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Роан Деннис проиграл Тур Романдии-2022 на финальной разделке

Роан Деннис потерял майку лидера на финальном этапе Тура Романдии-2022

 

 

  Чемпион Австралии в разделке, 31-летний Роан Деннис (Jumbo-Visma), лидировавший в генеральной классификации Тура Романдии-2022 с первого этапа, проиграл гонку в финальный день.

 

  В 15,8-км индивидуальной гонке Роан Деннис финишировал 22-м, уступив победителю этапа и гонки Александру Власову 2 минуты 12 секунд. В общем зачёте Роан Деннис в итоге занял 8-е место с отставанием в 1:54 от российского гонщика команды Bora-hansgrohe.

 

Сразу после финиша  Роан Деннис извинился перед командой и сказал, что у него совсем не осталось сил.

 

Роан Деннис проиграл Тур Романдии-2022 на финальной разделке

 

Роан Деннис проиграл Тур Романдии-2022 на финальной разделке

 

Роан Деннис проиграл Тур Романдии-2022 на финальной разделке

 

 

  Роан Деннис: «Простите, я абсолютно выдохся. На второй части подъёма сил совсем не осталось. Я всю неделю боролся на каждом этапе этой гонки, что не прошло даром. Но команда работала великолепно, хочу поблагодарить всех. Ребята оказали мне максимальную поддержку, мне было приятно выступать с ними. Жаль, что  я не смог завершить их работу сегодня».

 

  Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma, в интервью VeloNews сказал: «У него не было мощности, он отдал все силы. Сегодня ехал на том, что осталось. На разделочном велосипеде он проехал быстро, но в подъёме не хватило мощности. Он потерял время относительно Стевена Крёйсвейка. Мы это увидели по промежуточной отсечке и сказали ему, что всё идёт не так, как надо. 10 км в гору требуют прилагать все силы, он проехал на том, что оставалось в ногах.

 

  С другой стороны, когда приехали на гонку, не ставили целью победу. Но когда лидируешь в предпоследний день, начинаешь верить. Вчера стратегически мы старались ехать спокойнее, но силы всё равно потратили. После вчерашнего этапа у него были судороги, он устал. Мощности для борьбы за победу или за общий зачёт не осталось. Расстроились, но у нас 7-е и 8-е места.

 

  Подъём был честным, Роан просто не смог проехать быстрее. Всё же, в целом мы всей командой сильно выступали в течение недели, финишировали с двумя  ребятами в топ-10».

 

Результаты 5 этапа Тура Романдии-2022

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Теги к статье: Роан Деннис Rohan Dennis Jumbo-Visma Тур Романдии Tour de Romandie многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 23:07 | Регистрация: 4.07.2011

    Денис ни разу не грантурщик и, соответственно, подобную недельку не в состоянии вытянуть. Это было известно намного ранее и я говорил об этом.

    1. M-07

      Сегодня, 02:14 | Регистрация: 27.05.2017

      Но на недельках он может бороться за подиумы. Помню. 3 года назад боролся в Туре Швейцарии за победу с Берналем, немного уступил, около 20 секунд. А Берналь в следующем месяце Тур де Франс взял.

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Комментарии

  • M-07
    Роан Деннис проиграл Тур Роман ... (2)
    M-07-Фото
    Но на недельках он может бороться за подиумы. Помню. 3 года назад боролся в Туре Швейцарии за победу с Берналем, немного уступил, около 20 секунд. А Берналь в следующем месяце Тур де Франс взял.
  • salomon
    Тур Романдии-2022. Этап 5 (15)
    salomon-Фото
    Цитата: lazhu
    Жесть какая! Что должно было произойти с Деннисом, чтоб проиграть разделку?
    Всё таки разделка "по столу?" ( там Деннис - король) и разделка в гору - две бооольшие разницы !
  • motte
    Роан Деннис проиграл Тур Роман ... (2)
    motte-Фото

    Денис ни разу не грантурщик и, соответственно, подобную недельку не в состоянии вытянуть. Это было известно намного ранее и я говорил об этом.

  • motte
    Тур Романдии-2022. Этап 5 (15)
    motte-Фото

    Слов нет!!!

    Просто круто!

     

     

  • Александра
    Предварительные составы команд ... (18)
    Александра-Фото
    Ясно, спасибо.
  • velodoctor
    Александр Власов – победитель ... (1)
    velodoctor-Фото

    Вот ТУТ статья где рассказывают, что такое VAM. Инетересный показатель, из того что я смог нагуглить 2140 цифра потрясающая, очень сильно. 

  • nightbuster33
    Тур Романдии-2022. Этап 5 (15)
    nightbuster33-Фото

    Власов, ожидаемо, из мальчика превратился в мужика.Все во время сдалал в прошедшем сезоне.А в Астане растет следующий мальчик-Харольд Техада. За 2 последних этапа умудрился поднятся в итоге на 20-е место.Достойно проехав последнюю разделку,имея всего месяц на подготовку после тяжелой травмы. Впереди у него и у многих Джиро. Всем успехов. Повидемому Власов едет Тур.

  • Ернат
    Состав велокоманды UAE Team Em ... (4)
    Ернат-Фото

    у Алмейды потенциал хороший, должен стрельнуть на этой джиро

  • Sezar
    Тур Романдии-2022. Этап 5 (15)
    Sezar-Фото

    Отличный сезон у Власова складывается, особенно в горах, на Джиро был бы главным претендентом. Аюсо молодец, на правильном пути.

  • lazhu
    Тур Романдии-2022. Этап 5 (15)
    lazhu-Фото

    Жесть какая! Что должно было произойти с Деннисом, чтоб проиграть разделку?

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