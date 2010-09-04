VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Куинн Симмонс: ”Хорошо выступаю на усталости”

Куинн Симмонс учится на собственных ошибках и мечтает добиться победы в 2023 году

 

 

 

  21-летний американский велогонщик Куинн Симмонс (Quinn Simmons) завершил третий сезон в команде Trek-Segafredo, с которой заключил контракт после победы на чемпионате мира-2019 в групповой гонке среди юниоров.

 

  Первую профессиональную победу он одержал в 2021 году, выиграв этап и общий зачёт Тура Валлонии. Но в сезоне 2022 года побед добиться не удалось, как не удалось из-за болезни хорошо выступить в классиках. Куинн Симмонс финишировал в топ-10 на Страде Бьянке, выиграл майку горного короля на Тиррено-Адриатико и Туре Швейцарии, дебютировал на Тур де Франс, где пять раз уезжал в безрезультатные отрывы.

 

 

Куинн Симмонс: ”Хорошо выступаю на усталости”

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

 

  Молодой американский гонщик считает, что должен провести работу над ошибками,  быть более расчётливым в 2023 году и выбирать цели, чтобы добиться успеха. О прошедшем сезоне и планах на будущее Куин Симмонс рассказал в интервью Cylcingnews и VeloNews.

 

  Куинн Симмонс: «Я стоял на подиуме, уезжал в отрывы, надевал майки лидера классификаций – всё делал. А теперь пора бы начать выигрывать. Я привык, что меня считают многообещающим, но мне надоело просто подавать надежды. Хочу, чтобы перспективность к чему-то привела. Хочу, наконец, достичь цели.

 

  В 2023 году снова хочу подойти в хорошей форме к Страде Бьянке, повторить расписание прошлого года, бороться и выиграть. Я уже был в топ-10, так что, подиум – следующий для меня шаг.

 

  В следующем году не хочу на Тур де Франс повторить то, что делал в этом сезоне, когда  шесть раз уезжал в отрывы. Пусть лучше я поеду в отрывы только дважды, но выиграю этап. И на классиках хочется, наконец, показать высокий результат. Или, по крайней мере, остаться в финале, чтобы помочь, например, Мадсу Педерсену или Ясперу Стёйвену.

 

  Недавно разговаривал с моим менеджером о следующем сезоне. Мы поняли, что когда я пытаюсь что-то предпринимать, мне необходимо быть более избирательным. Много раз в и в этом году, и в прошлом, я расстраивался, потому что чувствовал, что есть шанс сделать что-то значительное. А потом просто не получалось, причём из-за множества собственных просчётов. Понимаете, иногда нужен всего один удачный момент, чтобы уехать. А у меня его ещё ни разу, никогда не было. Я был близко на Страде Бьянке, боролся за победу, потом финишировал 4-м на Туре Швейцарии.

 

  Весну вспоминаю с досадой. Три года подряд вся кампания классик у меня разваливается. В этом году уехал с Тиррено с мыслью, что, наконец, чего-то достиг, а потом все знают, что было дальше. Не хочу искать оправданий».

 

  Куинн Симмонс с особым чувством вспоминает дебют на Тур де Франс и считает, что его восторг и волнение, возможно, были немного чрезмерными, и помешали добиться результатов:

 

  «Я чуть не заплакал от счастья, потому что мне впервые позвонили и сказали, что я отобран. Логически я более менее понимал, что вряд ли они откажутся меня брать, но наверняка никогда не знаешь.  А потом мой тренер Стивен Де Йонг дал мне знать, а я в свою очередь позвонил родителям, сказал, чтобы они покупали билеты на самолёт. Я поехал в Жирону, спал в своей палатке, создающей эффект высоких гор, а потом Тур прошёл так, как я хотел. Там я себя опустошил.

 

  Сложился отрыв горняков, с которым мне, вообще-то, не надо было уезжать, но тогда у меня шла нога, и я подумал, почему бы нет. Ведь я буду ехать впереди на Туре!

 

  Если честно, я был слишком взволнован. Хорошо так ехать Тур в первый раз. Но я понял, что мне надо более чётко делить всё на чёрное и белое, решить, когда наступает мой день. В правильный день я могу многое – могу проходить горы, могу спринтовать, но мы не знаем, когда этот день наступает. Я всё ещё развиваюсь и психологически, и физически. Тело меняется, пока что я не остановился на чём-то одном, что хочу делать.

 

  Знаю, что хорошо выступаю на усталости. На последней неделе Тур де Франс я по-настоящему наслаждался, в то время как все ехали из последних сил. Именно тогда я почувствовал себя сильным гонщиком. Когда все свежие, ощущаю себя довольно средним, ничем особенным не выделяющимся. Но чем больше устают остальные, тем лучше я себя чувствую. Так что, наверное, в будущем мы можем над этим поработать.

 

  Быть молодым гонщиком прекрасно, но в то же время, если ты не суперчеловек, это мешает. Вдохновляюще и  круто, что являешься представителем того же поколения, что и Эвенепул, и в то же время начинаешь думать, что плетёшься где-то позади. В моём возрасте Погачар уже выиграл свой первый Тур.      

 

  Нельзя сравнивать себя с другими. Может, мне нужна ещё пара лет, а может, никогда ничего не получится. Но я верю, что когда-нибудь смогу выигрывать на крупнейших гонках. Не знаю, когда это будет, но собираюсь пробовать каждый год до тех пор, пока или пойму, что этого не случится, или не добьюсь цели».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Куинн Симмонс Quinn Simmons Trek-Segafredo

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 07:02 | Регистрация: 4.09.2010

    было-б здоровско собрать всех лесорубов в одной команде!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

17 - 22 января 2023

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • Shalam s Urala
    Куинн Симмонс: ”Хорошо выступа ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    было-б здоровско собрать всех лесорубов в одной команде!

  • Freejazz
    Велокоманда B&B Hotels – KTM н ... (1)
    Freejazz-Фото

    Там ещё и у женщин был неплохой состав - Кордон-Раго, Хоскин, Киссенхоффер (ей похоже с вело не везет и опять в науку возвращаться надо).

  • motte
    Ремко Эвенепул о диете, тренир ... (11)
    motte-Фото
    Роглич никак не восстановится после операции, Берналь есть огромный вопрос.
    Эта Джиро ремкина.
    Старый лис Лефевр чует это и хорохорится как обычно-:)
  • Sezar
    Ремко Эвенепул о диете, тренир ... (11)
    Sezar-Фото

    Надеюсь, на Джиро будут серьезные ребята типа Роглича или Берналя. А то будет неинтересно.

  • Earl57
    Ремко Эвенепул о диете, тренир ... (11)
    Earl57-Фото
    18 км и Аренсман осилит, а вот как Ремко от него в горах будет отрываться - это уже интересней.
    От Юмбо либо Роглич будет, либо Фосс, от которого Ремко уже "оторвался" на ЧМ. Да и относительно ВВА еще ничего не решено...
  • StVano
    Ремко Эвенепул о диете, тренир ... (11)
    StVano-Фото
    Наверное, кто-то считает его "пенсионером", кого то останавливает запрашиваемая сумма контракта, а кто-то не верит в его очередной взлёт на ТДФ...
  • MVDP
    Ремко Эвенепул о диете, тренир ... (11)
    MVDP-Фото
    Как будто Ганна его преследователь на Джиро. А так не исключено, что и от него оторвется, учитывая финишный холмик.
  • Earl57
    Ремко Эвенепул о диете, тренир ... (11)
    Earl57-Фото
    Это он от Ганны на разделке оторвется?
  • motte
    Ремко Эвенепул о диете, тренир ... (11)
    motte-Фото
    Так тадей готовится взять этот тдф, Джиро не катит, винегар под вопросом на Джиро.
    Ремко есть фаворит номер один, а вот тдф 24го года... Там может быть облом.
  • Earl57
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (3)
    Earl57-Фото
    Я видела хайлайт этой гонки на ютубе. На самом деле Дилан отлично проехал, особенно если учесть его специализацию. Трасса была техническая - с подъемами, многочисленными поворотами и грязью. Дилан бодро преодолевал подъемы и бегал по грязи с велосипедом на плече как заправский кроссмен.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

8 декабря

Ignatas Konovalovas (Groupama - FDJ)

Matthew Holmes (Lotto Soudal)

Igor Arrieta Lizarraga (Equipo Kern Pharma)

9 декабря

Diego Lopez Fuentes (Equipo Kern Pharma)

10 декабря

Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma)

Manuel Penalver (Burgos - BH)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2022 (19)
Ноябрь 2022 (85)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (194)
Июль 2022 (191)