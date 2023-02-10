Тим Мерлир о целях в команде Soudal Quick-Step

Тим Мерлир: «Классики нравятся мне больше Гранд-туров»

30-летний чемпион Бельгии Тим Мерлир (Tim Merlier) начнёт сезон на шоссе в цветах команды Soudal Quick-Step на предваряющей Тур Омана-2023 однодневной гонке “Muscat Classic” 10 февраля. На Тур Омана-2023 команда будет помогать Тиму Мерлиру на спринтерских этапах, но также нацелена на борьбу в общем зачёте, так как в команде стартует победитель Тура Омана прошлого года Ян Хирт и призёр - Фаусто Маснада.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Зимой, как и в прошлые годы, Тим Мерлир выделил время для велокросса и даже одержал первую за девять лет победу. На счету чемпиона Бельгии 23 победы в гонках на шоссе, в том числе выигранные этапы Джиро д’Италия и Тур де Франс. Мерлир понимает, что в команде Soudal Quick-Step с наибольшей вероятностью для него остаётся участие в Вуэльте Испании, так как на Джиро д’Италия-2023 команда будет полностью заточена под борьбу за генеральную классификацию с Ремко Эвенепулом, а на Тур де Франс-2023 главным спринтером команды является чемпион Европы Фабио Якобсен.

В интервью Cyclingnews Тим Мерлир рассказал, что классики ему нравятся больше Гранд-туров, а также он считает, что вариант с Вуэльтой даёт мотивацию выиграть этап и войти в клуб победителей этапов всех трёх Гранд-туров.

Тим Мерлир: «В календаре у меня Вуэльта. Но я сконцентрирован на начале сезона, а не только на мыслях о Вуэльте. Я уже выиграл этап Джиро, выиграл этап Тур де Франс. Спокойно отношусь к тому, что снова поеду Вуэльту Испании. На ней ещё не выигрывал этапа, так что буду рад, если это произойдёт.

Классики нравятся мне больше Гранд-туров, хотя Гранд-Туры тоже очень важны. Так как живу во Фландрии, близко к маршрутам крупных бельгийских классик, это одна из причин моей любви к однодневным гонкам. Считаю, что после тяжёлой гонки я сильнее, чем на простом спринтерском этапе Гранд-тура. В основном мои лучшие спринты, когда все немного устают. Хотя на Джиро и Туре я выиграл этапы на первой неделе.

Команда Soudal Quick Step доказала, что может сделать спринтера ещё сильнее. Надеюсь, то же самое будет и со мной. Это одна из причин, по которой хотел выступать в этой команде – у них есть история со спринтерами. Они показали, что заботятся о спринтерах. С большим нетерпением жду первых спринтов с командой».