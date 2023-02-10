Бен Тёрнер — победитель Вуэльты Мурсии-2023

Первая профессиональная победа Бена Тёрнера

23-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers Бен Тёрнер (Ben Turner ) отпраздновал первую победу в профессионалах, выиграв классику Вуэльта Мурсии-2023 (Vuelta Ciclista a la Región de Murcia Costa Cálida).

Из-за выпавшего ночью снега организаторы убрали из маршрута прохождение подъёма высшей категории Alto Collado Bermejo, заменив его подъёмом 3-й категории Cola del Caballo, что сделало маршрут более подходящим для классиков и спринтеров.

На сложном финальном отрезке с многочисленными поворотами в подъём в Картахене Павел Сиваков вывез Бена Тёрнера на идеальную позицию, благодаря чему британский гонщик на финальном повороте обошёл опытного 36-летнего австралийского гонщика команды Israel-Premier Tech Саймона Кларка и первым пересёк линию финиша. 24-летний бельгийский велогонщик команды Bora-hansgrohe Йорди Меус (Jordi Meeus) замкнул тройку призёров Вуэльты Мурсии-2023.

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Бен Тёрнер (INEOS Grenadiers): «Если честно, даже не знаю, что сказать. В начале гонки пелотон раскололся, я остался в группе с Роуи (Luke Rowe). Совсем не ожидал, что окажусь впереди. С самого старта гонка была трудной, но, думаю, мне помогла подходящая мне «британская» погода.

Мы вкатились, а затем ребята фантастически отработали. К сожалению, мы потеряли Кима (Kim Heiduk) и Брэндона (Brandon Smith Rivera). Я, правда, не знаю, что сказать. Без них я бы и близко не подошёл к победе.

Вчера мы провели разведку, поэтому я знал, что надо ускоряться пораньше, не хотел, чтобы меня заперли в коробочку. Мне удалось выйти с правильного колеса. И нога у меня ещё шла. У меня не было радиосвязи, поэтому не знал, есть ли кто впереди. Я слышал, что кто-то был, поэтому не праздновал, но оказалось, что я был первым.

Это самая крупная победа в моей карьере, потому что она – единственная. Надеюсь, не последняя. Хорошо начать в феврале с победы. Посмотрим, что принесёт сезон».

Саймон Кларк (Israel-Premier Tech): «Когда увидел финал, подумал, что это мой финиш. Имею в виду, что финальный отрезок был довольно опасным, а в таких условиях я умею выходить на хорошую позицию. Я специально прошёл поворот по правой стороне и таким образом подготовился к финишу. Тёрнер просто был мощнее меня на последних ста метрах. Но было великолепно бороться за победу.

Приятно, что я не потерял хорошую форму после Австралии, поднялся на подиум, принёс команде результат. Надеюсь, впереди смогу выдать ещё больше сильных финишей».

Йорди Меус (Bora-hansgrohe): «У нас был продуман план - если я буду хорошо себя чувствовать, команда собиралась работать на меня в спринте. Мы всей командой слаженно работали, что мотивировало меня ещё больше. Мне было тяжело на последних 15 километрах, но ребята фантастически удержали меня в первой группе. Потом всё дело было в позиции в финале. Я рад, что у меня есть форма после падения в Австралии, в целом доволен, что занял третье место».