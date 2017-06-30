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Томас Де Гендт продлил контракт с командой Lotto Soudal на 2 года

Джон Леланг, директор команды Lotto Soudal: «Томас Де Гендт никогда не сдаётся»

 

 

  35-летний бельгийский велогонщик Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) продлил контракт с велокомандой Lotto Soudal на два года. Придя в команду в 2015 году, Томас Де Гендт получил свободу действий, выбрал атакующий стиль ведения гонок и превратился в «Короля отрывов», в чём преуспел, собрав победы на этапах всех трёх Гранд-туров. В 2024 году он отметит 10-летие работы в Lotto Soudal.

 

Томас Де Гендт продлил контракт с командой Lotto Soudal на 2 года

 

  В списке достижений Томаса Де Гендта помимо этапа Вуэльты Испании, двух этапов Джиро д’Италия, двух этапов Тур де Франс есть победа в горной классификации испанского Гранд-тура, победы на этапах Вуэльты Каталнии, Критериума Дофине, Тура Романдии, а также подиум Джиро д’Италия-2012.

 

  Томас Де Гендт: «В этой команде я стал атакующим гонщиком, каким всегда хотел быть. Последние 8 лет большей частью были успешными, с прекрасными победами и великолепными воспоминаниями. С нетерпением предвкушаю, как добавлю к ним ещё два года. Мне очень любопытно, как будет развиваться команда в ближайшие годы, когда в ней выступают такие молодые таланты как Максим Ван Гильс или Арно Де Ли, когда к нам пришёл новый спонсор.

 

  Хотя мне становится всё труднее и труднее, моя цель остаётся неизменной – побеждать в гонках. Кроме этого, надеюсь помогать команде всем, что в моих силах».

 

  Джон Леланг (John Lelangue), генеральный менеджер команды: «Томас Де Гендт в отрыве в майке Lotto Soudal – кадр, который хорошо знаком каждому велоболельщику. Хотя мы все знаем его как человека, который любит пошутить и никогда не сдаётся, прошлый сезон сложился для него непросто. Поэтому я так рад видеть его сильное возвращение в этом году. 

 

 Прежде всего, он очень много работает на команду, когда мы в нём нуждаемся. Но победой на этапе Джиро д’Италия-2022 он снова доказал то, что всем уже известно – Томас Де Гендт никогда не сдаётся».

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Теги к статье: Томас Де Гендт Thomas De Gendt Lotto Soudal

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 03:22 | Регистрация: 30.06.2017

    Работяга.

    Вся жизнь это гонка.
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Vuelta a Castilla y Leon

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Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Astanaforever
    Томас Де Гендт продлил контрак ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Работяга.
  • shekn
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (8)
    shekn-Фото
    Может быть отрыв? Или Ван Арт наконец-то
  • Адриен
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (8)
    Адриен-Фото

    Ну какой Карапас инеосовец ? Удивительно не то, что он уходит, а то, что он там столько продержался. Это как история с Ландой. Да и вероятность, что Берналь уйдет ( или его уйдут) тоже велика - даже если восстановится.

  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (8)
    Gorn9k-Фото

    Скай просто так отдаетхорошего классика и лучшего грандтурщика после словенцев...

  • tds
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (8)
    tds-Фото
    Цитата: Earl57
    Чем глубже в лес, тем толще партизаны. Чем ближе 1 августа, тем больше разговоров о трансферах.
    Говорят, что Карапас окончательно договорился о переходе в EF. Реакция болельщика: "Он решил плохо одеваться в течение части сезона, и я не прощу ему этого." biggrin
    Карапас уходит, ему слишком тесно!
  • старт-шоссе 82
    Петер Саган и Калеб Юэн недово ... (15)
    старт-шоссе 82-Фото

    Столько споров по поводу случившегося, как будто это может что то изменить.

    Господа , давайте уже наконец покинем Данию. И Саган и Ван Арт уже живут четвертым этапом.

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (24)
    старт-шоссе 82-Фото
    Учту, спасибо что поправили.
  • Георгий_Л.
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (23)
    Георгий_Л.-Фото

    Кто соскучился по голосу С.Курдюкова может найти его live  и в записи тут: https://vk.com/finlineplus

  • Георгий_Л.
    Тур де Франс-2022: Превью (1)
    Георгий_Л.-Фото

    Кто соскучился по голосу С.Курдюкова может попробовать тут : https://vk.com/finlineplus

  • Earl57
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (8)
    Earl57-Фото

    Чем глубже в лес, тем толще партизаны. Чем ближе 1 августа, тем больше разговоров о трансферах.

    Говорят, что Карапас окончательно договорился о переходе в EF. Реакция болельщика: "Он решил плохо одеваться в течение части сезона, и я не прощу ему этого." biggrin

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