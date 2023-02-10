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Филиппо Ганна: «Все хотят от меня повторения 2020 года, но это трудно»

Филиппо Ганна в 2023 году нацелен на Париж-Рубэ и Джиро д’Италия

 

 

  Филиппо Ганна, становивший в прошлом году часовой рекорд на треке, начал сезон 2023 года с Вуэльты провинции Сан-Хуан в Аргентине, где занял 2-е место в общем зачёте.

 

  В последний раз 26-летний итальянский велогонщик команды INEOS Grenadiers начинал сезон в Аргентине в 2020, и тогда его год оказался очень успешным. Но Филиппо Ганна предостерегает своих болельщиков от больших ожиданий, хотя и надеется, что ему удастся добиться намеченного на Париж-Рубэ и итальянском Гранд-туре.

 

Филиппо Ганна: «Все хотят от меня повторения 2020 года, но это трудно»

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

 

  В андерах Филиппо Ганна уже побеждал в Рубэ в 2016 году. В прошлом сезоне, заболев после Тиррено-Адриатико, он не смог, как хотел, подготовиться к легендарной классике – Монументу, а прокол во время гонки лишил его шансов бороться за победу, но неудачу компенсировал успех его товарища по команде INEOS Grenadiers Дилана Ван Баарле, выигравшего Париж-Рубэ-2022.

 

В интервью Cyclingnews Филиппо Ганна рассказал, как будет готовиться к целям первой половины сезона:

 

  «Если честно, горный этап с Альто Колорадо проехал гораздо лучше, чем ожидал. Думаю, все хотят увидеть Филиппо версии 2020, но это трудно. Каждый год стараешься улучшить свои кондиции и себя, но это нелёгкая задача. Я хочу попробовать повторить успех (прим. VeloLIVE – на Джиро д’Италия в 2020 году Филиппо Ганна выиграл все три этапа с индивидуальными гонками на время), потому что для меня Джиро – самая важная гонка.

 

  Алгарве, тренировочный лагерь на высоте, Тиррено, Сан-Ремо, классики. Фландрия без меня, потому что предпочитаю остаться тренироваться в Италии.

 

  На Париж-Рубэ я выучил, что надо беречь силы перед Аренбергом, стараться подъехать к нему как можно более свежим. Перед Аренбергом важно как можно больше есть и пить, потому что после него всё время будет только влево-вправо, влево-вправо.

 

  В прошлом году моей проблемой стало то, что неделю после Тиррено-Адриатико я провёл в постели, а потом старался вернуть форму. Но к такой гонке как Париж-Рубэ надо подходить готовым на 100%, потому что на ней половина гонщиков работают на лидеров, а остальные 50% - это лидеры.

 

  Если, например, сравнивать с часовым рекордом, где надо прилагать усилия все шестьдесят минут, на Рубэ можно немного отдышаться в пелотоне, но потом на брусчатке ты пять минут прикладываешь все силы. Такие усилия «включил-выключил», совсем не совпадают с моими характеристиками. Но посмотрим.

 

 Да, Париж-Рубэ – мечта. Эту гонку невозможно любить за то, какая она. Но она -  потрясающая, потому что это история велоспорта».

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Теги к статье: Филиппо Ганна Filippo Ganna INEOS Grenadiers

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O Gran Camino

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С какой гонки для Вас начинается велосезон болельщика?

Комментарии

  • Astanaforever
    Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые ... (18)
    Astanaforever-Фото
    8-й, 9-й и 11-й этапы покажут, кто тут жёлтая майка. А вот зелёную майку Кэвендиш таки может взять. 2 подарка исторических этапов, где он побеждал в молодости + 21-й, где он тоже побеждал (!) сотворят историю. Но рекорд Меркса ему не отдадут. Меркс - легенда! Кэвендиш - хам! Camel 2 июля 2021 19:09.......хе-хе. Вот в этом Ваши противоречия и выражаются..конкретно.
  • sashaney
    Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые ... (18)
    sashaney-Фото
    В Квиках зарплату ему платил хозяин Спешиалайзд. Они же на их вело и выступают. А в Дименшион он заболел модной белезнью - мононуклеозом. Докторов команды он винит в том, что долго не мог восстановится и был на грани "не вернуться".
  • Camel
    Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые ... (18)
    Camel-Фото


    Цитата: Astanaforever
    Смешно ты написал. Вот Мартинелли в квиках был несколько сезонов и чё команда не катала его за 34 мя победами? Да и с отрывках он не побеждал. Получается, что любого можно раскатать, да? Да он Кэв одержим 35 й победой. Тот 21 год на туре он своими четырьмя победами и зелёной майкой Кэв Утер и раскатал Патрика ниже плинтуса. И в составе квиков он в прошлом году мог бы свою 35 победу взять. Но Лефевр просто не дал ему из за бельгийского лобби..из за своего земляка Меркса. Вот Кэв и выдает эти гневные интервью. А как вы хотели? Любой бы возмутился на его месте. Да Марк хочет побеждать.И что тут плохого? А мосты сжёг, зная, что Астана как бы последняя в его карьере команда. Просто в твоём посыле..сплошные противоречия..и личные неприязни.


    А при чем тут Мартинелли? Я о Мартинелли писал?

    "Мог бы взять победу..." Вы с чего так решили? Мог бы, так взял бы, никто за седло его не держал.

    "Лефевр не дал... из-за бельгийского лобби..." Что значит не дал? Из-за какого ещё там лобби? Вы хоть понимаете значение этого понятия? Если бы Лефевр не хотел предоставить ему попытку выиграть этап, кому он нужен был бы в команде, даже за плату!

    "Просто в твоём посыле..сплошные противоречия..." В чём мои противоречия выражаются конкретно? Или это вы так, ляпнули?

    "А мосты сжёг, зная, что Астана как бы последняя в его карьере команда...". Думаю, если бы вы произнесли эту фразу публично, на вас смело можно было бы подавать иск в суд за дискредитацию личности! Кто вам дал право судить о мыслях, планах и действиях другого человека, причём в таком унизительном стиле? Вы не много на себя взяли?

    И ещё. До тех пор, пока вы лично с кем-то не познакомились и не получили специального на то разрешения, не позволяйте себе панибратства, переходя на "ты", вас это очень плохо характеризует.

  • старт-шоссе 82
    Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые ... (18)
    старт-шоссе 82-Фото

    В принципе красивые и ни к чему не обязывающие слова. Какае у них там планы и договоренности на самом деле ни кто не скажет.

    Для команды это однозначно плюс, для молодых ребят провести несколько тренировок с Кэвом это однозначно плюс.

    Посмотрим как сложится сезон, будем ждать побед.

  • RVL
    Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые ... (18)
    RVL-Фото

    а что должен был сказать? ситуация в команде не айс. Лулу или завязывать, или с новой идеей, в поезде повозить Кэва..или завозить его в горы , что бы попал в лимиты.

    зы. ну и опыт передать)))

  • patar
    Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые ... (18)
    patar-Фото
    Понял. Спасибо.
  • Earl57
    Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые ... (18)
    Earl57-Фото
    Больной гонщик никому не нужен. Кинтана не даст соврать. А у ДД уже тогда были тяжелые времена, они еле сводили концы с концами.
  • patar
    Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые ... (18)
    patar-Фото
    А в чем ДД виноваты?
  • cmap_nep
    Тим Мерлир о целях в команде S ... (7)
    cmap_nep-Фото
    Хождение по командам с подмоченной репутацией... Индейцы и-то разборчивей...
  • Earl57
    Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые ... (18)
    Earl57-Фото

    Цитата: patar
    Ну я не так давно велоспорт смотрю, можно по подробнее, про его болезнь и Dimension Data?

    Мононуклеоз у него был. Кто-то эту болезнь относительно легко переносит, а у кого-то, как у Кэва, очень тяжело протекает. Несколько лет он сильно болел, с рецидивами.

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