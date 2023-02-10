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Томас Де Гендт: “Арно Де Ли напоминает молодого Петера Сагана”

Томас Де Гендт о планах на сезон и способностях товарища по команде Lotto Dstny Арно Де Ли

 

 

  36-летний бельгийский велогонщик Томас Де Гендт с переходом команды Lotto Dstny на проконтинентальный уровень изменил подготовку к сезону, так как впервые с 2019 года ему не нужно готовиться к Джиро д’Италия.

 

  Команда Lotto Dstny, используя свой новый статус проконтинентальной команды, отказалась от старта на итальянском Гранд-туре, чтобы сосредоточиться на других гонках. Но Томас Де Гендт готов ставить перед собой новые цели, а также считает очень перспективным 20-летнего товарища по команде и соотечественника Арно Де Ли (Arnaud De Lie), который с начала сезона уже принёс команде Lotto Dstny 3 победы.

 

 

  О своих планах и способностях Арно Де Ли Томас Де Гендт поговорил с журналистами Cyclingnews во время Тура Омана-2023.

 

Томас Де Гендт: “Арно Де Ли напоминает молодого Петера Сагана”

 

 

  Томас Де Гендт: «Я хотел поехать Джиро и Вуэльту, но понимаю, почему команда отказалась от Джиро д’Италия. Постараюсь найти новую цель.

Будет сложно отобраться на Тур де Франс-2023, потому что туда хотят попасть все. Так что, мне просто надо для начала где-то себя проявить, а уже потом двигаться дальше.

 

  Семь недель я работал в тренировочном лагере в Кальпе (Испания), была отличная погода, в команде прекрасная атмосфера. Ни разу не пришлось сокращать или отменять тренировки. Работал немного по-другому, вернулся к основам. Первые три или четыре недели проводил больше тренировок на выносливость,  а потом начал работать над интервалами.

 

  Последние три года я плохо переключался, у меня было больше интервалов и меньше общих тренировок. А сейчас я вернулся к расписанию 25 часов в неделю. Просто стараюсь вернуть хорошие ощущения.

 

  После Тура Омана поеду Тур ОАЭ, наверное, буду работать на Калеба Юэна, постараюсь обеспечить ему возможность бороться в спринте на каждом этапе. Эту гонку я не выбирал, но на данном этапе сезона возможностей не так много».

 

 

Томас Де Гендт об Арно Де Ли

 

 

  «На велосипеде Арно такой же весёлый, как Саган в молодости. У него есть простор для совершенствования, хотя пока он ещё играет и веселится. Атакует,  даже когда не надо, но на это приятно смотреть.

 

  Помню, когда Саган выступал в Cannondale и Liquigas, он выиграл этап на Париж-Ницца, атаковав больше, чем за три километра до финиша, потому что когда он был самым быстрым, он атаковал только потому, что так может. Приятно, что Арно так же с удовольствием ведёт гонку.

 

 Арно Де Ли впечатляет ещё и потому, что в тяжёлых спринтах, на трудных финишах, какие были на «Звезде Бессежа»,  сражается с такими ребятами как Мадс Педерсен.

 

  В этом году он поедет классики, чтобы учиться и совершенствоваться. Если на Милан – Сан-Ремо сможет преодолеть эти подъёмы в первой группе, если ему это удастся, тогда у него будет шанс на победу. Но ему ещё надо понять, что эти подъёмы из себя представляют.

 

Он ещё очень молод, ему предстоит учиться несколько лет, но через какое-то время он уже поедет Милан-Сан-Ремо, нацелившись на победу.

 

  Хорошо, что он побеждает в небольших гонках, но тот этап, где он выиграл у Педерсена, был исключительным. Хороший спринтер может выиграть 10 общих спринтов в год, но только если они обычные. А способность побеждать в трудных спринтах, как сделал Де Ли, это совсем другое дело. Он настроен в будущем превратиться в очень сильного гонщика, возможно, станет звездой велоспорта».

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Теги к статье: Томас Де Гендт Thomas De Gendt Lotto Dstny Арно Де Ли Arnaud De Lie

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Комментарии

  • vadi
    Роан Деннис объявил о завершен ... (5)
    vadi-Фото

    Раньше народ стал выходить на пенсию. 32-33 уже все, даже горняки, а спринтеры тем более.   Да и Вальверде давно перестал выигрывать.  И тем более дико на этом фоне смотрится зобированный квиками престарелый спринтер.

  • s75
    Роан Деннис объявил о завершен ... (5)
    s75-Фото

    даже найдя для себя лучшую из команд, неуживчивый Рохэн и там сумел найти доброжелателей, финал истории достаточно неожиданный, тем не менее, выглядит всё вполне логично

  • M-07
    Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые ... (22)
    M-07-Фото
    И в чём неправда? Кавендиш хам, который всю карьеру подрезает соперников, в т. ч. и немало завалов устраивал, таких гонщиков не должно быть в пелотоне.
  • patar
    Тур Омана-2023. Этап 1 (2)
    patar-Фото
    Астана не плохо вывезла спринтера на последнем км, но когда все начали спурт Кэвендиш почему-то стал ловить какие-то не те колеса. Он или за Борой сел или ещё куда. Как мне показалось, вместо открыть свой спринт и попытаться взять всех своей силой, он хотел, чтобы его ещё чутка к финишу подвезли и потерял момент - потом уже из кучи не выбраться было.
    Для себя я сделал вывод, что в чистой мощи он Мерлиру не соперник (как и Якобсену, ван Арту, Юэну, Райту, де Ли, и т.д.). Так, что все эти 100500 комментариев про плохие-хорошие команды - Much Ado About Nothing.
    Но, посмотрим, что будет дальше, как говорится.
    Интересно, что Квики вообще не работали впереди, и поезда у них не было никакого, а Мерлир все равно выскочил...Как сказали бы римляне Ab ab?su ad usum non valet consequentia. Злоупотребление при пользовании не довод против самого пользования
  • nightbuster33
    Тур Омана-2023. Этап 1 (2)
    nightbuster33-Фото

    Трагедия для предсказавшим ошибочный прогноз,не даром говорят,что это дело неблагодарное.Толи ещё будет.Не стоит расстраиваться,даже у компьюторов бывают сбойи.Ближайший астанинец 21-ый.Хорошо сделали,как у военных:выяснить обстановку,а за тем принять правильное решение- в последующем.

  • Pi-man
    Роан Деннис объявил о завершен ... (5)
    Pi-man-Фото
    Да, пять лет назад многие были оптимистичнее - Погачар еще не появился на горизонте.
  • kabachok
    Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые ... (22)
    kabachok-Фото

    исповедь плохого танцора 

  • garmincervelo
    Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые ... (22)
    garmincervelo-Фото
    Кэв победит без поезда? Как?
  • SportSpirit
    Роан Деннис объявил о завершен ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Когда подходит к концу 5-тилетний план перепрофилирования в генеральщика) 

  • SVS
    Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые ... (22)
    SVS-Фото

    "Они не такие приятные" - так он в это внёс свою лепту :-(. А ныне никто на былые заслуги не смотрит, и с авторитетами просто так считаться не станет. 

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