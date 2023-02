Clasica de Almeria-2023. Результаты Категория:

Вчера, 19:20 Puebla de Vícar - Roquetas de Mar, 190,3 км 1 Matteo Moschetti (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 4:43:16 2 Arnaud De Lie (Bel) Lotto Dstny 0:00:00 3 Jordi Meeus (Bel) Bora - Hansgrohe 4 Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 5 Giacomo Nizzolo (Ita) Israel - Premier Tech 6 Maximilian Richard Walscheid (Ger) Cofidis 7 Fernando Gaviria Rendon (Col) Movistar Team 8 Jason Tesson (Fra) Totalenergies 9 Paul Penhoet (Fra) Groupama - Fdj 10 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates 11 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Dstny 12 Antonio Jesus Soto Guirao (Esp) Euskaltel-Euskadi 13 Niccolò Bonifazio (Ita) Intermarché - Circus - Wanty 14 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel - Premier Tech 15 Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 16 Kim Alexander Heiduk (Ger) Ineos Grenadiers 17 Dries Van Gestel (Bel) Totalenergies 18 Milan Menten (Bel) Lotto Dstny 19 Edvald Boasson-Hagen (Nor) Totalenergies 20 Clément Russo (Fra) Team Arkea - Samsic 21 Alex Jaime Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 22 Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team 23 Lewis Askey (Gbr) Groupama - Fdj 24 Carlos Canal Blanco (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:00:04 25 Manuel Peñalver Aniorte (Esp) Burgos-Bh 26 David Martin Romero (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 27 Jesus Ezquerra Muela (Esp) Burgos-Bh 28 Miká Heming (Ger) Tudor Pro Cycling Team 29 Nils Politt (Ger) Bora - Hansgrohe 30 Jack Bauer (Nzl) Q36.5 Pro Cycling Team 31 Cedric Beullens (Bel) Lotto Dstny 32 Jens Reynders (Bel) Israel - Premier Tech 33 Mike Teunissen (Ned) Intermarché - Circus - Wanty 0:00:08 34 Juri Hollmann (Ger) Movistar Team 35 Daniel Babor (Cze) Caja Rural-Segurosrga 36 Julius Johansen (Den) Intermarché - Circus - Wanty 37 Lorrenzo Manzin (Fra) Totalenergies 38 Roel Van Sintmaartensdijk (Ned) Circus-Re Uz-Technord 0:00:14 39 Matteo Trentin (Ita) Uae Team Emirates 40 Ivo Manuel Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 41 Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team 42 Tomáš Bárta (Cze) Caja Rural-Segurosrga 43 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Segurosrga 44 Jonas Koch (Ger) Bora - Hansgrohe 45 Gleb Brussenskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 46 Geoffrey Soupe (Fra) Totalenergies 47 Paul Ourselin (Fra) Totalenergies 48 Nils Brun (Sui) Tudor Pro Cycling Team 49 Julen Amezqueta Moreno (Esp) Caja Rural-Segurosrga 50 David Gonzalez Lopez (Esp) Caja Rural-Segurosrga 51 Aaron Van Poucke (Bel) Team Flanders - Baloise 0:00:22 52 Alessandro Covi (Ita) Uae Team Emirates 0:00:24 53 Carlos Garcia Pierna (Esp) Equipo Kern Pharma 0:00:32 54 Mathis Le Berre (Fra) 55 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 56 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 57 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea - Samsic 58 Kamil Malecki (Pol) Q36.5 Pro Cycling Team 59 Sjoerd Bax (Ned) Uae Team Emirates 60 Fabian Lienhard (Sui) Groupama - Fdj 61 Yannis Voisard (Sui) Tudor Pro Cycling Team 62 Davide Cimolai (Ita) Cofidis 63 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:00:43 64 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 65 Oscar Pelegri Ferrandis (Esp) Burgos-Bh 0:00:46 66 Roland Thalmann (Sui) Tudor Pro Cycling Team 0:00:52 67 Alex Colman (Bel) Team Flanders - Baloise 68 Victor Koretzky (Fra) Bora - Hansgrohe 69 Frederik Wandahl (Den) Bora - Hansgrohe 70 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Qazaqstan Team 71 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - Fdj 72 Lucas Eriksson (Swe) Tudor Pro Cycling Team 73 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 74 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team 75 Mikel Retegi Goñi (Esp) Equipo Kern Pharma 0:00:58 76 Frederik Frison (Bel) Lotto Dstny 77 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:01:17 78 Fabio Felline (Ita) Astana Qazaqstan Team 79 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:01:27 80 Fabio Christen (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team 81 Valentin Madouas (Fra) Groupama - Fdj 82 Ben Turner (Gbr) Ineos Grenadiers 0:01:59 83 Liam Slock (Bel) Lotto Dstny 0:02:20 84 William Levy (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:02:44 85 Taj Jones (Aus) Israel - Premier Tech 0:02:50 86 Reto Hollenstein (Sui) Israel - Premier Tech 87 Aaron Verwilst (Bel) Team Flanders - Baloise 88 Corey Davis (Usa) Q36.5 Pro Cycling Team 89 Joseph Rosskopf (Usa) Q36.5 Pro Cycling Team 90 André Carvalho (Por) Cofidis 91 Milan Fretin (Bel) Team Flanders - Baloise 92 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 93 Sander De Pestel (Bel) Team Flanders - Baloise 94 Peio Goikoetxea Goiogana (Esp) Euskaltel-Euskadi 95 Joseba Lopez Cuesta (Esp) Caja Rural-Segurosrga 96 Clement Alleno (Fra) Burgos-Bh 97 Davide Piganzoli (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 98 Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea - Samsic 99 Christophe Noppe (Bel) Cofidis 100 Hector Carretero (Esp) Equipo Kern Pharma 101 Luke Rowe (Gbr) Ineos Grenadiers 102 Lorenzo Germani (Ita) Groupama - Fdj 103 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama - Fdj 104 Alex Martin Gutierrez (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 105 Davide Bais (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 106 Luis Angel Mate Mardones (Esp) Euskaltel-Euskadi 107 Gay Sagiv (Isr) Israel - Premier Tech 108 Rick Zabel (Ger) Israel - Premier Tech 109 Jetse Bol (Ned) Burgos-Bh 110 Enekoitz Azparren Irurzun (Esp) Euskaltel-Euskadi 111 Fernando Tercero Lopez (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 112 Ibon Ruiz Sedano (Esp) Equipo Kern Pharma 113 Ander Okamika Bengoetxea (Esp) Burgos-Bh 114 Pavel Sivakov (Fra) Ineos Grenadiers 115 Michael Leonard (Can) Ineos Grenadiers 116 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Cofidis 117 Simone Bevilacqua (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 118 Jelle Wallays (Bel) Cofidis 119 Vinicius Rangel Costa (Bra) Movistar Team 120 Ivan Romeo Abad (Esp) Movistar Team 121 Brandon Smith Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 122 Laurenz Rex (Bel) Intermarché - Circus - Wanty 123 Dries De Pooter (Bel) Intermarché - Circus - Wanty 124 Vince Gerits (Bel) Team Flanders - Baloise 125 Aloïs Charrin (Fra) Tudor Pro Cycling Team 126 Sébastien Reichenbach (Sui) Tudor Pro Cycling Team 127 Leo Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 128 Jeremy Cabot (Fra) Totalenergies 129 Josu Etxeberria Azpilikueta (Esp) Caja Rural-Segurosrga 130 Juan Jose Lobato Del Valle (Esp) Euskaltel-Euskadi 131 Alan Riou (Fra) Team Arkea - Samsic 132 Antonio Angulo Sampedro (Esp) Burgos-Bh 133 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Esp) Euskaltel-Euskadi 134 Ewen Costiou (Fra) Team Arkea - Samsic 0:02:57 135 Eugenio Sanchez Lopez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:03:57 136 Mathijs Paasschens (Ned) Lotto Dstny 0:04:22 137 Jon Agirre Egaña (Esp) Equipo Kern Pharma 0:06:54 138 Finn Fisher-Black (Nzl) Uae Team Emirates 139 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 140 Erik Fetter (Hun) Eolo-Kometa Cycling Team Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 