Нельсон Паулесс — победитель “Гран-при Марселя”-2023

Нельсон Паулесс выиграл классику «Гран-при Марселя» из сольного отрыва

Нельсон Паулесс (Neilson Powless) одержал третью в карьере и первую в этом сезоне победу, выиграв классику Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise-2023. 26-летний американский велогонщик команды EF Education-EasyPost атаковал в одиночку за 16 км до финиша и в итоге на 1 минуту 15 секунд опередил группу преследователей в Марселе. «Гран-при Марселя» - особенная для Нельсона Паулесса гонка, так как Лазурное побережье стало его домом в Европе.

На Майорке Нельсон Паулесс помог товарищу по команде Марейн ван дер Бергу (Marijn van den Berg) одержать первую профессиональную победу на Trofeo ses Salines-Port d’Alcudia, а затем вернулся во Францию, чтобы побороться за победу самому, пользуясь формой, набранной за блок тренировок и гонок на Майорке.

На классике «Гран-при Марселя» Нельсон Паулесс переложился в отрыв, а затем предпринял атаку, увеличив разрыв с соперниками на спуске. Тактическое преимущество Нельсону Паулессу давало присутствие Марейна ван дер Берга в пелотоне, который мог побороться в спринте, если бы отрыв дня догнали.

Нельсон Паулесс: «Потрясающие чувства. Мне было так больно ехать на последнем спуске, и когда началась равнина. Пришлось изо всех сил продавливать, но, к счастью, на спуске я набрал достаточно преимущества перед ребятами отрыва, которые ехали уже за вторым местом. Поэтому на последних сотнях метров чувствовал себя свободно, чтобы боль прошла, мог просто докатить до финиша.

Вчера мы проводили разведку, проехали последние 70 км гонки. Здесь так красиво, потрясающие виды скал, которые спускаются прямо в море, и очень синяя вода. Прекрасное место, чтобы кататься на велосипеде. В этой области высокая велосипедная культура, приятно здесь выступать.

Мы знали, что за 50 км до финиша будет крутой подъём, который может стать трамплином для панчеров, которые захотят уехать от спринтеров. Мы планировали просто ехать за ними, потому что Марейн отлично себя чувствовал. Он только что выиграл гонку на Майорке, мы верили в его спринт.

Я просто старался хладнокровно рассчитывать свои действия. Многие ребята атаковали, и я на вершине подъёма переложился в довольно большую группу, просто сел на колесо и проехал так некоторое время. Потом начал работать с отрывом, где были представлены почти все крупные команды. Так что, эта группа могла доехать до финиша. Но особой слаженности в работе не было.

Я старался не волноваться и напоминал себе, что позади едет Марейн, что мне нет необходимости форсировать. Я не давал себе слишком тратить силы, потому что нога шла очень, очень мощно. Но я напоминал себе, что в прошлом сжигал себя, когда думал, что сильнейший в группе, сжигал все свои спички, когда это было не нужно.

Оставался риск, что к финишу приедут все десять человек. Поэтому Тиджей. наш спортивный директор, сказал мне, что там будет хороший трамплин для атаки. Это был последний подъём дня, своего рода ступенька, но очень крутая у подножия. Поэтому он посоветовал там атаковать, чтобы, по крайней мере, избавиться от некоторых соперников. Но получилось так, что я создал просвет. Я несколько раз мощно продавил педали, оглянулся, и увидел, что разрыв стал большим. Тогда сказал себе, что всё равно собирался атаковать через два или три километра.

Так что просто продолжил выкладываться, проехал разделку до финиша. По радио Марейн сказал мне, что пелотон перестал работать. Ребята нашей команды стали подбадривать меня, что помогало прикладывать силы. Очень счастлив, что всё сработало, что всё сложилось».