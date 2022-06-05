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Тим Мерлир не примет участие в Тур де Франс-2022

Тим Мерлир не вошёл в состав Alpecin-Fenix на Тур де Франс-2022 и надеется стартовать на Вуэльте Испании

 

Тим Мерлир не примет участие в Тур де Франс-2022

Photo Credit: LaPresse

 

  В прошлом году, дебютировав на Тур де Франс, 29-летний бельгийский велогонщик Alpecin-Fenix Тим Мерлир (Tim Merlier) выиграл этап. На этот раз команда решила дать шанс 21-летнему Ясперу Филипсену, победителю трёх этапов Вуэльты Испании.

 

  Контракт Тима Мерлира с командой Alpecin-Fenix заканчивается в этом сезоне, издание WielerFlits сообщало, что бельгийский гонщик со следующего сезона будет выступать в команде Патрика Лефевра Quick-Step Alpha Vinyl, хотя официально о переходах гонщиков можно будет узнать только с 1 августа.

 

  Тим Мерлир был вынужден отказаться от участия в Джиро д’Италия-2022 из-за травмы локтя – на Париж-Рубэ он получил глубокий порез, потребовавший операции. Поэтому бельгийский спринтер наблюдал за успехами товарищей по команде по телевизору и сейчас тренируется на Тенерифе.

 

  В интервью Het Nieuwsblad Тим Мерлир сказал, что надеется быть отобранным в состав на Вуэльту Испании, но также готов к старту на Тур де Франс, если кто-то из команды Alpecin-Fenix не сможет принять участие во французском Гранд-туре.

 

  Тим Мерлир: «Я готов, никогда не знаешь, кто может выпасть из участников. Надеюсь, меня возьмут на Вуэльту, но пока команда мне ничего не говорила. Было тяжело смотреть на товарищей по команде по телевизору во время  Джиро, но я быстро поставил себе новые цели. Видел не всю гонку, смотрел только последние километры. Рад, что команда выиграла три этапа. Ребята справились блестяще, видно было, что атмосфера благодаря Матье ван дер Пулу была фантастической.

 

  Интересно здесь (на Тенерифе) тренироваться по горам, если можешь ехать их своей скоростью. Яспер Стёйвен, Дилан вавн Баарле, Филиппо Ганна тоже здесь, но я всё время тренировался один. Только один раз со мной проехал Кеннет Вандендриссе (Kenneth Vandendriessche). Он на прошлой неделе выиграл “Ironman” на Лансароте, приехал сюда отдохнуть, но привёз свой велосипед и на несколько часов захотел составить мне компанию».

 

Тим Мерлир вернётся в гонки на Brussels Cycling Classic 5 июня, а его главной целью будет чемпионат Бельгии 26 июня.

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Теги к статье: Тим Мерлир Tim Merlier Alpecin-Fenix

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Ближайшие старты

5 июня 2022

Brussels Cycling Classic

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

8 - 12 июня 2022

ZLM Tour

11 июня 2022

Dwars door het Hageland

12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

14 июня 2022

Mont Ventoux Denivele Challenge

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

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Комментарии

  • velodoctor
    Только три гонщика гарантирова ... (4)
    velodoctor-Фото

    Такие заявления только раздора могут добавить. 8 гонщиков на 5 мест. среди них 4 горняка, 2 полуспринтера, 2 универсала. 

  • atacama
    Только три гонщика гарантирова ... (4)
    atacama-Фото

    А бачки кто возить будет? Том не повезет....

     

  • Grif
    Кун Бауман: две победы на этап ... (2)
    Grif-Фото

    Подрезальщик.(

  • rude_rider
    Только три гонщика гарантирова ... (4)
    rude_rider-Фото
    Можно сбитого лётчика Тома добавить..пусть хотя бы катает их он отлично справляется ролью грегари..
  • Hammill
    Матье ван дер Пул не будет выс ... (5)
    Hammill-Фото
    "за кровушкой" в рамках велоспорта звучит весьма двусмысленно если что))
  • Hammill
    Вторая в карьере цикламеновая ... (2)
    Hammill-Фото
    ну и что, теперь тебе пряничек выдать? звучит, будто он из-за твоей веры великой выиграл.
  • close2you
    Только три гонщика гарантирова ... (4)
    close2you-Фото
    Смех конечно... назвал трех лидеров, остальные грегорить будут на них ведь ))
  • kwwk
    Mercan'Tour Classic Alpes-Mar ... (24)
    kwwk-Фото
    Я уже скучать начал по вам с Фрумычем.
  • EL-Fenomeno
    Вторая в карьере цикламеновая ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Сильный спринтер и классная у него была команда на Джиро. Я говорил в превью перед ГТ:

    Цитата: EL-Fenomeno
    Мне кажется что если у этого француза не будет падений и травм, то скорей всего малью чикламино в Вероне примеряет на итоговом подиуме Арно Демар.

    Мне ответили:

    Цитата: Ice
    Демар в прошлом году был никаким, если и сейчас такой же, шансов будет мало.

    Я не поверил Айсу, но поВерил в Арно и Демар победил 3 раза, ну и взял маечку)) fra

  • Earl57
    Mercan'Tour Classic Alpes-Mar ... (24)
    Earl57-Фото
    Ну это поправимо. Леша выздоровел после травмы, Лопес должен тоже поправиться. Реальные проблемы у Астаны только с Москоном.
    А вот у Израиля проблемы серьезнее. У них больше половины гонщиков старше 30 лет и только пятеро моложе 26-ти. Какими бы не были именитыми гонщики, но если им 36-37 лет, то много они не навыигрывают.

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