Арно Демар, Александр Кристофф, Насэр Буанни, Томас Де Гендт о 2-м этапе Критериума Дофине-2017

Арно Демар, Александр Кристофф, Насэр Буанни – призёры 2-го этапа Критериума Дофине-2017, Томас Де Гендт сохранил майку лидера

Арно Демар (Arnaud Demare) одержал победу на 2-м этапе Критериума Дофине-2017. 25-летний французский гонщик команды FDJ в общем спринте обошёл с большим запасом норвежского гонщика команды Katusha-Alpecin Александра Кристоффа и своего соотечественника, гонщика команды Cofidis Насэра Буанни.

Photo © ASO/A.Broadway

В отрыв дня уехали четыре гонщика, затем их осталось трое, но их преимущество растаяло, когда команда Astana включилась в погоню, и гонщик команды Алексей Луценко сумел за 72 км до финиша переложиться в отрыв. За 31,5 км до финиша при первом прохождении финишной черты Алексей Луценко атаковал из отрыва и уехал в одиночку, однако, пелотон добрал его за 3 км до финиша.

Photo © ASO/A.Broadway

В итоге был разыгран общий спринт, где Арно Демар (FDJ) не оставил соперникам шанса. Томас Де Гендт (Lotto Soudal) финишировал в общей группе и сохранил лидерство в общем зачёте.

Photo © ASO/A.Broadway

Арно Демар (FDJ): «За 70 км до финиша мне было тяжело, но команда ждала меня, особенно Михаэль Делаж, который помог мне удержаться. Я понимал, что этап будет нелёгким, и общий спринт не был гарантирован. Однако, мы сохраняли концентрацию до конца. Мне подходил финиш, я счастлив, что сумел отплатить победой за тяжёлую работу, которую провела команда. В конце этапа бороться было сложно и психологически, но я сказал себе, что устали все. На таком трудном этапе мои товарищи по команде меня подбодрили. Победа на Дофине даёт огромное удовлетворение, потому что это подготовительная к Тур де Франс гонка. Победа – это хороший знак».

Александр Кристофф (Katusha-Alpecin): «По крайней мере, сегодня я смог обойти своего развозящего. На Туре Калифорнии нога шла плохо, но после я провёл хорошие тренировки. Чувствовал себя отлично, когда был дома. Но за два дня до этого старта я простудился, и пока что ещё не в 100% форме. Однако, формы хватило, чтобы занять второе место, так что результат неплохой.

Демар в этом году очень силён на таком типе финиша, он снова был лучшим.

Команда провела отличную работу, мы находились впереди на последнем километре. Форма возвращается. Я стартовал больным, но сейчас чувствую себя лучше».

Насэр Буанни (Cofidis): «Для меня этот результат равнозначен победе. Он даёт уверенность. Если бы мне сказали, что в первом после падения групповом спринте и на такой гонке как Критериум Дофине я финиширую 3-м, я был бы доволен. До вчерашнего дня был настроен пессимистично.

Сегодня снова был трудный этап, на подъёмах я держался как мог, мне удалось остаться в пелотоне, нога шла лучше, чем вчера. Это хороший знак на будущее.

В спринте я шёл на хорошей позиции, но за 300 м меня заблокировали. Мне удалось выйти на последних 150 метрах, обойти трёх или четырёх гонщиков, но для борьбы за победу я был слишком далеко.

Мне нужно набрать километры, вернуть ощущения, постараться выйти на пик формы. Сейчас я вижу, что нахожусь в хорошей форме, но до пика формы необходимо пройти ещё несколько шагов».

Photo © ASO/A.Broadway

Томас Де Гендт (Lotto Soudal): «Лучше носить жёлтую майку, чем гороховую. Такое не часто происходит. Критериум Дофине – одна из крупных гонок, как Париж-Ницца, на которой я также однажды лидировал (в 2011 году после победы на 1-м этапе). Надеюсь, однажды я примерю и жёлтую майку Тур де Франс. Это мечта.

Приятно сидеть позади семи товарищей по команде, которые защищают лидера. Это вызывает особенные ощущения. Команда была сильна, поэтому я не волновался, когда атаковал Луценко. Я не знаю, зачем команда Astana так взвинтила скорость перед этим. Я был уверен, что в голову группы выйдут работать команды, которым был нужен спринтерский финиш. Мы просто следили, чтобы преимущество отрыва не превышало 1-45. Сегодня некоторые спринтеры выпали уже на первом подъёме, но завтра команды спринтеров будут мотивированы ещё сильнее».