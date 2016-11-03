Максимилиано Ричезе - победитель 6-го этапа Тура Сан-Хуан-2017

Максимилиано Ричезе приносит команде Quick-Step Floors четвёртую победу на Туре Сан-Хуан-2017

Максимилиано Ричезе (Maximiliano Richeze) принёс команде Quick-Step Floors четвёртую победу на Туре Сан-Хуан-2017, на этот раз из отрыва.

185,7-километровый этап был сокращён на 17 км из-за жары. Но к тому времени, как организаторы приняли это решение, большой отрыв впереди опережал пелотон на 6 минут.

Максимилиано Ричезе, победитель этапов Тура Сан-Хуан 2005 и 2007 года, находился в отрыве дня, куда отобрались 10 гонщиков. На финальных 60 км атакой он расколол отрыв. На рывок Ричезе ответили лишь двое – Оливьеро Тройя (UAE Abu Dhabi) и Герман Никола Тивани (Unieuro Trevigiani). Втроём они с каждым километром всё дальше уезжали от бывших попутчиков по отрыву и в итоге разыграли финиш.

Тивани пытался неожиданной атакой уехать от соперников за 3 км до финиша, но Максимилиано Ричезе не терял бдительности и быстро отреагировал. У трио было достаточно времени в запасе, чтобы поиграть в кошки-мышки, но в итоге 22-летний итальянский гонщик Оливьеро Тройя и 21-летний аргентинский гонщик Герман Николас Тивани не смогли обойти более опытного 33-летнего аргентинского гонщика Максимилиано Ричезе.

Бауке Моллема (Trek-Segafredo) благополучно финишировал в группе, сохранив на своих плечах майку лидера Тура Сан-Хуан-2017 перед финальным этапом.

Максимилиано Ричезе приносит команде Quick-Step Floors четвёртую победу на Туре Сан-Хуан-2017

Максимилиано Ричезе приносит команде Quick-Step Floors четвёртую победу на Туре Сан-Хуан-2017

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Максимилиано Ричезе о 6-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

«Для меня огромная радость – выиграть здесь, через год, после того, как я надевал майку лидера на Туре Сан-Луиса. Хочу поблагодарить команду за то, что верили в меня. Моей задачей было работать на Фернандо и Тома, поэтому то, что мне предоставили шанс, много для меня значит.

Это важный день не только потому, что этап до Difunta Correa (прим. VeloLIVE – этап финишировал вблизи святилища местной святой (в переводе «Погибшая Коррея), которая не канонизирована католической церковью, но является почитаемой жителями Аргентины, к ней обращаются с просьбой о помощи, а когда желание исполнено, жители несут к святилищу подарки) много значит для аргентинских болельщиков, но и потому, что здесь присутствуют мои братья, мама и папа, которые пришли на финиш. Совершенно особенное чувство, когда можешь порадоваться победе с семьёй».