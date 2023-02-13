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Хесус Эррада - победитель 2 этапа Тура Омана-2023

Хесус Эррада надел майку лидера Тура Омана-2023 после победы на 2-м этапе

 

 

  32-летний испанский велогонщик команды Cofidis Хесус Эррада (Jesús Herrada) одержал победу на 2-м этапе Тура Омана-2023 с финишем в подъём Курайят (Qurayyat). После успеха Бриана Кокара на 4-м этапе Тура Даун Андер и Симоне Консонни на 5-м этапе Тура Саудовской Аравии-2023 команда Cofidis отпраздновала третью победу в сезоне.

 

  Финишный подъём Курайят – 2,6 км со средним градиентом 7% - пелотон проходил дважды, в первый раз – за 52 км до финиша. Двух оставшихся из отрыва дня гонщиков пелотон, который возглавляли команды Soudal Quick-Step, а затем UAE Team Emirates, Bora-Hansgrohe и Arkéa-Samsic, добрали за 7 км до финиша.

 

  Хесус Эррада находился в голове группы, а решающую атаку начал за 200 м до финишной черты. На ускорение Эррады отреагировали 23-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Dstny Максим Ван Гильс (Maxim Van Gils) и 33-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Диего Улисси (Diego Ulissi), но обойти Эрраду им не удалось. Максим Ван Гильс и Диего Улисси замкнули тройку призёров этапа. Хесус Эррада благодаря победе на 2-м этапе облачился в майку лидера Тура Омана-2023.

 

Хесус Эррада - победитель 2 этапа Тура Омана-2023

 

Хесус Эррада - победитель 2 этапа Тура Омана-2023

 

Хесус Эррада - победитель 2 этапа Тура Омана-2023

 

Хесус Эррада - победитель 2 этапа Тура Омана-2023

 

 

Хесус Эррада - победитель 2 этапа Тура Омана-2023

 

Хесус Эррада - победитель 2 этапа Тура Омана-2023

 

Хесус Эррада - победитель 2 этапа Тура Омана-2023

 

Хесус Эррада - победитель 2 этапа Тура Омана-2023

 

    Photo © A.S.O. / Oman Cycling Association / Thomas Maheux /Pauline Ballet

 

   Хесус Эррада (Cofidis): «Я очень рад, невероятно доволен этой победой. На этом Туре Омана у нас отличная команда. Сегодняшний финал мне подходил, и команда великолепно мне помогла. Я полностью выложился ради этой победы. Был немного знаком с этим маршрутом, потому что участвовал в гонке в 2019 году, тем приятнее одержать победу. Мы достигли первой цели – выиграли этап. Теперь будем как можно дольше защищать майку лидера генеральной классификации».

 

  Тьерри Маришаль (Thierry Marichal), спортивный директор команды Cofidis: «В этом году маршрут Тура Омана довольно трудный, сегодня был первый горный финиш. Мы могли разыграть две карты – с Хесусом и Акселем (Axel Zingle), который хорошо выступил вчера. Но мы не были уверены, что он сможет преодолеть все сложности сегодняшнего этапа.

 

  Команды лидеров контролировали гонку, а наша команда сделала всё, чтобы вывезти Хесуса на хорошую позицию перед последним подъёмом. Команда Bora атаковала, а Реми (Rémy Rochas) приложил все силы, чтобы подготовить почву для атаки Хесуса. Утром он сказал, что, если сможет, собирается атаковать за 200 м. Он так и сделал и приложил все силы для победы.

 

  Реми финишировал 7-м, это очень хороший результат. Насчёт целей в генеральной классификации – будем двигаться постепенно, впереди ещё два горных финиша. Думаю, общий зачёт определится на последнем этапе. У нас сильная команда, особенно Хесус и Реми, есть все шансы побороться. У нас отличный настрой, сделаем всё, чтобы продолжать в таком же духе».

 

  Максим Ван Гильс (Lotto Dstny): «Гонщику всегда хочется достичь самого высокого результата, но, несмотря на то, что победы сегодня нет, я доволен своим выступлением. 5-е место на “Muscat Classic” показали, что форма у меня есть. Я доволен продолжать на таком же уровне на Туре Омана, что даёт уверенность перед следующими этапами.

 

  Люблю выступать в пустыне, хотя сегодня было тяжело. Мы знали, что мне этот подъём подходит идеально, но с самого начала началась серьёзная борьба за позиции. К счастью, мои товарищи по команде потрясающе удержали меня впереди. Сегодня мне чуть-чуть не хватило до победы, но впереди ещё несколько интересных сложных этапов. Уверен, что майка лучшего молодого гонщика придаст мне сил».

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Теги к статье: Хесус Эррада Jesus Herrada Cofidis Тур Омана Tour of Oman многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro

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Комментарии

  • Astanaforever
    Clasica de Almeria-2023. Резул ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Что то Винокуров неправильных итальянцев набрал в Астану.
  • velodoctor
    Clasica de Almeria-2023. Резул ... (2)
    velodoctor-Фото

    Быстро они победу оформили в новой команде. 

  • patar
    Тур Омана-2023. Этап 2 (1)
    patar-Фото
    Кэв в голове пелотона догоняет отрыв - теперь я видел все.
  • kabachok
    Роан Деннис объявил о завершен ... (12)
    kabachok-Фото
    ну,Алекс в свои 33 ещё феерил, а вот шкипер, например, который год по группетам ездит и норм.
  • RVL
    Роан Деннис объявил о завершен ... (12)
    RVL-Фото

    Пино ещё как "дюмоланил"))

    Да и Рохан со своими поисками себя...

    Просто эти вроде как с велосипеда хотят слезть один раз и навсегда 

  • patar
    Роан Деннис объявил о завершен ... (12)
    patar-Фото
    А чемпионом мира Вальверде во сколько лет стал?
  • SportSpirit
    Роан Деннис объявил о завершен ... (12)
    SportSpirit-Фото

    К чести Рохана и Пино, что они объявили о своем решение очень заранее, "не дюмоланили мозг". Ясность для команды и для болельщиков. 

     

    К вопросу о возрасте, вот у этих двоих, думаю, раннее завершение связано скорее с нереализованными амбициями. А просто кататься им не комильфо. Вон 40-летний Поццовиво тренит без команды и ждет своего очередного шанса. 

     

    Томас в 36 лет стал призером Тура! Кстати, он сам заявлял, что его сезоны 22-23 станут последними. 

  • SportSpirit
    Тим Мерлир — победитель 1 этап ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Самая красивая форма в "квикстепе" у Мерлира) Общекомандные цвета с новыми лого мне как-то не очень.

  • SportSpirit
    Vuelta Ciclista a la Region de ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Наконец-то победа!music Сколько Бен Тёрнер в прошлом сезоне гренадеров своих привозил к победам и подиумам) 

  • rude_rider
    Роан Деннис объявил о завершен ... (12)
    rude_rider-Фото

    просто он не хочет выглядеть как Вальверде ..

    реально "старики" в к 40ка годам..пора и честь знать..спорт хорошо..деньги хорошо.

    но надо потратить успеть 

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