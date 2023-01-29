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Мигель Анхель Лопес — победитель Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

Мигель Анхель Лопес: "Это бесценная победа, которая пришла в самый необходимый момент"

 

 

  Мигель Анхель Лопес (Miguel Ángel López) добавил в свой список достижений победу на пятой в карьере (после Тура Швейцарии, Колумбии 2,1, Вуэльты Каталонии, Вуэльты Андалусии) многодневной велогонке – Вуэльте провинции Сан-Хуан-2023.

 

  28-летний колумбийский велогонщик, который в этом сезоне выступает за континентальную колумбийскую велокоманду Medellin – EPM, возглавил генеральную классификацию Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023 после победы на королевском горном этапе с финишем на Альто Колорадо. Мигель Анхель Лопес удержал майку лидера до финала в Сан-Хуане. В общем зачёте Лопес опередил на 30 секунд итальянского гонщика Филиппо Ганну (INEOS Grenadiers) и на 44 секунды своего соотечественника, чемпиона Колумбии Серхио Игиту (Bora-hansgrohe).

 

На финальном, 7-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023, за 14,5 км до финиша атаку предприняли чемпион мира Ремко Эвенепул (Soudal Quick-Step) и американский велогонщик команды Trek-Segafredo, победитель 3-го этапа гонки Куинн Симмонс. Но дуэту удалось набрать не больше полуминуты, пелотон догнал их за 3 км до финиша и разыграл спринт, в котором вторую подряд победу одержал Сэм Уэлсфорд (DSM).

 

Мигель Анхель Лопес благополучно финишировал в пелотоне и отпраздновал победу в гонке.

 

Мигель Анхель Лопес — победитель Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

 

Photo (с) vueltaasanjuan.org

 

  Мигель Анхель Лопес: «Как всегда, финальные километры были напряжёнными, я благодаря мою команду за поддержку. После всей работы, которую мы провели на этой неделе, победа принесла огромное удовлетворение, как для меня, так и для команды. Я не представлял, что могу выиграть, потому что прошлый год закончился для  меня плохо, у меня было мало времени для подготовки к гонке.

 

  Это бесценная победа, одна из тех, которую не ждёшь. Когда всё теряет краски и кажется, что мир рухнул, вдруг видишь свет в конце туннеля. Эта прекрасная победа пришла в самый необходимый момент».

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Теги к статье: Мигель Анхель Лопес Miguel Angel Lopez Medellin - EPM Вуэльта провинции Сан-Хуан-2023 Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 22:11 | Регистрация: 30.06.2017

    Эта самая значимая победа Мигелито в его жизни. Однозначно. Жаль его не будет ни на одном гран туре. С ним было интересно.

    Вся жизнь это гонка.
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Volta ao Algarve em Bicicleta

15 - 19 февраля 2023

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

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25 февраля 2023

Omloop Het Nieuwsblad Elite

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С какой гонки для Вас начинается велосезон болельщика?

Комментарии

  • sashaney
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (6)
    sashaney-Фото
    Вот это вот всё "куда смотрит УСИ, партком, милиция и пр" доведут до цугундера. Люди, вы же люди? Невозможно всё и везде регулировать, отслеживать, наказывать за непослушание. Мы потому, вроде как пока ещё где то там порой, хомо сапиенсы. Если перестанем пользоваться головой по назначению - нас заменят роботами. Роботы выполняют инструкции лучше нас и бесполезно в этом с ними тягаться.
  • Astanaforever
    Мигель Анхель Лопес — победите ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Эта самая значимая победа Мигелито в его жизни. Однозначно. Жаль его не будет ни на одном гран туре. С ним было интересно.
  • Pugachev
    Фабио Якобсен избежал падения ... (1)
    Pugachev-Фото

    Ну, это уже слишком... Надо два слоя барьеров ставить на таких финишах, что ли.... Очень симпатизирую этому гонщику!

  • Earl57
    Тур Саудовской Аравии-2023. Эт ... (2)
    Earl57-Фото

    Груня красавец. Никому шансов не оставил. Спокойно и уверенно, как любит говорить Сезар))

    И Сорен Вареншольд молодец. Во время гонки вперед не выходил, но и не отставал. 4-е место в такой компании - отличный результат для молодого парня. Жалко что разделки нет на этой гонке, очень хочется сравнить его с взрослыми опытными гонщиками.

  • hodorik
    Наиро Кинтана может объявить о ... (7)
    hodorik-Фото

    Нет наших в пелотоне , а остальное увы не новость и он в том числе .

  • nightbuster33
    Тур Саудовской Аравии-2023. Эт ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Вот и погонялись на дорогах, возведенных в прошлом веке.Больше старались не упасть,чем вести гонку.Одни прыжки.

  • nightbuster33
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (6)
    nightbuster33-Фото
    Из Официального сайта Астаны. Гидиш-Основная специальность:Спринтер,однодневные гонки.Имел индивидуальное задание на последнем этапе гонки.
  • motte
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (6)
    motte-Фото

    Спасибо,
    Да уж, многострадальное лицо Якоба, ох.

    Сейчас увидел фото лица якоба с мобильником болелы, невероятно, чуть-чуть и тот же правый борт вновь протаранил бы.

  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (6)
    Earl57-Фото

    Мало того, что квики не выиграли там, где ожидали выиграть, так еще Якобсен нарвался на болельщика, который вытянул руку с телефоном и попал оным мобильником прям по лицу Фабио. Очки слетели, лицо поцарапано, хорошо хоть не упал и смог финишировать.

    Сразу пошли крики "Куда смотрит UCI!. Почему не заботятся о безопасности гонщиков!!!" Кто-то придумал, как бороться с дураками? Какие еще ограждения надо выставлять, чтобы оградить гонщиков от придурков? И почему за всё должно отвечать UCI? Люди сами не должны пользоваться извилинами?

    Квики написали в твиттере, что не так они надеялись завершить эту гонку.

  • motte
    Велокросс. UCI World Cup Besan ... (4)
    motte-Фото
    Спасибо!

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4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
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