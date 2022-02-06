Маттео Москетти – победитель 4 этапа Вуэльты Валенсии-2022

Маттео Москетти о победе на 4-м этапе Вуэльты Валенсии-2022

25-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo Маттео Москетти (Matteo Moschetti) одержал победу в спринте на 4-м этапе Вуэльты Валенсии-2022. Оставшись без развозящих из-за завала, случившегося за 1,5 км до финиша, Москетти справился в одиночку.

Он нашёл колесо, одним из первых начал спринт и первым пересёк линию финиша, опередив 23-летнего испанского гонщика команды Burgos-BH Мануэля Пеньялвера и 34-летнего норвежского гонщика команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Александра Кристоффа.

Победа стала наградой Маттео Москетти после двух сезонов, омрачённых серьёзными травмами, он посвятил её недавно ушедшему из жизни механику команды Trek-Segafredo Хосе Эдуардо «Пепиньо» Сантосу (José Eduardo ‘Pepinho’ Santos).

Photo (с) Luis Angel Gomez/SprintCyclingAgency©2022

Маттео Москетти: «Победа имеет для меня особую ценность. Я очень хотел хорошо выступить здесь, но в последние дни чувствовал себя не очень. Сегодня был настроен решительнее, чем когда-либо. Очень ждал эту победу, потому что, если честно, я прошёл через трудный период. Тяжёлое падение в 2020 году, медленное восстановление и возвращение, когда я боролся, чтобы набрать хорошую форму для победы, хотел проявить себя. Сегодня могу оставить все это позади.

Уже несколько дней мы думали о том, чтобы посвятить победу Пепиньо. Мадс сделал это несколько дней назад, выиграв этап во Франции, но команда здесь, в Испании, тоже хотела посвятить ему победу. Мы дали себе обещание, наши мысли сегодня о Пепиньо.

Как часто случается на таких этапах, когда все ждут спринта, в пелотоне возникает напряжение. За 20 км до финиша, когда поймали отрыв, нервозность была осязаемой. Ветер тоже добавлял стресса. Все боялись, что группа расколется. Но в финале нельзя терять голову, мои товарищи по команде работали идеально.

На самых последних километрах Моска, Брустенга и Хулгор идеально меня вывезли. За 1,5 км поворот проходили слишком быстро, вместе с гонщиком упали Маркус и Макр (без последствий). Я едва избежал падения, сел за поездом Intermarche, который был самым организованным.

На последнем повороте, за 300 м, я поехал по левой стороне, в то время как большая часть пелотона осталась на правой. Мой выбор оказался правильным».