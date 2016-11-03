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Максимилиано Ричезе - победитель 6-го этапа Тура Сан-Хуан-2017

Максимилиано Ричезе приносит команде Quick-Step Floors четвёртую победу на Туре Сан-Хуан-2017

 

 

  Максимилиано Ричезе (Maximiliano Richeze) принёс команде Quick-Step Floors четвёртую победу на Туре Сан-Хуан-2017, на этот раз из отрыва.

185,7-километровый этап был сокращён на 17 км из-за жары. Но к тому времени, как организаторы приняли это решение, большой отрыв впереди опережал пелотон на 6 минут.

 

  Максимилиано Ричезе, победитель этапов Тура Сан-Хуан 2005 и 2007 года, находился в отрыве дня, куда отобрались 10 гонщиков. На финальных 60 км атакой он расколол отрыв. На рывок Ричезе ответили лишь двое – Оливьеро Тройя (UAE Abu Dhabi) и Герман Никола Тивани (Unieuro Trevigiani). Втроём они с каждым километром всё дальше уезжали от бывших попутчиков по отрыву и в итоге разыграли финиш.

 

  Тивани пытался неожиданной атакой уехать от соперников за 3 км до финиша, но Максимилиано Ричезе не терял бдительности и быстро отреагировал. У трио было достаточно времени в запасе, чтобы поиграть в кошки-мышки, но в итоге 22-летний итальянский гонщик Оливьеро Тройя и 21-летний аргентинский гонщик Герман Николас Тивани не смогли обойти более опытного 33-летнего аргентинского гонщика Максимилиано Ричезе.

 

  Бауке Моллема (Trek-Segafredo) благополучно финишировал в группе, сохранив на своих плечах майку лидера Тура Сан-Хуан-2017 перед финальным этапом.

 

 

Максимилиано Ричезе приносит команде Quick-Step Floors четвёртую победу на Туре Сан-Хуан-2017Максимилиано Ричезе приносит команде Quick-Step Floors четвёртую победу на Туре Сан-Хуан-2017

Максимилиано Ричезе приносит команде Quick-Step Floors четвёртую победу на Туре Сан-Хуан-2017Максимилиано Ричезе приносит команде Quick-Step Floors четвёртую победу на Туре Сан-Хуан-2017

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

 

Максимилиано Ричезе о 6-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

 

  «Для меня огромная радость – выиграть здесь, через год, после того, как я надевал майку лидера на Туре Сан-Луиса. Хочу поблагодарить команду за то, что верили в меня. Моей задачей было работать на Фернандо и Тома, поэтому то, что мне  предоставили шанс, много для меня значит.

 

  Это важный день не только потому, что этап до Difunta Correa (прим. VeloLIVE – этап финишировал вблизи святилища местной святой (в переводе «Погибшая  Коррея), которая не канонизирована католической церковью, но является почитаемой жителями Аргентины, к ней обращаются с просьбой о помощи, а когда желание исполнено, жители несут к святилищу подарки) много значит для аргентинских болельщиков, но и потому, что здесь присутствуют мои братья, мама и папа, которые пришли на финиш. Совершенно особенное чувство, когда можешь порадоваться победе с семьёй».

 

 

Результаты 6-го этапа Тура Сан-Хуан-2017

 

 

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Теги к статье: Максимилиано Ричезе Maximiliano Richeze Quick-Step Floors Тур Сан-Хуан Vuelta Ciclista a la Provincia de San Juan многодневная гонка

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  1. Имя: Александр

    Тукаев

    Сегодня, 11:54 | Регистрация: 3.11.2016

    Господа или Дамы. Где можно посмотреть составы на Тур Дубай? На их сайте не нашёл. Может плохо искал?



    Спасибо нашёл. Судя по всему ни Катюша ни Газпром там не едут, они на Valencia будут. Хорошо что и ту и другую гонки Евроспорт покажет

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Комментарии

  • Grif
    Скончался украинский велогонщи ... (5)
    Grif-Фото

    Безбашенный парень был. Очень жаль. Соболезную.((

  • Тукаев
    Максимилиано Ричезе - победите ... (1)
    Тукаев-Фото

    Господа или Дамы. Где можно посмотреть составы на Тур Дубай? На их сайте не нашёл. Может плохо искал?



    Спасибо нашёл. Судя по всему ни Катюша ни Газпром там не едут, они на Valencia будут. Хорошо что и ту и другую гонки Евроспорт покажет

  • velodoctor
    Cadel Evans Great Ocean Road R ... (1)
    velodoctor-Фото

    Браво рестрепо, невероятно.  good То что Арнд дотерпел а Цатевич нет, странное дело. Видимо те кто едут Джиро будут на других гонках просто кататься. 

  • Earl57
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 5 (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Eufemiano Fuentes
    Не смотрел...четвертым заехал,тот Оскар Севелия про которого я подумал...или однофамилец??))

    Тот самый, испанец, живущий в Колумбии. 40 лет, а какая прыть. Молему ведь сбросил на финише, когда потянулся за Коштой. А до того момента все вместе ехали.

     

  • Eufemiano Fuentes
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 5 (12)
    Eufemiano Fuentes-Фото

    Не смотрел...четвертым заехал,тот Оскар Севелия про которого я подумал...или однофамилец??))

  • marketbk
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 5 (12)
    marketbk-Фото
    Что заметен будет Порт нет сомнений, но термин "жара от ..." в моем понимание нечто иное.
  • ktilp-12
    Руй Кошта, Бауке Моллема и Вин ... (2)
    ktilp-12-Фото

    В бирюзовой форме Нибали был заметен и  выделялся, а здесь его  совсем не узнать. 

  • Sm1T
    Mallorca Challenge-2017.Trofeo ... (1)
    Sm1T-Фото

    Хорошая форма у Веленса :) только до арден она не доживет :)

  • velodoctor
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 5 (12)
    velodoctor-Фото
    Да эта песня из года в год) Я не застал самых ярких годов контадора, поэтому мне ближе люди которые раскрывались (прогрессировали) при мне.
  • Anton73
    Руй Кошта, Бауке Моллема и Вин ... (2)
    Anton73-Фото

    Господа, а кто знает ситуацию с дисковыми тормозами в пелотоне? Они снова "в деле"? После "Париж-Рубе", вроде, посчитали что им не место на соревнованиях, по крайней мере, в их нынешнем виде. И вот теперь, Том Боонен хвастается своим Specialized, как раз оснащённым дисковыми тормозами...

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