VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Фабио Якобсен избежал падения из-за болельщика на 7-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

Фабио Якобсен ударился о вытянутую руку болельщика с телефоном во время спринта на 7-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

 

 

   Чемпион Европы Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) едва избежал падения во время спринта на финальном, 7-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023.  26-летний нидерландский спринтер команды Soudal Quick-Step спринтовал вдоль ограждений, по правому краю, но невнимательный болельщик, вытянувший руку с телефоном, ударил Якобсена телефоном по лицу и едва не выбил его с велосипеда.

 

  Фабио Якобсен удержал равновесие и даже финишировал вторым, после победителя Сэма Уэлсфорда (DSM). После финиша оказалось. что у нидерландского гонщика порез на правой щеке. Издание Sporza сообщает, что полиция начала расследование и задержала болельщика, виновного в инциденте.

 

Фабио Якобсен избежал падения из-за болельщика на 7-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

 Photo credit: ©Maximiliano Blanco / Getty Images / ©Soudal Quick-Step

 

Photo credit  ©Soudal Quick-Step /@BeelWout

 

 

  В интервью Sporza Фабио Якобсен сказал: «Я подумал, что Ниццоло собирается обойти слева, но мне надо было лучше рассчитывать траекторию, я проехал слишком близко к барьерам. Кто-то выставил телефон. Думаю, у многих случилось дежа-вю, напомнившее тот этап в Польше. Частично в этот раз была моя вина, но пространство оставалось. Я не видел руку. У меня порез, небольшой отёк, но могло быть намного хуже. К счастью, всё закончилось хорошо».

 

Фабио Якобсен избежал падения из-за болельщика на 7-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Soudal Quick Step Вуэльта провинции Сан-Хуан-2023 Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

22 - 29 января 2023

Vuelta a San Juan Internacional

30 января - 1 февраля 2023

Saudi Tour

1 - 5 февраля 2023

Etoile de Besseges

1 - 5 февраля 2023

Volta a la Comunitat Valenciana

5 февраля 2023

Велокросс. UCI World Championships Cyclocross Hoogerheide

10 - 14 февраля 2023

Tour of Oman

12 февраля 2023

Clasica de Almeria

15 - 19 февраля 2023

Volta ao Algarve em Bicicleta

15 - 19 февраля 2023

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

20 - 26 февраля 2023

UAE Tour

25 февраля 2023

Omloop Het Nieuwsblad Elite

ОПРОС

С какой гонки для Вас начинается велосезон болельщика?

Комментарии

  • hodorik
    Наиро Кинтана может объявить о ... (7)
    hodorik-Фото

    Нет наших в пелотоне , а остальное увы не новость и он в том числе .

  • nightbuster33
    Тур Саудовской Аравии-2023. Эт ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Вот и погонялись на дорогах, возведенных в прошлом веке.Больше старались не упасть,чем вести гонку.Одни прыжки.

  • nightbuster33
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (5)
    nightbuster33-Фото
    Из Официального сайта Астаны. Гидиш-Основная специальность:Спринтер,однодневные гонки.Имел индивидуальное задание на последнем этапе гонки.
  • motte
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (5)
    motte-Фото

    Спасибо,
    Да уж, многострадальное лицо Якоба, ох.

    Сейчас увидел фото лица якоба с мобильником болелы, невероятно, чуть-чуть и тот же правый борт вновь протаранил бы.

  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (5)
    Earl57-Фото

    Мало того, что квики не выиграли там, где ожидали выиграть, так еще Якобсен нарвался на болельщика, который вытянул руку с телефоном и попал оным мобильником прям по лицу Фабио. Очки слетели, лицо поцарапано, хорошо хоть не упал и смог финишировать.

    Сразу пошли крики "Куда смотрит UCI!. Почему не заботятся о безопасности гонщиков!!!" Кто-то придумал, как бороться с дураками? Какие еще ограждения надо выставлять, чтобы оградить гонщиков от придурков? И почему за всё должно отвечать UCI? Люди сами не должны пользоваться извилинами?

    Квики написали в твиттере, что не так они надеялись завершить эту гонку.

  • motte
    Велокросс. UCI World Cup Besan ... (4)
    motte-Фото
    Спасибо!
  • motte
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (5)
    motte-Фото

    Супермен, ну что сказать!

    Большое человеческое спасибо, Мигель!

     

  • velodoctor
    Велокросс. UCI World Cup Besan ... (4)
    velodoctor-Фото
    Ваут не стартовал, а Матье набрал необходимое количество очков для старта с первого ряда на чемпионате мира.
  • nightbuster33
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (5)
    nightbuster33-Фото

    Надеялись на одного,а отличился другой.Молодцы,и Гидиш,и Лопес.Когда финишировали, отвлекса на мгновение,мелькнула знакомая белая майка Чемпиона Казахстана,подумал о Гидише и оказалось точно он. Выбрал хорошую позицию,только чуточку опоздал со стартом,в итоге,то что есть.От него давно уже ждали результата.Но главное,за ним должен был быть Сырица,а он потерял колесо и это не впервые.

  • Earl57
    Нельсон Паулесс — победитель “ ... (1)
    Earl57-Фото

    Великолепная была атака. И места красивые. Которые очень хорошо засняли с вертолета, тщательно подбирая ракурсы.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

30 января

Giacomo Nizzolo (Israel - Premier Tech)

Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma)

31 января

Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2023 (130)
Декабрь 2022 (86)
Ноябрь 2022 (85)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (194)