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Дубль Максимилиано Ричезе на Туре Сан-Хуан-2017

Дубль Максимилиано Ричезе, пять побед команды Quick-Step Floors на Туре Сан-Хуан-2017

 

   33-летний аргентинский гонщик Максимилиано Ричезе (Maximiliano Richeze) сделал дубль, выиграв 7-й этап Тура Сан-Хуан-2017, тем самым доведя число побед своей команды Quick Step Floors на аргентинской гонке до 5.

 

  Таким образом, гонщики бельгийской команды забрали себе все равнинные этапы, подходящие для спринта. Однако, финальный, 7-й этап Тура Сан-Хуан-2017, который был сокращён из-за жаркой погоды, спринтом не завершился.

 

  После того как пелотон  добрал отрыв дня, в который помимо двух аргентинских гонщиков уехал лидер команды Bahrain-Merida Винченцо Нибали, за 3 км до финиша из группы начались новые атаки. Максимилиано Ричезе прикрыл атаку, и, создав значительный просвет за 2 км до финиша, продолжил его удерживать, а затем в одиночку пересёк линию финиша. Его товарищ по команде Том Боонен выиграл спринт из общей группы, финишировав 2-м.

 

Дубль Максимилиано Ричезе, пять побед команды Quick-Step Floors на Туре Сан-Хуан-2017Дубль Максимилиано Ричезе, пять побед команды Quick-Step Floors на Туре Сан-Хуан-2017

 Дубль Максимилиано Ричезе, пять побед команды Quick-Step Floors на Туре Сан-Хуан-2017Дубль Максимилиано Ричезе, пять побед команды Quick-Step Floors на Туре Сан-Хуан-2017

  Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

 

Максимилиано Ричезе о 7-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

 

 

   «В начале этапа нога шла не очень, сказывалась усталость после вчерашних усилий. Да и день был снова жарким. Но к счастью во время этапа хорошие ощущения вернулись.

 

   Перед стартом мы с командой решили, что будем развозить Тома. Поэтому на финальных километрах я находился впереди, следя за атаками. Я прикрыл один из рывков, а когда оглянулся, то увидел просвет между нами и пелотоном. Поэтому решил продавливать дальше.

 

  Этот успех совсем другой, чем на прошлом этапе. Победа была неожиданной. Я рад, что смог воспользоваться возможностью, а кроме того, смог поприветствовать невероятных болельщиков.

 

  Победа на двух этапах Тура Сан-Хуан несомненно, лучший момент моей карьеры! И для всей нашей команды гонка сложилась великолепно – мы взяли пять этапов, всегда были в центре событий, не упускали ни одной возможности. Мы можем гордиться нашим достижением, надеемся продолжить сезон в том же духе».

 

Результаты 7-го этапа Тура Сан-Хуан-2017

 

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Теги к статье: Максимилиано Ричезе Maximiliano Richeze Quick-Step Floors Тур Сан-Хуан Vuelta Ciclista a la Provincia de San Juan многодневная гонка

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Комментарии

  • ДимаЛел
    Командный рейтинг Мирового Тур ... (2)
    ДимаЛел-Фото
    Рейтингов полно. По сути индивидуальный рейтинг Мирового Тура является составной и основной частью Мирового рейтинга, в котором учтены все старты.
    В Мировом Туре теперь нет рейтинга по странам, а в командном учитываются результаты всех гонщиков команды, а не как раньше, когда первых 5-х, так что публиковать будем только его.
  • ДимаЛел
    Россия в рейтинге Мирового Тур ... (4)
    ДимаЛел-Фото

    Завершилась однодневная гонка Cadel Evans Great Ocean Road Race-2017, у России 0 очков в рейтинг Мирового Тура, 5 очков заработал Павел Брутт за 34 место, они идут в зачет Мирового рейтинга.

  • Earl57
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 7 (2)
    Earl57-Фото

    Великолепную гонку устроил Нибали в компании с двумя местными аргентинцами! Знатно погонял пелотон при жаре за 40 градусов. 80 км в отрыве. Догнали только за два или три километра до финиша. Такое просто надо видеть good

  • VeloVelo
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 7 (2)
    VeloVelo-Фото

    Моллема. Посмотрим на ГТ.

  • owli4
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 6 (4)
    owli4-Фото

    ясно биг спс, буду мониторить ютюб, может что появится :)

  • Earl57
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 6 (4)
    Earl57-Фото

    На ютубе их трансляцию вчера внезапно закрыли, а аккаунт удалили с сообщением, что удален "за многочисленные нарушения и обман зрителей". В чем конкретно выражались нарушения и обман, не сообщили. Да, качество трансляции не поражало воображение, но контент то их собственный.

    Орги Сан-Хуана пытались запустить с нового аккаунта, но не получилось. Через какое-то время они продолжили трансляцию на фейсбуке.

    Где сегодня будет трансляция и будет ли вообще, учитывая температуру выше 40 градусов, сказать трудно. Пока орги сообщили только о сокращении дистанции 7-го этапа.

    Судя по предыдущим трансляциям, в Сан-Хуане явные проблемы с ретрансляторами. Поэтому на равнинных участках они запускают вертолет и трансляция идет. В горах запускать вертолет на маленькой высоте смертельно опасно. Поэтому они ждут, когда пелотон выйдет из гор и снова запускают съемки с вертолета. Но похоже на 5-м этапе кто-то пожаловался админам ютуба и те отреагировали удалением аккаунта.

  • 0x5F375A86
    Cadel Evans Great Ocean Road R ... (2)
    0x5F375A86-Фото

    Очень крутая гонка, астана и мувистар пропустили мощнешую рубку, было в сто раз интереснее, чем Милан - Сан-Ремо последних 20 выпусков. Там было все самое интересное: Фрум, работающий на Энао, Хаас, закрывший пару десятков атак, Порт, возомнивший себя Тони Мартином, Ускорение Майерса (UCI должны поверить его велосипед на наличие реактивных двигателей от боинга) и спринтерская рубка в конце в стиле Париж-Рубэ с кровавым туманом в глазах.

  • evgeny1330
    Дубль Тима Велленса на Challen ... (1)
    evgeny1330-Фото

    Неслабо сезон начал Велленс, что-то будет дальше.

  • owli4
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 6 (4)
    owli4-Фото

    Где можно посмотреть запись гонок

  • Berdok
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 6 (4)
    Berdok-Фото

    Моллеме необходима победа

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