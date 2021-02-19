Джакомо Ниццоло – победитель Clasica de Almeria-2021

Джакомо Ниццоло, Флориан Сенешаль и Мартин Лаас на подиуме «Классике Альмерии»-2021

Действующий чемпион Европы, 32-летний итальянский велогонщик Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo) принёс велокоманде Qhubeka ASSOS первую победу в сезоне, выиграв «Классику Альмерии»-2021 (Clasica de Almeria).

На первых 100 км классики участники преодолевали подъёмы, а финальные 80 км были проложены по равнине. Не обошлось без падений. На последних 20 км среди выбыл из борьбы спринтер велокоманды Deceuninck-Quick Step Альваро Ходж. По сообщению команды, 24-летний колумбийский велогонщик избежал переломов, отделавшись многочисленными ссадинами. Спринтер команды Bora-hansgrohe Йорди Меус (Jordi Meeus) также пострадал в этом завале, получив глубокий порез руки. Он вернулся в гонку и доехал до финиша, но не принимал участие в борьбе в финале.

Классика завершилась общим спринтом, в котором Джакомо Ниццоло обошёл своих соперников во время прохождения финального правого поворота и первым пересёк финишную черту. 27-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Флориан Сенешаль (Florian Sénéchal) финишировал вторым, тройку лучших замкнул 27-летний эстонский велогонщик команды Bora-hansgrohe Мартин Лаас (Martin Laas).

Photo © Getty Sport /Team Qhubeka ASSOS

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Джакомо Ниццоло: «Очень счастлив, что сегодня выиграл, команда работала великолепно. С самого старта мы старались контролировать гонку, но она шла немного странно – несколько раз из-за ветра как будто включалась и выключалась . Финал был довольно коварным, но мы справились, я вышел на хорошую позицию для спринта. Очень рад за команду, ждём следующую гонку».

Дуглас Райдер, глава велокоманды Qhubeka ASSOS: «Я так рад победе в Испании. Это лишь третья велогонка года. Мы были на подиуме в Бессеже, наши горняки проявили себя в Провансе, а теперь наш чемпион Италии и Европы Джакомо Ниццоло выиграл на юге Испании, в Альмерии.

Мы провели такой хороший тренировочный лагерь в окрестностях Жироны, вся команда объединилась благодаря девизу “Ubuntu” – «я есть, потому что есть мы». Очень впечатляет, когда видишь, как 27 велогонщиков из 16 разных стран работают вместе. Поэтому победа сегодня - это круто, невероятное блестящее выступление всей команды. Наша первая победа как команды Qhubeka ASSOS, она особенная».

Флориан Сенешаль: «Мы не планировали, что сегодня я буду спринтовать, потому что обычно я последний развозящий в поезде Альваро. Потом возникли технические проблемы и у Марка (Кэвендиша). С того момента ответственность легла на меня, я должен был бороться в спринте. Я не был уверен в себе, и уже потратил часть сил, контролируя гонку и защищая Альваро. Но мне удалось выдать хорошую скорость и неожиданно взять второе место. Хочу поблагодарить ребят – Стейна, Тима, Янника, Берта, которые меня прекрасно развезли, показав, какой сильной является наша команда».

Мартин Лаас: «Я вполне доволен третьим местом на первой гонке сезона. Мы планировали работать на Йорди в спринте, но он попал в завал, которого я едва избежал. Когда мы увидели, что он не вернулся в группу, команда быстро переключилась на меня. Ребята великолепно удержали меня впереди, вывезли на позицию. На последнем повороте я идеально сидел на колесе Ниццоло, но мне немного помешал другой гонщик, и я немного застрял. Однако мне хватило сил, чтобы спринтовать и занять третье место».

Жан-Пьер Хейндерикс (Jean-Pierre Heydnderickx), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня удача была не на нашей стороне, но я бы не сказал, что нам совсем не повезло. Изначально мы планировали готовить спринт для Йорди. К сожалению, он попал в завал за 15 км до финиша. Нам пришлось быстро переключиться на Мартина. Команда работала слаженно – держались впереди и отвечали на атаки, вывезли Мартина на хорошую позицию. К сожалению, мы потеряли сильного развозящего Пёсти и Боди, они прокололись на последних километрах. Поэтому подготовка к спринту прошла не идеально. Тем не менее, Мартин был силён и смог спринтовать. Третье место – хороший для нас результат».