Пидкоку нужно быть поосторожнее с заявлениями, так можно статус главного балабола пелотона у Эвенпула перехватить.

    Вообще-то Пидкок уже побеждал Ван дер Пула в велокроссе. В прошлом году в Гавере 25 сек ему привез. И Ван Арта тоже побеждал...

    https://www.youtube.com/watch?v=_Nick1v2jkg

  • Earl57
    Хет-трик Ваута ван Арта в вело ... (17)
    Earl57-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Цитата: Earl57

    Будет вам Матье в субботу и воскресенье, 18-19 декабря. А Ван Арт на две недели уходит, тренировочный лагерь у него с Юмбо. Должен вернуться 26 декабря.

     
    В команде доминаторов замена) 

    Дебют Ван Дер Пула в велокроссе откладывается из-за травмы колена, которая заживает хуже, чем ожидали. Предполагается что он стартует 26 декабря.

  • Vitallikv
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (8)
    Vitallikv-Фото

    Ланде надо было оставаться в Астане! Или вернуться туда. 

  • rude_rider
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (8)
    rude_rider-Фото

    разделки нет,в  горах не торт..какой он лидер? 

  • Astanaforever
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Может ему к бабке сходить , снять заговор?
  • uran
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (8)
    uran-Фото
    У Поццо решимости и амбиций достаточно, однако "удачи" ему так и не обломилось. Дело не только в голове.
  • Karmatron
    Примож Роглич: «Я не одержим и ... (10)
    Karmatron-Фото

    Примож говорит всем одно и то же, а вот читает каждый по-своему)

    Кто хочет видеть неудачника ТдФ, читает "я не зацикливаюсь на Туре, потому что я его не выиграю из-за Погачара". Кто хочет видеть бойца, тот видит "я не зацикливаюсь на Туре, потому что могу выиграть всё остальное, например три Вуэльты подряд".

     

    Цитата: Astanaforever
    Нет в пелотоне гонщика который не хотел бы взять Тур Де Франс.
    Уверен, что тот же Деклерк вряд ли хочет взять ТдФ, потому что всё сам прекрасно понимает. И таких ребят не пять и не десять, а почти все, кроме тех самых десяти, которые на самом деле могут.

    А по поводу "психологически сломался" - это уже из серии "Фрум и Кинтана будут биться за жетлую майку в 2022", если вы поняли, о чем я)

  • Ice
    Хет-трик Ваута ван Арта в вело ... (17)
    Ice-Фото

    А через полторы минуты приехал сам победитель всего и вся. Пидкок планирует отравить ванов или как?) Все как всегда - когда Ваут или Матье в форме, Том позади. И при этом они не гнут пальцы, мол ЧМ заберу. Все-таки Пидкоку нужно быть поосторожнее с заявлениями, так можно статус главного балабола пелотона у Эвенпула перехватить.

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