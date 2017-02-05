Дубль Максимилиано Ричезе на Туре Сан-Хуан-2017

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- Сегодня, 07:46
Дубль Максимилиано Ричезе, пять побед команды Quick-Step Floors на Туре Сан-Хуан-2017
33-летний аргентинский гонщик Максимилиано Ричезе (Maximiliano Richeze) сделал дубль, выиграв 7-й этап Тура Сан-Хуан-2017, тем самым доведя число побед своей команды Quick Step Floors на аргентинской гонке до 5.
Таким образом, гонщики бельгийской команды забрали себе все равнинные этапы, подходящие для спринта. Однако, финальный, 7-й этап Тура Сан-Хуан-2017, который был сокращён из-за жаркой погоды, спринтом не завершился.
После того как пелотон добрал отрыв дня, в который помимо двух аргентинских гонщиков уехал лидер команды Bahrain-Merida Винченцо Нибали, за 3 км до финиша из группы начались новые атаки. Максимилиано Ричезе прикрыл атаку, и, создав значительный просвет за 2 км до финиша, продолжил его удерживать, а затем в одиночку пересёк линию финиша. Его товарищ по команде Том Боонен выиграл спринт из общей группы, финишировав 2-м.
Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele
Максимилиано Ричезе о 7-м этапе Тура Сан-Хуан-2017
«В начале этапа нога шла не очень, сказывалась усталость после вчерашних усилий. Да и день был снова жарким. Но к счастью во время этапа хорошие ощущения вернулись.
Перед стартом мы с командой решили, что будем развозить Тома. Поэтому на финальных километрах я находился впереди, следя за атаками. Я прикрыл один из рывков, а когда оглянулся, то увидел просвет между нами и пелотоном. Поэтому решил продавливать дальше.
Этот успех совсем другой, чем на прошлом этапе. Победа была неожиданной. Я рад, что смог воспользоваться возможностью, а кроме того, смог поприветствовать невероятных болельщиков.
Победа на двух этапах Тура Сан-Хуан несомненно, лучший момент моей карьеры! И для всей нашей команды гонка сложилась великолепно – мы взяли пять этапов, всегда были в центре событий, не упускали ни одной возможности. Мы можем гордиться нашим достижением, надеемся продолжить сезон в том же духе».
Результаты 7-го этапа Тура Сан-Хуан-2017
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