Томас Де Гендт продлил контракт с командой Lotto Soudal на 2 года

Джон Леланг, директор команды Lotto Soudal: «Томас Де Гендт никогда не сдаётся»

35-летний бельгийский велогонщик Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) продлил контракт с велокомандой Lotto Soudal на два года. Придя в команду в 2015 году, Томас Де Гендт получил свободу действий, выбрал атакующий стиль ведения гонок и превратился в «Короля отрывов», в чём преуспел, собрав победы на этапах всех трёх Гранд-туров. В 2024 году он отметит 10-летие работы в Lotto Soudal.

В списке достижений Томаса Де Гендта помимо этапа Вуэльты Испании, двух этапов Джиро д’Италия, двух этапов Тур де Франс есть победа в горной классификации испанского Гранд-тура, победы на этапах Вуэльты Каталнии, Критериума Дофине, Тура Романдии, а также подиум Джиро д’Италия-2012.

Томас Де Гендт: «В этой команде я стал атакующим гонщиком, каким всегда хотел быть. Последние 8 лет большей частью были успешными, с прекрасными победами и великолепными воспоминаниями. С нетерпением предвкушаю, как добавлю к ним ещё два года. Мне очень любопытно, как будет развиваться команда в ближайшие годы, когда в ней выступают такие молодые таланты как Максим Ван Гильс или Арно Де Ли, когда к нам пришёл новый спонсор.

Хотя мне становится всё труднее и труднее, моя цель остаётся неизменной – побеждать в гонках. Кроме этого, надеюсь помогать команде всем, что в моих силах».

Джон Леланг (John Lelangue), генеральный менеджер команды: «Томас Де Гендт в отрыве в майке Lotto Soudal – кадр, который хорошо знаком каждому велоболельщику. Хотя мы все знаем его как человека, который любит пошутить и никогда не сдаётся, прошлый сезон сложился для него непросто. Поэтому я так рад видеть его сильное возвращение в этом году.

Прежде всего, он очень много работает на команду, когда мы в нём нуждаемся. Но победой на этапе Джиро д’Италия-2022 он снова доказал то, что всем уже известно – Томас Де Гендт никогда не сдаётся».