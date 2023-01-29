Мигель Анхель Лопес — победитель Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

Мигель Анхель Лопес: "Это бесценная победа, которая пришла в самый необходимый момент"

Мигель Анхель Лопес (Miguel Ángel López) добавил в свой список достижений победу на пятой в карьере (после Тура Швейцарии, Колумбии 2,1, Вуэльты Каталонии, Вуэльты Андалусии) многодневной велогонке – Вуэльте провинции Сан-Хуан-2023.

28-летний колумбийский велогонщик, который в этом сезоне выступает за континентальную колумбийскую велокоманду Medellin – EPM, возглавил генеральную классификацию Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023 после победы на королевском горном этапе с финишем на Альто Колорадо. Мигель Анхель Лопес удержал майку лидера до финала в Сан-Хуане. В общем зачёте Лопес опередил на 30 секунд итальянского гонщика Филиппо Ганну (INEOS Grenadiers) и на 44 секунды своего соотечественника, чемпиона Колумбии Серхио Игиту (Bora-hansgrohe).

На финальном, 7-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023, за 14,5 км до финиша атаку предприняли чемпион мира Ремко Эвенепул (Soudal Quick-Step) и американский велогонщик команды Trek-Segafredo, победитель 3-го этапа гонки Куинн Симмонс. Но дуэту удалось набрать не больше полуминуты, пелотон догнал их за 3 км до финиша и разыграл спринт, в котором вторую подряд победу одержал Сэм Уэлсфорд (DSM).

Мигель Анхель Лопес благополучно финишировал в пелотоне и отпраздновал победу в гонке.

Photo (с) vueltaasanjuan.org

Мигель Анхель Лопес: «Как всегда, финальные километры были напряжёнными, я благодаря мою команду за поддержку. После всей работы, которую мы провели на этой неделе, победа принесла огромное удовлетворение, как для меня, так и для команды. Я не представлял, что могу выиграть, потому что прошлый год закончился для меня плохо, у меня было мало времени для подготовки к гонке.

Это бесценная победа, одна из тех, которую не ждёшь. Когда всё теряет краски и кажется, что мир рухнул, вдруг видишь свет в конце туннеля. Эта прекрасная победа пришла в самый необходимый момент».