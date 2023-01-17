 Роан Деннис – победитель 2 этапа Тура Даун Андер-2023

Роан Деннис, Джей Вайн, Джей Хиндли о 2-м этапе Тура Даун Андер-2023.

32-летний австралийский велогонщик команды Jumbo-Visma Роан Деннис (Rohan Dennis) надел майку лидера Тура Даун Андер-2023 после победы на 2-м, самом протяжённом этапе гонки с набором высоты 2400 м. Через 50 км после старта на боковом ветру пелотон растянулся и разбился на три группы. Впереди разрыв создали усилия гонщиков команды INEOS Grenadiers Люка Плаппа и Магнуса Шеффилда.

Первую группу, в которой осталось около 50 гонщиков, в том числе лидировавший в общем зачёте Альберто Беттиоль (EF Education-EasyPost), возглавила команда UAE Team Emirates. За 78 км до финиша пелотон собрался. На подъёме Парава-Хилл (Parawa Hill) атаковал Дмитрий Груздев (Astana Qazaqstan), который первым прошёл вершину. Из пелотона попытался уехать Алессандро Кови (UAE Team Emirates), но его атака была нейтрализована, а пелотон возглавила команда Jumbo-Visma. Дмитрия Груздева пелотон догнал за 60 км до финиша.

За 40 км до финиша в голове пелотона начала работать команда INEOS Grenadiers, защищавшая позицию Магнуса Шеффилда в генеральной классификации. За 22 км до финиша слетевшая цепь лишила Майкла Мэттьюса (Michael Matthews) шансов побороться за общий зачёт – ему пришлось менять велосипед, в итоге австралийский гонщик команды Jayco-AlUla финишировал лишь через 2 минуты 13 секунд после победителя, Роана Денниса.

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Гонка решилась на подъёме Неттл-Хилл (Nettle-Hill) – средний градиент 6,8%, где атаковал чемпион Австралии Джей Вайн (Jay Vine/UAE Team Emirates). На его ускорение ответил Саймон Йейтс (Simon Yates/Jayco-AlUla), а также Мауро Шмид (Mauro Schmid/Soudal-Quick-Step), Джей Хиндли (Jai Hindley/Bora-hansgrohe) и будущий победитель этапа Роан Деннис. Вайн первым прошёл вершину Неттл-Хилл и завоевал майку лучшего в горной классификации.

Пятёрка лидеров уехала от пелотона, набрав 20 секунд преимущества, которое увеличилось до 40 секунд за 3 км до финиша. В итоге пятеро гонщиков разыграли спринт. Джей Хиндли атаковал за километр до финиша, но победной стала атака Роана Денниса за 300 м до финиша.

27-летний чемпион Австралии Джей Вайн финишировал 2-м и поднялся на вторую строчку общего зачёта, где уступает Деннису 3 секунды. 23-летний швейцарский гонщик Мауро Шмид замкнул тройку призёров этапа и поднялся на 4-ю строчку генеральной классификации. Магнус Шеффилд (INEOS Grenadiers) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика и третью позицию в общем зачёте, где уступает Роану Деннису 12 секунд.

Альберто Беттиоль (EF Education-EasyPost) потерял контакт с пелотоном за 11 км до финиша из-за судорог и лишился майки лидера, финишировав в группе с Майклом Мэттьюсом через 2 минуты 13 секунд.

Роан Деннис (Jumbo-Visma): «Эта гонка – уникальная для австралийцев. Благодаря Туру Даун Андер я смог войти в профессиональный пелотон. Это была первая гонка Мирового тура, в которой участвовал. Как и мне, она помогла многим молодым австралийским гонщикам точно так же попасть в профессионалы, поэтому мы обязаны этой гонке. Завтра стартую в майке лидера, чем очень горжусь. Надеюсь, смогу её защитить.

Ради нескольких секунд в генеральной классификации пришлось потрудиться. Я должен был бороться за эту победу. На финальном подъёме я ускорился и догнал Йейтса с Вайном, которые уже создали просвет. Не ожидал, что попытки уехать в отрыв на этой горке окажется достаточно. Сейчас понимаю, что сделал тогда правильную ставку, потому что подъезд к подъёму оказался довольно коварным, его было трудно контролировать командой. Я воспользовался шансом и запрыгнул в отрыв, в котором слаженно поработали».

Photo (c) SprintCycling/UAE Team Emirates

Джей Вайн (UAE Team Emirates): «Прошлым вечером во время инструктажа команды мы посмотрели этот подъём и поняли, что если попадём в хорошую группу на вершине, будут шансы удержаться до финиша. Наша группа очень слаженно работала до самого финиша, всем было выгодно, каждый выкладывался на все сто. Очень круто, что всё идёт по плану команды, что мы едем гонку так, как хотели. Впереди ещё три этапа впереди, и самые сложные подъёмы, так что я в предвкушении».

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Джей Хиндли (Bora-hansgrohe): «Довольно напряжённый этап, особенно из-за боковых ветров. Подъезд к финальному подъёму оказался сложным. Сначала у нас атаковал Джованни Алеотти, потом я ускорился с Роаном. В итоге я оказался в группе одним из пяти гонщиков, где были Деннис, Шмидт, Вайт и Йейтс. Мы все приложили силы, чтобы нас не догнали. Я поехал на шикане и создал просвет, но не хватило ноги удержаться до финиша, и другие ребята меня обошли в финале».

Кристиан Пёмер (Christian Pömer), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «После того, как вчера мыпотеряли нашего спринтера, сегодня приложили все силы ради атаки. Мы были нацелены подойти к крутому предфинишному подъёму на хорошей позиции, а затем Джованни и Джей попытали счастья в отрыве. Должен сказать, что ребята сработали очень хорошо. Джованни отлично выступил. Джей смог уехать в отрыве с высококлассными гонщиками, а потом поборолся за победу. К сожалению, мы только частично получили награду за нашу работу. Джей финишировал пятым, но смог немного улучшить позицию в генеральной классификации. Но ребята выступили сильно, думаю, что особенно в плане общего зачёта мы можем многого ожидать от Джея завтра или даже в воскресенье».

Майкл Мэттьюс (Jayco-AlUla): «Не знаю, что сейчас происходит в велоспорте, - в пелотоне никакого уважения друг к другу. Команда весь день отлично работала, я выиграл два промежуточных спринта, отыграл немного времени у генеральщиков. На финальном подъёме находился на отличной позиции, но потом меня кто-то ударил сбоку, затем я получил ещё один удар с другой стороны. У меня слетела цепь, застряла между рамой и шатуном, не смог сам её вытащить, и вернуться в пелотон не получилось. Мне повезло, что впереди оказались несколько ребят команды, они помогли мне отыграть максимум времени, но я ехал на пределе».