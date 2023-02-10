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Бен Тёрнер — победитель Вуэльты Мурсии-2023

Первая профессиональная победа Бена Тёрнера

 

 

  23-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers Бен Тёрнер (Ben Turner ) отпраздновал первую победу в профессионалах, выиграв классику Вуэльта Мурсии-2023 (Vuelta Ciclista a la Región de Murcia Costa Cálida).

 

  Из-за выпавшего ночью снега организаторы убрали из маршрута прохождение подъёма высшей категории Alto Collado Bermejo, заменив его подъёмом 3-й категории Cola del Caballo, что сделало маршрут более подходящим для классиков и спринтеров.

 

  На сложном финальном отрезке с многочисленными поворотами в подъём в Картахене Павел Сиваков вывез Бена Тёрнера на идеальную позицию, благодаря чему британский гонщик на финальном повороте обошёл опытного 36-летнего австралийского гонщика команды Israel-Premier Tech Саймона Кларка и первым пересёк линию финиша. 24-летний бельгийский велогонщик команды Bora-hansgrohe Йорди Меус (Jordi Meeus) замкнул тройку призёров Вуэльты Мурсии-2023.

 

 

Бен Тёрнер — победитель Вуэльты Мурсии-2023

 

Бен Тёрнер — победитель Вуэльты Мурсии-2023

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Бен Тёрнер (INEOS Grenadiers): «Если честно, даже не знаю, что сказать. В начале гонки пелотон раскололся, я остался в группе с Роуи (Luke Rowe). Совсем не ожидал, что окажусь впереди. С самого старта гонка была трудной, но, думаю, мне помогла подходящая мне «британская» погода.

Мы вкатились, а затем ребята фантастически  отработали. К сожалению, мы потеряли Кима (Kim Heiduk) и Брэндона (Brandon Smith Rivera). Я, правда, не знаю, что сказать. Без них я бы и близко не подошёл к победе.

 

  Вчера мы провели разведку, поэтому я знал, что надо ускоряться пораньше,  не хотел, чтобы меня заперли в коробочку. Мне удалось выйти с правильного колеса. И нога у меня ещё шла. У меня не было радиосвязи, поэтому не знал, есть ли кто впереди. Я слышал, что кто-то был, поэтому не праздновал, но оказалось, что я был первым.

 

  Это самая крупная победа в моей карьере, потому что она – единственная. Надеюсь, не последняя. Хорошо начать в феврале с победы. Посмотрим, что принесёт сезон».

 

  Саймон Кларк (Israel-Premier Tech): «Когда увидел финал, подумал, что это мой финиш. Имею в виду, что финальный отрезок был довольно опасным, а в таких условиях я умею выходить на хорошую позицию. Я специально прошёл поворот по правой стороне и таким образом подготовился к финишу. Тёрнер просто был мощнее меня на последних ста метрах. Но было великолепно бороться за победу.

 

  Приятно, что я не потерял хорошую форму после Австралии, поднялся на подиум, принёс команде результат. Надеюсь, впереди смогу выдать ещё больше сильных финишей».

 

  Йорди Меус (Bora-hansgrohe): «У нас был продуман план  - если я буду хорошо себя чувствовать, команда собиралась работать на меня в спринте. Мы всей командой слаженно работали, что мотивировало меня ещё больше. Мне было тяжело на последних 15 километрах, но ребята фантастически удержали меня в первой группе. Потом всё дело было в позиции в финале. Я рад, что у меня есть форма после падения в Австралии, в целом доволен, что занял третье место».

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Теги к статье: Бен Тёрнер Ben Turner INEOS Grenadiers Вуэльта Мурсии

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Комментарии

  • vadi
    Роан Деннис объявил о завершен ... (5)
    vadi-Фото

    Раньше народ стал выходить на пенсию. 32-33 уже все, даже горняки, а спринтеры тем более.   Да и Вальверде давно перестал выигрывать.  И тем более дико на этом фоне смотрится зобированный квиками престарелый спринтер.

  • s75
    Роан Деннис объявил о завершен ... (5)
    s75-Фото

    даже найдя для себя лучшую из команд, неуживчивый Рохэн и там сумел найти доброжелателей, финал истории достаточно неожиданный, тем не менее, выглядит всё вполне логично

  • M-07
    Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые ... (22)
    M-07-Фото
    И в чём неправда? Кавендиш хам, который всю карьеру подрезает соперников, в т. ч. и немало завалов устраивал, таких гонщиков не должно быть в пелотоне.
  • patar
    Тур Омана-2023. Этап 1 (2)
    patar-Фото
    Астана не плохо вывезла спринтера на последнем км, но когда все начали спурт Кэвендиш почему-то стал ловить какие-то не те колеса. Он или за Борой сел или ещё куда. Как мне показалось, вместо открыть свой спринт и попытаться взять всех своей силой, он хотел, чтобы его ещё чутка к финишу подвезли и потерял момент - потом уже из кучи не выбраться было.
    Для себя я сделал вывод, что в чистой мощи он Мерлиру не соперник (как и Якобсену, ван Арту, Юэну, Райту, де Ли, и т.д.). Так, что все эти 100500 комментариев про плохие-хорошие команды - Much Ado About Nothing.
    Но, посмотрим, что будет дальше, как говорится.
    Интересно, что Квики вообще не работали впереди, и поезда у них не было никакого, а Мерлир все равно выскочил...Как сказали бы римляне Ab ab?su ad usum non valet consequentia. Злоупотребление при пользовании не довод против самого пользования
  • nightbuster33
    Тур Омана-2023. Этап 1 (2)
    nightbuster33-Фото

    Трагедия для предсказавшим ошибочный прогноз,не даром говорят,что это дело неблагодарное.Толи ещё будет.Не стоит расстраиваться,даже у компьюторов бывают сбойи.Ближайший астанинец 21-ый.Хорошо сделали,как у военных:выяснить обстановку,а за тем принять правильное решение- в последующем.

  • Pi-man
    Роан Деннис объявил о завершен ... (5)
    Pi-man-Фото
    Да, пять лет назад многие были оптимистичнее - Погачар еще не появился на горизонте.
  • kabachok
    Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые ... (22)
    kabachok-Фото

    исповедь плохого танцора 

  • garmincervelo
    Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые ... (22)
    garmincervelo-Фото
    Кэв победит без поезда? Как?
  • SportSpirit
    Роан Деннис объявил о завершен ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Когда подходит к концу 5-тилетний план перепрофилирования в генеральщика) 

  • SVS
    Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые ... (22)
    SVS-Фото

    "Они не такие приятные" - так он в это внёс свою лепту :-(. А ныне никто на былые заслуги не смотрит, и с авторитетами просто так считаться не станет. 

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