Роан Деннис проиграл Тур Романдии-2022 на финальной разделке

Роан Деннис потерял майку лидера на финальном этапе Тура Романдии-2022

Чемпион Австралии в разделке, 31-летний Роан Деннис (Jumbo-Visma), лидировавший в генеральной классификации Тура Романдии-2022 с первого этапа, проиграл гонку в финальный день.

В 15,8-км индивидуальной гонке Роан Деннис финишировал 22-м, уступив победителю этапа и гонки Александру Власову 2 минуты 12 секунд. В общем зачёте Роан Деннис в итоге занял 8-е место с отставанием в 1:54 от российского гонщика команды Bora-hansgrohe.

Сразу после финиша Роан Деннис извинился перед командой и сказал, что у него совсем не осталось сил.

Роан Деннис: «Простите, я абсолютно выдохся. На второй части подъёма сил совсем не осталось. Я всю неделю боролся на каждом этапе этой гонки, что не прошло даром. Но команда работала великолепно, хочу поблагодарить всех. Ребята оказали мне максимальную поддержку, мне было приятно выступать с ними. Жаль, что я не смог завершить их работу сегодня».

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma, в интервью VeloNews сказал: «У него не было мощности, он отдал все силы. Сегодня ехал на том, что осталось. На разделочном велосипеде он проехал быстро, но в подъёме не хватило мощности. Он потерял время относительно Стевена Крёйсвейка. Мы это увидели по промежуточной отсечке и сказали ему, что всё идёт не так, как надо. 10 км в гору требуют прилагать все силы, он проехал на том, что оставалось в ногах.

С другой стороны, когда приехали на гонку, не ставили целью победу. Но когда лидируешь в предпоследний день, начинаешь верить. Вчера стратегически мы старались ехать спокойнее, но силы всё равно потратили. После вчерашнего этапа у него были судороги, он устал. Мощности для борьбы за победу или за общий зачёт не осталось. Расстроились, но у нас 7-е и 8-е места.

Подъём был честным, Роан просто не смог проехать быстрее. Всё же, в целом мы всей командой сильно выступали в течение недели, финишировали с двумя ребятами в топ-10».