Тим Мерлир не примет участие в Тур де Франс-2022

Тим Мерлир не вошёл в состав Alpecin-Fenix на Тур де Франс-2022 и надеется стартовать на Вуэльте Испании

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В прошлом году, дебютировав на Тур де Франс, 29-летний бельгийский велогонщик Alpecin-Fenix Тим Мерлир (Tim Merlier) выиграл этап. На этот раз команда решила дать шанс 21-летнему Ясперу Филипсену, победителю трёх этапов Вуэльты Испании.

Контракт Тима Мерлира с командой Alpecin-Fenix заканчивается в этом сезоне, издание WielerFlits сообщало, что бельгийский гонщик со следующего сезона будет выступать в команде Патрика Лефевра Quick-Step Alpha Vinyl, хотя официально о переходах гонщиков можно будет узнать только с 1 августа.

Тим Мерлир был вынужден отказаться от участия в Джиро д’Италия-2022 из-за травмы локтя – на Париж-Рубэ он получил глубокий порез, потребовавший операции. Поэтому бельгийский спринтер наблюдал за успехами товарищей по команде по телевизору и сейчас тренируется на Тенерифе.

В интервью Het Nieuwsblad Тим Мерлир сказал, что надеется быть отобранным в состав на Вуэльту Испании, но также готов к старту на Тур де Франс, если кто-то из команды Alpecin-Fenix не сможет принять участие во французском Гранд-туре.

Тим Мерлир: «Я готов, никогда не знаешь, кто может выпасть из участников. Надеюсь, меня возьмут на Вуэльту, но пока команда мне ничего не говорила. Было тяжело смотреть на товарищей по команде по телевизору во время Джиро, но я быстро поставил себе новые цели. Видел не всю гонку, смотрел только последние километры. Рад, что команда выиграла три этапа. Ребята справились блестяще, видно было, что атмосфера благодаря Матье ван дер Пулу была фантастической.

Интересно здесь (на Тенерифе) тренироваться по горам, если можешь ехать их своей скоростью. Яспер Стёйвен, Дилан вавн Баарле, Филиппо Ганна тоже здесь, но я всё время тренировался один. Только один раз со мной проехал Кеннет Вандендриссе (Kenneth Vandendriessche). Он на прошлой неделе выиграл “Ironman” на Лансароте, приехал сюда отдохнуть, но привёз свой велосипед и на несколько часов захотел составить мне компанию».

Тим Мерлир вернётся в гонки на Brussels Cycling Classic 5 июня, а его главной целью будет чемпионат Бельгии 26 июня.