Хесус Эррада - победитель 2 этапа Тура Омана-2023

Хесус Эррада надел майку лидера Тура Омана-2023 после победы на 2-м этапе

32-летний испанский велогонщик команды Cofidis Хесус Эррада (Jesús Herrada) одержал победу на 2-м этапе Тура Омана-2023 с финишем в подъём Курайят (Qurayyat). После успеха Бриана Кокара на 4-м этапе Тура Даун Андер и Симоне Консонни на 5-м этапе Тура Саудовской Аравии-2023 команда Cofidis отпраздновала третью победу в сезоне.

Финишный подъём Курайят – 2,6 км со средним градиентом 7% - пелотон проходил дважды, в первый раз – за 52 км до финиша. Двух оставшихся из отрыва дня гонщиков пелотон, который возглавляли команды Soudal Quick-Step, а затем UAE Team Emirates, Bora-Hansgrohe и Arkéa-Samsic, добрали за 7 км до финиша.

Хесус Эррада находился в голове группы, а решающую атаку начал за 200 м до финишной черты. На ускорение Эррады отреагировали 23-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Dstny Максим Ван Гильс (Maxim Van Gils) и 33-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Диего Улисси (Diego Ulissi), но обойти Эрраду им не удалось. Максим Ван Гильс и Диего Улисси замкнули тройку призёров этапа. Хесус Эррада благодаря победе на 2-м этапе облачился в майку лидера Тура Омана-2023.

Photo © A.S.O. / Oman Cycling Association / Thomas Maheux /Pauline Ballet

Хесус Эррада (Cofidis): «Я очень рад, невероятно доволен этой победой. На этом Туре Омана у нас отличная команда. Сегодняшний финал мне подходил, и команда великолепно мне помогла. Я полностью выложился ради этой победы. Был немного знаком с этим маршрутом, потому что участвовал в гонке в 2019 году, тем приятнее одержать победу. Мы достигли первой цели – выиграли этап. Теперь будем как можно дольше защищать майку лидера генеральной классификации».

Тьерри Маришаль (Thierry Marichal), спортивный директор команды Cofidis: «В этом году маршрут Тура Омана довольно трудный, сегодня был первый горный финиш. Мы могли разыграть две карты – с Хесусом и Акселем (Axel Zingle), который хорошо выступил вчера. Но мы не были уверены, что он сможет преодолеть все сложности сегодняшнего этапа.

Команды лидеров контролировали гонку, а наша команда сделала всё, чтобы вывезти Хесуса на хорошую позицию перед последним подъёмом. Команда Bora атаковала, а Реми (Rémy Rochas) приложил все силы, чтобы подготовить почву для атаки Хесуса. Утром он сказал, что, если сможет, собирается атаковать за 200 м. Он так и сделал и приложил все силы для победы.

Реми финишировал 7-м, это очень хороший результат. Насчёт целей в генеральной классификации – будем двигаться постепенно, впереди ещё два горных финиша. Думаю, общий зачёт определится на последнем этапе. У нас сильная команда, особенно Хесус и Реми, есть все шансы побороться. У нас отличный настрой, сделаем всё, чтобы продолжать в таком же духе».

Максим Ван Гильс (Lotto Dstny): «Гонщику всегда хочется достичь самого высокого результата, но, несмотря на то, что победы сегодня нет, я доволен своим выступлением. 5-е место на “Muscat Classic” показали, что форма у меня есть. Я доволен продолжать на таком же уровне на Туре Омана, что даёт уверенность перед следующими этапами.

Люблю выступать в пустыне, хотя сегодня было тяжело. Мы знали, что мне этот подъём подходит идеально, но с самого начала началась серьёзная борьба за позиции. К счастью, мои товарищи по команде потрясающе удержали меня впереди. Сегодня мне чуть-чуть не хватило до победы, но впереди ещё несколько интересных сложных этапов. Уверен, что майка лучшего молодого гонщика придаст мне сил».