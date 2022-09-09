Роан Деннис об отказе от чемпионата мира по велоспорту-2022 и Ремко Эвенепуле

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 23:57
Роан Деннис отказался от участия в чемпионате мира по велоспорту на шоссе-2022 по семейным обстоятельствам
32-летний австралийский велогонщик Роан Деннис (Rohan Dennis), двукратный чемпион мира в разделке, недавний победитель индивидуальной гонки на время Игр Содружества-2022, не примет участие в чемпионате мира по велоспорту на шоссе-2022. Чемпионат пройдёт в Австралии, но Роан Деннис, который является действующим чемпионом Австралии в разделке, на первое место ставит семью. Причину отказа от участия в чемпионат мира Роан Деннис объяснил в интервью SBS.
Роан Деннис: «У моего брата свадьба за день до разделки чемпионата. И она пройдёт в Германии. Я собираюсь быть его шафером. Семья на первом месте».
Сейчас Роан Деннис – один из помощников капитана команды Jumbo-Visma Приможа Роглича на Вуэльте Испании-2022. Перед финальной неделей испанского Гранд-тура Примож Роглич идёт на 2-м месте в общем зачёте, уступая 22-летнему бельгийскому гонщику команды Quick-Step Alpha Vinyl Ремко Эвенепулу 1 минуту 34 секунды.
Роан Деннис: «Чувствую себя лучше, нога идёт хорошо. В начале гонки у меня было несколько трудных дней. К счастью, в горах почувствовал себя лучше. Мы потеряли нескольких гонщиков, но потери не только у нашей команды. Большинство команд потеряли одного, двух или даже трёх гонщиков. Не думаю, что это сильно повлияет. Мы немного побережём силы, надеюсь, Quick-Step истратят свои пули раньше нас.
С Ремко ещё ничего не ясно. Он никогда так долго не ехал Гранд-тур, мы подождём и посмотрим. Надеюсь, он поедет хуже, а Примож лучше. Мы не собираемся работать ради подиума. Бросим все силы, надеюсь, мы нанесём ему удар. Но если он продолжит ехать так, как сейчас, то браво».
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