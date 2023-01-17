Эган Берналь: “Не могу представить свою жизнь без велосипеда”

Эган Берналь о возвращении к полноценному календарю гонок и перспективах сезона 2023 года

Год назад Эган Берналь пережил падение, которое могло лишить его жизни, но он вернулся на велосипед и в пелотон. Сезон 2023 года восстановившийся 26-летний колумбийский велогонщик команды INEOS Grenadiers начнёт на Вуэльте провинции Сан-Хуан в Аргентине.

В интервью изданию AS Colombia Эган Берналь признался, что после падения не мог представить, что уже через год снова будет ставить целью борьбу за жёлтую майку Тур де Франс, которую уже выигрывал в 2019 году.

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Эган Берналь: «С правой ногой всё потихоньку улучшается. На тренировках показатели очень хорошие, в велоспорте именно они показывают на тренировках, в какой ты форме. Цифры очень радуют, но тренировки – одно, а гонка – другое. Мотивирован проверить, как буду выступать.

Вообще-то, я удивлён и очень счастлив тем, что сделал за год, особенно после всего, что со мной случилось. Ещё не прошло и года, а я уже думаю о Тур де Франс, и не о том, чтобы просто проехать гонку, а попробовать бороться за генеральную классификацию, сделать всё возможное. Если бы сразу после падения, когда я только очнулся, мне сказали, что через год я буду готовиться к Тур де Франс, я бы не поверил. Но всё стало возможным благодаря поддержке семьи и команды.

Фактически, один из уроков после инцидента, который я усвоил, что с любым можем что-то случиться. Но я на самом деле считаю. что если ты поставил цель, то должен за неё бороться, идти вперёд, несмотря ни на что. Процесс восстановления был очеь сложным - месяцы работы, которая не видна другим. Я всё начинал с нуля, даже учился чистить зубы и есть. Первые маленькие шаги приносили боль, но я делал их с решимостью и страстью. Не я один смог восстановиться после случившегося, думаю, это могут многие.

Может показаться странным, но сейчас я думаю, что эта авария – лучшее. что со мой случилось. Да. было тяжело, и если бы мог повернуть время вспять, то не допустил бы такого. Но всё уже произошло, мне удалось стать ближе к своей семье, Богу, я познакомился с очень хорошими людьми, и то, что получил после несчастного случая, не смог бы получить никаким другим образом. Когда у меня будут дети и внуки, расскажу им, как жизнь их отца едва не закончилась в 25 лет, потому что он врезался в автобус, и что они должны понимать, даже если всё плохо, всё может измениться и закончиться хорошо.

Календарь на 2023 год уже определён. Поеду в Сан-Хуан, затем в Колумбии приму участие в национальном чемпионате, хотя он немного перекрывает другие гонки (прим. VeloLIVE – чемпионат Колумбии по шоссейному велоспорту пройдёт 2 – 5 февраля). Но я попросил команду, сказал, что хочу проехать единственную гонку в Колумбии, где будут рядом мои друзья и семья. Потом Андалусия, Париж-Ницца, Тур Страны Басков - сложные гонки, но у них высокий уровень, хочется хорошо на них выступить. Потом Тур де Франс – цель номер один всего сезона, а участие в Вуэльте Испании зависит от того, как пройдёт Тур».

На пресс-конференции перед стартом Вуэльты провинции Сан-Хуан Эган Берналь признался, что в прошлом году ему было труднее психологически, а не физически:

«Были моменты, когда говорил себе, а стоит ли вообще продолжать ездить на велосипеде? Смогу ли вернуться на лучший уровень? Хочу ли рисковать, когда меня ждёт семья – девушка, мать и отец? Много раз об этом думал.

Но я принял лучшее решение. Думаю, я был рождён, чтобы стать велогонщиком. Не могу представить свою жизнь без велосипеда. Всегда можно попробовать взять лучшее из плохой ситуации. Надеюсь, мой пример вдохновит людей, которые переживают тяжёлые времена. Думаю, я выиграл самую важную гонку своей жизни.

Сейчас я уже не боюсь, но когда только начинал тренироваться, были моменты, когда меня охватывал страх. Если набирал скорость больше 60 км/ч, всегда снова проживал тот инцидент. Но теперь этого уже нет. Думаю, я преодолел это состояние. Когда участвовал в гонках в Германии и Дании, первые несколько километров чувствовал себя странно, но потом после пары гонок всё пришло в норму.

Я научился быть терпеливым, ценить семью, важнее которой нет ничего.

Мои амбиции зависят от того, как буду чувствовать себя. Сейчас я в порядке, хочу подойти к гонке на пике формы. Думаю, посмотрим, когда приблизимся к старту, в зависимости от того, как пройдут другие гонки. Трудно сравнивать форму с прошлыми годами, потому что пока только январь. Я тренируюсь так же, как раньше, и тренируюсь хорошо. Перспективы на предстоящий год очень хорошие».