VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ремко Эвенепул: “Лучше ошибиться сейчас, чем на Джиро д’Италия-2023”

Ремко Эвенепул ошибся, атаковав слишком рано на 5-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

 

 

  Чемпион мира, 23-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step Ремко Эвенепул на 5-м королевском горном этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023 финишировал через 1 минуту 9 секунд после победителя, Мигеля Анхеля Лопеса (Medellin – EPM).

 

 Побеждавший на аргентинской гонке в 2020 году, Ремко Эвенепул атаковал на финальном подъёме к вершине Альто Колорадо за 10 км до финиша, но уже через два километра вернулся в группу, и не ответил на атаку Мигеля Анхеля Лопеса и Серхио Игиты (Bora-hansgrohe).

 

  После финиша Ремко Эвенепул признался, что поспешил с атакой и не рассчитал силы. Но чемпион мира видит в этой неудаче и положительные стороны – он считает, что лучше ошибиться в начале сезона, чем на Джиро д’Италия-2023, Гранд-туре, который является главной целью первой половины его сезона.

 

Ремко Эвенепул: “Лучше ошибиться сейчас, чем на Джиро д’Италия-2023”

 

Ремко Эвенепул: “Лучше ошибиться сейчас, чем на Джиро д’Италия-2023”

 

 

  Ремко Эвенепул: «Нога у меня шла довольно мощно, возможно, в тот момент почувствовал себя слишком хорошо и предпринял неуместную атаку. Это было глупое ускорение, потому что в итоге я минуту ехал на полной скорости, а потом пытался не сбавлять и удержать высокий темп. Но я был один, поэтому пришлось сразу прекратить.

 

  Думаю, это была не самая умная из моих атак, после этих усилий мне в итоге пришлось восстанавливаться, потому что тело наполнилось молочной кислотой. Руки совсем одеревенели. Поступил не слишком дальновидно, потому что совсем не тренировал подобные усилия. Надо было не дёргаться и просто постараться сесть на колесо, воспользоваться слипстримом, а потом попробовать атаковать, может, на последних трёх километрах или за километр до финиша, но не раньше.

 

  В конце концов, лучше вот так ошибиться сейчас, чем на Джиро.

 

  Когда меня догнали, я видел, что приближается Лопес, подумал, что этот парень поедет за победой, он выглядел очень мощно. Наверное, больше всех удивил Ганна, он всегда хорошо выступает в этой гонке, готовится к чемпионату Европы на треке.

 

  Все ребята, которые финишировали передо мной, возможно, были лучше подготовлены, хотя это не оправдывает моей ошибки. Я получил важные уроки, но, как уже сказал, лучше на этой гонке, чем на следующих».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal-Quick-Step Вуэльта провинции Сан-Хуан-2023 Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:13 | Регистрация: 30.06.2017

    Мигель Анхель Лопес самый популярный гонщик в рейтинге на сегодня..в PCS .

    Вся жизнь это гонка.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

22 - 29 января 2023

Vuelta a San Juan Internacional

23 - 29 января 2023

La Tropicale Amissa Bongo

25 - 29 января 2023

Challenge Ciclista Mallorca

29 января 2023

Cadel Evans Great Ocean Road Race

29 января 2023

Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise

30 января - 1 февраля 2023

Saudi Tour

1 - 5 февраля 2023

Etoile de Besseges

1 - 5 февраля 2023

Volta a la Comunitat Valenciana

5 февраля 2023

Велокросс. UCI World Championships Cyclocross Hoogerheide

10 - 14 февраля 2023

Tour of Oman

12 февраля 2023

Clasica de Almeria

15 - 19 февраля 2023

Volta ao Algarve em Bicicleta

15 - 19 февраля 2023

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

20 - 26 февраля 2023

UAE Tour

25 февраля 2023

Omloop Het Nieuwsblad Elite

ОПРОС

С какой гонки для Вас начинается велосезон болельщика?

Комментарии

  • nightbuster33
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Раньше Астана была недовольна упущенной возможностью победить,а сейчас радуется,что"Сырица вновь в десятке на этапе".

  • nightbuster33
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Очнулся! Ну,во-первых,в южном полушарии сейчас разгар лета: +35,во-вторых,чуть "тепленький",ну как объяснить-это процесс долгий,без бутылки не обойтись,если визави не знает ПЕРВОЕ. Так-что,долго объяснять.

  • close2you
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (4)
    close2you-Фото
    Цитата: nightbuster33
    К сожалению, Сырица приезжает к финишу уже чуть тепленький.Надежд почти никаких. Даже если бы был большой поезд. Возможно, в будущем.
    Очнитесь!) На дворе январь !
  • nightbuster33
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (4)
    nightbuster33-Фото

    К сожалению, Сырица приезжает к финишу уже чуть тепленький.Надежд почти никаких. Даже если бы был большой поезд. Возможно, в будущем.

  • Astanaforever
    Ремко Эвенепул: “Лучше ошибить ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Мигель Анхель Лопес самый популярный гонщик в рейтинге на сегодня..в PCS .
  • Александра
    Петер Саган: "Сезон 2023 года ... (11)
    Александра-Фото

    Жаль, конечно. Но логика этого решения напрашивалась еще в прошлом сезоне, Петер не из тех, кто гоняет ради фана, он ловит кайф от побед. В любом случае ему никому ничего доказывать не нужно, мы все в прямом эфире видели прекрасный путь прекрасного спортсмена.

    Остается только пожелать побед в маунтинбайке!

  • Earl57
    Мигель Анхель Лопес — победите ... (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: Velolife
    Ведь впереди Tour de France. И Medellin, скорее всего, не получит джокера. 

    Вообще-то приглашения на Тур де Франс - 2023 уже раздали, если кто пропустил этот момент.

  • Velolife
    Мигель Анхель Лопес — победите ... (3)
    Velolife-Фото

    Вместо Miguel Ángel López Manxman. Они в чём-то похожи. Но равнозначна ли замена? На мой непросвещённый взгляд, нет. Manxman круче! Ведь впереди Tour de France. И Medellin, скорее всего, не получит джокера. Поэтому замена оправдана. Хотя и ангел не помешал бы Astana Qazaqstan Team. Тем не менее, Miguel Ángel López молодец! Вполне оправдал надежды южноамериканцев, в осбенности, судя по тому с каким удовольствием ел свою булочку на финише, Maximiliano Richeze.

  • hodorik
    Петер Саган: "Сезон 2023 года ... (11)
    hodorik-Фото

    Ещё одна легенда уходит из пелотона , желаю хорошего сезона 

  • nightbuster33
    Мигель Анхель Лопес — победите ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Хорошо сказал,это тот случай, когда нужно и можно сказать.Сконцентрируся на своей работе,семье и не забывай,что иногда бывают случаи,когда лучше промолчать.Дальнейших успехов,от которых будет зависеть последующая карьера в спорте,которую ты выбрал.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

28 января

Wessel Krul (Human Powered Health)

30 января

Giacomo Nizzolo (Israel - Premier Tech)

Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2023 (116)
Декабрь 2022 (86)
Ноябрь 2022 (85)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (194)