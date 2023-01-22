Фабио Якобсен избежал падения из-за болельщика на 7-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

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- Сегодня, 15:38
Фабио Якобсен ударился о вытянутую руку болельщика с телефоном во время спринта на 7-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023
Чемпион Европы Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) едва избежал падения во время спринта на финальном, 7-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023. 26-летний нидерландский спринтер команды Soudal Quick-Step спринтовал вдоль ограждений, по правому краю, но невнимательный болельщик, вытянувший руку с телефоном, ударил Якобсена телефоном по лицу и едва не выбил его с велосипеда.
Фабио Якобсен удержал равновесие и даже финишировал вторым, после победителя Сэма Уэлсфорда (DSM). После финиша оказалось. что у нидерландского гонщика порез на правой щеке. Издание Sporza сообщает, что полиция начала расследование и задержала болельщика, виновного в инциденте.
Photo credit: ©Maximiliano Blanco / Getty Images / ©Soudal Quick-Step
Photo credit ©Soudal Quick-Step /@BeelWout
В интервью Sporza Фабио Якобсен сказал: «Я подумал, что Ниццоло собирается обойти слева, но мне надо было лучше рассчитывать траекторию, я проехал слишком близко к барьерам. Кто-то выставил телефон. Думаю, у многих случилось дежа-вю, напомнившее тот этап в Польше. Частично в этот раз была моя вина, но пространство оставалось. Я не видел руку. У меня порез, небольшой отёк, но могло быть намного хуже. К счастью, всё закончилось хорошо».
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