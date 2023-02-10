VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тим Мерлир о целях в команде Soudal Quick-Step

Тим Мерлир: «Классики нравятся мне больше Гранд-туров»

 

 

  30-летний чемпион Бельгии Тим Мерлир (Tim Merlier) начнёт сезон на шоссе в цветах команды Soudal Quick-Step на предваряющей Тур Омана-2023 однодневной гонке “Muscat Classic” 10 февраля. На Тур Омана-2023 команда будет помогать Тиму Мерлиру на спринтерских этапах, но также нацелена на борьбу в общем зачёте, так как в команде стартует победитель Тура Омана прошлого года Ян Хирт и призёр  - Фаусто Маснада.

 

Тим Мерлир о целях в команде Soudal Quick-Step

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

  Зимой, как и в прошлые годы, Тим Мерлир выделил время для велокросса и даже одержал первую за девять лет победу. На счету чемпиона Бельгии 23 победы в гонках на шоссе, в том числе выигранные этапы Джиро д’Италия и Тур де Франс. Мерлир понимает, что в команде Soudal Quick-Step с наибольшей вероятностью для него остаётся участие в Вуэльте Испании, так как на Джиро д’Италия-2023 команда будет полностью заточена под борьбу за генеральную классификацию с Ремко Эвенепулом, а на Тур де Франс-2023 главным спринтером команды является чемпион Европы Фабио Якобсен.

 

  В интервью Cyclingnews Тим Мерлир рассказал, что классики ему нравятся больше Гранд-туров, а также он считает, что вариант с Вуэльтой даёт мотивацию выиграть этап и войти в клуб победителей этапов всех трёх Гранд-туров.

 

  Тим Мерлир: «В календаре у меня Вуэльта. Но я сконцентрирован на начале сезона, а не только на мыслях о Вуэльте. Я уже выиграл этап Джиро, выиграл этап Тур де Франс. Спокойно отношусь к тому, что снова поеду Вуэльту Испании. На ней ещё не выигрывал этапа, так что буду рад, если это произойдёт.

 

  Классики нравятся мне больше  Гранд-туров, хотя Гранд-Туры тоже очень важны. Так как живу во Фландрии, близко к маршрутам крупных бельгийских классик, это одна из причин моей любви к однодневным гонкам.  Считаю, что после тяжёлой гонки я сильнее, чем на простом спринтерском этапе Гранд-тура. В основном мои лучшие спринты, когда все немного устают. Хотя на Джиро и Туре я выиграл этапы на первой неделе.

 

  Команда Soudal Quick Step доказала, что может сделать спринтера ещё сильнее. Надеюсь, то же самое будет и со мной. Это одна из причин, по которой хотел выступать в этой команде – у них есть история со спринтерами. Они показали, что заботятся о спринтерах. С большим нетерпением жду первых спринтов с командой».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тим Мерлир Tim Merlier Soudal-Quick Step

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

10 - 14 февраля 2023

Tour of Oman

12 февраля 2023

Clasica de Almeria

13 февраля 2023

Jaen Paraiso Interior

15 - 19 февраля 2023

Volta ao Algarve em Bicicleta

15 - 19 февраля 2023

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

17 - 19 февраля 2023

Tour des Alpes Maritimes et du Varl

20 - 26 февраля 2023

UAE Tour

23 - 26 февраля 2023

O Gran Camino

25 февраля 2023

Omloop Het Nieuwsblad Elite

28 февраля 2023

Le Samyn

ОПРОС

С какой гонки для Вас начинается велосезон болельщика?

Комментарии

  • nightbuster33
    Тадей Погачар начнёт сезон в И ... (7)
    nightbuster33-Фото
    Очень.Точный ответ можете найдти в моих комментариях.Да и мой трудовой стаж остановил наступивший КОВИД,присоединив меня к Вашему коллективу.
  • Earl57
    Тадей Погачар начнёт сезон в И ... (7)
    Earl57-Фото
    Можно поинтересоваться вашим возрастом? Вы пожилой человек?
  • nightbuster33
    Тадей Погачар начнёт сезон в И ... (7)
    nightbuster33-Фото

    На данный момент лучше перейдти от обсуждения о вероятностей и возможностей лидеров будущих гонок к опубликованному новому рейтингу UCI.Вот,где чудеса.Команда Medelin-EPM по общему рейтингу выше,чем Астана. Каэнтано и Лопес- 10 и 24 соответственно,а Лопес по региону Америка-6-ой.Правда,сейчас только начало сезона,в последствии все поменяется.Все к тому,что Лопес вероятно вышел чистым из предъявленных обвинений ибо с таким мечом над головой было бы не уютно выступать в гонках.

  • Earl57
    Тадей Погачар начнёт сезон в И ... (7)
    Earl57-Фото
    А кроме него потенциальных победителей ТДФ больше не наблюдается? Только Тадей? А если не выиграет? Тогда будет как с Ремко на Сан-Хуане? Когда у него не получилось, его фанаты сразу ушли в подполье. И хоть бы один высказался, почему Ремко отлетел на пологой горе, где средний градиент всего 4%. А в целом по дистанции где 2-3%, где 5%. Ремко просел на участке с 5%. Даже у Ганны гора прошла без проблем... И он тоже, как и все, не на максимуме формы.
  • Pinkerton
    Ваут ван Арт: “Матье ван дер П ... (9)
    Pinkerton-Фото
    Если бы это была игра в поддавки, то он не сидел бы один с опущенной головой, как описывал Михаил. :)
  • motte
    Тадей Погачар начнёт сезон в И ... (7)
    motte-Фото
    Оль, он мне интересен как потенциальный победитель тдф, 3й тдф ! А тадей хочет взять всё, главное, без поломок.
    Искренне,
  • Earl57
    Тадей Погачар начнёт сезон в И ... (7)
    Earl57-Фото
    Михаил, вы весенние планы Ван Арта, Ван дер Пула или того же Пидкока смотреть не пробовали? И это при том, что они зимой провели сезон велокросса, в отличие от Погачара. Такой график у многих гонщиков, которые ездят классики. А потом они точно также поедут Тур де Франс. Матье и Пидкок еще и МТБ добавлять собираются...
  • Геродот
    Ваут ван Арт: “Матье ван дер П ... (9)
    Геродот-Фото

    Что-то мне подсказывает, что это была игра в поддавки. Ван Арту победа ничего не добавляла, а для Ван дер Пула поражение было бы серьезным ударом. Вспомните Армстронга и Пантани.

  • motte
    Тадей Погачар начнёт сезон в И ... (7)
    motte-Фото

    Так он родной тур ОАЭ пропускает, ради великих побед на Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo, Dwars door Vlaanderen, Tour des Flandres, Flèche Wallone и Льеж-Бастонь-Льеж, невероятный весенний график!

  • SportSpirit
    Руй Кошта выиграл финальный эт ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Молодец Кошта, наказал молодых!) Группа записных фаворитов даже не дернулась, когда за пару километров ускорился Аренсман за этапом и "кто-то там из Wanty". 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

8 февраля

Valentin Ferron (TotalEnergies)

Pascal Eenkhoorn (Lotto - Dstny)

Kasper Asgreen (Soudal - Quick Step)

9 февраля

Ramon Sinkeldam (Alpecin-Deceuninck)

Sasha Weemaes (Human Powered Health)

Jonas Iversby Hvideberg (Team DSM)

Marti Marquez (Equipo Kern Pharma)

Toon Clynhens (Team Flanders - Baloise)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2023 (44)
Январь 2023 (137)
Декабрь 2022 (86)
Ноябрь 2022 (85)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)