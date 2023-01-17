VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Роан Деннис – победитель 2 этапа Тура Даун Андер-2023

Роан Деннис, Джей Вайн, Джей Хиндли о 2-м этапе Тура Даун Андер-2023.

 

 

  32-летний австралийский велогонщик команды Jumbo-Visma Роан Деннис (Rohan Dennis) надел майку лидера Тура Даун Андер-2023 после победы на 2-м, самом протяжённом этапе гонки с набором высоты 2400 м. Через 50 км после старта на боковом ветру пелотон растянулся и разбился на три группы. Впереди разрыв создали усилия гонщиков команды INEOS Grenadiers Люка Плаппа и Магнуса Шеффилда.

 

  Первую группу, в которой осталось около 50 гонщиков, в том числе лидировавший в общем зачёте Альберто Беттиоль (EF Education-EasyPost), возглавила команда UAE Team Emirates. За 78 км до финиша пелотон собрался. На подъёме Парава-Хилл (Parawa Hill) атаковал Дмитрий Груздев (Astana Qazaqstan), который  первым прошёл вершину. Из пелотона попытался уехать Алессандро Кови (UAE Team Emirates), но его атака была нейтрализована, а пелотон возглавила команда Jumbo-Visma. Дмитрия Груздева пелотон догнал за 60 км до финиша.

 

  За 40 км до финиша в голове пелотона начала работать команда INEOS Grenadiers, защищавшая позицию Магнуса Шеффилда в генеральной классификации. За 22 км до финиша слетевшая цепь лишила Майкла Мэттьюса (Michael Matthews) шансов побороться за общий зачёт – ему пришлось менять велосипед, в итоге австралийский гонщик команды Jayco-AlUla финишировал лишь через 2 минуты 13 секунд после победителя, Роана Денниса.

 

Роан Деннис – победитель 2 этапа Тура Даун Андер-2023

 Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Гонка решилась на подъёме Неттл-Хилл (Nettle-Hill) – средний градиент 6,8%, где атаковал чемпион Австралии Джей Вайн (Jay Vine/UAE Team Emirates). На его ускорение ответил  Саймон Йейтс (Simon Yates/Jayco-AlUla), а также Мауро Шмид (Mauro Schmid/Soudal-Quick-Step), Джей Хиндли (Jai Hindley/Bora-hansgrohe) и будущий победитель этапа Роан Деннис. Вайн первым прошёл вершину Неттл-Хилл и завоевал майку лучшего в горной классификации.

 

  Пятёрка лидеров уехала от пелотона, набрав 20 секунд преимущества, которое увеличилось до 40 секунд за 3 км до финиша. В итоге пятеро гонщиков разыграли спринт. Джей Хиндли атаковал за километр до финиша, но победной стала атака Роана Денниса за 300 м до финиша.

 

  27-летний чемпион Австралии Джей Вайн финишировал 2-м и поднялся на вторую строчку общего зачёта, где уступает Деннису 3 секунды.   23-летний швейцарский гонщик Мауро Шмид замкнул тройку призёров этапа и поднялся на 4-ю строчку генеральной классификации. Магнус Шеффилд (INEOS Grenadiers) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика и третью позицию в общем зачёте, где уступает Роану Деннису 12 секунд.

 

Альберто Беттиоль (EF Education-EasyPost) потерял контакт с пелотоном за 11 км до финиша из-за судорог и лишился майки лидера, финишировав в группе с Майклом Мэттьюсом через 2 минуты 13 секунд.

 

Роан Деннис – победитель 2 этапа Тура Даун Андер-2023

 

Роан Деннис – победитель 2 этапа Тура Даун Андер-2023

 

Роан Деннис – победитель 2 этапа Тура Даун Андер-2023

 

Роан Деннис – победитель 2 этапа Тура Даун Андер-2023

 

 Роан Деннис – победитель 2 этапа Тура Даун Андер-2023

 

Роан Деннис – победитель 2 этапа Тура Даун Андер-2023

 

Роан Деннис – победитель 2 этапа Тура Даун Андер-2023

 

Роан Деннис – победитель 2 этапа Тура Даун Андер-2023

 

Роан Деннис – победитель 2 этапа Тура Даун Андер-2023

 

Роан Деннис – победитель 2 этапа Тура Даун Андер-2023

 

Роан Деннис – победитель 2 этапа Тура Даун Андер-2023

 

 

 

  Роан Деннис (Jumbo-Visma): «Эта гонка – уникальная для австралийцев. Благодаря Туру Даун Андер я смог войти в профессиональный пелотон. Это была первая гонка Мирового тура, в которой участвовал. Как и мне, она помогла многим молодым австралийским гонщикам точно так же попасть в профессионалы, поэтому мы обязаны  этой гонке. Завтра стартую в майке лидера, чем очень горжусь. Надеюсь, смогу её защитить.

 

  Ради нескольких секунд в генеральной классификации пришлось потрудиться. Я должен был бороться за эту победу. На финальном подъёме я ускорился и догнал Йейтса с Вайном, которые уже создали просвет. Не ожидал, что попытки уехать в отрыв на этой горке окажется достаточно. Сейчас понимаю, что сделал тогда правильную ставку, потому что подъезд к подъёму оказался довольно коварным, его было трудно контролировать командой. Я воспользовался шансом и запрыгнул в отрыв, в котором слаженно поработали».

 

Роан Деннис – победитель 2 этапа Тура Даун Андер-2023

Photo (c) SprintCycling/UAE Team Emirates

 

 

  Джей Вайн (UAE Team Emirates): «Прошлым вечером во время инструктажа команды мы посмотрели этот подъём и поняли, что если попадём в хорошую группу на вершине, будут шансы удержаться до финиша. Наша группа очень слаженно работала до самого финиша, всем было выгодно, каждый выкладывался на все сто. Очень круто, что всё идёт по плану команды, что мы едем гонку так, как хотели. Впереди ещё три этапа впереди, и самые сложные подъёмы, так что я в предвкушении».

Роан Деннис – победитель 2 этапа Тура Даун Андер-2023

 Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Джей Хиндли (Bora-hansgrohe): «Довольно напряжённый этап, особенно из-за боковых ветров. Подъезд к финальному подъёму оказался сложным. Сначала у нас атаковал Джованни Алеотти, потом я ускорился с Роаном. В итоге я оказался в группе одним  из пяти гонщиков, где были Деннис, Шмидт, Вайт и Йейтс. Мы все приложили силы, чтобы нас не догнали. Я поехал на шикане и создал просвет, но не хватило ноги удержаться до финиша, и другие ребята меня обошли в финале».

 

  Кристиан Пёмер (Christian Pömer), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «После того, как вчера мыпотеряли нашего спринтера, сегодня приложили все силы ради атаки. Мы были нацелены подойти к крутому предфинишному подъёму на хорошей позиции, а затем Джованни и Джей попытали счастья в отрыве. Должен сказать, что ребята сработали очень хорошо. Джованни отлично выступил. Джей смог уехать в отрыве с высококлассными гонщиками, а потом поборолся за победу. К сожалению, мы только частично получили награду за нашу работу. Джей финишировал пятым, но смог немного улучшить позицию в генеральной классификации. Но ребята выступили сильно, думаю, что особенно в плане общего зачёта мы можем многого ожидать от Джея завтра или даже в воскресенье».

 

Роан Деннис – победитель 2 этапа Тура Даун Андер-2023

 

  Майкл Мэттьюс (Jayco-AlUla): «Не знаю, что сейчас происходит в велоспорте, - в пелотоне никакого уважения друг к другу. Команда весь день отлично  работала, я выиграл два промежуточных спринта, отыграл немного времени у генеральщиков. На финальном подъёме находился на отличной позиции, но потом меня кто-то ударил сбоку, затем я получил ещё один удар с другой стороны. У меня слетела цепь, застряла между рамой и шатуном, не смог сам её вытащить, и вернуться в пелотон не получилось. Мне повезло, что впереди оказались несколько ребят команды, они помогли мне отыграть максимум времени, но я ехал на пределе».

 

 

Результаты 2 этапа Тура Даун Андер-2023

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Роан Деннис Rohan Dennis Jumbo-Visma Тур Даун Андер-2023 Santos Tour Down Under велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

17 - 22 января 2023

Santos Tour Down Under

22 января 2023

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

22 января 2023

Classica Comunitat Valenciana

22 - 29 января 2023

Vuelta a San Juan Internacional

25 - 29 января 2023

Challenge Ciclista Mallorca

29 января 2023

Cadel Evans Great Ocean Road Race

29 января 2023

Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise

30 января - 1 февраля 2023

Saudi Tour

1 - 5 февраля 2023

Etoile de Besseges

1 - 5 февраля 2023

Volta a la Comunitat Valenciana

5 февраля 2023

Велокросс. UCI World Championships Cyclocross Hoogerheide

10 - 14 февраля 2023

Tour of Oman

12 февраля 2023

Clasica de Almeria

15 - 19 февраля 2023

Volta ao Algarve em Bicicleta

15 - 19 февраля 2023

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

20 - 26 февраля 2023

UAE Tour

25 февраля 2023

Omloop Het Nieuwsblad Elite

ОПРОС

С какой гонки для Вас начинается велосезон болельщика?

Комментарии

  • SVS
    Приглашения на Страде Бьянке-2 ... (1)
    SVS-Фото

    О! Шанс для Сагана! :)

  • Earl57
    Дисквалифицированный на 1-м эт ... (1)
    Earl57-Фото

    Если он просто ехал за техничками соньеров, то с чего бы они спортдиректора оштрафовали на 500 швейцарских франков? В твиттере фото было, как он рукой держался за техничку.

    Похожая ситуация была несколько лет назад на ЧМ в андеровской гонке. Тогда голландец Нильс Экхоф после падения вернулся и победил в гонке, а его дисквалифицировали за то, что техничка подвезла. Парень дождался, пока отъедет оператор на мото, посмотрел на небо и убедился что вертолета нет, но не учел, что рядом рядом едут технички других сборных. А на техничках установлены видеорегистраторы. Поэтому, когда они доехали до финиша, то слили видео судьям. Экхоф тогда тоже шумел и возмущался, мол его должны были сразу предупредить, если видели нарушение. Он подавал иск в САС при поддержке федерации и своей команды, но ничего не добился.

    К тому сейчас все зрители на обочинах с телефонами в руках снимают, снимают и снимают. А потом выкладывают фото и видео в соцсетях...

  • motte
    Тур Даун Андер-2023. Этап 2 (6)
    motte-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Кирсипуу..точнее

    Именно, хитрый кирсипуу, что в переводе означает вишнёвое дерево.

    Ааао Пиккуус давно и сильно болен, не берите грех на душу

    https://velolive.com/blogs/redakziya/9140-aavo-pikkuusu-trebuetsya-pomosch.html

  • galina.naus
    Роберт Гесинк сошёл с Тура Дау ... (1)
    galina.naus-Фото
    Вот несчастье! Скорейшего выздоровления!
  • Astanaforever
    Тур Даун Андер-2023. Этап 2 (6)
    Astanaforever-Фото
    Кирсипуу..точнее
  • oblivion
    Тур Даун Андер-2023. Этап 2 (6)
    oblivion-Фото
    Цитата: motte
    Роберт Гесинк получил перелом таза, когда упал на первом этапе тура Down Under. Об этом 36-летний велосипедист Джамбо-Висма сообщает в своем аккаунте в Instagram.
    Гесинк упал примерно за 25 километров до финиша, сильно ударился головой, но, как оказалось, получил и другие травмы. "Не так я надеялся закончить свое пребывание здесь", - написал Гесинк, который ранее ездил в Австралию со своей семьей. "Это было неудачное падение, в результате которого у меня был перелом таза и множество ушибов.Теперь я вернулся к своей семье".
    Что там вся Джамбо и его падение на фото?
    Это было на первом этапе. Гонщик ag2r просто упал на заднее колесо Хесинка и тот наотмаш повалился. И вроде у него трещина в тазу
  • Astanaforever
    Тур Даун Андер-2023. Этап 2 (6)
    Astanaforever-Фото
    Мартина Лааса брали вроде как спринтера. И че? Приходит 124 м через 7 м 40 сек. Да..Ааво Пикуус конкретно своего земляка пропихнул Астане по дружбански...видимо с откатом.
  • Kitsune-taichou
    Крис Фрум: “Не планирую прекра ... (8)
    Kitsune-taichou-Фото

    а чего от него ждать, всегда упертый был :)

    может, дождусь еще свежих сюжетов от шкипера. 

  • Earl57
    Тур Даун Андер-2023. Этап 2 (6)
    Earl57-Фото

    Там еще после первого этапа Нокса у квиков дисквалифицировали за то, что после падения ехал за своей техничкой. 

    Болельщики квиков возмущаются, раньше, мол, на это закрывали глаза...

  • motte
    Тур Даун Андер-2023. Этап 2 (6)
    motte-Фото

    Роберт Гесинк получил перелом таза, когда упал на первом этапе тура Down Under. Об этом 36-летний велосипедист Джамбо-Висма сообщает в своем аккаунте в Instagram.

    Гесинк упал примерно за 25 километров до финиша, сильно ударился головой, но, как оказалось, получил и другие травмы. "Не так я надеялся закончить свое пребывание здесь", - написал Гесинк, который ранее ездил в Австралию со своей семьей. "Это было неудачное падение, в результате которого у меня был перелом таза и множество ушибов.Теперь я вернулся к своей семье".

    Что там вся Джамбо и его падение на фото?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

19 января

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

Matyas Kopecky (Team Novo Nordisk)

Samuel Welsford (Team DSM)

Antonio Barac (Team Corratec)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2023 (58)
Декабрь 2022 (86)
Ноябрь 2022 (85)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (194)