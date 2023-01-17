Роан Деннис о возможностях команды Jumbo-Visma

Роан Деннис: «Часть спорта – находить слабости соперника и их использовать»

32-летний австралийский велогонщик Роан Деннис (Rohan Dennis) завершил первый сезон в составе команды Jumbo-Visma, куда перешёл после двух лет выступления в команде INEOS Grenadiers. Чемпион Австралии в разделке, победитель Игр Содружества в этой же дисциплине, Роан Деннис помогал Приможу Рогличу в борьбе за четвёртую победу на Вуэльте Испании-2022, пока капитан команды Jumbo-Visma не сошёл с гонки после падения на 16-м этапе.

Несмотря на то, что Jumbo-Visma не удалось выполнить задачу на испанском Гранд-туре, победу в котором одержал Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl), Роан Деннис уверен, что нидерландская команда – лучшая в пелотоне, и в ближайшее время её не смогут превзойти. Об этом, а также о слабостях Ремко Эвенепула, которые заметил Роан Деннис во время Вуэльты Испании-2022, он рассказал в интервью журналу Rouleur.

Роан Деннис: «Не думаю, что в ближайшее время кто-то оттеснит Jumbo. Слишком большой разрыв. Эта команда раздвигает границы, в законных пределах, конечно, чтобы все гонщики показывали наилучшие результаты.

Мне хорошо в Jumbo. В работе команды всё очень рассчитано до той степени, что когда ты не выступаешь как задумано, то это твой промах. Это полезно - дополнительно воздействует на спортсмена, хотя профессионал в любом случае несёт ответственность. Но лучше такое давление, чем обнаружить, приехав на гонку, что твой велосипед не был как надо собран и сломался, или оборудование уже кто-то использовал, и оказываешься в невыгодном положении».

Роан Деннис не попал в состав на Тур де Франс-2022, где победу одержал его товарищ по команде Йонас Вингегор, и поехал Вуэльту Испании-2022, где Примож Роглич сошёл после падения на финише 16-го этапа, когда занимал 2-е место в общем зачёте и проигрывал лидеру, Ремко Эвенепулу 1 минуту 26 секунд перед решающими горными этапами.

Деннис отметил, что заметил у Ремко Эвенепула слабости, которые можно использовать в дальнейшем:

«В команде ни одна позиция в составе не гарантирована. В этом году так было с Туром. Я не попал из-за проблем со здоровьем и тому подобного. Но отношусь спокойно. Вместо меня взяли Натана Ван Хойдонка (Nathan Van Hooydonck). И он летал. Всегда есть кто-то на замену.

Слабое место Ремко – технически сложные спуски. Не хочется использовать чью-то неудачу, каким было его падение на 12-м этапе, но тогда проявилась трещина. Часть спорта – находить слабости соперника и их использовать. Перед тем падением он не проявлял слабостей на спусках, но после падения стал немного нервничать. Появились трещины.

В тот день, когда Примож упал на финише, слабости Ремко стали проявляться. Ситуация требовала техничности, небольшой борьбы, была немного нервной, и в тот момент он начал выпадать, терять позиции. К счастью для него он прокололся в пределах трёх километров до финиша».

Роан Деннис надеется начать сезон 2023 года на Туре Даун Андер, домашней гонки, которая возвращается в календарь после двухлетнего перерыва: «Тур Даун Андер вернулся, я бы хотел начать сезон с него. Пока не уверен, поеду Джиро или Тур. Конечно, Тур де Франс стал бы отличной подготовкой к чемпионату мира, который пройдёт через 10 дней. Разделка чемпионата мира – ещё одна гонка, на которой очень хочу стартовать. Думаю, там будет дистанция на 40+ км. Должна быть почти часовая индивидуальная гонка».