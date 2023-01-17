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Роан Деннис о возможностях команды Jumbo-Visma

Роан Деннис: «Часть спорта – находить слабости соперника и их использовать»

 

 

  32-летний австралийский  велогонщик Роан Деннис (Rohan Dennis) завершил первый сезон в составе команды Jumbo-Visma, куда перешёл после двух лет выступления в команде INEOS Grenadiers. Чемпион Австралии в разделке, победитель Игр Содружества в этой же дисциплине, Роан Деннис помогал Приможу Рогличу в борьбе за четвёртую победу на Вуэльте Испании-2022, пока капитан команды Jumbo-Visma не сошёл с гонки после падения на 16-м этапе.

 

  Несмотря на то, что Jumbo-Visma не удалось выполнить задачу на испанском Гранд-туре, победу в котором одержал Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl), Роан Деннис уверен, что нидерландская команда – лучшая в пелотоне, и в ближайшее время её не смогут превзойти. Об этом, а также о слабостях Ремко Эвенепула, которые заметил Роан Деннис во время Вуэльты Испании-2022, он рассказал в интервью журналу Rouleur.

 

Роан Деннис о возможностях команды Jumbo-Visma

 

  Роан Деннис: «Не думаю, что в ближайшее время кто-то оттеснит Jumbo. Слишком большой разрыв. Эта команда раздвигает границы, в законных пределах, конечно, чтобы все гонщики показывали наилучшие результаты.  

 

  Мне хорошо в Jumbo. В работе команды всё очень рассчитано до той степени, что когда ты не выступаешь как задумано, то это твой промах. Это полезно -  дополнительно воздействует на спортсмена, хотя профессионал в любом случае несёт ответственность. Но лучше такое давление, чем обнаружить, приехав на гонку, что твой велосипед не был как надо собран и сломался, или оборудование уже кто-то использовал, и оказываешься в невыгодном положении».

 

  Роан Деннис не попал в состав на Тур де Франс-2022, где победу одержал его товарищ по команде Йонас Вингегор, и поехал Вуэльту Испании-2022, где Примож Роглич сошёл после падения на финише 16-го этапа, когда занимал 2-е место в общем зачёте и проигрывал лидеру, Ремко Эвенепулу 1 минуту 26 секунд перед решающими горными этапами.

 

  Деннис отметил, что заметил у Ремко Эвенепула слабости, которые можно использовать в дальнейшем:

 

  «В команде ни одна позиция в составе не гарантирована. В этом году так было с  Туром. Я не попал из-за проблем со здоровьем и тому подобного. Но отношусь спокойно.  Вместо меня взяли Натана Ван Хойдонка (Nathan Van Hooydonck). И он летал. Всегда есть кто-то на замену.

 

  Слабое место Ремко – технически сложные спуски. Не хочется использовать чью-то неудачу, каким было его падение на 12-м этапе, но тогда проявилась трещина. Часть спорта – находить слабости соперника и их использовать. Перед тем падением он не проявлял слабостей на спусках, но после падения стал немного нервничать. Появились трещины.

 

  В тот день, когда Примож упал на финише, слабости Ремко стали проявляться. Ситуация требовала техничности, небольшой борьбы, была немного нервной, и в тот момент он начал выпадать, терять позиции. К счастью для него он прокололся в пределах трёх километров до финиша».

 

  Роан Деннис надеется начать сезон 2023 года на Туре Даун Андер, домашней гонки, которая возвращается в календарь после двухлетнего перерыва: «Тур Даун Андер вернулся, я бы хотел начать сезон с него. Пока не уверен, поеду Джиро или Тур. Конечно, Тур де Франс стал бы отличной подготовкой к чемпионату мира, который пройдёт через 10 дней. Разделка чемпионата мира – ещё одна гонка, на которой очень хочу стартовать. Думаю, там будет дистанция на 40+ км. Должна быть почти часовая индивидуальная гонка».

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Теги к статье: Роан Деннис Rohan Dennis Jumbo-Visma

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Комментарии

  • motte
    Планы команды Jumbo-Visma в от ... (1)
    motte-Фото

    И , правильно представляете, сепп заточен исключительно под тур, там своя психика, и дай бог ему быть на высоте в самый нужный момент, классный парень, этот американец, честно, работяга, коих я многих встречал из Америки, просто очень рабочащие парни без политических загибов.

  • uran
    Генеральный менеджер Education ... (9)
    uran-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    Нибали взял свой Тур абсолютно по делу. и показал это уже на 2-м этапе, где главные петухи вообще были "все ещё живы". и он не просто взял жёлтую уже с этого этапа, но выиграл ещё 4 этапа и навёз второму вагон и тележку
    не ведитесь на мифы
    Основные конкуренты сошли из-за падений и говорить "по делу" ну как то неуместно. Это был единственный тур Нибали, что говорит об победе в исключительном случае.
  • sixpack
    Наиро Кинтана прокомментировал ... (3)
    sixpack-Фото
    трам, ессно, анальгетик. но неопасных с тз привыкания опиатов не существует.
  • Shalam s Urala
    Наиро Кинтана прокомментировал ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    не так то прост этот "анальгетик"

    https://www.consmed.ru/narkolog/view/163056/

  • Shalam s Urala
    Генеральный менеджер Education ... (9)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Гонщик
    Да хватит уже рассказывать сказки про фартовог

    ок.

    я ж не фанат Нибали чтоб бесконечно метать тут бисер в его честь )

    и с чего мне вдруг восстанавливать справедливость в вашем насекомо-примитивном мире, где все удачи ваших нелюбимцев результат исключительно фарта, химии или вселенского заговора

  • oBepcaH
    Q36.5 – новая проконтинентальн ... (3)
    oBepcaH-Фото
    Филиппо Коломбо это который МТБ ездит? Интересно, он за них будет МТБ ездить, если это тот, или перейдет в шоссе?
  • VeloVelo
    Крис Фрум о системе начисления ... (9)
    VeloVelo-Фото
    Интересная подборка. Спасибо.
  • Astanaforever
    Q36.5 – новая проконтинентальн ... (3)
    Astanaforever-Фото
    A как же Антонио?
  • VeloVelo
    Сонни Кольбрелли завершает кар ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Не надо забывать, что Сонни еще и чемпион Италии!



    Здоровья и счастья в семье!

  • velodoctor
    Q36.5 – новая проконтинентальн ... (3)
    velodoctor-Фото

    Брамбилла приземлился у них) Не удивлюсь если сразу им приглашение на Джиро дадут. 

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