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Арно Демар, Александр Кристофф, Насэр Буанни, Томас Де Гендт о 2-м этапе Критериума Дофине-2017

Арно Демар, Александр Кристофф, Насэр Буанни – призёры 2-го этапа Критериума Дофине-2017, Томас Де Гендт сохранил майку лидера

 

 

  Арно Демар (Arnaud Demare) одержал победу на 2-м этапе Критериума Дофине-2017. 25-летний французский гонщик команды FDJ в общем спринте обошёл с большим запасом норвежского гонщика команды Katusha-Alpecin Александра Кристоффа и своего соотечественника, гонщика команды Cofidis Насэра Буанни.

 

Арно Демар, Александр Кристофф, Насэр Буанни, Томас Де Гендт о 2-м этапе Критериума Дофине-2017

 Photo © ASO/A.Broadway 

 

В отрыв дня уехали четыре гонщика, затем их осталось трое, но их преимущество растаяло, когда  команда Astana включилась в погоню, и гонщик команды Алексей Луценко сумел за 72 км до финиша переложиться в отрыв. За 31,5 км до финиша при первом прохождении финишной черты Алексей Луценко атаковал из отрыва и уехал в одиночку, однако, пелотон добрал его за 3 км до финиша.

 

Арно Демар, Александр Кристофф, Насэр Буанни, Томас Де Гендт о 2-м этапе Критериума Дофине-2017

 Photo © ASO/A.Broadway 

 

 В итоге был разыгран общий спринт, где Арно Демар (FDJ) не оставил соперникам шанса. Томас Де Гендт (Lotto Soudal) финишировал в общей группе и сохранил лидерство в общем зачёте.

 

 

Арно Демар, Александр Кристофф, Насэр Буанни, Томас Де Гендт о 2-м этапе Критериума Дофине-2017

  Photo © ASO/A.Broadway 

 

  Арно Демар (FDJ): «За 70 км до финиша мне было тяжело, но команда ждала меня, особенно Михаэль Делаж, который помог мне удержаться. Я понимал, что этап будет нелёгким, и общий спринт не был гарантирован. Однако, мы сохраняли концентрацию до конца. Мне подходил финиш, я счастлив, что сумел отплатить победой за тяжёлую работу, которую провела команда. В конце этапа   бороться было сложно и психологически, но я сказал себе, что устали все. На таком трудном этапе мои товарищи по команде меня подбодрили. Победа на Дофине даёт огромное удовлетворение, потому что это подготовительная к Тур де Франс гонка. Победа – это хороший знак».

 

 

  Александр Кристофф (Katusha-Alpecin): «По крайней мере, сегодня я смог обойти своего развозящего. На Туре Калифорнии нога шла плохо, но после я провёл хорошие тренировки. Чувствовал себя отлично, когда был дома. Но за два дня до этого старта я простудился, и пока что ещё не в 100% форме. Однако, формы хватило, чтобы занять второе место, так что результат неплохой.

 

Демар в этом году очень силён на таком типе финиша, он снова был лучшим.

 

Команда провела отличную работу, мы находились впереди на последнем километре. Форма возвращается. Я стартовал больным, но сейчас чувствую себя лучше».

 

  Насэр Буанни (Cofidis): «Для меня этот результат равнозначен победе. Он даёт уверенность. Если бы мне сказали, что в первом после падения групповом спринте и на такой гонке как Критериум Дофине я финиширую 3-м, я был бы доволен. До вчерашнего дня был настроен пессимистично.

Сегодня снова был трудный этап, на подъёмах я держался как мог, мне удалось остаться в пелотоне, нога шла лучше, чем вчера. Это хороший знак на будущее.

 

  В спринте я шёл на хорошей позиции, но за 300 м меня заблокировали. Мне удалось выйти на последних 150 метрах, обойти трёх или четырёх гонщиков, но для борьбы за победу я был слишком далеко.

  Мне нужно набрать километры, вернуть ощущения, постараться выйти на пик формы. Сейчас я вижу, что нахожусь в хорошей форме, но до пика формы необходимо пройти ещё несколько шагов».

 

Арно Демар, Александр Кристофф, Насэр Буанни, Томас Де Гендт о 2-м этапе Критериума Дофине-2017

 Photo © ASO/A.Broadway 

 

  Томас Де Гендт (Lotto Soudal): «Лучше носить жёлтую майку, чем гороховую. Такое не часто происходит. Критериум Дофине – одна из крупных гонок, как Париж-Ницца, на которой я также однажды лидировал (в 2011 году после победы на 1-м этапе). Надеюсь, однажды я примерю и жёлтую майку Тур де Франс. Это мечта.

 

  Приятно сидеть позади семи товарищей по команде, которые защищают лидера. Это вызывает особенные ощущения. Команда была сильна, поэтому я не волновался, когда атаковал Луценко. Я не знаю, зачем команда Astana так взвинтила скорость перед этим. Я был уверен, что в голову группы выйдут работать команды, которым был нужен спринтерский финиш. Мы просто следили, чтобы преимущество отрыва не превышало 1-45.  Сегодня некоторые спринтеры выпали уже на первом подъёме, но завтра команды спринтеров будут мотивированы ещё сильнее».

 

 

Результаты 2 этапа Критериума Дофине-2017

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Теги к статье: Арно Демар Александр Кристофф Насэр Буанни Томас Де Гендт Arnaud Demare Alexander Kristoff Nacer Bouhanni Thomas De Gendt Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Cyrill
    Паоло Тиралонго завершил карье ... (8)
    Cyrill-Фото

    МУЖЧИНА! БОЕЦ! Только положительные воспоминания! Короче... РЕСПЕКТ и УДАЧИ!

  • Camel
    Критериум Дофине-2017. Этап 2 (17)
    Camel-Фото
    Взаимных претензий много. Уйдет. Где-то в репортаже это проскочило.
  • velodoctor
    Критериум Дофине-2017. Этап 2 (17)
    velodoctor-Фото
    Откуда информация что он уйдет.
  • Александра
    Паоло Тиралонго завершил карье ... (8)
    Александра-Фото

    Вот и Тиралонго уходит. Понимаю, что решение зрелое и разумное, но не могу не думать, что это еще один удар по Астане.

    Понмю, как Тиралонго финишировал с Контадором первым на этапе Джиро 2011, это было так по-товарищески: и помощь Контадора, и ответные слова Паоло. Именно тогда я подумала, что большой велоспорт для сильных и благородных людей, это стало началом моего интереса.

    39 лет - совсем немного, начало новой жизни. И хочется пожелать Тиралонго только удачи.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Альберто Контадор: " Критериу ... (14)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    кто такая танцовщица Альберто?)

    первый раз слышу.

    а так,сначала интервью не понравилось.

    но посмотрел два этапа-есть нога у Контадора.

    даже две ноги.

    едет хорошо,легко,не нервничая как в былые годы.

    и команда,тьфу тьфу,вроде бы где то рядом.

    посмотрим что будет в горах.

    это не рядовой Дофине,как бы не казалось это Великому.

    этот Дофине,по сути,экзамен на способность выиграть ТДФ.

    раньше эта способность не ставилась под сомнение.

    потому и Дофине были не такие0)

     

  • Bjoern
    Критериум Дофине-2017. Этап 2 (17)
    Bjoern-Фото
    Весьма сомнительно. Не замечал у Астаны особой любви к спринтерам, да и с финансами у них не все видимо гладко, а Кристофф за два мятых рубля кататься не будет. Могу предположить вариант с Dimension Data, все-таки люди подобные Кристоффу это их профиль
  • LANCEer
    Критериум Дофине-2017. Этап 2 (17)
    LANCEer-Фото
    Как я посмотрю, Фрум решил тут сам в горах побороться с конкурентами, почти без команды. И если справится, а это весьма вероятно, посыл такой серьезный
  • Camel
    Критериум Дофине-2017. Этап 2 (17)
    Camel-Фото

    Цитата: velodoctor
    ...Мне не нравится что он не яркий...

     

    А как он может быть ярким, когда он точно знает, что в команде последний сезон? Да и команду яркой не назовешь за исключением сегодняшнего разгона на финиш. Парни сделали всё, как по нотам, но Кристофф проиграл единственному, заметьте, единственному Демару.

  • velodoctor
    Критериум Дофине-2017. Этап 2 (17)
    velodoctor-Фото

    Не ну классики он тянет нормально, думаю вполне еще разок-два может бомбануть гденитьbiggrin. Мне не нравится что он не яркий как Пурито был, как-то за него не болеется совсем. 

  • archi
    Критериум Дофине-2017. Этап 2 (17)
    archi-Фото

    Ходят слухи, что Кристоффа сватают в Астану.

    Если это правда, то тогда возникает вопрос, зачем он нужен Астане, ну или наоборот, зачем норвержцу Астана?

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