Дубль Максимилиано Ричезе на Туре Сан-Хуан-2017

Дубль Максимилиано Ричезе, пять побед команды Quick-Step Floors на Туре Сан-Хуан-2017

33-летний аргентинский гонщик Максимилиано Ричезе (Maximiliano Richeze) сделал дубль, выиграв 7-й этап Тура Сан-Хуан-2017, тем самым доведя число побед своей команды Quick Step Floors на аргентинской гонке до 5.

Таким образом, гонщики бельгийской команды забрали себе все равнинные этапы, подходящие для спринта. Однако, финальный, 7-й этап Тура Сан-Хуан-2017, который был сокращён из-за жаркой погоды, спринтом не завершился.

После того как пелотон добрал отрыв дня, в который помимо двух аргентинских гонщиков уехал лидер команды Bahrain-Merida Винченцо Нибали, за 3 км до финиша из группы начались новые атаки. Максимилиано Ричезе прикрыл атаку, и, создав значительный просвет за 2 км до финиша, продолжил его удерживать, а затем в одиночку пересёк линию финиша. Его товарищ по команде Том Боонен выиграл спринт из общей группы, финишировав 2-м.

Дубль Максимилиано Ричезе, пять побед команды Quick-Step Floors на Туре Сан-Хуан-2017

Дубль Максимилиано Ричезе, пять побед команды Quick-Step Floors на Туре Сан-Хуан-2017

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Максимилиано Ричезе о 7-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

«В начале этапа нога шла не очень, сказывалась усталость после вчерашних усилий. Да и день был снова жарким. Но к счастью во время этапа хорошие ощущения вернулись.

Перед стартом мы с командой решили, что будем развозить Тома. Поэтому на финальных километрах я находился впереди, следя за атаками. Я прикрыл один из рывков, а когда оглянулся, то увидел просвет между нами и пелотоном. Поэтому решил продавливать дальше.

Этот успех совсем другой, чем на прошлом этапе. Победа была неожиданной. Я рад, что смог воспользоваться возможностью, а кроме того, смог поприветствовать невероятных болельщиков.

Победа на двух этапах Тура Сан-Хуан несомненно, лучший момент моей карьеры! И для всей нашей команды гонка сложилась великолепно – мы взяли пять этапов, всегда были в центре событий, не упускали ни одной возможности. Мы можем гордиться нашим достижением, надеемся продолжить сезон в том же духе».