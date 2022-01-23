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Максимилиано Ричезе вернулся в команду UAE Team Emirates

38-летний Максимилиано Ричезе будет выступать в команде UAE Team Emirates до конца мая 2022 года

Максимилиано Ричезе временно вернулся в команду UAE Team Emirates

 

 

  Максимилиано Ричезе (Maximiliano Richeze), 38-летний аргентинский велогонщик, не получивший продление контракта в конце 2021 года, временно вернётся в команду UAE Team Emirates, где выступал последние два года.

  Ричезе останется в команде до конца мая 2022 года, так как 25-летний колумбийский спринтер Альваро Ходж (Álvaro José Hodeg) не сможет выступать первые месяцы из-за травмы лодыжки и запястья. Ходж вернётся в гонки в конце мая.

 

Альваро Ходж перешёл в команду UAE Team Emirates после четырёх сезонов, проведённых в команде Deceuninck-Quick Step.

 

  Джиро д’Италия-2022 станет последней гонкой Максимилиано Ричезе в карьере, после чего он завершит 15-летнюю карьеру в профессиональном шоссейном велоспорте.

 

 Мауро Джанетти (Mauro Gianetti), генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Ричезе полностью подходит, чтобы заменить Ходжа в его отсутствие. Он уже знает атмосферу и структуру команды, нет необходимости вводного периода. По его недавним выступлением на домашних гонках в Аргентине мы видим, что он уже в очень хорошей форме, так что наше решение было логичным. Я знаю, что Макс тоже очень рад.

  В то же время мы желаем Альваро всего наилучшего в его восстановлении. У него тяжёлая травма, но мы уверены, что он сможет вернуться на свой высокий уровень во второй половине года».

 

  Максимилиано Ричезе: «Я рад вернуться и помогать команде, где провёл два великолепных года. В этой команде особенные люди, я благодарен Мауро за возможность вернуться и попрощаться с велоспортом именно так, как я хотел. Будет идеально завершить здесь карьеру. Поэтому я не стал раздумывать над предложением, с радостью предвкушаю, как снова приколю гоночный номер».

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Теги к статье: Максимилиано Ричезе Maximiliano Richeze UAE Team Emirates

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