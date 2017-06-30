Ремко Эвенепул: “Лучше ошибиться сейчас, чем на Джиро д’Италия-2023”

Ремко Эвенепул ошибся, атаковав слишком рано на 5-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

Чемпион мира, 23-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step Ремко Эвенепул на 5-м королевском горном этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023 финишировал через 1 минуту 9 секунд после победителя, Мигеля Анхеля Лопеса (Medellin – EPM).

Побеждавший на аргентинской гонке в 2020 году, Ремко Эвенепул атаковал на финальном подъёме к вершине Альто Колорадо за 10 км до финиша, но уже через два километра вернулся в группу, и не ответил на атаку Мигеля Анхеля Лопеса и Серхио Игиты (Bora-hansgrohe).

После финиша Ремко Эвенепул признался, что поспешил с атакой и не рассчитал силы. Но чемпион мира видит в этой неудаче и положительные стороны – он считает, что лучше ошибиться в начале сезона, чем на Джиро д’Италия-2023, Гранд-туре, который является главной целью первой половины его сезона.

Ремко Эвенепул: «Нога у меня шла довольно мощно, возможно, в тот момент почувствовал себя слишком хорошо и предпринял неуместную атаку. Это было глупое ускорение, потому что в итоге я минуту ехал на полной скорости, а потом пытался не сбавлять и удержать высокий темп. Но я был один, поэтому пришлось сразу прекратить.

Думаю, это была не самая умная из моих атак, после этих усилий мне в итоге пришлось восстанавливаться, потому что тело наполнилось молочной кислотой. Руки совсем одеревенели. Поступил не слишком дальновидно, потому что совсем не тренировал подобные усилия. Надо было не дёргаться и просто постараться сесть на колесо, воспользоваться слипстримом, а потом попробовать атаковать, может, на последних трёх километрах или за километр до финиша, но не раньше.

В конце концов, лучше вот так ошибиться сейчас, чем на Джиро.

Когда меня догнали, я видел, что приближается Лопес, подумал, что этот парень поедет за победой, он выглядел очень мощно. Наверное, больше всех удивил Ганна, он всегда хорошо выступает в этой гонке, готовится к чемпионату Европы на треке.

Все ребята, которые финишировали передо мной, возможно, были лучше подготовлены, хотя это не оправдывает моей ошибки. Я получил важные уроки, но, как уже сказал, лучше на этой гонке, чем на следующих».