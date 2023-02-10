Филиппо Ганна: «Все хотят от меня повторения 2020 года, но это трудно»

Филиппо Ганна в 2023 году нацелен на Париж-Рубэ и Джиро д’Италия

Филиппо Ганна, становивший в прошлом году часовой рекорд на треке, начал сезон 2023 года с Вуэльты провинции Сан-Хуан в Аргентине, где занял 2-е место в общем зачёте.

В последний раз 26-летний итальянский велогонщик команды INEOS Grenadiers начинал сезон в Аргентине в 2020, и тогда его год оказался очень успешным. Но Филиппо Ганна предостерегает своих болельщиков от больших ожиданий, хотя и надеется, что ему удастся добиться намеченного на Париж-Рубэ и итальянском Гранд-туре.

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В андерах Филиппо Ганна уже побеждал в Рубэ в 2016 году. В прошлом сезоне, заболев после Тиррено-Адриатико, он не смог, как хотел, подготовиться к легендарной классике – Монументу, а прокол во время гонки лишил его шансов бороться за победу, но неудачу компенсировал успех его товарища по команде INEOS Grenadiers Дилана Ван Баарле, выигравшего Париж-Рубэ-2022.

В интервью Cyclingnews Филиппо Ганна рассказал, как будет готовиться к целям первой половины сезона:

«Если честно, горный этап с Альто Колорадо проехал гораздо лучше, чем ожидал. Думаю, все хотят увидеть Филиппо версии 2020, но это трудно. Каждый год стараешься улучшить свои кондиции и себя, но это нелёгкая задача. Я хочу попробовать повторить успех (прим. VeloLIVE – на Джиро д’Италия в 2020 году Филиппо Ганна выиграл все три этапа с индивидуальными гонками на время), потому что для меня Джиро – самая важная гонка.

Алгарве, тренировочный лагерь на высоте, Тиррено, Сан-Ремо, классики. Фландрия без меня, потому что предпочитаю остаться тренироваться в Италии.

На Париж-Рубэ я выучил, что надо беречь силы перед Аренбергом, стараться подъехать к нему как можно более свежим. Перед Аренбергом важно как можно больше есть и пить, потому что после него всё время будет только влево-вправо, влево-вправо.

В прошлом году моей проблемой стало то, что неделю после Тиррено-Адриатико я провёл в постели, а потом старался вернуть форму. Но к такой гонке как Париж-Рубэ надо подходить готовым на 100%, потому что на ней половина гонщиков работают на лидеров, а остальные 50% - это лидеры.

Если, например, сравнивать с часовым рекордом, где надо прилагать усилия все шестьдесят минут, на Рубэ можно немного отдышаться в пелотоне, но потом на брусчатке ты пять минут прикладываешь все силы. Такие усилия «включил-выключил», совсем не совпадают с моими характеристиками. Но посмотрим.

Да, Париж-Рубэ – мечта. Эту гонку невозможно любить за то, какая она. Но она - потрясающая, потому что это история велоспорта».