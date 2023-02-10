Томас Де Гендт: “Арно Де Ли напоминает молодого Петера Сагана”

Томас Де Гендт о планах на сезон и способностях товарища по команде Lotto Dstny Арно Де Ли

36-летний бельгийский велогонщик Томас Де Гендт с переходом команды Lotto Dstny на проконтинентальный уровень изменил подготовку к сезону, так как впервые с 2019 года ему не нужно готовиться к Джиро д’Италия.

Команда Lotto Dstny, используя свой новый статус проконтинентальной команды, отказалась от старта на итальянском Гранд-туре, чтобы сосредоточиться на других гонках. Но Томас Де Гендт готов ставить перед собой новые цели, а также считает очень перспективным 20-летнего товарища по команде и соотечественника Арно Де Ли (Arnaud De Lie), который с начала сезона уже принёс команде Lotto Dstny 3 победы.

О своих планах и способностях Арно Де Ли Томас Де Гендт поговорил с журналистами Cyclingnews во время Тура Омана-2023.

Томас Де Гендт: «Я хотел поехать Джиро и Вуэльту, но понимаю, почему команда отказалась от Джиро д’Италия. Постараюсь найти новую цель.

Будет сложно отобраться на Тур де Франс-2023, потому что туда хотят попасть все. Так что, мне просто надо для начала где-то себя проявить, а уже потом двигаться дальше.

Семь недель я работал в тренировочном лагере в Кальпе (Испания), была отличная погода, в команде прекрасная атмосфера. Ни разу не пришлось сокращать или отменять тренировки. Работал немного по-другому, вернулся к основам. Первые три или четыре недели проводил больше тренировок на выносливость, а потом начал работать над интервалами.

Последние три года я плохо переключался, у меня было больше интервалов и меньше общих тренировок. А сейчас я вернулся к расписанию 25 часов в неделю. Просто стараюсь вернуть хорошие ощущения.

После Тура Омана поеду Тур ОАЭ, наверное, буду работать на Калеба Юэна, постараюсь обеспечить ему возможность бороться в спринте на каждом этапе. Эту гонку я не выбирал, но на данном этапе сезона возможностей не так много».

Томас Де Гендт об Арно Де Ли

«На велосипеде Арно такой же весёлый, как Саган в молодости. У него есть простор для совершенствования, хотя пока он ещё играет и веселится. Атакует, даже когда не надо, но на это приятно смотреть.

Помню, когда Саган выступал в Cannondale и Liquigas, он выиграл этап на Париж-Ницца, атаковав больше, чем за три километра до финиша, потому что когда он был самым быстрым, он атаковал только потому, что так может. Приятно, что Арно так же с удовольствием ведёт гонку.

Арно Де Ли впечатляет ещё и потому, что в тяжёлых спринтах, на трудных финишах, какие были на «Звезде Бессежа», сражается с такими ребятами как Мадс Педерсен.

В этом году он поедет классики, чтобы учиться и совершенствоваться. Если на Милан – Сан-Ремо сможет преодолеть эти подъёмы в первой группе, если ему это удастся, тогда у него будет шанс на победу. Но ему ещё надо понять, что эти подъёмы из себя представляют.

Он ещё очень молод, ему предстоит учиться несколько лет, но через какое-то время он уже поедет Милан-Сан-Ремо, нацелившись на победу.

Хорошо, что он побеждает в небольших гонках, но тот этап, где он выиграл у Педерсена, был исключительным. Хороший спринтер может выиграть 10 общих спринтов в год, но только если они обычные. А способность побеждать в трудных спринтах, как сделал Де Ли, это совсем другое дело. Он настроен в будущем превратиться в очень сильного гонщика, возможно, станет звездой велоспорта».