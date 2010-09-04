Куинн Симмонс: ”Хорошо выступаю на усталости”

Куинн Симмонс учится на собственных ошибках и мечтает добиться победы в 2023 году

21-летний американский велогонщик Куинн Симмонс (Quinn Simmons) завершил третий сезон в команде Trek-Segafredo, с которой заключил контракт после победы на чемпионате мира-2019 в групповой гонке среди юниоров.

Первую профессиональную победу он одержал в 2021 году, выиграв этап и общий зачёт Тура Валлонии. Но в сезоне 2022 года побед добиться не удалось, как не удалось из-за болезни хорошо выступить в классиках. Куинн Симмонс финишировал в топ-10 на Страде Бьянке, выиграл майку горного короля на Тиррено-Адриатико и Туре Швейцарии, дебютировал на Тур де Франс, где пять раз уезжал в безрезультатные отрывы.

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Молодой американский гонщик считает, что должен провести работу над ошибками, быть более расчётливым в 2023 году и выбирать цели, чтобы добиться успеха. О прошедшем сезоне и планах на будущее Куин Симмонс рассказал в интервью Cylcingnews и VeloNews.

Куинн Симмонс: «Я стоял на подиуме, уезжал в отрывы, надевал майки лидера классификаций – всё делал. А теперь пора бы начать выигрывать. Я привык, что меня считают многообещающим, но мне надоело просто подавать надежды. Хочу, чтобы перспективность к чему-то привела. Хочу, наконец, достичь цели.

В 2023 году снова хочу подойти в хорошей форме к Страде Бьянке, повторить расписание прошлого года, бороться и выиграть. Я уже был в топ-10, так что, подиум – следующий для меня шаг.

В следующем году не хочу на Тур де Франс повторить то, что делал в этом сезоне, когда шесть раз уезжал в отрывы. Пусть лучше я поеду в отрывы только дважды, но выиграю этап. И на классиках хочется, наконец, показать высокий результат. Или, по крайней мере, остаться в финале, чтобы помочь, например, Мадсу Педерсену или Ясперу Стёйвену.

Недавно разговаривал с моим менеджером о следующем сезоне. Мы поняли, что когда я пытаюсь что-то предпринимать, мне необходимо быть более избирательным. Много раз в и в этом году, и в прошлом, я расстраивался, потому что чувствовал, что есть шанс сделать что-то значительное. А потом просто не получалось, причём из-за множества собственных просчётов. Понимаете, иногда нужен всего один удачный момент, чтобы уехать. А у меня его ещё ни разу, никогда не было. Я был близко на Страде Бьянке, боролся за победу, потом финишировал 4-м на Туре Швейцарии.

Весну вспоминаю с досадой. Три года подряд вся кампания классик у меня разваливается. В этом году уехал с Тиррено с мыслью, что, наконец, чего-то достиг, а потом все знают, что было дальше. Не хочу искать оправданий».

Куинн Симмонс с особым чувством вспоминает дебют на Тур де Франс и считает, что его восторг и волнение, возможно, были немного чрезмерными, и помешали добиться результатов:

«Я чуть не заплакал от счастья, потому что мне впервые позвонили и сказали, что я отобран. Логически я более менее понимал, что вряд ли они откажутся меня брать, но наверняка никогда не знаешь. А потом мой тренер Стивен Де Йонг дал мне знать, а я в свою очередь позвонил родителям, сказал, чтобы они покупали билеты на самолёт. Я поехал в Жирону, спал в своей палатке, создающей эффект высоких гор, а потом Тур прошёл так, как я хотел. Там я себя опустошил.

Сложился отрыв горняков, с которым мне, вообще-то, не надо было уезжать, но тогда у меня шла нога, и я подумал, почему бы нет. Ведь я буду ехать впереди на Туре!

Если честно, я был слишком взволнован. Хорошо так ехать Тур в первый раз. Но я понял, что мне надо более чётко делить всё на чёрное и белое, решить, когда наступает мой день. В правильный день я могу многое – могу проходить горы, могу спринтовать, но мы не знаем, когда этот день наступает. Я всё ещё развиваюсь и психологически, и физически. Тело меняется, пока что я не остановился на чём-то одном, что хочу делать.

Знаю, что хорошо выступаю на усталости. На последней неделе Тур де Франс я по-настоящему наслаждался, в то время как все ехали из последних сил. Именно тогда я почувствовал себя сильным гонщиком. Когда все свежие, ощущаю себя довольно средним, ничем особенным не выделяющимся. Но чем больше устают остальные, тем лучше я себя чувствую. Так что, наверное, в будущем мы можем над этим поработать.

Быть молодым гонщиком прекрасно, но в то же время, если ты не суперчеловек, это мешает. Вдохновляюще и круто, что являешься представителем того же поколения, что и Эвенепул, и в то же время начинаешь думать, что плетёшься где-то позади. В моём возрасте Погачар уже выиграл свой первый Тур.

Нельзя сравнивать себя с другими. Может, мне нужна ещё пара лет, а может, никогда ничего не получится. Но я верю, что когда-нибудь смогу выигрывать на крупнейших гонках. Не знаю, когда это будет, но собираюсь пробовать каждый год до тех пор, пока или пойму, что этого не случится, или не добьюсь цели».