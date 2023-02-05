Звезда Бессежа-2023. Этап 2

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 18:57
Bagard - Aubais, 169,63 км
Этап нейтрализован из-за завала,
случившегося за 24 км до финиша.
Генеральная классификация после 2 этапа:
1. Arnaud De Lie (Bel) Lotto Dstny
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