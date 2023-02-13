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Маттео Москетти — победитель велогонки "Clasica de Almeria"-2023

Велокоманда Q36.5 начала отсчёт побед благодаря успеху Маттео Москетти на «Классике Альмерии»-2023

 

 

  26-летний итальянский велогонщик Маттео Москетти принёс историческую первую профессиональную победу для новой проконтинентальной команды Q36.5, выиграв «Классику Альмерии»-2023 (Clasica de Almeria).

 

  Равнинный финал 190-километровой классики с финишем в Рокетас-де-Мар подходил спринтерам. За 20 км до финиша, уже после того, как отрыв дня нейтрализовали, ветер разбил пелотон на группы, а гонщики команды Bora-hansgrohe Нильс Политт и Йорди Меус не упустили возможности задать быстрый темп. Однако, пелотон собрался и в финале победителя определил общий спринт.

 

  Гонщики команды Q36.5 удержались впереди.  Поезд команды Lotto Dstny, развозивший Арно Де Ли, распался во время борьбы, и 20-летний бельгийский гонщик команды в итоге начал спринт с невыгодных позиций . 35-летний норвежский велогонщик Александр Кристофф (Uno-X) рано начал спринт, но в итоге проиграл соперникам. Маттео Москетти опередил в спринте Арно Де Ли и 24-летнего бельгийского гонщика команды Bora-hansgrohe Йорди Меуса.

 

 

Маттео Москетти — победитель велогонки

 

Маттео Москетти — победитель велогонки

 

Маттео Москетти — победитель велогонки

 Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Маттео Москетти: «Для нас это очень особенная победа! Мы – новая команда, а эта классика была одной из первых гонок сезона. То, что у нас уже есть победа, важно не только для меня лично, но и для всех гонщиков, всего персонала, и, конечно, для всех спонсоров.

 

  День для нас оказался прекрасным, но не лёгким. Было довольно ветрено, несмотря на это мы на самых опасных секторах всё время держались на хороших позициях. Ребята потрясающе отработали. Мы недавно начали выступать вместе, поэтому было не так просто не потерять друг друга в таком технически сложном финале. Я оказался немного позади, поэтому постарался рано начать спринт. У меня хорошо шла нога, почувствовал, что для спурта настал момент, и, к счастью, оказался прав. Мы взяли победу!»

 

  Арт Вирхаутен (Aart Vierhouten), спортивный директор команды Q36.5: «Сегодня мы были полностью сосредоточены на Маттео. Когда отменили Тур Анталии, где он должен был стартовать, мы изменили его программу гонок и поставили его на Классику Альмерии. Сегодня тактически нам было невыгодно уезжать в отрыв, мы хотели сфокусироваться, чтобы удержать Маттео на выгодной позиции на подъёмах. Наш план состоял в том, чтобы беречься от неприятных сюрпризов, находиться впереди. Последние километры с многочисленными круговыми развязками заставили пелотон нервничать. Нам надо было оставаться внимательными. Ветер тоже сыграл свою роль на финальных 40 километрах.

 

  Боковые ветра разбили пелотон на группы. Мы остались в первой группе, потому что знали, что ждёт, команда выстроилась, чтобы приложить все силы и развезти Маттео. За 3 км до финиша мы находились на идеальных позициях среди очень сильных команд и спринтеров. Маттео обошёл всех, придал команде уверенности. Я  сказал ребятам перед стартом, что если они верят в себя, то добьются успеха. Сегодня они это сделали».

 

  Арно Де Ли (Lotto Dsnty): «План, который мы выстроили перед гонкой, выполнили почти идеально. Мы не дали застать себя врасплох эшелонами, в финале ехали внимательно. Все великолепно держались до последних двух километров, когда и-за маленькой ошибки мы ненадолго потеряли друг друга. Ребята сделали всё, что смогли, чтобы вывезти меня вперёд, но я начал спринт, находясь слишком далеко. Я всё равно мощно спринтовал, но пришлось сегодня довольствоваться вторым местом. Конечно, жаль, что упустил победу на такой красивой гонке как Классика Альмерии, но не менее важно, что команда снова выступила очень сильно. Мы сплочённая команда, в которой царит отличная атмосфера, а это важно перед следующими гонками».

 

  Йорди Меус (Bora-hansgrohe): «Финал с этими круговыми развязками и встречным ветром получился очень хаотичным, но мои товарищи по команде великолепно вывезли меня на хорошую позицию. Я провёл хороший спринт, но когда ускорился, мне просто не хватило мощности. Наверное, повлияло, что потратил много сил на вчерашней гонке. В целом мы закончили с хорошим результатом, я доволен выступлением».

 

  Торстен Шмидт (Torsten Schmidt), спортивный директор команды Bora-hanstgrohe: «После 3-го места вчера Йорди снова показал великолепный результат в спринтерской борьбе со свежими соперниками. Он выиграл у такого гонщика как Александр Кристофф, а это очень хорошо. Вся команда сегодня приложила все силы, на боковых ветрах мы взяли инициативу и просеяли пелотон. Приятно, что у Йорди и команды получился такой успешный уик-энд в Испании».

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Теги к статье: Маттео Москетти Matteo Moschetti Q36.5 Clasica de Almeria

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Комментарии

  • Astanaforever
    Clasica de Almeria-2023. Резул ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Что то Винокуров неправильных итальянцев набрал в Астану.
  • velodoctor
    Clasica de Almeria-2023. Резул ... (2)
    velodoctor-Фото

    Быстро они победу оформили в новой команде. 

  • patar
    Тур Омана-2023. Этап 2 (1)
    patar-Фото
    Кэв в голове пелотона догоняет отрыв - теперь я видел все.
  • kabachok
    Роан Деннис объявил о завершен ... (12)
    kabachok-Фото
    ну,Алекс в свои 33 ещё феерил, а вот шкипер, например, который год по группетам ездит и норм.
  • RVL
    Роан Деннис объявил о завершен ... (12)
    RVL-Фото

    Пино ещё как "дюмоланил"))

    Да и Рохан со своими поисками себя...

    Просто эти вроде как с велосипеда хотят слезть один раз и навсегда 

  • patar
    Роан Деннис объявил о завершен ... (12)
    patar-Фото
    А чемпионом мира Вальверде во сколько лет стал?
  • SportSpirit
    Роан Деннис объявил о завершен ... (12)
    SportSpirit-Фото

    К чести Рохана и Пино, что они объявили о своем решение очень заранее, "не дюмоланили мозг". Ясность для команды и для болельщиков. 

     

    К вопросу о возрасте, вот у этих двоих, думаю, раннее завершение связано скорее с нереализованными амбициями. А просто кататься им не комильфо. Вон 40-летний Поццовиво тренит без команды и ждет своего очередного шанса. 

     

    Томас в 36 лет стал призером Тура! Кстати, он сам заявлял, что его сезоны 22-23 станут последними. 

  • SportSpirit
    Тим Мерлир — победитель 1 этап ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Самая красивая форма в "квикстепе" у Мерлира) Общекомандные цвета с новыми лого мне как-то не очень.

  • SportSpirit
    Vuelta Ciclista a la Region de ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Наконец-то победа!music Сколько Бен Тёрнер в прошлом сезоне гренадеров своих привозил к победам и подиумам) 

  • rude_rider
    Роан Деннис объявил о завершен ... (12)
    rude_rider-Фото

    просто он не хочет выглядеть как Вальверде ..

    реально "старики" в к 40ка годам..пора и честь знать..спорт хорошо..деньги хорошо.

    но надо потратить успеть 

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