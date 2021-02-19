VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Джакомо Ниццоло – победитель Clasica de Almeria-2021

Джакомо Ниццоло, Флориан Сенешаль и Мартин Лаас  на подиуме «Классике Альмерии»-2021

 

 

  Действующий чемпион Европы, 32-летний итальянский велогонщик Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo) принёс велокоманде Qhubeka ASSOS первую победу в сезоне, выиграв «Классику Альмерии»-2021 (Clasica de Almeria).

 

  На первых 100 км классики участники преодолевали подъёмы, а финальные 80 км были проложены по равнине. Не обошлось без падений. На последних 20 км среди выбыл из борьбы спринтер велокоманды Deceuninck-Quick Step Альваро Ходж. По сообщению команды, 24-летний колумбийский велогонщик избежал переломов, отделавшись многочисленными ссадинами. Спринтер команды Bora-hansgrohe Йорди Меус (Jordi Meeus) также пострадал в этом завале, получив глубокий порез руки. Он вернулся в гонку и доехал до финиша, но не принимал участие в борьбе в финале.

 

  Классика завершилась общим спринтом, в котором Джакомо Ниццоло обошёл своих соперников во время прохождения финального правого поворота и первым пересёк финишную черту. 27-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Флориан Сенешаль (Florian Sénéchal) финишировал вторым, тройку лучших замкнул 27-летний эстонский велогонщик команды Bora-hansgrohe Мартин Лаас (Martin Laas).

 

Джакомо Ниццоло – победитель Clasica de Almeria-2021

 Photo © Getty Sport /Team Qhubeka ASSOS

Джакомо Ниццоло – победитель Clasica de Almeria-2021

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Джакомо Ниццоло: «Очень счастлив, что сегодня выиграл, команда работала великолепно. С самого старта мы старались контролировать гонку, но она шла немного странно –  несколько раз из-за ветра как будто включалась и выключалась . Финал был довольно коварным, но мы справились, я вышел на хорошую позицию для спринта. Очень рад за команду, ждём следующую гонку».

 

  Дуглас Райдер, глава велокоманды Qhubeka ASSOS: «Я так рад победе в Испании. Это лишь третья велогонка года. Мы были на подиуме в Бессеже, наши горняки проявили себя в Провансе, а теперь наш чемпион Италии и Европы Джакомо Ниццоло выиграл на юге Испании, в Альмерии.

 

  Мы провели такой хороший тренировочный лагерь в окрестностях Жироны, вся команда объединилась благодаря девизу “Ubuntu” – «я есть, потому что есть мы». Очень впечатляет, когда видишь, как 27 велогонщиков из 16 разных стран работают вместе. Поэтому победа сегодня  - это круто, невероятное блестящее выступление всей команды. Наша первая победа как команды Qhubeka ASSOS, она особенная».

 

  Флориан Сенешаль: «Мы не планировали, что сегодня я буду спринтовать, потому что обычно я последний развозящий в поезде Альваро. Потом возникли технические проблемы и у Марка (Кэвендиша). С того момента ответственность легла на меня, я должен был бороться в спринте. Я не был уверен в себе, и уже потратил часть сил, контролируя гонку и защищая Альваро. Но мне удалось выдать хорошую скорость и неожиданно взять второе место. Хочу поблагодарить ребят – Стейна, Тима, Янника, Берта, которые меня прекрасно развезли, показав, какой сильной является наша команда».

 

  Мартин Лаас: «Я вполне доволен третьим местом на первой гонке сезона. Мы планировали работать на Йорди в спринте, но он попал в завал, которого я едва избежал. Когда мы увидели, что он не вернулся в группу, команда быстро переключилась на меня. Ребята великолепно удержали меня впереди, вывезли на позицию. На последнем повороте я идеально сидел на колесе Ниццоло, но мне немного помешал другой гонщик, и я немного застрял. Однако мне хватило сил, чтобы спринтовать и занять третье место».

 

  Жан-Пьер Хейндерикс (Jean-Pierre Heydnderickx), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня удача была не на нашей стороне, но я бы не сказал, что нам совсем не повезло. Изначально мы планировали готовить спринт для Йорди. К сожалению, он попал в завал за 15 км до финиша. Нам пришлось быстро переключиться на Мартина. Команда работала слаженно – держались впереди и отвечали на атаки, вывезли Мартина на хорошую позицию. К сожалению, мы потеряли сильного развозящего Пёсти и Боди,   они прокололись на последних километрах. Поэтому подготовка к спринту прошла не идеально. Тем не менее, Мартин был силён и смог спринтовать. Третье место – хороший для нас результат».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джакомо Ниццоло Giacomo Nizzolo Qhubeka ASSOS Clasica de Almeria

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

19 - 21 февраля 2021

Tour des Alpes Maritimes et du Var

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

27 февраля 2021

Omloop Het Nieuwsblad Elite

27 февраля 2021

Royal Bernard Drome Classic

28 февраля 2021

Faun-Ardeche Classic

28 февраля 2021

Kuurne - Bruxelles - Kuurne

2 марта 2021

Le Samyn

3 марта 2021

Trofeo Laigueglia

6 марта 2021

Strade Bianche

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Серафим
    Clasica de Almeria-2021 (1)
    Серафим-Фото

     Молодец Кэв, отмазался от финиша. Типа на нет и суда нет.

  • VeloliveTeam
    Тур Прованса-2021. Этап 4 (2)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    А Жулиан каким образом (как) обошёл Берналя в итоговом подиуме ?

     

    Благодаря бонусным секундам, выигранным на промежуточном спринте.

  • EL-Fenomeno
    Тур Прованса-2021. Этап 4 (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если бы Баллерини выиграл ещё и этот этап, ну тогда смело Давиде можна было б смело отдавать звание "велогонщик февраля". А Жулиан каким образом (как) обошёл Берналя в итоговом подиуме ?

    Кстати, на классике Альмерии ещё одна команда, которая сменила название -  Куэбека - уже с первой победой в сезоне, что очень похвально (за Ниццоло)

  • s75
    Иван Соса – победитель этапа д ... (9)
    s75-Фото
    Можно предположить, что тоже последствия автопилота во время весенне-летней ковидной паузы. Хотя его первый ГТ тоже был так себе. Посмотрим, что будет на нынешней Джиро.
  • s75
    Иван Соса – победитель этапа д ... (9)
    s75-Фото
    чем он опять провинился? _здесь_ в его адрес уже всякого понаписали, неужели что-то еще хуже?;)
  • Mikael
    Джанни Савио возмущён, что вел ... (16)
    Mikael-Фото

    А у Рената сейчас нет выбора. Вместо Кройцигера надо было выкупать лицензию. Ну они думали создать сильную команду но кого это волнует)
    Первую сдохшую надо заменять.

  • s75
    Стив Каммингс – новый спортивн ... (2)
    s75-Фото

    Цитата: sashaney
    Гренадиры очень тесно связаны с ней


    Флаг одинаковый?

    Возвращение Дэна и Родни, новая роль Кнееса, Айвен из Аркеа, Богаертс из Тринити, теперь Stevo, интересно.

  • Mikael
    Джанни Савио возмущён, что вел ... (16)
    Mikael-Фото

    Спасибо за минус. Но команде проконтитура надо или подмазать ибо купить лицензию про. Газпрому надо было раньше выкупать. Может лицензию Астаны возьмет)

  • BaTman
    Падения на 2-м этапе Тура Пров ... (3)
    BaTman-Фото

      Не помогают новые правила, что за напасть, пора как в формуле 1, останавливать гонку если дождь, нельзя же в такую погоду ездить, а дети повторят и убъются. Куда UCI смотрит ?!?!?

  • BaTman
    Маттео Трентин: «Велогонщикам ... (9)
    BaTman-Фото
    Ну всё, теперь без жертв и завалов, только спорт. Всё дело что на локти облакачивались когда руки затекали.
    А вы сами то никогда локтями не держали или на раму не садились ?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

15 февраля

Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation)

Nico Denz (Team DSM)

Luca Mozzato (BB Hotels)

16 февраля

Brent Bookwalter (Team BikeExchange)

Yevgeniy Fedorov (Astana – Premier Tech)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2021 (52)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)
Ноябрь 2020 (116)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)